Challenger 75 Barletta: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 19 azzurri tra Md e Quali
Challenger 75 Barletta – Tabellone Principale – terra
(1) Dalibor Svrcina vs Jacopo Berrettini
Qualifier vs (Alt) Maks Kasnikowski
Henri Squire vs (SE) Mili Poljicak
Qualifier vs (7) Lorenzo Giustino
(4) Daniil Glinka vs Mikhail Kukushkin
Gilles Arnaud Bailly vs Kimmer Coppejans
Nerman Fatic vs (WC) Federico Bondioli
Qualifier vs (5) Vitaliy Sachko
(8) Remy Bertola vs Tom Gentzsch
(WC) Enrico Dalla Valle vs Qualifier
(Alt) Duje Ajdukovic vs Lukas Neumayer
Sumit Nagal vs (3) Toby Samuel
(6) Marco Cecchinato vs (WC) Filippo Romano
Felix Gill vs Gianluca Cadenasso
Maxim Mrva vs Qualifier
Qualifier vs (2) Ugo Blanchet
Challenger 75 Barletta – Tabellone Qualificazione – terra
Martin Krumich [1] 🇨🇿 [ALT] vs Francesco Giuseppe Colasanto 🇮🇹 [WC]
Stefano Papagno 🇮🇹 [WC] vs Radu Albot [8] 🇲🇩
Gabriele Piraino [2] 🇮🇹 vs Pietro Verno 🇮🇹 [WC]
Matthew William Donald vs Laurent Lokoli [7] 🇫🇷
Cezar Cretu [3] 🇷🇴 vs Francesco Forti 🇮🇹
Jacopo Vasami 🇮🇹 [ALT] vs Lorenzo Carboni [12] 🇮🇹
Michele Ribecai [4] 🇮🇹 vs Lorenzo Rottoli 🇮🇹 [WC]
Filippo Moroni 🇮🇹 vs Manas Dhamne [10] 🇮🇳
Andrea Guerrieri [5] 🇮🇹 vs Louis Wessels 🇩🇪
Arthur Nagel 🇫🇷 vs Pietro Fellin [9] 🇮🇹
Milos Karol [6] 🇸🇰 vs Manuel Mazza 🇮🇹
Maxime Chazal 🇫🇷 vs Gianmarco Ferrari [11] 🇮🇹
