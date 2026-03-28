Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Errani-Paolini in finale a Miami dopo il ritiro delle avversarie dopo solo tre giochi

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la finale del doppio al WTA 1000 di Miami, la prima della loro stagione, ma in modo davvero insolito. La semifinale contro Elise Mertens e Shuai Zhang è durata infatti appena dieci minuti e solo tre game, prima del ritiro della belga.

Mertens ha chiesto l’intervento del medico al secondo cambio di campo e ha poi deciso di fermarsi. Da quanto visto in campo, non sembra trattarsi di un infortunio muscolare, ma più probabilmente di un malessere già presente prima dell’inizio del match, forse di natura respiratoria, visto che la giocatrice si toccava spesso il petto.

Prima dello stop, la coppia azzurra era partita bene, procurandosi due palle break nel secondo game e trovando subito il vantaggio grazie a un ottimo passante di Paolini. Nel gioco successivo era però arrivato il controbreak a zero di Mertens e Zhang, un passaggio che non lasciava certo immaginare il ritiro immediato della belga poco dopo.

In finale, Errani e Paolini affronteranno ora la coppia formata dall’americana Taylor Townsend e dalla ceca Katerina Siniakova, che nell’altra semifinale hanno superato in rimonta Dabrowski/Stefani con il punteggio di 4-6 6-4 10-3 al super tie-break.



















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Combined Miami Open Miami Gardens, Florida · 27 Marzo 2026 ☀ 24°C Prevalentemente soleggiato · Max 26°C PIOGGIA 20% VENTO Leggero CAMPO Hard HARDCOURT Programma del giorno ♂ ATP Singles · Maschile Semifinals · Semifinali Semifinali ♀ WTA Singles · Femminile Nessun incontro oggi Riposo ♀♀ WTA Doubles · Doppio Femminile Semifinals · Semifinali Semifinali ☀ Soleggiato · 20% pioggia

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♀♀ WTA Doppio Semifinali

Stadium – ore 18:00

Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend



WTA Miami Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3] 6 4 3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] 4 6 10 Vincitore: Siniakova / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 7-3 8-3 9-3 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Tiebreak 15-0 30-0 30-15 0-40 40-0 3-3 → 4-3 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jiri Lehecka vs Arthur Fils (Non prima 20:00)



ATP Miami Jiri Lehecka [21] Jiri Lehecka [21] 6 6 Arthur Fils [28] Arthur Fils [28] 2 2 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Fils 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Fils 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Fils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 A. Fils 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Fils 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Fils 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Alexander Zverev vs Jannik Sinner (Non prima 00:00)



ATP Miami Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 3 6 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 7 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 6-5 → 6-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Elise Mertens / Shuai Zhang (Non prima 01:00)



WTA Miami Sara Errani / Jasmine Paolini [1] • Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 2 Elise Mertens / Shuai Zhang [4] Elise Mertens / Shuai Zhang [4] 0 1 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Sara Errani / Jasmine Paolini 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Grandstand – ore 18:00

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Harri Heliovaara / Henry Patten



ATP Miami Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 2 3 Harri Heliovaara / Henry Patten [4] Harri Heliovaara / Henry Patten [4] 6 6 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 M. Granollers / Zeballos 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 1-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Sander Arends / John-Patrick Smith

