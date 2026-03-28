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Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Domenica 29 Marzo 2026. Prima Paolini-Errani e poi Sinner vs Lehecka
28/03/2026 19:17 6 commenti
Stadium – ore 18:30
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Jiri Lehecka vs Jannik Sinner (Non prima 21:00)
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
6 commenti
Le previsioni ora non danno più pioggia per domani, speriamo..
Sia
Anche oggi non è che sta molto diverso
Portare l’ombrello…
In caso di pioggia???
Piano partita di Jiri.
Servire come un drago.
Dare il 120% nei propri turni di battuta.
Sperare che succeda qualcosa nei turni di servizio di Sinner.
Piano partita di Jannik.
Vincere il sorteggio e scegliere di partire in risposta.
Partire a tutta e mandare il ceco dallo psicologo già al primo cambio campo.
Far diventare il match come uno di quei Gran Premi di Formula 1 di una ventina di anni fa che, girata la la prima curva, erano praticamente già scritti nell’esito finale.