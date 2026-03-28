Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Errani-Paolini in finale a Miami dopo il ritiro delle avversarie dopo solo tre giochi

Sara Errani e Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la finale del doppio al WTA 1000 di Miami, la prima della loro stagione, ma in modo davvero insolito. La semifinale contro Elise Mertens e Shuai Zhang è durata infatti appena dieci minuti e solo tre game, prima del ritiro della belga.
Mertens ha chiesto l’intervento del medico al secondo cambio di campo e ha poi deciso di fermarsi. Da quanto visto in campo, non sembra trattarsi di un infortunio muscolare, ma più probabilmente di un malessere già presente prima dell’inizio del match, forse di natura respiratoria, visto che la giocatrice si toccava spesso il petto.
Prima dello stop, la coppia azzurra era partita bene, procurandosi due palle break nel secondo game e trovando subito il vantaggio grazie a un ottimo passante di Paolini. Nel gioco successivo era però arrivato il controbreak a zero di Mertens e Zhang, un passaggio che non lasciava certo immaginare il ritiro immediato della belga poco dopo.
In finale, Errani e Paolini affronteranno ora la coppia formata dall’americana Taylor Townsend e dalla ceca Katerina Siniakova, che nell’altra semifinale hanno superato in rimonta Dabrowski/Stefani con il punteggio di 4-6 6-4 10-3 al super tie-break.
★★★★★
★★★★
★★★★★
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida · 27 Marzo 2026
☀
24°C
Prevalentemente soleggiato · Max 26°C
PIOGGIA
20%
VENTO
Leggero
CAMPO
Hard
HARDCOURT
Programma del giorno
♂
ATP Singles
· Maschile
Semifinals · Semifinali
Semifinali
♀
WTA Singles
· Femminile
Nessun incontro oggi
Riposo
♀♀
WTA Doubles
· Doppio Femminile
Semifinals · Semifinali
Semifinali
☀ Soleggiato · 20% pioggia
♂ ATP Semifinali
♀ WTA Singles — riposo
♀♀ WTA Doppio Semifinali
Stadium – ore 18:00
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
WTA Miami
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [3]
6
4
3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
4
6
10
Vincitore: Siniakova / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
7-3
8-3
9-3
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
4-5 → 4-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-4 → 4-5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-4 → 4-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
1-2 → 2-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-1 → 0-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
4-3 → 5-3
Tiebreak
15-0
30-0
30-15
0-40
40-0
3-3 → 4-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
2-3 → 3-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-1 → 1-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-1 → 1-1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-0 → 0-1
Jiri Lehecka
vs Arthur Fils (Non prima 20:00)
ATP Miami
Jiri Lehecka [21]
6
6
Arthur Fils [28]
2
2
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lehecka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
A. Fils
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Fils
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Fils
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
J. Lehecka
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Fils
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
5-2 → 6-2
A. Fils
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Fils
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
A. Fils
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Alexander Zverev
vs Jannik Sinner (Non prima 00:00)
ATP Miami
Alexander Zverev [3]
3
6
Jannik Sinner [2]
6
7
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
1*-2
ace
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Sinner
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
6-5 → 6-6
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-5 → 6-5
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
ace
4-4 → 5-4
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
J. Sinner
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sinner
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
J. Sinner
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-4 → 2-5
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Sara Errani
/ Jasmine Paolini vs Elise Mertens / Shuai Zhang (Non prima 01:00)
WTA Miami
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
•
0
2
Elise Mertens / Shuai Zhang [4]
0
1
Vincitore: Errani / Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Errani / Jasmine Paolini
Sara Errani / Jasmine Paolini
2-0 → 2-1
Elise Mertens / Shuai Zhang
1-0 → 2-0
