Alcaraz prepara il ritorno sulla terra: venerdì prossimo il trasferimento a Monte-Carlo, poi la difesa del titolo

Carlos Alcaraz è pronto a voltare pagina dopo l’uscita anticipata dal Miami Open 2026 e a concentrarsi subito sulla stagione europea sulla terra battuta. Secondo quanto riportato da MARCA, il numero 1 del mondo è atteso a Monte-Carlo venerdì prossimo per iniziare la preparazione del primo Masters 1000 sul rosso, torneo di cui è il campione in carica. Intanto, a inizio settimana, comincerà ad allenarsi a Murcia.

Il Rolex Monte-Carlo Masters 2026 si giocherà dal 5 al 12 aprile e rappresenterà l’avvio della grande tournée europea sulla terra. Alcaraz arriverà nel Principato con il peso e il prestigio di chi deve difendere il titolo conquistato nel 2025.

La scelta di anticipare il lavoro sul rosso assume ancora più significato alla luce del suo cammino dello scorso anno su questa superficie. Nel 2025, infatti, Alcaraz aveva costruito una stagione straordinaria sulla terra, vincendo Monte-Carlo, Roma e Roland Garros, oltre a raggiungere la finale al Conde de Godó di Barcellona.

L’eliminazione in anticipo a Miami contro Sebastian Korda gli offre ora un margine di preparazione più ampio prima di tuffarsi nella parte di calendario che, numeri alla mano, gli ha regalato alcune delle sue migliori settimane recenti. Reuters aveva già sottolineato che, dopo il ko in Florida, lo spagnolo si sarebbe presentato alla stagione sul rosso con più tempo per lavorare.

Per Alcaraz, dunque, il programma è chiaro: primi allenamenti a Murcia, poi il trasferimento a Monte-Carlo per difendere un titolo che inaugura una porzione di stagione a lui storicamente favorevole. E considerando quello che ha saputo fare sulla terra nel 2025, il suo ritorno nel Principato sarà uno dei grandi temi di inizio aprile.





Marco Rossi