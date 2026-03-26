Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Venerdì 27 Marzo 2026. In campo Jannik Sinner nella tarda serata italiana
Stadium – ore 18:00
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Jiri Lehecka vs Arthur Fils (Non prima 20:00)
Francisco Cerundolo OR Alexander Zverev vs Jannik Sinner (Non prima 24:00)
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Elise Mertens / Shuai Zhang (Non prima 01:00)
Grandstand – ore 18:00
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Harri Heliovaara / Henry Patten OR Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Austin Krajicek / Nikola Mektic OR Sander Arends / John-Patrick Smith
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
