Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Moutet sfiderà Sinner: Medvedev rischia ma rimonta Sakamoto

Corentin Moutet sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner al Miami Open 2026. Il francese ha conquistato il pass per il terzo turno superando Tomas Machac al termine di una sfida dai due volti, chiusa con il punteggio di 6-0 1-6 6-4. Un vero saliscendi di emozioni, in cui Moutet ha mostrato maggiore lucidità e determinazione nel set decisivo, guadagnandosi così la sfida con l’azzurro. Un incrocio da seguire con attenzione, anche perché nell’ultimo precedente contro Sinner il francese era riuscito a strappargli un set.

Nell’altra sfida di giornata, Daniil Medvedev ha evitato una brutta sorpresa contro il giapponese Rei Sakamoto, autore di un avvio eccellente. Dopo la prima vittoria ATP della carriera ottenuta contro Kovacevic, il giovane nipponico ha giocato un primo set di altissimo livello, riuscendo addirittura a imporsi al tie-break. Da lì in poi, però, è arrivata la reazione del russo: Medvedev ha rimesso ordine nel suo tennis e ha completamente cambiato l’inerzia del match, chiudendo con autorità per 6-7 6-3 6-1. Un piccolo spavento per il finalista di Indian Wells, che però si conferma ancora una volta uno dei candidati più seri ad arrivare in fondo anche a Miami.

Combined Miami – 2° Turno M F – 3° Turno F – hard

WTA Miami Francesca Jones • Francesca Jones 0 1 0 Jessica Pegula [5] Jessica Pegula [5] 0 6 3 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Francesca Jones 0-3 Francesca Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Francesca Jones 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Francesca Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Francesca Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Francesca Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Francesca Jonesvs Jessica Pegula

Damir Dzumhur vs Jannik Sinner (Non prima 18:00)



ATP Miami Damir Dzumhur Damir Dzumhur 3 3 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Rei Sakamoto vs Daniil Medvedev



ATP Miami Rei Sakamoto Rei Sakamoto 7 3 1 Daniil Medvedev [9] Daniil Medvedev [9] 6 6 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Sakamoto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 D. Medvedev 15-0 30-0 0-3 → 0-4 R. Sakamoto 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Sakamoto 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 3-5 → 3-6 R. Sakamoto 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-5 → 3-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Sakamoto 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* df 4*-3 ace 5*-3 5-4* 6-4* df 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 9-9* 10*-9 10*-10 11-10* 6-6 → 7-6 D. Medvedev 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Sakamoto 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 2-1 → 2-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Alycia Parks vs Coco Gauff (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Martin Damm vs Alexander Zverev (Non prima 01:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 16:00

Kamil Majchrzak vs Learner Tien



ATP Miami Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 4 6 Learner Tien [20] Learner Tien [20] 2 6 2 Vincitore: Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Tien 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Tien 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 3-0 L. Tien 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Tien 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Majchrzak 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 L. Tien 15-0 15-15 30-30 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Tien 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Tien 15-0 30-0 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Tien 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Tien 15-15 ace 15-30 df 30-30 4-1 → 4-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Tien 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Elena-Gabriela Ruse vs (15) Madison Keys Non prima 18:30



WTA Miami Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 0 0 3 0 Madison Keys [15] • Madison Keys [15] 0 6 6 0 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Madison Keys 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(6) Amanda Anisimova vs Yuliia Starodubtseva



WTA Miami Amanda Anisimova [6] Amanda Anisimova [6] 0 6 6 0 Yuliia Starodubtseva • Yuliia Starodubtseva 0 4 2 0 Vincitore: Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yuliia Starodubtseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Amanda Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(31) Alexandra Eala vs Magda Linette



WTA Miami Alexandra Eala [31] Alexandra Eala [31] 0 6 7 0 Magda Linette • Magda Linette 0 3 6 0 Vincitore: Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magda Linette 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-2* 6-6 → 7-6 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Ben Shelton vs Alexander Shevchenko (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

WTA Miami Leylah Fernandez [26] Leylah Fernandez [26] 7 3 6 Oksana Selekhmeteva Oksana Selekhmeteva 6 6 1 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Oksana Selekhmeteva 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(26) Leylah Fernandezvs Oksana Selekhmeteva

Talia Gibson vs (16) Naomi Osaka



WTA Miami Talia Gibson Talia Gibson 0 7 6 0 Naomi Osaka [16] Naomi Osaka [16] 0 5 4 0 Vincitore: Gibson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Talia Gibson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Anastasia Zakharova vs (10) Victoria Mboko



WTA Miami Anastasia Zakharova Anastasia Zakharova 0 1 5 0 Victoria Mboko [10] • Victoria Mboko [10] 0 6 7 0 Vincitore: Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Victoria Mboko 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Adam Walton vs Jakub Mensik



ATP Miami Adam Walton Adam Walton 30 6 2 1 Jakub Mensik [12] • Jakub Mensik [12] 15 3 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Mensik 15-0 15-15 df 15-30 1-0 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 A. Walton 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 J. Mensik 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 A. Walton 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Walton 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Walton 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Walton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Frances Tiafoe vs Arthur Cazaux



Il match deve ancora iniziare

ATP Miami Alejandro Davidovich Fokina [16] Alejandro Davidovich Fokina [16] 6 4 Quentin Halys Quentin Halys 7 6 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Q. Halys 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 Q. Halys 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 ace 6-6 → 6-7 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Q. Halys 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Alejandro Davidovich Fokinavs Quentin Halys

Felix Auger-Aliassime vs Marton Fucsovics



ATP Miami Felix Auger-Aliassime [7] Felix Auger-Aliassime [7] 7 7 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 5 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 df 5*-1 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 0-1

