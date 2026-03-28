Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Errani-Paolini in finale a Miami dopo il ritiro delle avversarie dopo solo tre giochi

28/03/2026 00:42 289 commenti
Sara Errani e Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Sara Errani e Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la finale del doppio al WTA 1000 di Miami, la prima della loro stagione, ma in modo davvero insolito. La semifinale contro Elise Mertens e Shuai Zhang è durata infatti appena dieci minuti e solo tre game, prima del ritiro della belga.
Mertens ha chiesto l’intervento del medico al secondo cambio di campo e ha poi deciso di fermarsi. Da quanto visto in campo, non sembra trattarsi di un infortunio muscolare, ma più probabilmente di un malessere già presente prima dell’inizio del match, forse di natura respiratoria, visto che la giocatrice si toccava spesso il petto.
Prima dello stop, la coppia azzurra era partita bene, procurandosi due palle break nel secondo game e trovando subito il vantaggio grazie a un ottimo passante di Paolini. Nel gioco successivo era però arrivato il controbreak a zero di Mertens e Zhang, un passaggio che non lasciava certo immaginare il ritiro immediato della belga poco dopo.
In finale, Errani e Paolini affronteranno ora la coppia formata dall’americana Taylor Townsend e dalla ceca Katerina Siniakova, che nell’altra semifinale hanno superato in rimonta Dabrowski/Stefani con il punteggio di 4-6 6-4 10-3 al super tie-break.










★★★★★
★★★★
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Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida  ·  27 Marzo 2026

24°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Max 26°C
PIOGGIA 20%
VENTO Leggero
CAMPO Hard
HARDCOURT

Programma del giorno

ATP Singles  ·  Maschile
Semifinals  ·  Semifinali
Semifinali

WTA Singles  ·  Femminile
Nessun incontro oggi
Riposo

♀♀
WTA Doubles  ·  Doppio Femminile
Semifinals  ·  Semifinali
Semifinali

☀  Soleggiato · 20% pioggia
♂  ATP Semifinali
♀  WTA Singles — riposo
♀♀  WTA Doppio Semifinali

Stadium – ore 18:00
Gabriela Dabrowski CAN / Luisa Stefani BRA vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA

WTA Miami
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3]
6
4
3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
4
6
10
Vincitore: Siniakova / Townsend
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Jiri Lehecka CZE vs Arthur Fils FRA (Non prima 20:00)

ATP Miami
Jiri Lehecka [21]
6
6
Arthur Fils [28]
2
2
Vincitore: Lehecka
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Alexander Zverev GER vs Jannik Sinner ITA (Non prima 00:00)

ATP Miami
Alexander Zverev [3]
3
6
Jannik Sinner [2]
6
7
Vincitore: Sinner
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Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Elise Mertens BEL / Shuai Zhang CHN (Non prima 01:00)

WTA Miami
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
2
Elise Mertens / Shuai Zhang [4]
0
1
Vincitore: Errani / Paolini
Mostra dettagli



Grandstand – ore 18:00
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

ATP Miami
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
2
3
Harri Heliovaara / Henry Patten [4]
6
6
Vincitore: Heliovaara / Patten
Mostra dettagli

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Sander Arends NED / John-Patrick Smith AUS

ATP Miami
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
6
6
Sander Arends / John-Patrick Smith
3
4
Vincitore: Bolelli / Vavassori
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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

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Gianluigi74 (Guest) 28-03-2026 09:48

@ enzo la barbera (#4582285)

Sarà anche unico, ma è un italiano unico!

 289
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tinapica 28-03-2026 09:38

Scritto da Di Passaggio

Scritto da tinapica
@ guest (#4582293)

Scritto da guest
Fugate le mie preoccupazioni, bisogna dire che il servizio di Sinner è diventato devastante. La piena forma fisica è probabilmente impostata per il periodo Roma-Parigi. Potrebbe addirittura fare un Red Clay Double

Chiamasi (per Noi parlanti la Lingua di Dante)
doppiATTA ,
doppietta (di) PANATTA

Chissà se ci sarà mai, piuttosto, un altro “Poker di Nadal”? (MC, Madrid, Roma, RG). Sia Carlos che Jan lo possono fare, non di imperio come Rafa, ma per congiunzioni astrali. “Fortunatamente” avranno da imporsi contro una “discreta” coppia di bastoni tra le ruote: Muso e Dardo.

