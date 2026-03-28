Sinner piega Zverev nei momenti chiave: finale a Miami contro Lehecka

Continua la marcia vincente di Jannik Sinner, che supera Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 7-6(4) e conquista la finale del Masters 1000 di Miami. Una partita durissima, di altissimo livello, in cui il tedesco ha probabilmente disputato il suo miglior match stagionale, ma ha dovuto comunque arrendersi alla superiorità mentale e tecnica dell’azzurro nei momenti decisivi.

Primo set: equilibrio e poi la zampata di Sinner

Il primo parziale è un concentrato di tennis ad alta intensità. Entrambi spingono da fondo con grande qualità e tengono percentuali altissime al servizio, sfiorando l’80% di prime. Ogni punto pesa come un macigno, ogni minima apertura può indirizzare il set. Sinner parte contratto: va sotto 0-30 due volte nei primi turni e deve anche annullare una palla break sull’1-1. Zverev comanda gli scambi, più solido da fondo nelle fasi iniziali, mentre l’azzurro fatica a trovare ritmo (sei errori contro zero nei primi tre giochi). Poi, come spesso accade, il numero due del mondo entra progressivamente in partita. Sul 2-1 piazza il break alla prima vera occasione, sfruttando un piccolo calo del tedesco. Non è un allungo semplice: Sinner deve lottare per consolidare il break, ma lo fa con autorità. Da lì in avanti è gestione di alto livello. Servizio impeccabile, maggiore incisività anche nelle soluzioni corte e a rete, e soprattutto capacità di giocare meglio i punti importanti. Zverev continua a spingere – e lo farà per tutto il match – ma è Sinner a fare la differenza nei passaggi chiave. Il set si chiude 6-3.

Secondo set: sofferenza, servizio e il salto di qualità finale.

Nel secondo parziale l’equilibrio resta massimo. Il servizio incide meno rispetto al primo set e gli scambi si allungano. Zverev continua a dettare il ritmo da fondo, mentre Sinner cerca soluzioni diverse: alza le traiettorie, si difende anche arretrando, prova a spezzare il ritmo. Il dritto dell’azzurro non gira come al solito e spesso resta corto, permettendo al tedesco di comandare. Le occasioni non mancano: Sinner annulla una palla break, mentre Zverev deve salvarne due in un game cruciale. Fino al 4-4 Jannik gioca praticamente senza servizio. Poi arriva la svolta. Dal 5-6, con le spalle al muro, Sinner alza improvvisamente il livello al servizio: sei ace su sette punti giocati. È il segnale del cambio di inerzia. Nel tie-break l’azzurro prende in mano lo scambio. Errori e vincenti arrivano solo dalla sua racchetta, mentre Zverev paga caro uno smash sbagliato sul 4-4 che consegna a Jannik il minibreak decisivo. Il primo match-point è quello buono: servizio vincente e finale conquistata.

La chiave: i punti importanti

Zverev ha dominato lunghi tratti da fondo, ha spinto, attaccato, cercato la rete. Ma nei momenti che contano, Sinner è stato superiore.Non era il miglior Sinner da fondo: il dritto non ha funzionato come al solito. Eppure è proprio qui che si misura la grandezza di un campione. Quando il piano A non gira, trova alternative: servizio devastante, difesa solida, gestione del ritmo, palle lavorate E soprattutto una lucidità totale nei punti pesanti. È lì che ha fatto la differenza. Ancora una volta.

Finale contro Lehecka

Domenica Sinner affronterà il ceco Jiří Lehečka. L’ultimo precedente, al Roland Garros, fu una lezione di tennis dell’azzurro, ma sul cemento le condizioni cambiano. Sinner parte favorito, ma dovrà confermare quanto visto oggi: la capacità di vincere anche senza il suo miglior tennis. Una qualità da fuoriclasse.

La cronaca

1.set Sinner al servizio. Subito scambio dura, Zverev a rete 0-15. Ancora pressione da fondo di Zverev, Sinner stecca il dritto 0-30. A rete Sinner, passante out 15-30. Eccellente volée di Jannik 30 pari. Grande dritto inside-out, 40-30. Prima vincente quattro punti consecutivi per l’azzurro 1-0. Esce il dritto del numero due del mondo 15-0. La risposta Sinner trova il nastro 30-0. A rete Zverev 40-0. Gran passante del tedesco, gioco a zero 1-1. Palla corta vincente di Zverev 0-15. Errore di dritto di Jannik 0-30. Ace 15-30. Prima vincente 30 pari. Il nastro accorcia la palla Sinner va a rete, ma sbaglia il rovescio palla break 30-40. Servizio e dritto parità. Ancora un’ottima prima, vantaggio Sinner. Spinge bene da fondo Zverev, esce il rovescio del numero due del mondo parità. Ace. Bene da fondo Jannik che tiene il servizio 2-1. Spinge la risposta Jannik 0-15. Disegna il campo da fondo Sinner e chiude con un dritto vincente 0-30. Ottima prima 15-30. Ancora una prima 30-30. Dritto di Sinner palla break 30-40. Errore di Zverev arriva il break 1-3. Gioco laborioso per Sinner che ha bisogno di dodici punti, ma conferma il break 4-1. Zverev tiene il servizio a quindici 2-4. Sinner ha scaldato il servizio, tre ace consecutivi e break consolidato 5-2. Miracolo di Zverev 15-0. Il tedesco a segno con il dritto 30-0. Ottima prima 40-0. Fuori il rovescio di Sinner, gioco a zero 3-5. Sinner serve per il set. Bene da fondo e solido il tedesco che risponde bene di dritto 0-15. Ace 15 pari. Bravo Zverev che comanda da fondo attacca e chiude a rete 15-30. Prima vincente 30 pari. Questa volta esce il dritto del tedesco set-point 40-30. Prima al centro primo set Sinner 6-3.

