Challenger Napoli, Morelia, Alicante, São Paulo, Bucaramanga, Split, Yokkaichi: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)
CHALLENGER Naples (Italia 🇮🇹) – 2° Turno, terra battuta
Campo D’Avalos – ore 11:00
Bart Stevens / Joran Vliegen vs Tim Ruehl / Mick Veldheer
Federico Cina vs Francesco Forti (Non prima 14:00)
Matteo Martineau vs Michele Ribecai
Francesco Forti / Jacopo Vasami vs Jakub Paul / Matej Vocel
Campo Fabrizio Gasparini – ore 11:00
Gonzalo Escobar / Nino Serdarusic vs Filip Duda / Stefan Latinovic
Andrea Pellegrino vs Vitaliy Sachko (Non prima 14:30)
Andrea Pellegrino / Stefano Travaglia vs Sander Gille / Sem Verbeek
Campo 2 – ore 11:00
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Jarno Jans / David Poljak
Sumit Nagal vs Federico Bondioli (Non prima 14:30)
Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato vs Hendrik Jebens / David Vega Hernandez
CHALLENGER Split (Croazia 🇭🇷) – 2° Turno – terra battuta
Stadion Mile Moralic – ore 10:00
Tom Hands / Jan Jermar vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov
Mili Poljicak vs Felix Gill
Matej Dodig vs Sandro Kopp (Non prima 14:00)
Stefan Popovic / Josip Simundza vs Duje Ajdukovic / Admir Kalender
Milos Karol / Mili Poljicak vs Ergi Kirkin / Jelle Sels
Court 3 – ore 10:30
Frederico Ferreira Silva vs Sascha Gueymard Wayenburg
Andrej Nedic vs Dimitar Kuzmanov
Gerard Campana Lee / Oleksii Krutykh vs Finn Bass / Anthony Genov
Mirza Basic / Andrej Nedic vs Scott Duncan / Ben Jones
Court 4 – ore 13:30
Mats Hermans / Calum Puttergill vs Connor Thomson / Mark Whitehouse
Sandro Kopp / Lukas Neumayer vs Simone Agostini / Eero Vasa
CHALLENGER Alicante (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta
IVAN NAVARRO COURT – ore 12:00
Lloyd Harris vs Marco Cecchinato
Edas Butvilas vs Jesper de Jong
Sebastian Ofner vs Alejandro Moro Canas (Non prima 16:30)
Raghav Harsh / Fabrice Martin vs Szymon Kielan / Tiago Pereira
COURT 4 – ore 12:00
George Goldhoff / Filip Pieczonka vs Ivan Liutarevich / Bruno Pujol Navarro
Pablo Llamas Ruiz vs Dali Blanch (Non prima 13:00)
Inigo Cervantes / Victor Cornea vs Denys Molchanov / Bogdan Pavel
Jesper de Jong / Max Houkes vs Joshua Paris / Marcus Willis
COURT 10 – ore 12:00
Alexander Merino / Christoph Negritu vs Nicolas Barrientos / Ariel Behar
Alexandru Jecan / Seita Watanabe vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski
CHALLENGER Sao Paulo 6 (Brasile 🇧🇷) – 2° Turno, terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 19:00
Facundo Diaz Acosta vs Hugo Dellien
Juan Bautista Torres vs Gonzalo Bueno
Tomas Barrios Vera vs Thiago Monteiro (Non prima 00:00)
Gustavo Heide / Guto Miguel vs Gonzalo Bueno / Murkel Dellien
QUADRA 3 – ore 19:00
Juan Carlos Prado Angelo vs Alvaro Guillen Meza
Boris Arias / Johannes Ingildsen vs Felipe Meligeni Alves / Joao Lucas Reis Da Silva
Ignacio Carou / Juan Carlos Prado Angelo vs Igor Marcondes / Eduardo Ribeiro
Alex Barrena / Hugo Dellien vs Bruno Oliveira / Marcelo Zormann (Non prima 22:00)
Facundo Diaz Acosta / Juan Bautista Torres vs Gianluca Cadenasso / Gabriel Roveri Sidney
QUADRA 5 – ore 20:00
Mac Kiger / Reese Stalder vs Wilson Leite / Jose Pereira
CHALLENGER Morelia (Messico 🇲🇽) – 2° Turno, cemento
Estadio Tres Marias – ore 19:00
Miguel Reyes-Varela / Federico Zeballos vs Trey Hilderbrand / Jean-Julien Rojer
Yunchaokete Bu vs Alexis Galarneau (Non prima 21:00)
Alan Magadan vs Luka Pavlovic
James Duckworth vs Rodrigo Pacheco Mendez (Non prima 02:00)
Andres Andrade vs Tristan Schoolkate
Grandstand Pablo Arroyo – ore 19:00
Patrick Harper / Theodore Winegar vs Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe
Nicolas Mejia vs Andres Martin (Non prima 20:30)
Mateus Alves / Jody Maginley vs Rodrigo Alujas / Guillermo Tunas
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Facundo Mena / Rodrigo Pacheco Mendez
Cancha Chaly Ramirez – ore 19:00
Marc Polmans vs Chris Rodesch
Quinn Vandecasteele vs Borna Gojo
Shintaro Mochizuki vs Juan Pablo Ficovich
Jake Delaney / Marc Polmans vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
CHALLENGER Bucaramanga 2 (Colombia 🇨🇴) – 2° Turno, terra battuta
Court Kia – ore 19:30
Franco Roncadelli vs Christopher Li
Guido Ivan Justo vs Ivan Marrero Curbelo
Luciano Emanuel Ambrogi vs Daniel Salazar
Johan Nikles vs Cannon Kingsley (Non prima 00:30)
Court 2 – ore 19:30
Maxime Janvier vs Nicolas Villalon
Carlos Maria Zarate vs Juan Manuel La Serna
Guido Ivan Justo / Franco Roncadelli vs Sergio Luis Hernandez Ramirez / Frazier Rengifo
Court 3 – ore 19:30
Joao Victor Couto Loureiro / Natan Rodrigues vs Bruno Fernandez / Maximo Zeitune
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Garrett Johns
Peter Bertran vs Matias Soto
Juan Sebastian Osorio / Andres Urrea vs Garrett Johns / Noah Schachter
CHALLENGER Yokkaichi (Giappone 🇯🇵) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 03:00
Soonwoo Kwon vs August Holmgren
Sub Centre – ore 03:00
Maximus Jones / Kaichi Uchida vs Jeevan Nedunchezhiyan / Ramkumar Ramanathan
Court 7 – ore 04:00
Seiya Mizuno / Shion Motoyama vs Rio Noguchi / Sanhui Shin
