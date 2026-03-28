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Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Domenica 29 Marzo 2026. Prima Paolini-Errani e poi Sinner vs Lehecka

28/03/2026 19:17 6 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Stadium – ore 18:30
Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA
Jiri Lehecka CZE vs Jannik Sinner ITA (Non prima 21:00)

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6 commenti

Marcorava 28-03-2026 21:55

Scritto da Giampi

Scritto da marcauro
In caso di pioggia???

Portare l’ombrello…

Le previsioni ora non danno più pioggia per domani, speriamo..

 6
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Murakami 28-03-2026 20:56

Scritto da Murakami

Scritto da MARMAS
Piano partita di Jiri.
Servire come un drago.
Dare il 120% nei propri turni di battuta.
Sperare che succeda qualcosa nei turni di servizio di Sinner.
Piano partita di Jannik.
Vincere il sorteggio e scegliere di partire in risposta.
Partire a tutta e mandare il ceco dallo psicologo già al primo cambio campo.
Far diventare il match come uno di quei Gran Premi di Formula 1 di una ventina di anni fa che, girata la la prima curva, erano praticamente già scritti nell’esito finale.

Anche oggi non è che sta molto diverso

Sia

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Murakami 28-03-2026 20:54

Scritto da MARMAS
Piano partita di Jiri.
Servire come un drago.
Dare il 120% nei propri turni di battuta.
Sperare che succeda qualcosa nei turni di servizio di Sinner.
Piano partita di Jannik.
Vincere il sorteggio e scegliere di partire in risposta.
Partire a tutta e mandare il ceco dallo psicologo già al primo cambio campo.
Far diventare il match come uno di quei Gran Premi di Formula 1 di una ventina di anni fa che, girata la la prima curva, erano praticamente già scritti nell’esito finale.

Anche oggi non è che sta molto diverso

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Giampi 28-03-2026 20:08

Scritto da marcauro
In caso di pioggia???

Portare l’ombrello…

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+1: marcauro
marcauro 28-03-2026 19:52

In caso di pioggia???

 2
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MARMAS 28-03-2026 19:47

Piano partita di Jiri.
Servire come un drago.
Dare il 120% nei propri turni di battuta.
Sperare che succeda qualcosa nei turni di servizio di Sinner.
Piano partita di Jannik.
Vincere il sorteggio e scegliere di partire in risposta.
Partire a tutta e mandare il ceco dallo psicologo già al primo cambio campo.
Far diventare il match come uno di quei Gran Premi di Formula 1 di una ventina di anni fa che, girata la la prima curva, erano praticamente già scritti nell’esito finale.

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+1: il capitano, antoniov, Detuqueridapresencia