2.set Inizia Zverev che va subito a rete 15-0. Ottima prima 30-0. Gioco a zero 1-0. Ace numero otto 15-0. Dritto in rete di Zverev 30-0. Fuori il dritto di Jannik 30-15. Spinge con il dritto Sinner 30 pari. Prima vincente 40-30. Ancora prima e dritto 1-1. Continua a servire bene Zverev 15-0. Esce di poco il dritto di Jannik 30-0. Sbaglia di rovescio Sinner 40-0. Ancora un gioco a zero Zverev resta avanti 2-1. A rete Sinner, volée in contropiede 15-0. In ritardo con il dritto Jannik 15 pari. Duello di rovesci, sbaglia Zverev 30-15. Ace 40-15. Prima vincente 2-2. Esce la volée di Zverev 0-15. Servizio e dritto 15 pari. Comanda da fondo Zverev anche perché Jannik resta un po’ lontano dalla riga di fondo 30-15. Passante vincente dell’italiano 30 pari. Serve and volley, ma Sinner lo passa, palla break 30-40. Sul nastro il dritto di Sinner parità. Super Zverev da fondo spinge con il dritto e costringe Sinner all’errore. Zverev tiene il servizio 3-2. Sinner a rete 15-0. Contropiede da circoletto rosso 30-0. Risponde profondo Zverev 30-15. Fuori il lob di Jannik 30 pari. Entra la prima 40-30. Ancora una prima vincente 3-3. Sinner risponde meglio, Zverev mette il dritto in rete 0-15. Ottima prima 15 pari. Serve and volley 30-15. Passante sui piedi Zverev sbaglia 30-30. Si apre il campo il tedesco che da fondo detta legge anche perché Sinner gioca un po’ corto 40-30. Ace di seconda Zverev resta avanti 4-3. Dritto vincente di Sinner 15-0. Sbaglia Zverev 30-0. Scappa via il dritto di Sinner 30-15. Palla corta, Sinner pasticcia 30 pari. Bene a rete Zverev palla break 30-40. Vince lo scambio Sinner parità. Il nastro accomoda la palla a Jannik vantaggio. Finalmente una prima e Sinner aggancia 4-4. Sinner costringe Zverev all’errore 0-15. Servizio e dritto 15 pari. Fuori il rovescio di Zverev 15-30. Attacca sulla seconda Sinner , Zverev mette fuori il passante due palle break 15-40. A rete il numero 4 del mondo 30-40. Prima esterna parità. Esce la risposta, vantaggio Zverev. Doppio fallo parità. Ancora un’ottima prima vantaggio Germania. Fuori il dritto di Zverev parità. Doppio ace. Tiene il turno di battuta Zverev 5-4. Fuori il rovescio di Zverev 15-0. Grande risposta 15-15. Ottima prima 30-15. Servizio e dritto 40-15. Un’altra prima gioco comodo e rapido per Jannik 5-5. Grande rovescio di Sinner 0-15. Impressionante con il dritto Zverev 15 pari. Ace 30-15. Falloso da fondo Sinner 40-15. Ace e Zverev si garantisce il tie-break 6-5. Ace anche per Sinner 15-0. Ace numero undici 30-0. Ancora ace 40-0. Esce il rovescio di Jannik 40-15. Quarto ace 6-6 tie-break.

Zverev al servizio. Sbaglia Sinner 0-1. Ace 1-1. Ace Sinner imperiale al servizio 2-1. Scappa la risposta a Sinner 2-2. Ancora un dritto fuori per l’italiano 2-3. Prima e schiaffo al volo 3-3. Ancora servizio e schiaffo al volo 4-3. Molto bene a rete Zverev 4-4. Sbaglia lo smash Zverev, minibreak 5-4 Sinner. Attacca Sinner, due match-point 6-4. Prima vincente Sinner in finale.

Alexander Zverev vs Jannik Sinner

