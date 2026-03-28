ATP 250 Marrakech: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri presenti. Luciano Darderi guida il seeding. Al via anche Berrettini, Bellucci e Cinà. Pellegrino nelle quali
ATP 250 Marrakech – Tabellone Principale – terra
(1) Luciano Darderi vs Bye
Mattia Bellucci vs (WC) Reda Bennani
(WC) Karim Bennani vs Quentin Halys
Jesper de Jong vs (8) Yannick Hanfmann
(3) Corentin Moutet vs Bye
Aleksandar Vukic vs (WC) Taha Baadi
Qualifier vs Qualifier
Juan Manuel Cerundolo vs (5) Kamil Majchrzak
(6) Vit Kopriva vs Hamad Medjedovic
(NG) Federico Cina vs Alexandre Muller
Rafael Jodar vs Qualifier
Bye vs (4) Tomas Machac
(7) Ignacio Buse vs Matteo Berrettini
Qualifier vs Camilo Ugo Carabelli
Luca Van Assche vs Hugo Gaston
Bye vs (2) Tallon Griekspoor
ATP 250 Marrakech – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Marco Trungelliti vs (Alt) Hynek Barton
(WC) Amine Jamji vs (8) Rei Sakamoto
(2) Dusan Lajovic vs Hugo Grenier
Pierre-Hugues Herbert vs (7) Lloyd Harris
(3) Andrea Pellegrino vs Timofey Skatov
(WC) Younes Lalami vs (6) Moez Echargui
(4) Henrique Rocha vs (Alt) David Jorda Sanchis
(Alt) Ilya Ivashka vs (5) Nicolai Budkov Kjaer
No daaii Bellucci subito con Darderi!!
Bellucci primo turno sul velluto poi Darderi. Ottimo spot per Cinà eventuali primi due turni con giocatori presenti anche a Napoli .
Cinà come farà a giocare con uno come Alexandre Muller che ieri ha perso contro V. Sachko? mah…