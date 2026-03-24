Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Mercoledì 25 Marzo 2026. In campo due quarti maschili e gli ultimi due femminili. Nel doppio in campo Bole-Vava e Errani-Paolini
Stadium – ore 18:00
Elena Rybakina vs Jessica Pegula
Martin Landaluce vs Jiri Lehecka (Non prima 20:00)
Aryna Sabalenka vs Hailey Baptiste (Non prima 00:00)
Tomas Martin Etcheverry / Tommy Paul vs Valentin Vacherot / Arthur Fils (Non prima 01:30)
Grandstand – ore 18:00
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Asia Muhammad / Erin Routliffe
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Orlando Luz / Rafael Matos
Elise Mertens / Shuai Zhang vs Storm Hunter / Jessica Pegula
Butch Buchholz – ore 18:00
Kevin Krawietz / Neil Oberleitner vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Sander Arends / John-Patrick Smith vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Christian Harrison / Neal Skupski
TAG: Masters 1000 Miami, Masters 1000 Miami 2026, WTA 1000 Miami, WTA 1000 Miami 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit