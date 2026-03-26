Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Gauff travolge Muchova e vola in finale a Miami: una semifinale senza storia (LIVE)

Ci si aspettava una battaglia, è arrivato un monologo. Coco Gauff si è qualificata per la finale del Miami Open 2026 con una prova autoritaria e quasi spietata, travolgendo Karolina Muchova con un netto 6-1 6-1 in una semifinale che, almeno sulla carta, prometteva ben altro equilibrio. Il risultato finale ha lasciato stupiti soprattutto per il modo in cui è maturato. Non tanto per la vittoria dell’americana, che nei precedenti aveva già dimostrato di saper leggere molto bene il tennis della ceca, quanto per la sensazione di totale controllo con cui ha spento, quasi subito, le ambizioni di un’avversaria che fino a quel momento era apparsa tra le più brillanti del torneo.
L’inizio illude, poi Gauff prende tutto La partita era anche cominciata con un piccolo segnale diverso. È stata infatti Muchova a partire meglio, trovando subito il break e provocando i primi segnali di tensione in Gauff. In quel momento, l’americana sembrava avvertire il peso dell’occasione: mai così avanti a Miami, mai con un tabellone tanto favorevole, mai così vicina a una finale nel torneo di casa. Eppure, proprio da quella situazione di apparente difficoltà, Gauff ha costruito la sua partita. Il controbreak immediato ha cambiato tutto. Da lì in avanti, l’americana ha preso il controllo totale del match, infilando sei game consecutivi e chiudendo il primo set 6-1. Un parziale durato complessivamente 50 minuti, ma in cui la vera partita si è consumata tutta nei primi giochi. Dopo quell’inizio, Muchova è uscita lentamente dal match, arrivando spesso in ritardo sulla palla, accumulando errori e mostrando una fragilità inattesa proprio nel giorno più importante.
Muchova irriconoscibile La vera domanda della semifinale è stata proprio questa: che fine aveva fatto la Muchova brillante e ispirata vista nei turni precedenti? La ceca, che in questo torneo aveva lasciato l’impressione di essere una delle giocatrici più in forma, è apparsa improvvisamente vuota, poco lucida e incapace di reggere il ritmo imposto da Gauff. Il talento non è mai stato il problema di Karolina. Semmai, ancora una volta, è emersa quella difficoltà a restare aggrappata ai match pesanti, a mantenere struttura e presenza quando la pressione sale davvero. Il suo linguaggio del corpo, col passare dei minuti, è diventato sempre più eloquente: sguardo spento, postura abbattuta, pochissime reazioni.
Gauff conosce perfettamente questo matchup A rendere ancora più chiara la piega della partita c’è anche il dato dei precedenti. Prima di questa semifinale, tutti i confronti tra le due erano andati dalla parte di Gauff. E anche questa volta l’americana ha imposto con chiarezza il suo stile, quel tennis fatto di intensità, spinta costante e pressione continua che spesso manda fuori giri chi non riesce a prendere l’iniziativa con continuità. Muchova non è una giocatrice da potenza pura, e contro un’avversaria come Gauff, che le toglie tempo e spazio praticamente da subito, fatica sempre a trovare il suo ritmo. Il copione si è ripetuto anche stavolta, forse in modo ancora più netto del previsto.
Secondo set, stesso copione Se nel primo parziale si poteva ancora immaginare una reazione, il secondo ha tolto ogni dubbio. Gauff è partita subito con un altro break, prendendo immediatamente in mano anche la seconda frazione. A quel punto la ceca era già in grande difficoltà, e il match si è trasformato in una corsa a senso unico. Dopo poco più di un’ora, il punteggio diceva già 6-1 2-0 per l’americana, con Muchova sempre più lontana dalla partita e Gauff sempre più vicina alla finale. Da lì in avanti non c’è stata alcuna possibilità di rientro: l’americana ha continuato a spingere, a gestire bene i propri turni di servizio e a non lasciare spazio a nessuna replica.