Mmmmmmm…..
A parte che, come forse è noto, badando alla vera importanza data dalla Storia dei tornei, toglierei Madrid e ci aggiungerei Barcellona-Godò ed Amburgo trasformando quindi l’impresa in una TERRificante cinquina da completare in 8 settimane quasi consecutive (con l’unico respiro proprio nelle due settimane del torneaccio madrileno), sinceramente la vedo proprio difficile, al limite dell’impossibile.
Non credo proprio esisterà un altro come Nadal Parera sulla superficie rossa.
Quindi, per la quartina da Lei evocata: credo che nessun altro possa farcela.
A lui invece credo che anche questa “mia” TERRificante impresa sarebbe riuscita, almeno una volta, se nei suoi anni migliori il calendario dei tornei glien’avesse data la possibilità.
Probabilmente nel mezzo avrebbe vinto pure a Madrid, ma questo per me non aggiungerebbe che valore di mera resistenza atletica all’impresa, tanto bassa è la considerazione che ho del torneaccio, in mezzo alle vere Accademie del tennis rosso.

 288
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JOA20 (Guest) 28-03-2026 09:11

Scritto da Di Passaggio
Chissà se ci sarà mai, piuttosto, un altro “Poker di Nadal”? (MC, Madrid, Roma, RG). Sia Carlos che Jan lo possono fare, non di imperio come Rafa, ma per congiunzioni astrali.

Nadal lo fece una sola volta nel 2010, quasi impossibile che ci riesca qualcuno altro

 287
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+1: Inox
Giuliano da Viareggio (Guest) 28-03-2026 08:53

DOPO LA NOTTATA !!!!!!!!!!!!!
RISVEGLIO ECCELLENTE CON LE VITTORIE DEI DUE DOPPI ITALICI!!!!!!!!!!!!

 286
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Di Passaggio 28-03-2026 07:49

Scritto da tinapica
@ guest (#4582293)

Scritto da guest
Fugate le mie preoccupazioni, bisogna dire che il servizio di Sinner è diventato devastante. La piena forma fisica è probabilmente impostata per il periodo Roma-Parigi. Potrebbe addirittura fare un Red Clay Double

Chiamasi (per Noi parlanti la Lingua di Dante)
doppiATTA ,
doppietta (di) PANATTA

Chissà se ci sarà mai, piuttosto, un altro “Poker di Nadal”? (MC, Madrid, Roma, RG). Sia Carlos che Jan lo possono fare, non di imperio come Rafa, ma per congiunzioni astrali. “Fortunatamente” avranno da imporsi contro una “discreta” coppia di bastoni tra le ruote: Muso e Dardo.

 285
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tinapica 28-03-2026 07:21

@ guest (#4582293)

Scritto da guest
Fugate le mie preoccupazioni, bisogna dire che il servizio di Sinner è diventato devastante. La piena forma fisica è probabilmente impostata per il periodo Roma-Parigi. Potrebbe addirittura fare un Red Clay Double

Chiamasi (per Noi parlanti la Lingua di Dante)
doppiATTA ,
doppietta (di) PANATTA

 284
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ProVax (Guest) 28-03-2026 06:33

Cinquina in finale! Anche con un po’ di fortuna ma ci sta.
Movimento assolutamente in crisi bera perché non riusciamo a vincere tutti gli incontri.

 283
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Spider 99 (Guest) 28-03-2026 05:52

Scritto da Roberto
Vittoria x Sinner ed ennesima finale. Alcaraz nel mirino, a breve ci riprendiamo il numero 1 immeritatamente perso causa sospensione ignobile!!

il numero 1 l’ha perso perdendo la finale agli UO quando alcaraz l’ha dominato. la sospensione era ormai alle spalle e se vinceva quel match chiudeva l’anno al numero 1. ma ora a breve se lo riprende, non difende nulla fino a roma . nei mille sinner e’ di un altro pianeta, alcaraz invece dà il meglio negli slam. ma a parigi stavolta vinciamo noi.

