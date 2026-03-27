Sinner da applausi anche fuori dal campo: vince la sfida virale del torneo (Video)

Al Miami Open 2026 non c’è spazio solo per il tennis giocato, ma anche per momenti più leggeri e divertenti. Il torneo ha infatti lanciato una simpatica sfida ai protagonisti del circuito ATP e WTA: riuscire a far finire una pallina da ping pong in un bicchiere pieno d’acqua, dopo averla fatta rimbalzare su alcune pentole capovolte.

pic.twitter.com/v1GoPmXMcL

Al Miami Open 2026 non c’è spazio solo per il tennis giocato, ma anche per momenti più leggeri e divertenti. Il torneo ha infatti lanciato una simpatica sfida ai protagonisti del circuito ATP e WTA: riuscire a far finire una pallina da ping pong in un… — LiveTennis.it (@livetennisit) March 27, 2026

Tra i più brillanti c’è stato Jannik Sinner, che ha completato la prova già al terzo tentativo, confermando una volta di più precisione e freddezza anche fuori dal campo. Meno fortuna invece per Carlos Alcaraz, che non è riuscito a portare a termine la missione. C’è poi chi ha scelto di interpretare la sfida a modo suo, come Jasmine Paolini, che ha deciso di cambiare un po’ le regole regalando uno dei momenti più divertenti del video condiviso dal torneo.

Ne è uscito un contenuto leggero e molto riuscito, capace di mostrare i campioni in una veste diversa, più spontanea e giocosa, in un Miami Open che continua a far parlare anche fuori dal rettangolo di gioco.





Marco Rossi