Un verdetto pesantissimo Il 6-1 6-1 conclusivo ha il sapore di una sentenza. Per Gauff è una prestazione pesante, forse una delle più complete e dominanti della sua settimana, arrivata proprio nel momento in cui il torneo chiedeva di più. Per Muchova, invece, resta una sconfitta molto dura da assorbire, soprattutto per il contrasto tra quanto fatto vedere nei giorni precedenti e il crollo netto nella semifinale. A tutti piace il tennis della ceca, e il suo talento non è certo in discussione. Ma ancora una volta, nei giorni che contano davvero, sono riemersi i dubbi sulla sua capacità di reggere fino in fondo il peso delle grandi occasioni.
Gauff si prende la scena Coco Gauff, invece, si prende con forza il centro del torneo. Lo fa nel suo paese, in un evento che finora le aveva sempre resistito, e lo fa con una prestazione che lascia un messaggio chiarissimo: questa volta, a Miami, vuole arrivare fino in fondo. E dopo una semifinale del genere, ignorare la sua candidatura al titolo non è più possibile.
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida · 26 Marzo 2026
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Stadium – ore 18:00 Frances Tiafoe vs Jannik Sinner
Che tristezza però vedere gli spalti praticamente vuoti…eppure oggi si giocano i quarti (pure i maschili), davvero desolante per il tennis una partecipazione così risicata di pubblico…mentre a Bergamo non cadeva uno spillo per terra, tutti a festeggiare una grande vittoria, finalmente, del calcio italiano: beh, critiche e luoghi comuni a parte, posso dire? Lo sport ha bisogno di entusiasmo e della spinta della gente, meglio un tifo “calcistico” più popolare che un distaccato disinteresse…e i casi sono due: o si incomincia a sentire la mancanza delle gloriose rivalità che accendevano gli animi o gli americani, sotto la gestione Trump, sono davvero al lumicino
Vorrei far parte di una satta …
😆
Mi accontento della setta
🙂
ESPERTO DI TENNIS FEMMINILE per sua stessa ammissione…
e niente fa gia’ ridere cosi’!
GAUFF NON LA VEDO COSI’ SICURA DI PASSARE IL TURNO,CONTINUA A NON CONVINCERMI(SOPRATUTTO AL SERVIZIO)E FATICHERA’ CONTRO KAROLINA.
IDOLO.
Dopo 4 match vinti in 3 set una Gauff che domina, probabilmente è stata anche una giornataccia di Muchova ma Gauff-Bencic è stato un match di livello altissimo, molto più di Muchova-Mboko.
Avesse vinto Bencic come da mio cartellino l’avrei data vincente anche oggi contro Muchova, sulla Gauff ho avuto invece più riserve per oggi, nonostante i precedenti tutti favorevoli, perché è una che ogni tanto svanisce inspiegabilmente,a differenza di una Bencic più affidabile.
@ Marco M. (#4581506)
Dagli spogliatoi è trapelata la voce di una puzza dei piedi di Sinner davvero insopportabile!
🙁 🙁 🙁
Anche tu non scherzi.
@ MAURO (#4581288)
io invece mi annoiavo a guardare Nadal pensa tu e anche con Alcaraz non è che mi diverto molto ( a parte quando perde)
“ho imparare a soffrire, battermi sarà dura!” le ultime parole famose (6-2 6-2 e a casa)
L’ audience lo fanno le partite non scontate. E con Sinner e’ scontata la sua vittoria con tutti tranne che col bimbo isterico.
Mentre quando gioca il bimbo isterico, può capitare che faccia partita combattuta con qualche altro giocatore che non sia Sinner.
Ho visto la partita, Tiafoe in forma eccellente dopo aver battuto Mensik e Atmane, ma, oggi ha incontrato SINNERRRRRRR………6-2 6-2…..NO COMMENT!!!!!!
Ma dobbiamo sempre farci riconoscere quelli che hanno messo due pollici verso non hanno nemmeno il coraggio di di qualificarsi codardia al quadrato !!! Ma tante La fantasia non è di questo o del loro mondo
@ Marco M. (#4581506)
Non sprecare il tuo prezioso tempo con gente del genere.. Detu docet
Ma dobbiamo sempre farci riconoscere quelli che hanno messo due pollici verso non hanno nemmeno il coraggio di di qualificarsi codardia al quadrato !!!