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-0 → 1-0
Grandstand – ore 18:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Harri Heliovaara / Henry Patten
ATP Miami
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
2
3
Harri Heliovaara / Henry Patten [4]
6
6
Vincitore: Heliovaara / Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Heliovaara / Patten
3-5 → 3-6
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-5 → 3-5
H. Heliovaara / Patten
2-4 → 2-5
M. Granollers / Zeballos
1-4 → 2-4
H. Heliovaara / Patten
1-3 → 1-4
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-3 → 1-3
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-2 → 0-3
M. Granollers / Zeballos
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 2-6
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
M. Granollers / Zeballos
1-4 → 2-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-3 → 1-4
M. Granollers / Zeballos
1-2 → 1-3
H. Heliovaara / Patten
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
M. Granollers / Zeballos
0-1 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
0-0 → 0-1
Simone Bolelli
/ Andrea Vavassori vs Sander Arends / John-Patrick Smith
ATP Miami
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
6
6
Sander Arends / John-Patrick Smith
3
4
Vincitore: Bolelli / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bolelli / Vavassori
5-4 → 6-4
S. Arends / Smith
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
S. Bolelli / Vavassori
4-3 → 5-3
S. Arends / Smith
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 4-3
S. Bolelli / Vavassori
3-2 → 4-2
S. Arends / Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
1-2 → 2-2
S. Arends / Smith
1-1 → 1-2
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
S. Arends / Smith
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
S. Arends / Smith
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
S. Bolelli / Vavassori
4-2 → 5-2
S. Arends / Smith
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-1 → 3-2
S. Arends / Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
2-1 → 3-1
S. Bolelli / Vavassori
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
S. Arends / Smith
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
S. Bolelli / Vavassori
0-0 → 1-0
@ enzo la barbera (#4582285)
Sarà anche unico, ma è un italiano unico!
Mmmmmmm…..
A parte che, come forse è noto, badando alla vera importanza data dalla Storia dei tornei, toglierei Madrid e ci aggiungerei Barcellona-Godò ed Amburgo trasformando quindi l’impresa in una TERRificante cinquina da completare in 8 settimane quasi consecutive (con l’unico respiro proprio nelle due settimane del torneaccio madrileno), sinceramente la vedo proprio difficile, al limite dell’impossibile.
Non credo proprio esisterà un altro come Nadal Parera sulla superficie rossa.
Quindi, per la quartina da Lei evocata: credo che nessun altro possa farcela.
A lui invece credo che anche questa “mia” TERRificante impresa sarebbe riuscita, almeno una volta, se nei suoi anni migliori il calendario dei tornei glien’avesse data la possibilità.
Probabilmente nel mezzo avrebbe vinto pure a Madrid, ma questo per me non aggiungerebbe che valore di mera resistenza atletica all’impresa, tanto bassa è la considerazione che ho del torneaccio, in mezzo alle vere Accademie del tennis rosso.
Nadal lo fece una sola volta nel 2010, quasi impossibile che ci riesca qualcuno altro
DOPO LA NOTTATA !!!!!!!!!!!!!
RISVEGLIO ECCELLENTE CON LE VITTORIE DEI DUE DOPPI ITALICI!!!!!!!!!!!!
Chissà se ci sarà mai, piuttosto, un altro “Poker di Nadal”? (MC, Madrid, Roma, RG). Sia Carlos che Jan lo possono fare, non di imperio come Rafa, ma per congiunzioni astrali. “Fortunatamente” avranno da imporsi contro una “discreta” coppia di bastoni tra le ruote: Muso e Dardo.
@ guest (#4582293)
Chiamasi (per Noi parlanti la Lingua di Dante)
doppiATTA ,
doppietta (di) PANATTA
Cinquina in finale! Anche con un po’ di fortuna ma ci sta.
Movimento assolutamente in crisi bera perché non riusciamo a vincere tutti gli incontri.
il numero 1 l’ha perso perdendo la finale agli UO quando alcaraz l’ha dominato. la sospensione era ormai alle spalle e se vinceva quel match chiudeva l’anno al numero 1. ma ora a breve se lo riprende, non difende nulla fino a roma . nei mille sinner e’ di un altro pianeta, alcaraz invece dà il meglio negli slam. ma a parigi stavolta vinciamo noi.
Se Sinner vince a Miami, all’inizio di Monte-Carlo avrà 190 punti in meno di Alcaraz nella live. Vincere il torneo gli garantirebbe il numero 1 indipendentemente da cosa fa il murciano
Oggi Zverev ha giocato da n. 1 del mondo, ma provenendo Sinner da un altro pianeta …
Sinner non è un FENO(MENO)… è un FENOPIÙ!!!