 282
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JOA20 (Guest) 28-03-2026 02:57

Scritto da robdes12

Scritto da Urcaz!
Se Jannik vincerà domenica e a Montecarlo, tornerà nr 1

Non gli basta arrivare nei quarti a Montecarlo? Alcaraz non può sommare punti se non nella race, essendo il campione uscente, mi pare.

Se Sinner vince a Miami, all’inizio di Monte-Carlo avrà 190 punti in meno di Alcaraz nella live. Vincere il torneo gli garantirebbe il numero 1 indipendentemente da cosa fa il murciano

 281
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+1: il capitano
Doppiopunto (Guest) 28-03-2026 02:47

Oggi Zverev ha giocato da n. 1 del mondo, ma provenendo Sinner da un altro pianeta …

 280
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+1: Setrakian, zawix, omerjno, Peter Parker
Giuseppe (Guest) 28-03-2026 02:39

Scritto da Nike
FENOMENO
Con la F Maiuscola
Con la E Maiuscola
Con la N Maiuscola
Con la O Maiuscola
Con la M Maiuscola

Sinner non è un FENO(MENO)… è un FENOPIÙ!!!

 279
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+1: il capitano, JannikUberAlles, omerjno, Peter Parker
Oigres (Guest) 28-03-2026 02:36

Se il tennis è lo sport del diavolo( vedi i 4 mp di Paul ) Sinner è il suo peccatore angelico sistemando al tb un ottimo Zverev

 278
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Koko (Guest) 28-03-2026 02:34

Scritto da robdes12

Scritto da Urcaz!
Se Jannik vincerà domenica e a Montecarlo, tornerà nr 1

Non gli basta arrivare nei quarti a Montecarlo? Alcaraz non può sommare punti se non nella race, essendo il campione uscente, mi pare.

Beh dipende da cosa fa Alcaraz perché se rivince è un conto mentre se esce prima comunque retrocede di punti.

 277
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guest (Guest) 28-03-2026 02:32

Ormai tiriamo all’en plein. Bole-Vava, Sinner, e Errani-Paolini subito break!

 276
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Tim Mayotte 28-03-2026 02:26

Scritto da robdes12
Sto guardando le classifiche. E’ sconfortante vedere la distanza che separa i primi due per punti acquisiti rispetto agli altri. Sembra quasi che ci siano in una stessa lista due campionati differenti.

Perché, non è così? Ci sono un paio di livelli di distanza tra i 2 campionati.

 275
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Koko (Guest) 28-03-2026 02:25

Sinner a livello dei serve bots! Meno durevole nello scambio in risposta ma il servizio a comando come minimo ti porta al tie e poi basta un punto strappato per vincere. In pratica grazie al servizio sì porta in un oasi che controlla come il tie break! È su un crinale vincente ma pericoloso e bene sarebbe tornare a scambi meno fallosi per una maggiore inattaccabilità!

 274
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+1: zawix
robdes12 28-03-2026 02:25

Scritto da Urcaz!
Se Jannik vincerà domenica e a Montecarlo, tornerà nr 1

Non gli basta arrivare nei quarti a Montecarlo? Alcaraz non può sommare punti se non nella race, essendo il campione uscente, mi pare.

 273
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guest (Guest) 28-03-2026 02:25

Fugate le mie preoccupazioni, bisogna dire che il servizio di Sinner è diventato devastante. La piena forma fisica è probabilmente impostata per il periodo Roma-Parigi. Potrebbe addirittura fare un Red Clay Double 😆

 272
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+1: Peter Parker
Cogi53 28-03-2026 02:25

Zverev ha giocato una partita incredibile, nel primo set ha servito l’81% di prime ed è stato comunque brekkato da un Sinner fenomenale.
Nel secondo il servizio di Sinner, a un certo punto, era sceso al 48% di prime ma, quando è stato necessario, è tornata la prima con aces e servizi vincenti.
Da notare che nelle valutazioni di fine partita Sinner ha ottenuto 9.4 al servizio (Zverev 8.7), mentre in risposta Zverev ha ottenuto una stellare valutazione di 9.5 contro 8.1 di Jannik. Si è capovolto il mondo!!!!! Grande Jannik, ma se puoi limita i gratuiti che ci fanno soffrire, grazie.

