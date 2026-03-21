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Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Moutet sfiderà Sinner: Medvedev rischia ma rimonta Sakamoto

21/03/2026 21:30 98 commenti
I risultati da Miami - Foto Getty Images
I risultati da Miami - Foto Getty Images

Corentin Moutet sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner al Miami Open 2026. Il francese ha conquistato il pass per il terzo turno superando Tomas Machac al termine di una sfida dai due volti, chiusa con il punteggio di 6-0 1-6 6-4. Un vero saliscendi di emozioni, in cui Moutet ha mostrato maggiore lucidità e determinazione nel set decisivo, guadagnandosi così la sfida con l’azzurro. Un incrocio da seguire con attenzione, anche perché nell’ultimo precedente contro Sinner il francese era riuscito a strappargli un set.

Nell’altra sfida di giornata, Daniil Medvedev ha evitato una brutta sorpresa contro il giapponese Rei Sakamoto, autore di un avvio eccellente. Dopo la prima vittoria ATP della carriera ottenuta contro Kovacevic, il giovane nipponico ha giocato un primo set di altissimo livello, riuscendo addirittura a imporsi al tie-break. Da lì in poi, però, è arrivata la reazione del russo: Medvedev ha rimesso ordine nel suo tennis e ha completamente cambiato l’inerzia del match, chiudendo con autorità per 6-7 6-3 6-1. Un piccolo spavento per il finalista di Indian Wells, che però si conferma ancora una volta uno dei candidati più seri ad arrivare in fondo anche a Miami.
USA Combined Miami – 2° Turno M F – 3° Turno F – hard

Stadium – ore 17:00
Francesca Jones GBR vs Jessica Pegula USA
WTA Miami
Francesca Jones
0
1
0
Jessica Pegula [5]
0
6
3
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli

Damir Dzumhur BIH vs Jannik Sinner ITA (Non prima 18:00)

ATP Miami
Damir Dzumhur
3
3
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
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Rei Sakamoto JPN vs Daniil Medvedev RUS

ATP Miami
Rei Sakamoto
7
3
1
Daniil Medvedev [9]
6
6
6
Vincitore: Medvedev
Mostra dettagli

Alycia Parks USA vs Coco Gauff USA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA vs Alexander Zverev GER (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 16:00
Kamil Majchrzak POL vs Learner Tien USA

ATP Miami
Kamil Majchrzak
6
4
6
Learner Tien [20]
2
6
2
Vincitore: Majchrzak
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Elena-Gabriela Ruse ROU vs (15) Madison Keys USA Non prima 18:30

WTA Miami
Elena-Gabriela Ruse
0
0
3
0
Madison Keys [15]
0
6
6
0
Vincitore: Keys
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(6) Amanda Anisimova USA vs Yuliia Starodubtseva UKR

WTA Miami
Amanda Anisimova [6]
0
6
6
0
Yuliia Starodubtseva
0
4
2
0
Vincitore: Anisimova
Mostra dettagli

(31) Alexandra Eala PHI vs Magda Linette POL

WTA Miami
Alexandra Eala [31]
0
6
7
0
Magda Linette
0
3
6
0
Vincitore: Eala
Mostra dettagli

Ben Shelton USA vs Alexander Shevchenko KAZ (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare




Butch Buchholz – ore 16:00
(26) Leylah Fernandez CAN vs Oksana Selekhmeteva RUS Inizio 16:00
WTA Miami
Leylah Fernandez [26]
7
3
6
Oksana Selekhmeteva
6
6
1
Vincitore: Fernandez
Mostra dettagli

Talia Gibson AUS vs (16) Naomi Osaka JPN

WTA Miami
Talia Gibson
0
7
6
0
Naomi Osaka [16]
0
5
4
0
Vincitore: Gibson
Mostra dettagli

Anastasia Zakharova RUS vs (10) Victoria Mboko CAN

WTA Miami
Anastasia Zakharova
0
1
5
0
Victoria Mboko [10]
0
6
7
0
Vincitore: Mboko
Mostra dettagli

