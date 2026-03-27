Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 27 Marzo 2026

27/03/2026 08:31 9 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

USA Masters 1000 Miami – hard
SF Zverev GER – Sinner ITA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

SF Bolelli ITA/Vavassori ITA – Arends NED/Smith AUS 2° inc. ore 18:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Naples – terra
QF Sachko V. UKR vs Cinà F. ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

QF Ribecai M. ITA vs Bondioli F. ITA ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

QF Altmaier D. GER vs Dalla Valle E. ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



CRO CH 50 Split – terra
R16 Gentzsch GER – Romano ITA Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 100 Alicante – terra
QF Ofner AUT – Cecchinato ITA Inizio 11:00

ATP Alicante
Sebastian Ofner [1]
15
2
Marco Cecchinato
15
3
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USA WTA 1000 Miami – hard
SF Errani ITA/Paolini ITA – Mertens BEL/Zhang CHN ore 01:00

Il match deve ancora iniziare

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9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

maverikkk 27-03-2026 11:29

Sachko ha iniziato benissimo, sembra però assurda la sua preparazione del servizio, supera i 20 palleggi anche con la seconda…

 9
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Mozz 22 (Guest) 27-03-2026 11:26

Scritto da Daniele
Fede ha iniziato malissimo la partita 7 errori gratuiti e 1 doppio fallo. speriamo si riprenda.

Basta che non gufiamo!! Forza Pallino, il matchè è duro ma quando è iniziato? Dal live non risulta.

 8
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Daniele (Guest) 27-03-2026 11:22

levare la battuta all’ucraino non è facile

 7
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Daniele (Guest) 27-03-2026 11:22

Fede ha iniziato malissimo la partita 7 errori gratuiti e 1 doppio fallo. speriamo si riprenda.

 6
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Daniele (Guest) 27-03-2026 11:22

Fede ha iniziato malissimo la partita 7 errori gratuiti e 1 doppio fallo. speriamo si riprenda.

 5
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maverikkk 27-03-2026 11:04

Cinà-Sachko

Il giovane siciliano è in striscia positiva da sette incontri e ha avuto vita facile nei primi due di Napoli coi connazionali.

L’ucraino ha avuto un inizio 2026 molto negativo, con unico risultato di rilievo la vittoria, inaspettata e in rimonta, su Pellegrino.

Cinà viene pronosticato molto favorito.

 4
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brunodalla 27-03-2026 09:43

Scritto da Harlan
A Spalato stanno ancora agli ottavi di venerdì???

hai presente com’è stato, e come sarà, il tempo da quelle parti?
è uno scandalo che non ci siano i campi coperti….

 3
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JOA20 (Guest) 27-03-2026 08:56

Non credo che il quarto di Napoli tra Medjedovic e Muller rientri in questa categoria 😀

 2
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Harlan (Guest) 27-03-2026 08:35

A Spalato stanno ancora agli ottavi di venerdì???

 1
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