 271
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+1: Carota Senior, il capitano, omerjno, Peter Parker, Navaioh69
zedarioz 28-03-2026 02:24

Scritto da zedarioz
THIS GUY IS SPECIAL! Chiedo aiuto al mago delle statistiche Giampi: si è mai vista una partita in cui un giocatore aveva 9.4 di rating al servizio e l’avversario 9.4 alla risposta? Hanno rasentato la perfezione entrambi. Complessivamente 9.1 Zverev e 9.0 Sinner. Anche qui penso sia un mezzo record.

Mi correggo, Zverev 9.5 alla risposta!

 270
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Urcaz! (Guest) 28-03-2026 02:23

Se Jannik vincerà domenica e a Montecarlo, tornerà nr 1

 269
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+1: il capitano
Inox 28-03-2026 02:22

Scritto da zedarioz
THIS GUY IS SPECIAL! Chiedo aiuto al mago delle statistiche Giampi: si è mai vista una partita in cui un giocatore aveva 9.4 di rating al servizio e l’avversario 9.4 alla risposta? Hanno rasentato la perfezione entrambi. Complessivamente 9.1 Zverev e 9.0 Sinner. Anche qui penso sia un mezzo record.

Si ma il fatto incredibile è che Jannik batte il miglior Zverev da anni a questa parte (ad eccezione dell’ ultimo smash) giocando una partita buona ma non di più se non al servizio

 268
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robdes12 28-03-2026 02:22

Sto guardando le classifiche. E’ sconfortante vedere la distanza che separa i primi due per punti acquisiti rispetto agli altri. Sembra quasi che ci siano in una stessa lista due campionati differenti.

 267
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+1: Navaioh69, Peter Parker
Brufen (Guest) 28-03-2026 02:22

Vabbè me la volevo tenere per evitare il rischio gufata, ma ho paura che me la rubino…

Siamo pronti per la SIN-SHINE DOUBLE?!?

 266
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+1: Peter Parker
tinapica 28-03-2026 02:21

Scritto da Al9000

Scritto da tinapica

Scritto da Al9000
E come è migliorato anche a rete. Vi ricordate i primi tempi che si avventurava come per cercare farfalle e ora ti piazza volè affatto banali?

Eh, grazie al…fratello!
Non a molti è concessa la fortuna di avere in famiglia uno dei più forti specialisti della rete con cui potersi allenare praticamente tutti i giorni.

?

Forse fraintesi a chi Lei si riferiva. Io a Zverev.
Fraintendimento dovuto al fatto che non potevo vedere l’incontro appena concluso, ma anche a che Sinner è notevole sotto rete non da oggi e quindi stentai a riconoscere la Volpe Rossa qual oggetto del Suo stupito commento.
Il miglioramento a rete di Sinner apparve evidente fin da subito quando si separò da Piatti ed ho sempre espressa la mia ammirazione per la capacità del Sud Tirolese di sempre volersi, e sapersi, migliorare in ogni aspetto del gioco. Come qualcuno mi fece notare pochi giorni or sono, è probabile che Sinner si porti queste doti “da casa” ma che l’impostazione rigorosamente fondocampista datagli da Piatti ne avesse per un po’ ritardata la fioritura.
Invece Zverev -credo non ci siano dubbi- quel poco che sa fare a rete lo deve tutto al fratello.

