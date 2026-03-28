Challenger 50 Miyazaki: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

28/03/2026 12:19
Liam Broady nella foto - Foto getty images
Liam Broady nella foto - Foto getty images

🇯🇵 Challenger 50 Miyazaki – Tabellone Principale – hard
(1) August Holmgren DEN vs (WC) Yuto Oki JPN
Yuta Shimizu JPN vs Andre Ilagan USA
Hayato Matsuoka JPN vs Kasidit Samrej THA
Liam Broady GBR vs (5) Kaichi Uchida JPN

(4) Yi Zhou CHN vs Yasutaka Uchiyama JPN
Qualifier vs (NG) Ognjen Milic SRB
(PR) Blake Ellis AUS vs (WC) Naoya Honda JPN
Maximus Jones THA vs (8) Fajing Sun CHN

(7) Harry Wendelken GBR vs Qualifier
Qualifier vs Braden Shick USA
Omar Jasika AUS vs Qualifier
Renta Tokuda JPN vs (3) Yu Hsiou Hsu TPE

(6) Rio Noguchi JPN vs Tung-Lin Wu TPE
(WC) Ryotaro Taguchi JPN vs Paul Jubb GBR
Qualifier vs Qualifier
James Trotter JPN vs (2) Dan Added FRA

🇯🇵 Challenger 50 Miyazaki – Tabellone Qualificazione – hard
[1] Li Tu 🇦🇺 – Alec Deckers 🇳🇱
Shunsuke Nakagawa 🇯🇵 [WC] – [12] Yuki Mochizuki 🇯🇵

[2] Hiroki Moriya 🇯🇵 – Karol Filar 🇵🇱
Naoki Nakagawa 🇯🇵 – [7] Yusuke Takahashi 🇯🇵

[3] Justin Boulais 🇨🇦 – Takaya Ishii 🇯🇵 [WC]
Taisei Ichikawa 🇯🇵 [WC] – [8] Masamichi Imamura 🇯🇵

[4] Takuya Kumasaka 🇯🇵 – JiSung Nam 🇰🇷
Yuta Kikuchi 🇯🇵 – [9] Ryuki Matsuda 🇯🇵

[5] Carl Emil Overbeck 🇩🇰 – Kokoro Isomura 🇯🇵
Ryo Tabata 🇯🇵 [WC] – [11] Tai Sach 🇦🇺

[6] Tsung-Hao Huang 🇹🇼 – Yusuke Kusuhara 🇯🇵
Axel Nefve 🇺🇸 [ALT] – [10] Koki Matsuda 🇯🇵

1 commento

patrick 28-03-2026 12:28

TROTTER

SUN

HOLMGREN
HSU

UCHIDA
ZHOU
SHICK
NOGUCHI

