Combined Miami ATP, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 10. Oggi si concludono i quarti del singolare femminile e si disputano i primi due di quello maschile (LIVE)

25/03/2026 13:59 2 commenti
I risultati dal torneo di Miami - Foto Getty Images
Combined Miami Open
Miami Gardens, Florida  ·  25 Marzo 2026

21°C
Soleggiato  ·  Max 25°C
PIOGGIA 5%
VENTO Leggero
CAMPO Hard
HARDCOURT

Programma del giorno

ATP Singles
Quarterfinals  ·  Quarti di finale
Quarti

WTA Singles
Quarterfinals  ·  Quarti di finale
Quarti

Stadium – ore 18:00
Elena Rybakina KAZ vs Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Jiri Lehecka CZE (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka BLR vs Hailey Baptiste USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul USA vs Arthur Fils FRA (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 18:00
Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Asia Muhammad USA / Erin Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare

Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

Elise Mertens BEL / Shuai Zhang CHN vs Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare




Butch Buchholz – ore 18:00
Kevin Krawietz GER / Neil Oberleitner AUT vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA
Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

Sander Arends NED / John-Patrick Smith AUS vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

Marco M. 25-03-2026 15:32

Al ritorno dal lavoro mi guarderò Paul-Fils che dovrebbe essere una bella partita, se non prenderò sonno prima 😛

 2
JannikUberAlles 25-03-2026 14:49

Nel singolare femminile (ma non voglio rubare il mestiere ai grandi specialisti) i risultati sembrano già scritti…

…mentre i singolari maschili presentano un certo equilibrio, soprattutto Paul vs Fils.

E posso guardare da rilassato 😉

 1
