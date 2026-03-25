Challenger Napoli, Morelia, Alicante, São Paulo, Bucaramanga, Split, Yokkaichi: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Challenger Napoli, Morelia, Alicante, São Paulo, Bucaramanga, Split, Yokkaichi: I risultati completi con il dettaglio del Day 3

25/03/2026 09:32 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

CHALLENGER Naples (Italia 🇮🇹) – 2° Turno, terra battuta

Campo D’Avalos – ore 11:00
Bart Stevens NED / Joran Vliegen BEL vs Tim Ruehl GER / Mick Veldheer NED
Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA vs Francesco Forti ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Michele Ribecai ITA

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA / Jacopo Vasami ITA vs Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare



Campo Fabrizio Gasparini – ore 11:00
Gonzalo Escobar ECU / Nino Serdarusic CRO vs Filip Duda CZE / Stefan Latinovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Vitaliy Sachko UKR (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA / Stefano Travaglia ITA vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare



Campo 2 – ore 11:00
Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Jarno Jans NED / David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND vs Federico Bondioli ITA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA / Carlo Alberto Caniato ITA vs Hendrik Jebens GER / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Split (Croazia 🇭🇷) – 2° Turno – terra battuta

Stadion Mile Moralic – ore 10:00
Tom Hands GBR / Jan Jermar CZE vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB
Il match deve ancora iniziare

Mili Poljicak CRO vs Felix Gill GBR

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Sandro Kopp AUT (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefan Popovic SRB / Josip Simundza CRO vs Duje Ajdukovic CRO / Admir Kalender CRO

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Mili Poljicak CRO vs Ergi Kirkin TUR / Jelle Sels NED

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:30
Frederico Ferreira Silva POR vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA

Il match deve ancora iniziare

Andrej Nedic BIH vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee KOR / Oleksii Krutykh UKR vs Finn Bass GBR / Anthony Genov BUL

Il match deve ancora iniziare

Mirza Basic BIH / Andrej Nedic BIH vs Scott Duncan GBR / Ben Jones GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 13:30
Mats Hermans NED / Calum Puttergill AUS vs Connor Thomson GBR / Mark Whitehouse GBR

Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp AUT / Lukas Neumayer AUT vs Simone Agostini ITA / Eero Vasa FIN

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Alicante (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

IVAN NAVARRO COURT – ore 12:00
Lloyd Harris RSA vs Marco Cecchinato ITA
Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU vs Jesper de Jong NED

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Ofner AUT vs Alejandro Moro Canas ESP (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Raghav Harsh IND / Fabrice Martin FRA vs Szymon Kielan POL / Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 12:00
George Goldhoff USA / Filip Pieczonka POL vs Ivan Liutarevich BLR / Bruno Pujol Navarro ESP

Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz ESP vs Dali Blanch USA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes ESP / Victor Cornea ROU vs Denys Molchanov UKR / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED / Max Houkes NED vs Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare



COURT 10 – ore 12:00
Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER vs Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Seita Watanabe JPN vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Sao Paulo 6 (Brasile 🇧🇷) – 2° Turno, terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 19:00
Facundo Diaz Acosta ARG vs Hugo Dellien BOL
Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

Tomas Barrios Vera CHI vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA / Guto Miguel BRA vs Gonzalo Bueno PER / Murkel Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 3 – ore 19:00
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare

Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN vs Felipe Meligeni Alves BRA / Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Igor Marcondes BRA / Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG / Hugo Dellien BOL vs Bruno Oliveira BRA / Marcelo Zormann BRA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG / Juan Bautista Torres ARG vs Gianluca Cadenasso ITA / Gabriel Roveri Sidney BRA

Il match deve ancora iniziare



QUADRA 5 – ore 20:00
Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Wilson Leite BRA / Jose Pereira BRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Morelia (Messico 🇲🇽) – 2° Turno, cemento

Estadio Tres Marias – ore 19:00
Miguel Reyes-Varela MEX / Federico Zeballos BOL vs Trey Hilderbrand USA / Jean-Julien Rojer NED
Il match deve ancora iniziare

Yunchaokete Bu CHN vs Alexis Galarneau CAN (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan MEX vs Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare

James Duckworth AUS vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Andres Andrade ECU vs Tristan Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare



Grandstand Pablo Arroyo – ore 19:00
Patrick Harper AUS / Theodore Winegar USA vs Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Andres Martin USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Mateus Alves BRA / Jody Maginley ANT vs Rodrigo Alujas MEX / Guillermo Tunas MEX

Il match deve ancora iniziare

Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA vs Facundo Mena ARG / Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare



Cancha Chaly Ramirez – ore 19:00
Marc Polmans AUS vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare

Quinn Vandecasteele USA vs Borna Gojo CRO

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare

Jake Delaney AUS / Marc Polmans AUS vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Bucaramanga 2 (Colombia 🇨🇴) – 2° Turno, terra battuta

Court Kia – ore 19:30
Franco Roncadelli URU vs Christopher Li PER
Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Ivan Marrero Curbelo ESP

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Daniel Salazar COL

Il match deve ancora iniziare

Johan Nikles SUI vs Cannon Kingsley USA (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 19:30
Maxime Janvier FRA vs Nicolas Villalon CHI

Il match deve ancora iniziare

Carlos Maria Zarate ARG vs Juan Manuel La Serna ARG

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG / Franco Roncadelli URU vs Sergio Luis Hernandez Ramirez COL / Frazier Rengifo COL

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 19:30
Joao Victor Couto Loureiro BRA / Natan Rodrigues BRA vs Bruno Fernandez BRA / Maximo Zeitune ARG

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

Peter Bertran DOM vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Osorio COL / Andres Urrea COL vs Garrett Johns USA / Noah Schachter USA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Yokkaichi (Giappone 🇯🇵) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 03:00
Soonwoo Kwon KOR vs August Holmgren DEN
ATP Yokkaichi
Soonwoo Kwon
7
6
August Holmgren [2]
5
3
Vincitore: Kwon
Mostra dettagli



Sub Centre – ore 03:00
Maximus Jones THA / Kaichi Uchida JPN vs Jeevan Nedunchezhiyan IND / Ramkumar Ramanathan IND

ATP Yokkaichi
Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan [3]
7
3
5
Maximus Jones / Kaichi Uchida
6
6
10
Vincitore: Jones / Uchida
Mostra dettagli



Court 7 – ore 04:00
Seiya Mizuno JPN / Shion Motoyama JPN vs Rio Noguchi JPN / Sanhui Shin KOR

ATP Yokkaichi
Seiya Mizuno / Shion Motoyama
7
2
10
Rio Noguchi / Sanhui Shin
5
6
5
Vincitore: Mizuno / Motoyama
Mostra dettagli

