Zverev travolge Cerundolo e vola in semifinale: sfida a Sinner per un posto in finale a Miami

Sarà Alexander Zverev lo sfidante di Jannik Sinner per un posto nella finale del Masters 1000 di Miami. Il tedesco, numero 4 del mondo, ha liquidato con estrema autorità l’argentino Francisco Cerundolo, numero 19 del ranking ATP, con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e cinque minuti. Una vittoria netta, senza sbavature, che conferma il grande momento di forma del tedesco. Dopo aver tenuto ai vantaggi il primo game di servizio, Zverev ha immediatamente preso il controllo della partita: break nel secondo gioco, confermato con un turno di battuta a zero. Da quel momento l’incontro è diventato un monologo. Cerúndolo, travolto dalla pressione costante in risposta e dal ritmo imposto da fondo campo dal tedesco, ha ceduto ancora il servizio. In pochi minuti il punteggio è salito fino al 5-0, con l’argentino che è riuscito soltanto a evitare il bagel tenendo finalmente la battuta. Il primo set si è chiuso 6-1, fotografia di un dominio totale.

Nel secondo parziale la musica non cambia. Zverev continua a comandare gli scambi con il suo tennis potente e lineare: break sull’1-1, poi un altro strappo, doppio break, che lo porta rapidamente sul 5-1. Cerundolo prova a restare in partita ma il tedesco non concede spiragli e chiude con autorità 6-2 in un’ora e 5 minuti.Partita impeccabile per Zverev: servizio solido, risposta aggressiva e grande controllo negli scambi da fondo. Molto efficace anche il dritto, oggi penetrante e sicuro, mentre Cerundolo non è riuscito a replicare l’exploit dei turni precedenti, quando aveva eliminato Daniil Medvedev. Contro lo Zverev visto oggi, tuttavia, c’era davvero poco da fare.

Semifinale: Sinner contro Zverev, sfida tra potenze da fondo

La vittoria del tedesco prepara ora una semifinale di altissimo livello contro Jannik Sinner, dominatore nel suo quarto di finale contro Frances Tiafoe. Si tratta di una sfida importante tra il n2 del mondo Sinner ed il n.4 Zverev. Sinner arriva all’appuntamento con grande fiducia e con una striscia impressionante di risultati nei tornei Masters 1000. Su il record di 15 vittorie consecutive nei Masters 1000. Il numero uno azzurro ha mostrato a Miami un tennis completo: servizio efficace, ritmo devastante da fondo e una capacità sempre più raffinata di variare con palle corte e discese a rete. Zverev, dal canto suo, rappresenta uno degli avversari più solidi quando è in giornata. Il tedesco dispone di uno dei servizi più incisivi del tour e di un rovescio bimane tra i migliori in assoluto, capace di reggere e ribaltare gli scambi più duri.

I precedenti

Tra Sinner e Zverev i confronti diretti dicono 7-4 per l’azzurro che dopo aver sofferto il gioco del tedesco 4-1 nei primi cinque incontri ha trovato la chiave ed ha messo in fila una serie di sei successi consecutivi. Combattuta la finale di Vienna risolta in tre set da Jannik mentre più nette le vittorie alle ATP Finale e specialmente ad Indian Wells entrambe in due set.

Le chiavi del match

Per l’azzurro sarà fondamentale aggredire la seconda di servizio di Zverev, e cercare il dritto storicamente il punto più vulnerabile del tedesco. Se Sinner riuscirà a prendere subito il comando degli scambi potrà mettere pressione al numero 4 del mondo. Tutto lascia pensare a una semifinale spettacolare. Sinner sembra avere qualcosa in più in questo momento della stagione e viene dalla vittoria ad Indian Wells sul tedesco 6-2 6-4 , ma Zverev ha dimostrato contro Cerundolo di essere in grande condizione. Una cosa è certa: a Miami si preannuncia una semifinale vera con in palio un posto nella finale del secondo Masters 1000 della stagione.

Enrico Milani

Francisco Cerundolo vs Alexander Zverev (Non prima 00:00)

