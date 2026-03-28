Challenger 50 Miyazaki: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
🇯🇵 Challenger 50 Miyazaki – Tabellone Principale – hard
(1) August Holmgren vs (WC) Yuto Oki
Yuta Shimizu vs Andre Ilagan
Hayato Matsuoka vs Kasidit Samrej
Liam Broady vs (5) Kaichi Uchida
(4) Yi Zhou vs Yasutaka Uchiyama
Qualifier vs (NG) Ognjen Milic
(PR) Blake Ellis vs (WC) Naoya Honda
Maximus Jones vs (8) Fajing Sun
(7) Harry Wendelken vs Qualifier
Qualifier vs Braden Shick
Omar Jasika vs Qualifier
Renta Tokuda vs (3) Yu Hsiou Hsu
(6) Rio Noguchi vs Tung-Lin Wu
(WC) Ryotaro Taguchi vs Paul Jubb
Qualifier vs Qualifier
James Trotter vs (2) Dan Added
🇯🇵 Challenger 50 Miyazaki – Tabellone Qualificazione – hard
[1] Li Tu 🇦🇺 – Alec Deckers 🇳🇱
Shunsuke Nakagawa 🇯🇵 [WC] – [12] Yuki Mochizuki 🇯🇵
[2] Hiroki Moriya 🇯🇵 – Karol Filar 🇵🇱
Naoki Nakagawa 🇯🇵 – [7] Yusuke Takahashi 🇯🇵
[3] Justin Boulais 🇨🇦 – Takaya Ishii 🇯🇵 [WC]
Taisei Ichikawa 🇯🇵 [WC] – [8] Masamichi Imamura 🇯🇵
[4] Takuya Kumasaka 🇯🇵 – JiSung Nam 🇰🇷
Yuta Kikuchi 🇯🇵 – [9] Ryuki Matsuda 🇯🇵
[5] Carl Emil Overbeck 🇩🇰 – Kokoro Isomura 🇯🇵
Ryo Tabata 🇯🇵 [WC] – [11] Tai Sach 🇦🇺
[6] Tsung-Hao Huang 🇹🇼 – Yusuke Kusuhara 🇯🇵
Axel Nefve 🇺🇸 [ALT] – [10] Koki Matsuda 🇯🇵
