WTA 500 Charleston: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
WTA 500 Charleston – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Yuliia Starodubtseva vs Ayana Akli
(WC) Usue Maitane Arconada vs (8) Viktoriya Tomova
(2/WC) Donna Vekic vs Sachia Vickery
Aliona Bolsova vs (10) Ekaterine Gorgodze
(3) Darja Vidmanova vs Katarina Jokic
(WC) Kristina Mladenovic vs (11) Mary Stoiana
(4) Yue Yuan vs Kajsa Rinaldo Persson
Haley Giavara vs (9) Kayla Day
(5) Polina Kudermetova vs Carolyn Ansari
Eva Vedder vs (12) Aoi Ito
(6) Elvina Kalieva vs Madison Brengle
Akasha Urhobo vs (7) Whitney Osuigwe