Adam Walton AUS vs Jakub Mensik CZE

ATP Miami
Adam Walton
30
6
2
1
Jakub Mensik [12]
15
3
6
0
Mostra dettagli

Frances Tiafoe USA vs Arthur Cazaux FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 16:00
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Quentin Halys FRA
ATP Miami
Alejandro Davidovich Fokina [16]
6
4
Quentin Halys
7
6
Vincitore: Halys
Mostra dettagli

Felix Auger-Aliassime CAN vs Marton Fucsovics HUN

ATP Miami
Felix Auger-Aliassime [7]
7
7
Marton Fucsovics
6
5
Vincitore: Auger-Aliassime
Mostra dettagli

Alex Michelsen USA vs Cameron Norrie GBR

ATP Miami
Alex Michelsen
7
6
6
Cameron Norrie [23]
5
7
4
Vincitore: Michelsen
Mostra dettagli

Gabriel Diallo CAN vs Ugo Humbert FRA

ATP Miami
Gabriel Diallo
0
0
Ugo Humbert [31]
0
0
Mostra dettagli

Brandon Nakashima USA vs Marin Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – ore 16:00
Zizou Bergs BEL vs Tomas Martin Etcheverry ARG
ATP Miami
Zizou Bergs
6
6
Tomas Martin Etcheverry [29]
7
7
Vincitore: Etcheverry
Mostra dettagli

Corentin Moutet FRA vs Tomas Machac CZE

ATP Miami
Corentin Moutet [30]
6
1
6
Tomas Machac
0
6
4
Vincitore: Moutet
Mostra dettagli

Andrey Rublev RUS vs Alejandro Tabilo CHI

ATP Miami
Andrey Rublev [15]
7
2
4
Alejandro Tabilo
6
6
6
Vincitore: Tabilo
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG vs Thiago Agustin Tirante ARG

ATP Miami
Francisco Cerundolo [18]
0
0
Thiago Agustin Tirante
0
0
Mostra dettagli




Court 5 – ore 16:00
Aleksandar Vukic AUS vs Rafael Jodar ESP
ATP Miami
Aleksandar Vukic
1
2
Rafael Jodar
6
6
Vincitore: Jodar
Mostra dettagli

Terence Atmane FRA vs Arthur Rinderknech FRA

ATP Miami
Terence Atmane
7
6
Arthur Rinderknech [26]
6
3
Vincitore: Atmane
Mostra dettagli

(20) Diana Shnaider RUS vs (12) Belinda Bencic SUI

WTA Miami
Diana Shnaider [20]
0
3
3
0
Belinda Bencic [12]
0
6
6
0
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli

(13) Karolina Muchova CZE vs Katie Boulter GBR

WTA Miami
Karolina Muchova [13]
0
6
7
0
Katie Boulter
0
3
5
0
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli



Court 2 – ore 16:00
(18) Iva Jovic USA vs Paula Badosa ESP Inizio 16:00

WTA Miami
Iva Jovic [18]
0
6
6
0
Paula Badosa
0
2
1
0
Vincitore: Jovic
Mostra dettagli

(23) Qinwen Zheng CHN vs Sloane Stephens USA

WTA Miami
Qinwen Zheng [23]
0
6
6
0
Sloane Stephens
0
3
2
0
Vincitore: Zheng
Mostra dettagli

(8) Mirra Andreeva RUS vs (32) Marie Bouzkova CZE

WTA Miami
Mirra Andreeva [8]
0
7
6
0
Marie Bouzkova [32]
0
6
2
0
Vincitore: Andreeva
Mostra dettagli

Sorana Cirstea ROU vs (21) Elise Mertens BEL

WTA Miami
Sorana Cirstea
0
6
6
0
Elise Mertens [21]
0
3
2
0
Vincitore: Cirstea
Mostra dettagli




Court 3 – ore 16:00
Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Miyu Kato JPN / Zhaoxuan Yang CHN Inizio 16:00
WTA Miami
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
1
6
7
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
6
1
10
Vincitore: Kato / Yang
Mostra dettagli

