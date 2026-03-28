Challenger 75 Barletta: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 19 azzurri tra Md e Quali

28/03/2026 18:53 2 commenti
Gianluca Cadenasso nella foto
ITA Challenger 75 Barletta – Tabellone Principale – terra
(1) Dalibor Svrcina CZE vs Jacopo Berrettini ITA
Qualifier vs (Alt) Maks Kasnikowski POL
Henri Squire GER vs (SE) Mili Poljicak CRO
Qualifier vs (7) Lorenzo Giustino ITA

(4) Daniil Glinka EST vs Mikhail Kukushkin KAZ
Gilles Arnaud Bailly BEL vs Kimmer Coppejans BEL
Nerman Fatic BIH vs (WC) Federico Bondioli ITA
Qualifier vs (5) Vitaliy Sachko UKR

(8) Remy Bertola SUI vs Tom Gentzsch GER
(WC) Enrico Dalla Valle ITA vs Qualifier
(Alt) Duje Ajdukovic CRO vs Lukas Neumayer AUT
Sumit Nagal IND vs (3) Toby Samuel GBR

(6) Marco Cecchinato ITA vs (WC) Filippo Romano ITA
Felix Gill GBR vs Gianluca Cadenasso ITA
Maxim Mrva CZE vs Qualifier
Qualifier vs (2) Ugo Blanchet FRA

ITA Challenger 75 Barletta – Tabellone Qualificazione – terra
Martin Krumich [1] 🇨🇿 [ALT] vs Francesco Giuseppe Colasanto 🇮🇹 [WC]
Stefano Papagno 🇮🇹 [WC] vs Radu Albot [8] 🇲🇩

Gabriele Piraino [2] 🇮🇹 vs Pietro Verno 🇮🇹 [WC]
Matthew William Donald vs Laurent Lokoli [7] 🇫🇷

Cezar Cretu [3] 🇷🇴 vs Francesco Forti 🇮🇹
Jacopo Vasami 🇮🇹 [ALT] vs Lorenzo Carboni [12] 🇮🇹

Michele Ribecai [4] 🇮🇹 vs Lorenzo Rottoli 🇮🇹 [WC]
Filippo Moroni 🇮🇹 vs Manas Dhamne [10] 🇮🇳

Andrea Guerrieri [5] 🇮🇹 vs Louis Wessels 🇩🇪
Arthur Nagel 🇫🇷 vs Pietro Fellin [9] 🇮🇹

Milos Karol [6] 🇸🇰 vs Manuel Mazza 🇮🇹
Maxime Chazal 🇫🇷 vs Gianmarco Ferrari [11] 🇮🇹

sponghi 28-03-2026 19:30

CECCHINATO

SVRCINA

COPPEJANS
DALLA VALLE

GIUSTINO
BONDIOLI
AJDUKOVIC
MRVA

brunodalla 28-03-2026 19:26

SVRCINA

NEUMAYER

BONDIOLI
CADENASSO

GIUSTINO
KUKUSHKIN
GENTZSCH
MRVA

