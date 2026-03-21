Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo anche Jannik Sinner vs Damir Dzumhur (LIVE)
Combined Miami – 2° Turno M F – 3° Turno F – hard
Stadium – ore 17:00
Francesca Jones vs Jessica Pegula
Damir Dzumhur vs Jannik Sinner (Non prima 18:00)
Rei Sakamoto vs Daniil Medvedev
Alycia Parks vs Coco Gauff (Non prima 00:00)
Martin Damm vs Alexander Zverev (Non prima 01:30)
Grandstand – ore 16:00
Kamil Majchrzak vs Learner Tien
Elena-Gabriela Ruse vs (15) Madison Keys Non prima 18:30
(6) Amanda Anisimova vs Yuliia Starodubtseva
(31) Alexandra Eala vs Magda Linette
Ben Shelton vs Alexander Shevchenko (Non prima 00:00)
Butch Buchholz – ore 16:00
(26) Leylah Fernandez vs Oksana Selekhmeteva Inizio 16:00
Talia Gibson vs (16) Naomi Osaka
Anastasia Zakharova vs (10) Victoria Mboko
Adam Walton vs Jakub Mensik
Frances Tiafoe vs Arthur Cazaux
Court 1 – ore 16:00
Alejandro Davidovich Fokina vs Quentin Halys
Felix Auger-Aliassime vs Marton Fucsovics
Alex Michelsen vs Cameron Norrie
Gabriel Diallo vs Ugo Humbert
Brandon Nakashima vs Marin Cilic
Court 7 – ore 16:00
Zizou Bergs vs Tomas Martin Etcheverry
Corentin Moutet vs Tomas Machac
Andrey Rublev vs Alejandro Tabilo
Francisco Cerundolo vs Thiago Agustin Tirante
Court 5 – ore 16:00
Aleksandar Vukic vs Rafael Jodar
Terence Atmane vs Arthur Rinderknech
(20) Diana Shnaider vs (12) Belinda Bencic
(13) Karolina Muchova vs Katie Boulter
Court 2 – ore 16:00
(18) Iva Jovic vs Paula Badosa Inizio 16:00
(23) Qinwen Zheng vs Sloane Stephens
(8) Mirra Andreeva vs (32) Marie Bouzkova
Sorana Cirstea vs (21) Elise Mertens
Court 3 – ore 16:00
Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Miyu Kato / Zhaoxuan Yang Inizio 16:00
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri Non prima 17:30
Jennifer Brady / Caty McNally vs Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos Non prima 18:30
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi vs Hailey Baptiste / Peyton Stearns Non prima 20:00
Court 6 – ore 16:00
(5) Anna Danilina / (5) Aleksandra Krunic vs Xinyu Jiang / Yifan Xu Inizio 16:00
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu Non prima 18:00
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend Non prima 19:00