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Shuko Aoyama JPN / Ulrikke Eikeri NOR Non prima 17:30

WTA Miami
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
6
6
0
Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri
0
3
2
0
Vincitore: Errani / Paolini
Mostra dettagli

Jennifer Brady USA / Caty McNally USA vs Darija Jurak Schreiber CRO / Giuliana Olmos MEX Non prima 18:30

WTA Miami
Jennifer Brady / Caty McNally
0
6
7
0
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
0
4
6
0
Vincitore: Brady / McNally
Mostra dettagli

Ingrid Neel EST / Aldila Sutjiadi INA vs Hailey Baptiste USA / Peyton Stearns USA Non prima 20:00

WTA Miami
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
6
6
10
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
2
7
6
Vincitore: Neel / Sutjiadi
Mostra dettagli




Court 6 – ore 16:00
(5) Anna Danilina KAZ / (5) Aleksandra Krunic SRB vs Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN Inizio 16:00
WTA Miami
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [5]
6
4
4
Xinyu Jiang / Yifan Xu
3
6
10
Vincitore: Jiang / Xu
Mostra dettagli

Kristina Mladenovic FRA / Jelena Ostapenko LAT vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE Non prima 18:00

WTA Miami
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
4
7
7
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
6
6
10
Vincitore: Hozumi / Wu
Mostra dettagli

Alexandra Panova RUS / Kamilla Rakhimova UZB vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA Non prima 19:00

WTA Miami
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova
0
2
2
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
6
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Mostra dettagli

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98 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Cogi53 21-03-2026 23:16

Non è che niente niente Tabilo mi fa fuori il buon Rublev?? 🙁

 98
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Peter Parker 21-03-2026 22:43

Scritto da Inox

Scritto da piper
Messo in pausa per vedere Battocletti.

Straordinaria adoro quella ragazza magari c’è ne fossero tante con quella Testa

La Battocletti: già un mito

 97
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+1: tinapica, Inox
Marco Tullio Cicerone 21-03-2026 22:00

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da pablito
“Gracilino”-Sakamoto
vince il primo sull’orso russo !
Urka(cz) !

Dopo l’allenamento con Sinner, il giapponese si è bevuto furtivamente l’acqua benedetta da Binaghi che Jannik custodiva religiosamente nella sua borsa!

Poi l’orso è uscito dal letargo. Giovane interessante, ne sentiremo parlare in futuro.

 96
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+1: Detuqueridapresencia, antoniov
Vae victis (Guest) 21-03-2026 21:57

Machac un semi bluff, molto deludente.

 95
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Italo (Guest) 21-03-2026 21:46

Seggio il match di Medvedev da una mezz’oretta e faccio 2 considerazioni.
La prima: non mi spiego onestamente l’equilibrio della prima parte del match. Mi sembra che medvy faccia ciò che vuole.
La seconda è un amara constatazione..
Deve essere dura per lui non avere mai il pubblico a favore. Ora sta giocando bene, fa molti vincenti e dal pubblico un atteggiamento freddo che onestamente non merita.
Solo nella finale di Indian Wells, ma solo perché era l’underdog

 94
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+1: Ram
piper 21-03-2026 21:45

@ Inox (#4577963)

Si anche lei: bravissima!

 93
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+1: Inox
MAURO (Guest) 21-03-2026 21:43

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da pablito
“Gracilino”-Sakamoto
vince il primo sull’orso russo !
Urka(cz) !

Dopo l’allenamento con Sinner, il giapponese si è bevuto furtivamente l’acqua benedetta da Binaghi che Jannik custodiva religiosamente nella sua borsa!

Ne ha bevuta troppo poco

 92
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Inox 21-03-2026 21:26

Per il collega piper: e della Dosso che mi dici, fenomenale no?

