Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 27 Marzo 2026
Masters 1000 Miami – hard
SF Zverev – Sinner Non prima 00:00
SF Bolelli /Vavassori – Arends /Smith 2° inc. ore 18:00
CH 125 Naples – terra
QF Sachko V. vs Cinà F. ore 11:00
QF Ribecai M. vs Bondioli F. ore 13:00
QF Altmaier D. vs Dalla Valle E. 3° inc. ore 11:00
CH 50 Split – terra
R16 Gentzsch – Romano Inizio 10:30
CH 100 Alicante – terra
QF Ofner – Cecchinato Inizio 11:00
WTA 1000 Miami – hard
SF Errani /Paolini – Mertens /Zhang ore 01:00
TAG: Italiani in campo
Sachko ha iniziato benissimo, sembra però assurda la sua preparazione del servizio, supera i 20 palleggi anche con la seconda…
Basta che non gufiamo!! Forza Pallino, il matchè è duro ma quando è iniziato? Dal live non risulta.
levare la battuta all’ucraino non è facile
Fede ha iniziato malissimo la partita 7 errori gratuiti e 1 doppio fallo. speriamo si riprenda.
Fede ha iniziato malissimo la partita 7 errori gratuiti e 1 doppio fallo. speriamo si riprenda.
Cinà-Sachko
Il giovane siciliano è in striscia positiva da sette incontri e ha avuto vita facile nei primi due di Napoli coi connazionali.
L’ucraino ha avuto un inizio 2026 molto negativo, con unico risultato di rilievo la vittoria, inaspettata e in rimonta, su Pellegrino.
Cinà viene pronosticato molto favorito.
hai presente com’è stato, e come sarà, il tempo da quelle parti?
è uno scandalo che non ci siano i campi coperti….
Non credo che il quarto di Napoli tra Medjedovic e Muller rientri in questa categoria 😀
A Spalato stanno ancora agli ottavi di venerdì???