Jannik Sinner vince a Miami e dà una lezione di fair play: splendido gesto contro Moutet (Video)

Jannik Sinner non si è limitato a vincere, convincere e avanzare nel Miami Open 2026. Nel match contro Corentin Moutet, l’azzurro ha regalato anche uno dei momenti più belli della serata, mostrando ancora una volta un senso sportivo raro e spontaneo.

Oltre alla qualità del suo tennis, infatti, il numero 2 del mondo si è distinto per un gesto di grande correttezza, concedendo volontariamente un punto al francese in una situazione tutt’altro che semplice da interpretare.

L’episodio: palla lunga, tocco dubbio, poi la scelta di Sinner

Il momento è arrivato durante uno scambio in cui Moutet ha giocato una risposta molto insidiosa ai piedi dell’azzurro. La palla, però, sembrava destinata a terminare oltre la linea di fondo. La velocità dell’azione ha comunque spinto Sinner a reagire d’istinto, cercando una volée al volo per sicurezza.

Proprio lì si è creato il dubbio: l’italiano ha sfiorato leggermente la palla, ma non era chiarissimo se il tocco fosse arrivato prima o dopo il rimbalzo. Una situazione molto difficile da leggere in tempo reale, anche perché il giudice di sedia, Fergus Murphy, non si era accorto di un’eventuale interferenza.

Prima ancora che si procedesse a una possibile video review, però, Sinner ha preso una decisione immediata: ha assegnato lui stesso il punto a Moutet.

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Jannik Sinner ha dimostrato grande fair play concedendo il punto durante la sua partita contro Corentin Moutet a Miami. “Penso di averla toccata. Ti do il punto.” L'uomo è pura classe. ❤️ — LiveTennis.it (@livetennisit) March 24, 2026

Un gesto spontaneo che vale tanto

La cosa più significativa è proprio questa: Sinner non era nemmeno del tutto certo dell’esatta dinamica del tocco, ma ha scelto comunque la strada della correttezza, preferendo non approfittare dell’ambiguità dell’episodio.

È stato un gesto istintivo, naturale, che ha colpito per semplicità e per valore. In un momento in cui avrebbe potuto aspettare la revisione o lasciare tutto all’interpretazione arbitrale, l’azzurro ha deciso di essere lui stesso il primo giudice della situazione.

Non solo vittorie: anche una lezione di sportività

Il successo contro Moutet ha confermato ancora una volta l’ottimo momento di Sinner, ma questa scena ha aggiunto qualcosa che va oltre il tennis giocato. In una serata già positiva per il risultato, l’azzurro ha infatti mostrato ancora una volta quella compostezza e quel rispetto per il gioco che ormai fanno parte in pieno della sua immagine.

Non è la prima volta che Sinner si distingue per atteggiamenti del genere, ma episodi così continuano a rafforzare la percezione di un giocatore capace di unire competitività feroce e grande correttezza.

Un dettaglio che resta

Alla fine, il match contro Moutet sarà ricordato per la vittoria e per il passaggio del turno. Ma dentro la partita resterà anche questo dettaglio, piccolo solo in apparenza: un punto concesso spontaneamente, senza proteste, senza esitazioni, senza convenienza.

E in uno sport dove ogni singolo punto può pesare tantissimo, il gesto di Jannik Sinner assume ancora più valore. Perché vincere conta, certo. Ma farlo lasciando anche una lezione di sportività, a volte, conta ancora di più.





Marco Rossi