 91
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+1: piper
antoniov 21-03-2026 21:10

Sakamoto … RR (?) … 😳

 90
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Carlo Neder (Guest) 21-03-2026 20:55
89
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JannikUberAlles 21-03-2026 20:54

Scritto da pablito
“Gracilino”-Sakamoto
vince il primo sull’orso russo !
Urka(cz) !

Dopo l’allenamento con Sinner, il giapponese si è bevuto furtivamente l’acqua benedetta da Binaghi che Jannik custodiva religiosamente nella sua borsa!

🙁

 88
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+1: Inox, Carota Senior, antoniov, Marco Tullio Cicerone, pablito
pablito 21-03-2026 20:51

“Gracilino”-Sakamoto
vince il primo sull’orso russo !

Urka(cz) ! 😉

 87
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Inox 21-03-2026 20:50

Scritto da AleLora
@ Luciano68 (#4577850)
Ah ah ah ah ah!!

Il miglior commento ad una boiata galattica incommensurabile ne commentabile

 86
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Onurb (Guest) 21-03-2026 20:49

Intanto il buon Sakamoto ha strappato il primo set a medvdev….

 85
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Cogi53 21-03-2026 20:49

Questo Sakamoto proprio non lo conoscevo. Gioca veramente bene, bene, bene!!

 84
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antoniov 21-03-2026 20:46

Scritto da Luciano68

Scritto da piper
@ Luciano68 (#4577845)
OK, nessuna critica da parte mia, vorrei solo capire: cosa intendi con “gioco”?

Intendo dire che non ha quella sensibilità da poter gestire a rete palle veloci e a filo rete,la maggior parte dei punti che fa sono su palle alte,lente con l’avversario fuori causa.Per me poi che sono un esteta del gioco di fino vederle colpire schiaffeggiate,senza taglio, sono un pugno in un occhio.Per quanto riguarda la copertura a rete si vede che non sa proprio cosa fare,la cosa un pò irritante è che neanche ci prova,se la prima voleè non va si ferma e si fa passare facile,delle volte gira già prima le spalle.Così non si fa nessun progresso.Poi questi sono i miei gusti,altri possono benissimo pensare che il gioco di Sinner a rete è buono e accetto la loro idea

Come te lo spieghi che un tennista con tali grandi defaillances abbia potuto disputare gli ultimi 31 match (34 col torneo arabo ove i forunati partecipanti sono stati pagati a peso d’oro) e perderne solo 2 ? Come te li spieghì 2 anni e passa di dominazione nella maggiore categoria del tennis mondiale condivisa con Alcaraz ?

Quindi, dovrebbe migliorare laddove è carente come dici tu per fare l’asso pigliatutto ?

E in tal caso noi non ci annoieremmo ?

 83
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+1: Inox, JannikUberAlles, Detuqueridapresencia, Marco M.
Gaz (Guest) 21-03-2026 20:45

Scritto da Inox
Intanto altra bella vittoria della Gibson

Il promemoria che ci ha offerto qualcuno durante Indian Wells è stato: “Un’altra sparapalle australiana nella SETTIMANA di grazia”
Possiamo già cestinare questo commento? aspettando qualcuno che rilanci, magari lo stesso: “Un’altra sparapalle australiana nel MESE di grazia”.

 82
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piper 21-03-2026 20:43

Belinda!

 81
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piper 21-03-2026 20:43

Neppure Daniil sta giocando come visto recentemente.

 80
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piper 21-03-2026 20:36

@ Pier no guest (#4577864)

Intanto farlo (in partita è diverso che in allenamento, come ben sai), scegliendo contro chi, quando farlo.

 79
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AleLora (Guest) 21-03-2026 20:30

@ Luciano68 (#4577850)

Ah ah ah ah ah!!

 78
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+1: Inox, Detuqueridapresencia
omerjno 21-03-2026 20:28

Dopo la vittoria di Sinner, un’altra buona notizia:la simpatica giapponese ” fur da bal”.

