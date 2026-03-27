Challenger Napoli, Morelia, Alicante, São Paulo, Bucaramanga, Split, Yokkaichi: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)
CHALLENGER Naples (Italia 🇮🇹) – Quarti di Finale, terra battuta
11:00 Sachko V. vs Cinà F.
12:30 Medjedovic H. vs Muller A.
13:00 Ribecai M. vs Bondioli F.
14:00 Altmaier D. vs Dalla Valle E.
11:30 Interrotta Jebens H. / Vega Hernandez D. vs Paul J. / Vocel M. 0:0
14:30 Ruehl T. / Veldheer M. vs Sachko V. / Walkow S.
CHALLENGER Split (Croazia 🇭🇷) – 2° Turno – Quarti di Finale – terra battuta
Stadion Mila Moralic – ore 10:30
Lukas Neumayer vs Duje Ajdukovic
Matej Dodig vs Mili Poljicak
Matej Dodig / Emanuel Ivanisevic vs Tom Hands / Jan Jermar
Milos Karol / Mili Poljicak vs Stefan Popovic / Josip Simundza
Court 3 – ore 10:30
Maxim Mrva vs Kimmer Coppejans
Court 4 – ore 10:30
Tom Gentzsch vs Filippo Romano
Sascha Gueymard Wayenburg vs Andrej Nedic
Finn Bass / Anthony Genov vs Mirza Basic / Andrej Nedic
Connor Thomson / Mark Whitehouse vs Sandro Kopp / Lukas Neumayer
Practice court 1 – ore 10:30
Eliakim Coulibaly vs Alexander Vasilev
CHALLENGER Alicante (Spagna 🇪🇸) – Quarti di Finale, terra battuta
IVAN NAVARRO COURT – ore 11:00
Sebastian Ofner vs Marco Cecchinato
Pedro Martinez vs Pablo Carreno Busta (Non prima 13:00)
Pablo Llamas Ruiz vs Edas Butvilas (Non prima 15:30)
COURT 4 – ore 11:00
Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs Denys Molchanov / Bogdan Pavel
Szymon Kielan / Tiago Pereira vs Ivan Liutarevich / Bruno Pujol Navarro
Roman Safiullin vs Max Houkes (Non prima 15:00)
CHALLENGER Sao Paulo 6 (Brasile 🇧🇷) – Quarti di Finale, terra battuta
18:00 Prado Angelo J. C. vs Bueno G.
19:30 Barrena A. vs Burruchaga R. A.
19:30 Barrios Vera T. vs Dellien H.
22:00 Nava E. vs Faria J.
CHALLENGER Morelia (Messico 🇲🇽) – Semifinali, cemento
Estadio Tres Marias – ore 21:00
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Jake Delaney / Marc Polmans
Juan Pablo Ficovich vs Luka Pavlovic (Non prima 23:30)
Borna Gojo vs Nicolas Mejia (Non prima 02:00)
Diego Hidalgo / Patrik Trhac vs Juan Pablo Ficovich / Nicolas Mejia
CHALLENGER Bucaramanga 2 (Colombia 🇨🇴) – Semifinali, terra battuta
Court Kia – ore 18:30
Joao Victor Couto Loureiro / Natan Rodrigues vs Vladyslav Orlov / Adria Soriano Barrera
Nicolas Villalon vs Matias Soto
Guido Ivan Justo vs Franco Roncadelli
Juan Sebastian Gomez / Matias Soto vs Sergio Luis Hernandez Ramirez / Frazier Rengifo (Non prima 00:00)
CHALLENGER Yokkaichi (Giappone 🇯🇵) – 2° Turno – Quarti di Finale, cemento
Centre Court – ore 04:00
Rio Noguchi vs Liam Broady
Harry Wendelken vs Yuta Shimizu
Yuta Shimizu / James Trotter vs Seiya Mizuno / Shion Motoyama
Yuta Shimizu / James Trotter vs Ethan Cook / Tai Sach
Sub Centre – ore 04:00
Hayato Matsuoka vs Soonwoo Kwon
Yasutaka Uchiyama vs Fajing Sun
Fajing Sun / Tung-Lin Wu vs Masamichi Imamura / Ryuki Matsuda
Fajing Sun / Tung-Lin Wu vs Justin Boulais / Patrik Niklas-Salminen
Court 7 – ore 05:00
Ethan Cook / Tai Sach vs Maximus Jones / Kaichi Uchida
Justin Boulais / Patrik Niklas-Salminen vs Yusuke Kusuhara / Shunsuke Nakagawa
