ATP 250 Houston: Il Tabellone Principale. Ben Shelton guida il seeding
ATP 250 Houston – Tabellone Principale – terra
(1) Ben Shelton vs Bye
Qualifier vs (WC) Zhizhen Zhang
(WC) Colton Smith vs Thiago Agustin Tirante
Mackenzie McDonald vs (8) Jenson Brooksby
(3) Learner Tien vs Bye
(WC) Nishesh Basavareddy vs Qualifier
Roman Andres Burruchaga vs Adam Walton
Martin Damm vs (5) Brandon Nakashima
(6) Tomas Martin Etcheverry vs Qualifier
Qualifier vs Yibing Wu
Adolfo Daniel Vallejo vs Zachary Svajda
Bye vs (4) Tommy Paul
(7) Alex Michelsen vs Coleman Wong
Alexei Popyrin vs Patrick Kypson
Aleksandar Kovacevic vs Rinky Hijikata
Bye vs (2) Frances Tiafoe