 265
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enzo la barbera (Guest) 28-03-2026 02:20

@ Gianluigi74 (#4582269)

Lascia perdere il tennis italiano, Sinner è un caso a se!enzo

 264
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+1: Peter Parker
Tennisforever 28-03-2026 02:20

JANNIK SINNER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

INCREDIBILE
UNBELIVEABLE
INCREIBLE
INCROYABLE
ONGELOOFLIJK
unglaublich

素晴らしい
subarashii

 263
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+1: Navaioh69, Cogi53, Peter Parker
michele_62 28-03-2026 02:20

Il nuovo Sinner si spiega con il numero di match vinti in due set. Se fosse involuto negli scambi avrebbe lasciato per strada set e partite. Adesso dispone di uno dei migliori servizi e può permettersi di giocare al risparmio, alzando il livello solo quando serve. Sarà meno spettacolare (forse),ma molto più redditizio, specie in ottica carriera.

 262
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+1: Peter Parker
Silvy__89 (Guest) 28-03-2026 02:19

Jannik grazieeee, avevo sonno, non avevo le forze di guardare un altro set, grazie che mi fai andare a letto!!

 261
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+1: Tennisforever, Cogi53, tombizzle, eternauta
Nike (Guest) 28-03-2026 02:18

FENOMENO
Con la F Maiuscola
Con la E Maiuscola
Con la N Maiuscola
Con la O Maiuscola
Con la M Maiuscola

 260
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+1: Tennisforever, Cogi53
robdes12 28-03-2026 02:18

Scritto da guest

Scritto da CannoniereKarlovic

Scritto da guest
Preoccupa il calo di prime di Sinner…e gli ace di Zverev…col tb dietro l’angolo…

Non conosci evidentemente cosa è Sinner. Un animale che alza il livello nei momenti più cruciali.

Puoi alzare finché vuoi, ma anche Sinner le sue 4 o 5 partite all’anno le perde. quindi stasera avevo qualche fondata preoccupazione…

ok, ma alcune le perde per questioni di poca salute più che per inefficacia del suo tennis. Sasha ha giocato meglio di quanto fatto nella secoda metà dell’anno scorso, nondimeno a me il suo tennis continua ad apparire vuoto, senz’anima. Infatti ha avuto tante occasioni per arrivare all’eccellenza di risultati, ma vuoi un motivo vuoi l’altro ha sempre fallito la conquista del massimo risultato.

 259
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dajeJannik (Guest) 28-03-2026 02:17

minima spesa (forse un po’ stanco), massima resa. Gioca al meglio i punti chiave e nonostante non ci abbia fatto vedere il suo miglior tennis, vince non sbagliando più nulla e sfruttando lo smash a rete di Sasha. Fenomeno! godiamocelo e teniamocelo stretto!

 258
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+1: omerjno, Peter Parker
MARMAS 28-03-2026 02:17

Gran match di Zverev.
Dritto, risposta e posizione in campo… Il tedesco ha fatto tutto bene.
Un Sinner che secondo me ancora non è al top della condizione atletica e si nota una certa differenza quando gioca dopo il giorno di riposo o senza.
Il risultato però è sempre lo stesso, per il 16mo match consecutivo nei master 1000.
Partita vinta con il servizio e con la testa, contro una delle migliori versioni di Zverev post infortunio alla caviglia.
E sono sicuro che al momento giusto (segnare sul calendario la seconda settimana del RG) tornerà a massimo regime anche il gioco da fondocampo

 257
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+1: Inox, Tennisforever, Navaioh69, Cogi53, zawix, omerjno
enzo la barbera (Guest) 28-03-2026 02:17

Il servizio per i primi anni è stato il suo punto debole, oggi è la sua arma migliore. Non è frequente assistere a queste trasformazioni. Peró che temperamento, una forza mentale incredibile. Un vero fenomeno. Bellissima partita. Zverev ha giocato molto bene. Adesso mi ci vorrà un bel pò per prendere sonno. enzo

 256
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+1: Peter Parker
Pat (Guest) 28-03-2026 02:17

Preme sull’acceleratore quando si vede il traguardo.

 255
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Gianluigi74 (Guest) 28-03-2026 02:17

@ Roberto (#4582256)

Concordo al 100%, senza quell’ignominia saremmo alla vigilia del secondo anno consecutivo da n.1.