Perché ogni volta che gioca uno dei nostri deve arrivare qualcuno a dire che non lo vede bene, suda troppo, fa le smorfie, si tocca una gamba, manda brutti segnali col linguaggio del corpo?
Perché?
Perché quando poi vince invece di fare i complimenti ci si deve concentrare su chi esulta e soprattutto come esulta?
Tiafoe è antisportivo, non c’entra nulla con la signorilità del tennis e lo abbiamo ben visto a Vienna 2021 contro Sinner.
Ovvio che riceva quello che merita in termini di scherno.
Vai a riguardare i commenti della partita con Michelsen non ce n’è uno che abbia denigrato il buon Alex che è sempre stato molto corretto, non solo in questa partita.
I vari Moutet, Tiafoe, Fonseca ricevono meno o zero elogi per il comportamento da sbruffoni prima degli incontri…
@ MAURO (#4581288)
E meno male che hai premesso fosse serio…cmq ci sta, restano alle tv estere le scenate da bimbo isterico del tuo paladino,quelle fanno audience!
che bello vedere in genere giocare Gauff e Muchova, ma ancora meglio vederle in bianco, come ieri Ribakyna e Pegula. L’eleganza ha un suo perché… Nota tecnica: la Coccia era 6-3 4-4 30-0 con Coco, un doppio fallo ha rovinato tutto, peccato
E’ vero. Inoltre può permettersi di perdere qualche scambio lungo da fondo campo… perché sa che può comunque fare punto in altri modi. Mentre una volta doveva vincerli per forza perché faceva pochi punti diretti con servizio o con altre soluzioni.
La setta dei Muridi…
Che sei penoso? Apprezzo la capacità di autocritica…..
Con questa uscita siamo alla prova matematica che tu sia un quadrupede perissodattile….
….. anche la punteggiatura.
Luca Boschetto di Sky: il grande Maestro Tommasi diceva: “chiamato a rete rivelo’ le sue umili origini”
Ma Tommasi diceva: “chiamato a giocare di fino rivelo’ le sue umili origini”.
Morale della favola: Boschetto commenta in TV su Sky ed io che scrivo post qui.
La raccomandazione e la meritocrazia
Ma secondo te, uno che ha vinto concedendo match point a Mensik e che ha avuto partita regalata da Atmane nel nono game del terzo set, quante possibilità aveva oggi X battagliare con il Divino?
Vero!!! 😀
Mjga da tutti!
Ecco finalmente il vecchio Jannik!
Lo attendevo come il messia
Secondo me fa bene. Set corti, esperimenti, ragazzi giovanissimi, E’ uno sport diverso.
Caro dottor Ivo spero che tu non curi gli ammalati perché faresti parecchie vittime con le tue battute del 54
Ma è quello che dico io!
😎
Oggi Tiafoe come Santa Claus, ha regalato a tutto spiano: primo gioco, poi un altro, primo set, poi altri due game, il secondo set e pure la partita. A Sinner è bastato stare guardare…
Andate a nasconderviiiii siete sempre più penosi
Pensare di aver raggiunto un livello elevato di capacità di lotta per aver battuto di poco Atmane era indubbiamente ottimistico. Il Francese ha raggiunto un bel 44 ATP ma non è paragonabile ai top due! In tal senso Tiafoe sarà più prudente in futuro nel rendersi possibilista sul poter fare partita contro i Sinner come se fosse un Atmane più fortunato che sta al n 2 con trenta set consecutivi vinti nei 1000 per caso!
La concretezza e la determinazione di Jannik è venuta fuori con una prestazione sontuosa. Inoltre, il suo servizio oggi era davvero illeggibile per l’americano, il quale qualche volta ha tentato anche di anticipare il movimento alla risposta, salvo trovarsi sempre dalla parte sbagliata. Jannik, un partitone.
Figuriamoci quando fai commenti poco seri.
Si esatto ahah!
Tiafoe pietoso. ..
Ed è stata la partita più veloce tra i due. Ma chi pensava che quanto affermato era da sbruffone è stato considerato membro di una setta. Questo detto lucianamente da chi è membro della setta di odiatori