 77
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JannikUberAlles 21-03-2026 20:23

Moutet e Machac sulle montagne russe del Luna Park di Miami 😉

 76
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Inox 21-03-2026 20:21

Intanto altra bella vittoria della Gibson

 75
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Carlo Neder (Guest) 21-03-2026 20:15

Scritto da Carlo Neder
Il peggior colpo di Sinner di tutta la stagione
Commento di Courier

Era un dropshot in risposta di uno dell’avversario.
Ma gli altri non erano così male.

 74
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tinapica 21-03-2026 20:13

Muté-Maciách incontro testa-coda.
Spero proprio che Muté non si lasci Maciacchare…

 73
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Giuliano da Viareggio (Guest) 21-03-2026 20:06

Scritto da Marco Tullio Cicerone
Nessun problema per Sinner che ha fatto quello che voleva e ha anche cercato la rete per mettersi in condizione di farlo anche in partite dove potrebbe essere necessario.

Anch’io l’ho vista con quest’ottica…..

 72
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+1: omerjno
Luciano68 (Guest) 21-03-2026 20:05

Scritto da Pepusch

Scritto da Luciano68
Permettetemi di dire senza essere criticato che Sinner per quanto riguarda gioco e copertura a rete probabilmente non vale neanche i primi 20

Le statistiche, quindi i fatti, non dicono quello che sostieni tu. Sulla conversione dei punti a rete siamo su una percentuale dell’80%. Se non vuoi essere criticato (volevi forse dire contraddetto?) non scrivere fesserie

Se guardi solo le percentuali di riuscita si può pensare che Sinner a rete sia Edberg,bisogna vedere il grado di difficoltà e l’esecuzione:Di quelle 14 su 17 almeno 7/8 sono state palle semplicemente da chiudere mettendo la racchetta,altre 5/6 le ha giocate proprio male ed è stato o fortunato a prendere la riga o pollo Dzumhur a non capitalizzare l’incertezza di Sinner

 71
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-1: Detuqueridapresencia, Pepusch, robdes12
Luciano68 (Guest) 21-03-2026 19:56

Scritto da piper
@ Luciano68 (#4577845)
OK, nessuna critica da parte mia, vorrei solo capire: cosa intendi con “gioco”?

Intendo dire che non ha quella sensibilità da poter gestire a rete palle veloci e a filo rete,la maggior parte dei punti che fa sono su palle alte,lente con l’avversario fuori causa.Per me poi che sono un esteta del gioco di fino vederle colpire schiaffeggiate,senza taglio, sono un pugno in un occhio.Per quanto riguarda la copertura a rete si vede che non sa proprio cosa fare,la cosa un pò irritante è che neanche ci prova,se la prima voleè non va si ferma e si fa passare facile,delle volte gira già prima le spalle.Così non si fa nessun progresso.Poi questi sono i miei gusti,altri possono benissimo pensare che il gioco di Sinner a rete è buono e accetto la loro idea

 70
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-1: Detuqueridapresencia, Pepusch, robdes12
Murakami 21-03-2026 19:54

Scritto da pablito

Scritto da Inox
Proprio una brutta prestazione Jannik se non alza il livello alla prossima esce…

Ah, si certo.
Con Moutet o con Machac ?
Ma…
seriamente o in crisi etilica ?

Inox è palesemente ironico

 69
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+1: antoniov, Inox, piper, Marco M.
pablito 21-03-2026 19:51

Scritto da Inox
Proprio una brutta prestazione Jannik se non alza il livello alla prossima esce…

Ah, si certo. 😉

Con Moutet o con Machac ?

Ma…
seriamente o in crisi etilica ? 🙁

Beh, visto la partita… soporifera,
uno scossone-trollone ci voleva… 😉

 68
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piper 21-03-2026 19:51

@ Inox (#4577885)

Si era (io) capito.

 67
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tinapica 21-03-2026 19:51

Belin come gioca bene Belinda…seconda giovinezza!