 254
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GIOTAD 28-03-2026 02:16

Scritto da Matteo
Chi non vede che Sinner fisicamente è provato è un cieco.O la chiude in 2 o un terzo set può essere anche senza storia per il tedesco

A nanna con malox…. Ahahah

 253
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+1: Inox, michele_62, Navaioh69, il capitano
zedarioz 28-03-2026 02:15

THIS GUY IS SPECIAL! Chiedo aiuto al mago delle statistiche Giampi: si è mai vista una partita in cui un giocatore aveva 9.4 di rating al servizio e l’avversario 9.4 alla risposta? Hanno rasentato la perfezione entrambi. Complessivamente 9.1 Zverev e 9.0 Sinner. Anche qui penso sia un mezzo record.

 252
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+1: Inox, Pikario Furioso, omerjno, Peter Parker
guest (Guest) 28-03-2026 02:14

Scritto da CannoniereKarlovic

Scritto da guest
Preoccupa il calo di prime di Sinner…e gli ace di Zverev…col tb dietro l’angolo…

Non conosci evidentemente cosa è Sinner. Un animale che alza il livello nei momenti più cruciali.

Puoi alzare finché vuoi, ma anche Sinner le sue 4 o 5 partite all’anno le perde. quindi stasera avevo qualche fondata preoccupazione…

 251
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Don Budge fathers 28-03-2026 02:12

Benzinaio inarrivabile.

 250
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+1: Inox, il capitano, antoniov, Pikario Furioso, Navaioh69, Peter Parker
Gianluigi74 (Guest) 28-03-2026 02:11

Stiamo vivendo l’epica del tennis italiano, abbiamo il privilegio di assistere in prima persona a momenti della storia del tennis che saranno parte della leggenda di un uomo straordinario che questa storia sta riscrivendo con il suo nome. Grazie Jannik.

 249
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+1: Inox, Don Budge fathers, Aky, Al9000, Navaioh69, Cogi53, Peter Parker, Massi
Lucio68 (Guest) 28-03-2026 02:11

se qualcuno guardava la partita senza sapere il punteggio nessuno immaginava che jannik fosse avanti

 248
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robdes12 28-03-2026 02:10

E’ la prima volta dall’esplosione del Sinner fuoriclasse, che ho seguito timoroso una sua partita. Dai e dai i temo questo temo quello dei giorni scorsi mi sono penetrati nell’animo, pur rivelandosi alla fine pura illusione. Adesso di non dovermi sorbettare i “mi preoccupa questo Lehecka” ed affini. Sinner è un fuoriclasse, chi deve essere preoccupato sono i sostenitori del tennis anti-italiano, non noi. Al solito Sinner eccelso nella gestione delle fasi calde dell’incontro, una solidità e autocontrollo emotivo incredibile.

 247
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+1: Don Budge fathers, Al9000, Pikario Furioso, Navaioh69, Cogi53
sasuzzo 28-03-2026 02:10

Scritto da Andy

Scritto da Volevo la Wip
Però è da un po’ di tempo che Sinner ha perso la sua principale caratteristica, il dominio negli scambi lunghi.

Guadagnato sul servizio e perso sullo scambio

Da un po. Può essere che psicologicamente si culli sul servizio. Altrimenti davvero sarebbe imbattibile per chiunque a lungo

 246
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Inox 28-03-2026 02:10

E anche stanotte si va a dormire soddisfatti..

 245
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+1: Peter Parker
antoniov 28-03-2026 02:10

Jannik è un Fuoriclasse con la “F” maiuscola !!!

Non aggiungo nient’altro, buonanotte a tutti !

 244
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+1: Don Budge fathers, il capitano, Al9000, Pikario Furioso, Navaioh69, Cogi53, JannikUberAlles, Peter Parker
Pat (Guest) 28-03-2026 02:10

Si può dire che il servizio lo ha proprio salvato in questo secondo set, impressionante in questo esercizio.