Alex Michelsen vs Cameron Norrie



ATP Miami Alex Michelsen Alex Michelsen 7 6 6 Cameron Norrie [23] Cameron Norrie [23] 5 7 4 Vincitore: Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-4 → 6-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 ace 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 ace 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Michelsen 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Michelsen 0-15 0-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Norrie 15-0 15-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Michelsen 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Michelsen 15-0 40-0 0-0 → 1-0

Gabriel Diallo vs Ugo Humbert



ATP Miami Gabriel Diallo Gabriel Diallo 0 0 Ugo Humbert [31] Ugo Humbert [31] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Brandon Nakashima vs Marin Cilic



Il match deve ancora iniziare

ATP Miami Zizou Bergs Zizou Bergs 6 6 Tomas Martin Etcheverry [29] Tomas Martin Etcheverry [29] 7 7 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 df 2-3 → 2-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

Zizou Bergsvs Tomas Martin Etcheverry

Corentin Moutet vs Tomas Machac



ATP Miami Corentin Moutet [30] Corentin Moutet [30] 6 1 6 Tomas Machac Tomas Machac 0 6 4 Vincitore: Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Moutet 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Machac 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 3-2 → 4-2 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 T. Machac 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Moutet 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 C. Moutet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 T. Machac 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Moutet 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 T. Machac 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-0 → 5-0 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. Moutet 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Machac 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Andrey Rublev vs Alejandro Tabilo



ATP Miami Andrey Rublev [15] Andrey Rublev [15] 7 2 4 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 6 6 6 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Tabilo 0-15 df 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Rublev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 ace 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* df 6-6 → 7-6 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Tabilo 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Rublev 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Francisco Cerundolo vs Thiago Agustin Tirante



ATP Miami Francisco Cerundolo [18] Francisco Cerundolo [18] 0 0 Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP Miami Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 1 2 Rafael Jodar Rafael Jodar 6 6 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Jodar 0-40 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df A-40 2-3 → 2-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Jodar 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Jodar 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Vukic 0-15 0-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Aleksandar Vukicvs Rafael Jodar

Terence Atmane vs Arthur Rinderknech



ATP Miami Terence Atmane Terence Atmane 7 6 Arthur Rinderknech [26] Arthur Rinderknech [26] 6 3 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Atmane 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 T. Atmane 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Atmane 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

(20) Diana Shnaider vs (12) Belinda Bencic



WTA Miami Diana Shnaider [20] Diana Shnaider [20] 0 3 3 0 Belinda Bencic [12] • Belinda Bencic [12] 0 6 6 0 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Belinda Bencic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(13) Karolina Muchova vs Katie Boulter



WTA Miami Karolina Muchova [13] • Karolina Muchova [13] 0 6 7 0 Katie Boulter Katie Boulter 0 3 5 0 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Karolina Muchova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 16:00

(18) Iva Jovic vs Paula Badosa Inizio 16:00



WTA Miami Iva Jovic [18] Iva Jovic [18] 0 6 6 0 Paula Badosa Paula Badosa 0 2 1 0 Vincitore: Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Paula Badosa 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Iva Jovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Paula Badosa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(23) Qinwen Zheng vs Sloane Stephens



WTA Miami Qinwen Zheng [23] • Qinwen Zheng [23] 0 6 6 0 Sloane Stephens Sloane Stephens 0 3 2 0 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Qinwen Zheng 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Sloane Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sloane Stephens 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(8) Mirra Andreeva vs (32) Marie Bouzkova



WTA Miami Mirra Andreeva [8] Mirra Andreeva [8] 0 7 6 0 Marie Bouzkova [32] Marie Bouzkova [32] 0 6 2 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 5-3* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Sorana Cirstea vs (21) Elise Mertens



WTA Miami Sorana Cirstea Sorana Cirstea 0 6 6 0 Elise Mertens [21] Elise Mertens [21] 0 3 2 0 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

WTA Miami Laura Siegemund / Vera Zvonareva Laura Siegemund / Vera Zvonareva 1 6 7 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 6 1 10 Vincitore: Kato / Yang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 0-1 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 5-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-3 → 0-4 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Laura Siegemund / Vera Zvonareva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Miyu Kato / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Laura Siegemund/ Vera Zvonarevavs Miyu Kato/ Zhaoxuan Yang

(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri Non prima 17:30



WTA Miami Sara Errani / Jasmine Paolini [1] • Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 0 6 6 0 Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri 0 3 2 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jennifer Brady / Caty McNally vs Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos Non prima 18:30



WTA Miami Jennifer Brady / Caty McNally Jennifer Brady / Caty McNally 0 6 7 0 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos • Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 0 4 6 0 Vincitore: Brady / McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Jennifer Brady / Caty McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Jennifer Brady / Caty McNally 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jennifer Brady / Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Jennifer Brady / Caty McNally 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jennifer Brady / Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi vs Hailey Baptiste / Peyton Stearns Non prima 20:00



WTA Miami Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 6 6 10 Hailey Baptiste / Peyton Stearns Hailey Baptiste / Peyton Stearns 2 7 6 Vincitore: Neel / Sutjiadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 3-2* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Hailey Baptiste / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

WTA Miami Anna Danilina / Aleksandra Krunic [5] Anna Danilina / Aleksandra Krunic [5] 6 4 4 Xinyu Jiang / Yifan Xu Xinyu Jiang / Yifan Xu 3 6 10 Vincitore: Jiang / Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-1 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 4-8 4-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(5) Anna Danilina/ (5) Aleksandra Krunicvs Xinyu Jiang/ Yifan Xu

Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu Non prima 18:00



WTA Miami Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko 4 7 7 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 6 6 10 Vincitore: Hozumi / Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 10-7 0-1 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend Non prima 19:00