 66
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Annie3 21-03-2026 19:50

Sinceramente, non vedo perché Jannik, per battere Dzumhur, avrebbe dovuto dannarsi la vita, fa caldo e il torneo è ancora lungo…un minimo di accortezza sul dispendio energie è sempre utile e proficuo

 65
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+1: Carota Senior, antoniov, Marco Tullio Cicerone
JannikUberAlles 21-03-2026 19:47

@ JannikUberAlles (#4577890)

Aggiungo:

– 9 ace
– 2 DF
– 1 palla break (salvata con ace!)

 64
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Marco Tullio Cicerone 21-03-2026 19:47

Nessun problema per Sinner che ha fatto quello che voleva e ha anche cercato la rete per mettersi in condizione di farlo anche in partite dove potrebbe essere necessario.

 63
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JannikUberAlles 21-03-2026 19:46

I dati salienti:

– 64% prime
– 90% punti vinti con prima
– 69% punti con seconda
– 21 vincenti
– 18 unforced

Buona serata 😉

 62
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Pepusch 21-03-2026 19:45

Scritto da Luciano68
Permettetemi di dire senza essere criticato che Sinner per quanto riguarda gioco e copertura a rete probabilmente non vale neanche i primi 20

Le statistiche, quindi i fatti, non dicono quello che sostieni tu. Sulla conversione dei punti a rete siamo su una percentuale dell’80%. Se non vuoi essere criticato (volevi forse dire contraddetto?) non scrivere fesserie

 61
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+1: Carota Senior, antoniov, Inox, Detuqueridapresencia
tinapica 21-03-2026 19:45

Eh…cevarri!
Salute!

 60
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+1: piper
tinapica 21-03-2026 19:44

La favola di Francesca è finita.
Ma due turni, seppur facilitati dall’età della avversaria di primo turno, sono tanta roba.
Brava!

 59
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Inox 21-03-2026 19:43

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Inox
Proprio una brutta prestazione Jannik se non alza il livello alla prossima esce…

Il livello lo alza di sicuro, oggi ha passeggiato.

… massii facevo il verso ai soliti trolloni che però stasera latitano…

 58
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+1: antoniov, Detuqueridapresencia, Marco M.
Neytiri (Guest) 21-03-2026 19:43

Un ottimo allenamento, gli hanno lasciato il campo una decina di minuti più di quanto avesse prenotato. Ha provato uno po’di colpi, di strategie ma come in ogni allenamento con uno sparring partner che ti impegna poco, gli errori sono stati superiori ai bei colpi. Beh, meglio comunque che un’ora di palestra al chiuso! Ha consumato le calore per un buon piatto di pasta burro e salvia.

 57
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+1: Inox, antoniov
JannikUberAlles 21-03-2026 19:41

Il gatto che gioca con il topo…

…o la Ferrari che corre contro la Panda 😉

 56
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+1: antoniov
Pikario Furioso 21-03-2026 19:39

Scritto da Inox
Proprio una brutta prestazione Jannik se non alza il livello alla prossima esce…

Il livello lo alza di sicuro, oggi ha passeggiato.

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+1: antoniov
Inox 21-03-2026 19:38

Scritto da robdes12
Negli ultimi due giochi ha aumentato la concentrazione e, come suo solito, è stato impressionante. Per altro ha fatto vedere di tutto: attacco in controtempo, discese a rete, lungolinea imperiosi e le consuete risposte spiazzanti. Poteva chiudere molto prima, ma deve pure giocare per trovare feeling con i campi e l’ambiente, molto diverso da IW. Troppo intellingente Jannik per piacere a tutti.

… ultima frase in bacheca con buona Pace dei det.Ratto.ri

 54
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Inox 21-03-2026 19:36

@ antoniov (#4577873)

… è stato detto che Alcaraz vince in modo spettacolare? No vabbè lo dico io 🙂

 53
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+1: antoniov, robdes12, Marco M.
robdes12 21-03-2026 19:34

Negli ultimi due giochi ha aumentato la concentrazione e, come suo solito, è stato impressionante. Per altro ha fatto vedere di tutto: attacco in controtempo, discese a rete, lungolinea imperiosi e le consuete risposte spiazzanti. Poteva chiudere molto prima, ma deve pure giocare per trovare feeling con i campi e l’ambiente, molto diverso da IW. Troppo intellingente Jannik per piacere a tutti.

