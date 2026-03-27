Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Houston: Il Tabellone Principale. Ben Shelton guida il seeding

27/03/2026 22:31
Ben Shelton nella foto - Foto Getty Images
USA ATP 250 Houston – Tabellone Principale – terra
(1) Ben Shelton USA vs Bye
Qualifier vs (WC) Zhizhen Zhang CHN
(WC) Colton Smith USA vs Thiago Agustin Tirante ARG
Mackenzie McDonald USA vs (8) Jenson Brooksby USA

(3) Learner Tien USA vs Bye
(WC) Nishesh Basavareddy USA vs Qualifier
Roman Andres Burruchaga ARG vs Adam Walton AUS
Martin Damm USA vs (5) Brandon Nakashima USA

(6) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Qualifier
Qualifier vs Yibing Wu CHN
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Zachary Svajda USA
Bye vs (4) Tommy Paul USA

(7) Alex Michelsen USA vs Coleman Wong HKG
Alexei Popyrin AUS vs Patrick Kypson USA
Aleksandar Kovacevic USA vs Rinky Hijikata AUS
Bye vs (2) Frances Tiafoe USA

