Challenger Napoli, Morelia, Alicante, São Paulo, Bucaramanga, Split, Yokkaichi: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

27/03/2026 09:23 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

CHALLENGER Naples (Italia 🇮🇹) – Quarti di Finale, terra battuta

11:00 Sachko V. UKR vs Cinà F. ITA
Il match deve ancora iniziare

12:30 Medjedovic H. SRB vs Muller A. FRA

Il match deve ancora iniziare

13:00 Ribecai M. ITA vs Bondioli F. ITA

Il match deve ancora iniziare

14:00 Altmaier D. GER vs Dalla Valle E. ITA

Il match deve ancora iniziare

11:30 Interrotta Jebens H. GER / Vega Hernandez D. ESP vs Paul J. SUI / Vocel M. CZE 0:0

Il match deve ancora iniziare

14:30 Ruehl T. GER / Veldheer M. NED vs Sachko V. UKR / Walkow S. POL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Split (Croazia 🇭🇷) – 2° Turno – Quarti di Finale – terra battuta

Stadion Mila Moralic – ore 10:30
Lukas Neumayer AUT vs Duje Ajdukovic CRO
Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Mili Poljicak CRO

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO / Emanuel Ivanisevic CRO vs Tom Hands GBR / Jan Jermar CZE

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Mili Poljicak CRO vs Stefan Popovic SRB / Josip Simundza CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:30
Maxim Mrva CZE vs Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:30
Tom Gentzsch GER vs Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Andrej Nedic BIH

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR / Anthony Genov BUL vs Mirza Basic BIH / Andrej Nedic BIH

Il match deve ancora iniziare

Connor Thomson GBR / Mark Whitehouse GBR vs Sandro Kopp AUT / Lukas Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare



Practice court 1 – ore 10:30
Eliakim Coulibaly CIV vs Alexander Vasilev BUL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Alicante (Spagna 🇪🇸) – Quarti di Finale, terra battuta

IVAN NAVARRO COURT – ore 11:00
Sebastian Ofner AUT vs Marco Cecchinato ITA
ATP Alicante
Sebastian Ofner [1]
0
3
Marco Cecchinato
0
3
Mostra dettagli

Pedro Martinez ESP vs Pablo Carreno Busta ESP (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz ESP vs Edas Butvilas LTU (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 11:00
Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU vs Denys Molchanov UKR / Bogdan Pavel ROU

ATP Alicante
Nicolas Barrientos / Ariel Behar [3]
40
3
Denys Molchanov / Bogdan Pavel
40
3
Mostra dettagli

Szymon Kielan POL / Tiago Pereira POR vs Ivan Liutarevich BLR / Bruno Pujol Navarro ESP

Il match deve ancora iniziare

Roman Safiullin RUS vs Max Houkes NED (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Sao Paulo 6 (Brasile 🇧🇷) – Quarti di Finale, terra battuta

18:00 Prado Angelo J. C. BOL vs Bueno G. PER
Il match deve ancora iniziare

19:30 Barrena A. ARG vs Burruchaga R. A. ARG

Il match deve ancora iniziare

19:30 Barrios Vera T. CHI vs Dellien H. BOL

Il match deve ancora iniziare

22:00 Nava E. USA vs Faria J. POR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Morelia (Messico 🇲🇽) – Semifinali, cemento

Estadio Tres Marias – ore 21:00
Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA vs Jake Delaney AUS / Marc Polmans AUS
Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG vs Luka Pavlovic FRA (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Borna Gojo CRO vs Nicolas Mejia COL (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA vs Juan Pablo Ficovich ARG / Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Bucaramanga 2 (Colombia 🇨🇴) – Semifinali, terra battuta

Court Kia – ore 18:30
Joao Victor Couto Loureiro BRA / Natan Rodrigues BRA vs Vladyslav Orlov UKR / Adria Soriano Barrera COL
Il match deve ancora iniziare

Nicolas Villalon CHI vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL / Matias Soto CHI vs Sergio Luis Hernandez Ramirez COL / Frazier Rengifo COL (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Yokkaichi (Giappone 🇯🇵) – 2° Turno – Quarti di Finale, cemento

Centre Court – ore 04:00
Rio Noguchi JPN vs Liam Broady GBR
Il match deve ancora iniziare

Harry Wendelken GBR vs Yuta Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare

Yuta Shimizu JPN / James Trotter JPN vs Seiya Mizuno JPN / Shion Motoyama JPN

Il match deve ancora iniziare

Yuta Shimizu JPN / James Trotter JPN vs Ethan Cook AUS / Tai Sach AUS

ATP Yokkaichi
Yuta Shimizu / James Trotter
4
6
7
Ethan Cook / Tai Sach
6
1
10
Vincitore: Cook / Sach
Mostra dettagli



Sub Centre – ore 04:00
Hayato Matsuoka JPN vs Soonwoo Kwon KOR

Il match deve ancora iniziare

Yasutaka Uchiyama JPN vs Fajing Sun CHN

Il match deve ancora iniziare

Fajing Sun CHN / Tung-Lin Wu TPE vs Masamichi Imamura JPN / Ryuki Matsuda JPN

Il match deve ancora iniziare

Fajing Sun CHN / Tung-Lin Wu TPE vs Justin Boulais CAN / Patrik Niklas-Salminen FIN

ATP Yokkaichi
Fajing Sun / Tung-Lin Wu
6
6
16
Justin Boulais / Patrik Niklas-Salminen
7
4
14
Vincitore: Sun / Wu
Mostra dettagli



Court 7 – ore 05:00
Ethan Cook AUS / Tai Sach AUS vs Maximus Jones THA / Kaichi Uchida JPN

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Yusuke Kusuhara JPN / Shunsuke Nakagawa JPN

Il match deve ancora iniziare