 243
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+1: Don Budge fathers, Pikario Furioso
Nonpensoproprio (Guest) 28-03-2026 02:09

Se Zverev giocando al 110%nn ce l’ha fatta, Lehecka dovrà giocare al 150% per batterlo

 242
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+1: renzopii, Don Budge fathers, il capitano, Al9000, Pikario Furioso, Navaioh69, zedarioz, Peter Parker
Spinoza (Guest) 28-03-2026 02:09

Robottino un cazzo! Emozione pura, dentro e fuori dal campo!!

 241
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Spinoza (Guest) 28-03-2026 02:09

Robottino un cazzo! Emozione pura, dentro e fuori dal campo!!

 240
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JannikUberAlles 28-03-2026 02:09

Un 2° set sofferto, con un calo nel servizio e pure nel dritto, ma nel momento di salvare il set e nel tie-break Sinner ha ritrovato il suo migliore servizio…

…vamooosss!!!

 239
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+1: Don Budge fathers, il capitano, Cogi53, antoniov, Pikario Furioso, Navaioh69
roby.mortilla@gmail.com 28-03-2026 02:09

F E N O M E N O

 238
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+1: Don Budge fathers, Cogi53, antoniov, Navaioh69
il capitano 28-03-2026 02:08

Grazie Jannik. Buonanotte a tutti.

 237
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zawix 28-03-2026 02:08

SINNERRRRR!!

 236
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+1: Don Budge fathers, Cogi53
Roberto (Guest) 28-03-2026 02:08

Vittoria x Sinner ed ennesima finale. Alcaraz nel mirino, a breve ci riprendiamo il numero 1 immeritatamente perso causa sospensione ignobile!!

235
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Giuseppe (Guest) 28-03-2026 02:08

Oggi è stato evidente che Sinner non sentiva la palla come nei giorni passati, specie come contro Tiafoe, tuttavia è stato memorabile al servizio!! Il servizio di questa sera è stato assolutamente fenomenale ed è stata la vera arma con cui ha avuto ragione di un ottimo Zverev. Ancora una volta Sinner ci ha lasciato a bocca aperta! Un fenomeno assoluto!

 234
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+1: Don Budge fathers, Cogi53, Al9000, Navaioh69
Peter Parker 28-03-2026 02:08

E vai grande campione Jannik Sinner, andiamo a prenderci questo Sunshine Double

 233
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Fogazzaroj 28-03-2026 02:08

Un ottimo Zverev non scalfisce il granitico . Davvero impressionante

 232
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+1: Don Budge fathers, Cogi53, Pikario Furioso, Navaioh69
Pikario Furioso 28-03-2026 02:08

Servizio di Sinner? Senza parole, assurdo.

 231
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Arnarderi 28-03-2026 02:07

M o s t r u o s o

 230
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Matteo (Guest) 28-03-2026 02:07

Partita quasi identica a quella con Medvedev,l’ha vinta di testa ma il gioco da numero 2 non c’è,speravo che il match di Tiafoe lo avesse sbloccato ed invece c’è qualcosa che ancora non funziona

 229
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Brufen (Guest) 28-03-2026 02:07

Modalità SCHIACCIASASSI INFERNALE:

ON 😀

E anche un ottimo Zverev è rispedito al mittente.

È bastato un mini-erroretto, uno smash complicato che si ferma sul nastro, e la partita è finita.

One more to go…

 228
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gra (Guest) 28-03-2026 02:07

Penso che si possa dire che Jannik ha il miglior servizio del circuito; non ci sono piu dubbi. Andiamo a prenderci Miami!

 227
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+1: Pikario Furioso, sasuzzo, Aky
Forzaragazziforza (Guest) 28-03-2026 02:07

Al TB è diventato una sentenza

 226
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+1: Inox, Al9000, Navaioh69
Bagel 28-03-2026 02:07

Che roba questo finale di match di Sinner. Solo prime (e tanti ace) sul 5-6 e nel tie break. Senza fare praticamente altro, se non aspettare l’unico errore di Zverev

 225
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+1: Al9000, Cogi53, GIOTAD, Navaioh69
gra (Guest) 28-03-2026 02:07

Penso che si possa dire che Jannik ha il miglior servizio del circuito; non ci sono piu dubbi. Andiamo a prenderci Miami!