Se il tennis è lo sport del diavolo( vedi i 4 mp di Paul ) Sinner è il suo peccatore angelico sistemando al tb un ottimo Zverev
Beh dipende da cosa fa Alcaraz perché se rivince è un conto mentre se esce prima comunque retrocede di punti.
Ormai tiriamo all’en plein. Bole-Vava, Sinner, e Errani-Paolini subito break!
Perché, non è così? Ci sono un paio di livelli di distanza tra i 2 campionati.
Sinner a livello dei serve bots! Meno durevole nello scambio in risposta ma il servizio a comando come minimo ti porta al tie e poi basta un punto strappato per vincere. In pratica grazie al servizio sì porta in un oasi che controlla come il tie break! È su un crinale vincente ma pericoloso e bene sarebbe tornare a scambi meno fallosi per una maggiore inattaccabilità!
Non gli basta arrivare nei quarti a Montecarlo? Alcaraz non può sommare punti se non nella race, essendo il campione uscente, mi pare.
Fugate le mie preoccupazioni, bisogna dire che il servizio di Sinner è diventato devastante. La piena forma fisica è probabilmente impostata per il periodo Roma-Parigi. Potrebbe addirittura fare un Red Clay Double 😆
Zverev ha giocato una partita incredibile, nel primo set ha servito l’81% di prime ed è stato comunque brekkato da un Sinner fenomenale.
Nel secondo il servizio di Sinner, a un certo punto, era sceso al 48% di prime ma, quando è stato necessario, è tornata la prima con aces e servizi vincenti.
Da notare che nelle valutazioni di fine partita Sinner ha ottenuto 9.4 al servizio (Zverev 8.7), mentre in risposta Zverev ha ottenuto una stellare valutazione di 9.5 contro 8.1 di Jannik. Si è capovolto il mondo!!!!! Grande Jannik, ma se puoi limita i gratuiti che ci fanno soffrire, grazie.
Mi correggo, Zverev 9.5 alla risposta!
Se Jannik vincerà domenica e a Montecarlo, tornerà nr 1
Si ma il fatto incredibile è che Jannik batte il miglior Zverev da anni a questa parte (ad eccezione dell’ ultimo smash) giocando una partita buona ma non di più se non al servizio
Sto guardando le classifiche. E’ sconfortante vedere la distanza che separa i primi due per punti acquisiti rispetto agli altri. Sembra quasi che ci siano in una stessa lista due campionati differenti.
Vabbè me la volevo tenere per evitare il rischio gufata, ma ho paura che me la rubino…
Siamo pronti per la SIN-SHINE DOUBLE?!?
Forse fraintesi a chi Lei si riferiva. Io a Zverev.
Fraintendimento dovuto al fatto che non potevo vedere l’incontro appena concluso, ma anche a che Sinner è notevole sotto rete non da oggi e quindi stentai a riconoscere la Volpe Rossa qual oggetto del Suo stupito commento.
Il miglioramento a rete di Sinner apparve evidente fin da subito quando si separò da Piatti ed ho sempre espressa la mia ammirazione per la capacità del Sud Tirolese di sempre volersi, e sapersi, migliorare in ogni aspetto del gioco. Come qualcuno mi fece notare pochi giorni or sono, è probabile che Sinner si porti queste doti “da casa” ma che l’impostazione rigorosamente fondocampista datagli da Piatti ne avesse per un po’ ritardata la fioritura.
Invece Zverev -credo non ci siano dubbi- quel poco che sa fare a rete lo deve tutto al fratello.
@ Gianluigi74 (#4582269)
Lascia perdere il tennis italiano, Sinner è un caso a se!enzo
JANNIK SINNER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
INCREDIBILE
UNBELIVEABLE
INCREIBLE
INCROYABLE
ONGELOOFLIJK
unglaublich
素晴らしい
subarashii
Il nuovo Sinner si spiega con il numero di match vinti in due set. Se fosse involuto negli scambi avrebbe lasciato per strada set e partite. Adesso dispone di uno dei migliori servizi e può permettersi di giocare al risparmio, alzando il livello solo quando serve. Sarà meno spettacolare (forse),ma molto più redditizio, specie in ottica carriera.