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+1: Inox, JannikUberAlles, Carota Senior, antoniov
Stefan Navratil (Guest) 21-03-2026 19:32

Diciamoci la verità: Dzumhur ha perso perchè costantemente disturbato da pubblico! La partita era encerta e appasionante, si trattava solo di capire quando Jannik si sarebbe rotto le scatole di stare in campo e provare cose nuove che oggi uscivano così così!

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antoniov 21-03-2026 19:25

Scritto da Inox
Proprio una brutta prestazione Jannik se non alza il livello alla prossima esce…

Guarda, a me non dispiace questo tipo di prestazione col soggetto che sta dall’altra parte della rete 🙂

 50
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+1: Don Budge fathers, pablito, JannikUberAlles
Carlo Neder (Guest) 21-03-2026 19:23

Il peggior colpo di Sinner di tutta la stagione 😀 😀
Commento di Courier

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Inox 21-03-2026 19:22

Scritto da piper
Messo in pausa per vedere Battocletti.

Straordinaria adoro quella ragazza magari c’è ne fossero tante con quella Testa

 48
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+1: piper, Pepusch
Inox 21-03-2026 19:20

Proprio una brutta prestazione Jannik se non alza il livello alla prossima esce…

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+1: Don Budge fathers, antoniov
piper 21-03-2026 19:18

Messo in pausa per vedere Battocletti.

 46
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+1: Inox, antoniov
patric25 21-03-2026 19:16

Sinner che fa la smorzata e ovviamente la sbaglia… niente continua ad essere il suo più gran tallone d’achille…

 45
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pablito 21-03-2026 19:13

BenHur
nel tritacarne, oggi a trafila larga.

Oggi…
esperimenti e salutare sgambata 😉

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+1: Detuqueridapresencia
patric25 21-03-2026 19:12

Scritto da Asni
Sta giocando veramente male (10 gratuiti in un set non si vedevano da tempo) ma oggi se lo può permettere.

concordo spero lo stia facendo volutamente…

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Pier no guest 21-03-2026 19:12

Scritto da Luciano68
Permettetemi di dire senza essere criticato che Sinner per quanto riguarda gioco e copertura a rete probabilmente non vale neanche i primi 20

Indubbiamente ci sono 20 giocatori più abili di lui come manualità, transizione e copertura della rete e credo sia uno degli aspetti del gioco su cui vorrebbe migliorare ma il quesito è perché. Se Lendl lo fece per vincere Wimbledon (e migliorò tantissimo anche se Panatta dissente…ma temo abbia poca memoria) Jannik forse non ne ha bisogno ma essere meno prevedibili potrebbe aiutare. Ma quando farlo? Sul 30-30 direi di no,meno ancora su palla game.Sullo 0-0 o vantaggio? Bah si ma non “tanto per”,occorre convinzione. Credo non farà come Lendl che cercava di costruire anche così il punto ma gli potrà servire per sfruttare,su palle a metà campo,un colpo meno rischioso, più liftato,con parabola così da avere quell’attimo di tempo per superare la metà campo e giocare una volée da posizione più corretta con meno angolo per il passante.

 42
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+1: Detuqueridapresencia, robdes12, Pepusch, Marco Tullio Cicerone
andrewthefirst 21-03-2026 19:12

Il nostro ha un software solido…

 41
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antoniov 21-03-2026 19:05

Scritto da Luciano68
Permettetemi di dire senza essere criticato che Sinner per quanto riguarda gioco e copertura a rete probabilmente non vale neanche i primi 20

O forse lo fa apposta per evitare ulteriori false accuse di doping ?

Guarda che se il Nostro si mette a giocare seriamente quei tre games del primo set l’altro non li farebbe in tutto il match !

