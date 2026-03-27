WTA 250 Bogotà: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza azzurra
WTA 250 Bogotà – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Cadence Brace vs Berfu Cengiz
Carol Zhao vs (12) Lia Karatancheva
(2) Ana Sofia Sánchez vs Gabriela Ce
Lea Ma vs (11) Alisa Oktiabreva
(3) Marina Bassols Ribera vs Alicia Herrero Linana
(WC) Emanuela Lares vs (9) Anastasia Tikhonova
(4) Laura Pigossi vs Katarina Zavatska
En-Shuo Liang vs (8) Selena Janicijevic
(5) Irene Burillo vs (WC) Mariana Isabel Higuita Barraza
(WC) Laura Valentina Villamil Arias vs (7) Caroline Werner
(6) Jazmin Ortenzi vs (WC) Sara Alejandra Lozano Avellaneda
Elina Avanesyan vs (10) Sara Saito