Jannik grazieeee, avevo sonno, non avevo le forze di guardare un altro set, grazie che mi fai andare a letto!!
FENOMENO
Con la F Maiuscola
Con la E Maiuscola
Con la N Maiuscola
Con la O Maiuscola
Con la M Maiuscola
ok, ma alcune le perde per questioni di poca salute più che per inefficacia del suo tennis. Sasha ha giocato meglio di quanto fatto nella secoda metà dell’anno scorso, nondimeno a me il suo tennis continua ad apparire vuoto, senz’anima. Infatti ha avuto tante occasioni per arrivare all’eccellenza di risultati, ma vuoi un motivo vuoi l’altro ha sempre fallito la conquista del massimo risultato.
minima spesa (forse un po’ stanco), massima resa. Gioca al meglio i punti chiave e nonostante non ci abbia fatto vedere il suo miglior tennis, vince non sbagliando più nulla e sfruttando lo smash a rete di Sasha. Fenomeno! godiamocelo e teniamocelo stretto!
Gran match di Zverev.
Dritto, risposta e posizione in campo… Il tedesco ha fatto tutto bene.
Un Sinner che secondo me ancora non è al top della condizione atletica e si nota una certa differenza quando gioca dopo il giorno di riposo o senza.
Il risultato però è sempre lo stesso, per il 16mo match consecutivo nei master 1000.
Partita vinta con il servizio e con la testa, contro una delle migliori versioni di Zverev post infortunio alla caviglia.
E sono sicuro che al momento giusto (segnare sul calendario la seconda settimana del RG) tornerà a massimo regime anche il gioco da fondocampo
Il servizio per i primi anni è stato il suo punto debole, oggi è la sua arma migliore. Non è frequente assistere a queste trasformazioni. Peró che temperamento, una forza mentale incredibile. Un vero fenomeno. Bellissima partita. Zverev ha giocato molto bene. Adesso mi ci vorrà un bel pò per prendere sonno. enzo
Preme sull’acceleratore quando si vede il traguardo.
@ Roberto (#4582256)
Concordo al 100%, senza quell’ignominia saremmo alla vigilia del secondo anno consecutivo da n.1.
A nanna con malox…. Ahahah
THIS GUY IS SPECIAL! Chiedo aiuto al mago delle statistiche Giampi: si è mai vista una partita in cui un giocatore aveva 9.4 di rating al servizio e l’avversario 9.4 alla risposta? Hanno rasentato la perfezione entrambi. Complessivamente 9.1 Zverev e 9.0 Sinner. Anche qui penso sia un mezzo record.
Puoi alzare finché vuoi, ma anche Sinner le sue 4 o 5 partite all’anno le perde. quindi stasera avevo qualche fondata preoccupazione…
Benzinaio inarrivabile.
Stiamo vivendo l’epica del tennis italiano, abbiamo il privilegio di assistere in prima persona a momenti della storia del tennis che saranno parte della leggenda di un uomo straordinario che questa storia sta riscrivendo con il suo nome. Grazie Jannik.
se qualcuno guardava la partita senza sapere il punteggio nessuno immaginava che jannik fosse avanti
E’ la prima volta dall’esplosione del Sinner fuoriclasse, che ho seguito timoroso una sua partita. Dai e dai i temo questo temo quello dei giorni scorsi mi sono penetrati nell’animo, pur rivelandosi alla fine pura illusione. Adesso di non dovermi sorbettare i “mi preoccupa questo Lehecka” ed affini. Sinner è un fuoriclasse, chi deve essere preoccupato sono i sostenitori del tennis anti-italiano, non noi. Al solito Sinner eccelso nella gestione delle fasi calde dell’incontro, una solidità e autocontrollo emotivo incredibile.
Da un po. Può essere che psicologicamente si culli sul servizio. Altrimenti davvero sarebbe imbattibile per chiunque a lungo
E anche stanotte si va a dormire soddisfatti..
