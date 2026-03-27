Il talento di Federico Bondioli illumina la Guerri Napoli Tennis Cup. Battuto nei quarti di finale, in un derby italiano, Michele Ribecai; domani il ventenne azzurro in semifinale sfiderà il numero 1 e favorito del torneo, il tedesco Daniel Altmaier (programma di domani e videointerviste)

Il talento di Federico Bondioli illumina la Guerri Napoli Tennis Cup. Battuto nei quarti di finale, in un derby italiano, Michele Ribecai; domani il ventenne azzurro in semifinale sfiderà il numero 1 e favorito del torneo, il tedesco Daniel Altmaier, che ha battuto Enrico Dalla Valle

Esce di scena la diciottenne promessa azzurra Federico Cinà, battuto dall’ucraino Vitaliy Sachko che domani affronterà nell’altra semifinale il serbo Hamad Medjedovic, pupillo di Novak Djokovic e vincitore sul francese Alexandre Muller

Il talento dell’azzurro Federico Bondioli illumina la Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Battuto in due set e in 1h23’ di gioco l’altro italiano Michele Ribecai, in una sfida bella e inattesa, tra due tennisti entrambi provenienti dalle qualificazioni.

Bondioli, venti anni di Ravenna, è uno dei talenti più seguiti dalla FITP, con la semifinale ottenuta al torneo napoletano ha conquistato il miglior risultato della sua ancora giovane carriera. Per l’azzurrino si tratta della quinta vittoria consecutiva alla Guerri Napoli Tennis Cup (due in qualificazione e tre nel main draw), con questo successo il mancino ravennate scalerà già da lunedì prossimo ben 120 posizioni nella classifica mondiale ATP, passando dal numero 437 al 317, con la possibilità di salire ancora nel ranking internazionale, continuando a vincere al torneo di Napoli, per entrare nei top 300 e diventare uno dei primi 20 tennisti under 20 più forti del mondo.

Bondioli affronterà domani il tedesco Daniel Altmaier, testa di serie n.1 della Guerri Napoli Tennis Cup, nella sfida più attesa della penultima giornata del torneo. Altmaier, n.55 ATP e che in carriera ha difeso più volte i colori della Germania in Coppa Davis, ha battuto in due set l’azzurro Enrico Dalla Valle, 6-1 6-3, dominando l’incontro in 1h11’ di gioco e confermando di essere il grande favorito del challenger 125 ATP napoletano.

Esce di scena, invece, l’altra promessa del tennis italiano, il diciottenne Federico Cinà, n. 203 ATP, che lotta ma cede in tre set al gioco regolare ed asfissiante dell’ucraino Vitaliy Sachko (186 ATP) 6-2 4-6 6-1 in 2h02’ di battaglia. Il 28enne tennista ucraino vola così in semifinale, affronterà domani un altro talento del tennis internazionale, il 22enne serbo Hamad Medjedovic, n.115 ATP e testa di serie n.5 del torneo.

Medjedovic ha dominato il francese Alexandre Muller, n.90 ATP e testa di serie n.3, 6-2 6-2, in una sfida tra due dei favoriti della Guerri Napoli Tennis Cup. Il talento serbo è noto nel circuito internazionale per essere da sempre il pupillo del fuoriclasse Novak Djokovic che lo ha supportato finanziariamente fin dall’inizio della sua carriera, E nell’agosto scorso Medjedovic, a 21 anni, è riuscito a sfiorare i top 50 mondiali, salendo fino al numero 57 ATP.

Domani si disputerà la penultima giornata della Guerri Napoli Tennis Cup. Si inizia alle ore 11: sul campo centrale “Carlo d’Avalos” è in programma la finale del torneo di doppio, dalle ore 14 via alle semifinali del torneo di singolare. Domenica, invece, la finale del torneo di singolare è prevista con inizio alle ore 15,30.

Campo D’Avalos – ore 11:00

Tim Ruehl / Mick Veldheer vs Jakub Paul / Matej Vocel

Hamad Medjedovic vs Vitaliy Sachko (Non prima 14:00)

Daniel Altmaier vs Federico Bondioli