 224
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Detuqueridapresencia 28-03-2026 02:07

Scritto da Matteo
Chi non vede che Sinner fisicamente è provato è un cieco.O la chiude in 2 o un terzo set può essere anche senza storia per il tedesco

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 223
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gra (Guest) 28-03-2026 02:07

Penso che si possa dire che Jannik ha il miglior servizio del circuito; non ci sono piu dubbi. Andiamo a prenderci Miami!

 222
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+1: Al9000, antoniov, Navaioh69
guido Guest 28-03-2026 02:07

Grazie Jan, sei stupendo

 221
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+1: antoniov, Navaioh69
CannoniereKarlovic 28-03-2026 02:07

Per la cronaca, fate pure 32.

 220
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+1: Al9000, Cogi53, Carota Senior, antoniov, Navaioh69
Lucio68 (Guest) 28-03-2026 02:07

cioè questo ha vinto nonostante uno Zverev stratosferico e giocando al 60%!?? Senza parole! Fenomeno assoluto

 219
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Carota Senior 28-03-2026 02:07

Partita stellare, Zverev incredibile.
Jannik immenso!
incredibile

 218
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+1: il capitano, Pippolivetennis, Cogi53, antoniov, Navaioh69
Lo Scriba 28-03-2026 02:07

Incredibile Sinner, vince giocando al di sotto del suo livello contro un ottimo Zverev.
Certo che quando servi in quel modo…

 217
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+1: Al9000, Cogi53, Navaioh69
Al9000 28-03-2026 02:06

Che campione! Non ci sono altre parole

 216
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+1: Cogi53, antoniov, Navaioh69
CannoniereKarlovic 28-03-2026 02:06

Scritto da guest
Preoccupa il calo di prime di Sinner…e gli ace di Zverev…col tb dietro l’angolo…

Non conosci evidentemente cosa è Sinner. Un animale che alza il livello nei momenti più cruciali.

 215
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Ingmale (Guest) 28-03-2026 02:06

Un uomo, una sentenza

 214
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Andy (Guest) 28-03-2026 02:06

Durissima

 213
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+1: Cogi53
robdes12 28-03-2026 02:06

Ciao ciao, Sasha. Quando incontrerà di nuovo il miglior Sinner penso che il risultato per lui sarà sconfortante. E adesso il mirino è davvero puntato su Carlos (nel senso di ranking, ovviamente).

 212
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+1: Al9000, Cogi53, Navaioh69
Biscotto spagnolo (Guest) 28-03-2026 02:06

Ma con questo servizio cosa può fare a Wimbledon?

 211
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+1: Al9000, Cogi53, Navaioh69
Inox 28-03-2026 02:06

Al tiè break ormai Vige la regola del 4

 210
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piper 28-03-2026 02:06

Chirurgico (o quasi).

 209
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+1: Navaioh69
sasuzzo 28-03-2026 02:06

Che testa

 208
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Volevo la Wip 28-03-2026 02:05

Incredibile, riesce a vincere anche quando gioca male. Mostro

 207
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+1: Al9000, Navaioh69
michele_62 28-03-2026 02:05

Lo vedo tanto scarico!

 206
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+1: omerjno
Giuliano da Viareggio (Guest) 28-03-2026 02:05

SINNERRRRRRRRRRR THE WINNERRRRRRRRRRRRR

 205
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+1: Detuqueridapresencia, il capitano, Al9000, Cogi53, antoniov
Marco M. 28-03-2026 02:05

F I N A L E !!!
Grandissimo!!!
E 32 set consecutivi

 204
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+1: Detuqueridapresencia, Inox, il capitano, Al9000, Cogi53, antoniov, tombizzle
guest (Guest) 28-03-2026 02:05

Jannik illimitato.

 203
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+1: Marco M., il capitano, Cogi53
robdes12 28-03-2026 02:04

Brrr. Ok, lo smash non è mai stato il colpo più efficace di Zverev.

 202
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+1: Marco M.
Marco M. 28-03-2026 02:03

E quando è andato sicuro…
Smash in rete

 201
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