Jannik è un Fuoriclasse con la “F” maiuscola !!!
Non aggiungo nient’altro, buonanotte a tutti !
Si può dire che il servizio lo ha proprio salvato in questo secondo set, impressionante in questo esercizio.
Se Zverev giocando al 110%nn ce l’ha fatta, Lehecka dovrà giocare al 150% per batterlo
Robottino un cazzo! Emozione pura, dentro e fuori dal campo!!
Robottino un cazzo! Emozione pura, dentro e fuori dal campo!!
Un 2° set sofferto, con un calo nel servizio e pure nel dritto, ma nel momento di salvare il set e nel tie-break Sinner ha ritrovato il suo migliore servizio…
…vamooosss!!!
F E N O M E N O
Grazie Jannik. Buonanotte a tutti.
SINNERRRRR!!
Vittoria x Sinner ed ennesima finale. Alcaraz nel mirino, a breve ci riprendiamo il numero 1 immeritatamente perso causa sospensione ignobile!!
Oggi è stato evidente che Sinner non sentiva la palla come nei giorni passati, specie come contro Tiafoe, tuttavia è stato memorabile al servizio!! Il servizio di questa sera è stato assolutamente fenomenale ed è stata la vera arma con cui ha avuto ragione di un ottimo Zverev. Ancora una volta Sinner ci ha lasciato a bocca aperta! Un fenomeno assoluto!
E vai grande campione Jannik Sinner, andiamo a prenderci questo Sunshine Double
Un ottimo Zverev non scalfisce il granitico . Davvero impressionante
Servizio di Sinner? Senza parole, assurdo.
M o s t r u o s o
Partita quasi identica a quella con Medvedev,l’ha vinta di testa ma il gioco da numero 2 non c’è,speravo che il match di Tiafoe lo avesse sbloccato ed invece c’è qualcosa che ancora non funziona
Modalità SCHIACCIASASSI INFERNALE:
ON 😀
E anche un ottimo Zverev è rispedito al mittente.
È bastato un mini-erroretto, uno smash complicato che si ferma sul nastro, e la partita è finita.
One more to go…
Penso che si possa dire che Jannik ha il miglior servizio del circuito; non ci sono piu dubbi. Andiamo a prenderci Miami!
Al TB è diventato una sentenza
Che roba questo finale di match di Sinner. Solo prime (e tanti ace) sul 5-6 e nel tie break. Senza fare praticamente altro, se non aspettare l’unico errore di Zverev
Penso che si possa dire che Jannik ha il miglior servizio del circuito; non ci sono piu dubbi. Andiamo a prenderci Miami!
Penso che si possa dire che Jannik ha il miglior servizio del circuito; non ci sono piu dubbi. Andiamo a prenderci Miami!
Grazie Jan, sei stupendo
Per la cronaca, fate pure 32.
cioè questo ha vinto nonostante uno Zverev stratosferico e giocando al 60%!?? Senza parole! Fenomeno assoluto
Partita stellare, Zverev incredibile.
Jannik immenso!
incredibile
Incredibile Sinner, vince giocando al di sotto del suo livello contro un ottimo Zverev.
Certo che quando servi in quel modo…
Che campione! Non ci sono altre parole
Non conosci evidentemente cosa è Sinner. Un animale che alza il livello nei momenti più cruciali.
Un uomo, una sentenza
Durissima
Ciao ciao, Sasha. Quando incontrerà di nuovo il miglior Sinner penso che il risultato per lui sarà sconfortante. E adesso il mirino è davvero puntato su Carlos (nel senso di ranking, ovviamente).
Ma con questo servizio cosa può fare a Wimbledon?
Al tiè break ormai Vige la regola del 4
Chirurgico (o quasi).
Che testa
Incredibile, riesce a vincere anche quando gioca male. Mostro
Lo vedo tanto scarico!
SINNERRRRRRRRRRR THE WINNERRRRRRRRRRRRR
F I N A L E !!!
Grandissimo!!!
E 32 set consecutivi
Jannik illimitato.
Brrr. Ok, lo smash non è mai stato il colpo più efficace di Zverev.
E quando è andato sicuro…
Smash in rete