WTA 500 Charleston: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

27/03/2026 22:29
Donna Vekic nella foto - Foto Getty Images
USA WTA 500 Charleston – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Yuliia Starodubtseva UKR vs Ayana Akli USA
(WC) Usue Maitane Arconada USA vs (8) Viktoriya Tomova BUL

(2/WC) Donna Vekic CRO vs Sachia Vickery USA
Aliona Bolsova ESP vs (10) Ekaterine Gorgodze GEO

(3) Darja Vidmanova CZE vs Katarina Jokic SRB
(WC) Kristina Mladenovic FRA vs (11) Mary Stoiana USA

(4) Yue Yuan CHN vs Kajsa Rinaldo Persson SWE
Haley Giavara USA vs (9) Kayla Day USA

(5) Polina Kudermetova UZB vs Carolyn Ansari USA
Eva Vedder NED vs (12) Aoi Ito JPN

(6) Elvina Kalieva USA vs Madison Brengle USA
Akasha Urhobo USA vs (7) Whitney Osuigwe USA