 40
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+1: Don Budge fathers, Inox, robdes12
arrivodopo 21-03-2026 18:59

@ Luciano68 (#4577845)

Va beh, lasciamo qualche speranza agli avversari… In compenso il servizio che non era un punto di forza in queste ultime uscite funziona alla grande.

 39
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piper 21-03-2026 18:59

@ Luciano68 (#4577845)

OK, nessuna critica da parte mia, vorrei solo capire: cosa intendi con “gioco”?

 38
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robdes12 21-03-2026 18:57

Scritto da Luciano68
Permettetemi di dire senza essere criticato che Sinner per quanto riguarda gioco e copertura a rete probabilmente non vale neanche i primi 20

A parte il fatto che nei primi 20 ci sono pochissimi giocatori che nel gioco di rete sono a loro agio, ti faccio notare che per adesso il tabellino di marcia odierno recita: 5/7 punti vinti a rete. Una voleè, per altro, è stata di pregevolissima fattura. Non siamo noi che ti critichiamo, è la realtà dei fatti che rende il tuo commento privo di senso. Zverev, Medvedev etc. etc. non mi pare che abbiano nel gioco di rete un loro punto di forza, direi piuttosto il contrario. Questo vuol dire che Sinner in quel settore vale, e ampiamente, i primi 20 della classifica. Se poi intendi i primi 20 fra i volleatori di razza…probabilmente si. Però a tante di quelle frecce al suo arco che si può prescindere da qualche lieve mancanza.

 37
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+1: Detuqueridapresencia
antoniov 21-03-2026 18:56

Se la sta prendendo comoda, quasi fosse un allenamento, importandosene poco anche di qualche errore di troppo ! Può permetterselo con un avversario che esprime un tennis di livello decisamente inferiore.

 36
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+1: JannikUberAlles, Detuqueridapresencia, Don Budge fathers
Luciano68 (Guest) 21-03-2026 18:56

Scritto da Asni
Sta giocando veramente male (10 gratuiti in un set non si vedevano da tempo) ma oggi se lo può permettere.

Ci dobbiamo fare l’abitudine credo,non so perché ma ha perso totalmente fiducia nei suoi colpi,se accellera sbaglia e non di poco,ecco perché lo vediamo giocare sempre corto,centrale a bassa velocità,speriamo che passi presto questo momento

 35
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JannikUberAlles 21-03-2026 18:55

Un Sinner con il gas al minimo!

 34
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+1: antoniov
Asni (Guest) 21-03-2026 18:53

Sta giocando veramente male (10 gratuiti in un set non si vedevano da tempo) ma oggi se lo può permettere.

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piper 21-03-2026 18:53

@ Marco M. (#4577844)

E il nostro Cesc?

 32
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Luciano68 (Guest) 21-03-2026 18:48

Permettetemi di dire senza essere criticato che Sinner per quanto riguarda gioco e copertura a rete probabilmente non vale neanche i primi 20

 31
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-1: Detuqueridapresencia, Pepusch, Navaioh69
Marco M. 21-03-2026 18:46

Scritto da piper
@ Marco M. (#4577829)
Ciccio (cit.)?

Tiafoe mi da fastidio fisico vederlo e poi per me l’unico Ciccio è Kotov 🙂
E quello di Nonna Papera 😛

 30
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+1: Don Budge fathers, piper, giallu, Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone
Don Budge fathers 21-03-2026 18:37

@ Fede (#4577836)

 29
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Pier no guest 21-03-2026 18:37

Con Dzumhur puoi fare due cose:
1)sbrigartela in poco tempo
2)complicarla un po’ per provare alcune soluzioni.
In realtà ce n’è una terza: provare e sbrigartela in poco tempo.
Confido in questa possibilità.

 28
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+1: Marco M., piper, Detuqueridapresencia
Fede (Guest) 21-03-2026 18:32

Uno streaming dove vedere Sinner per favore?

 27
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Fede (Guest) 21-03-2026 18:32

Uno streaming dove vedere Sinner per favore?

 26
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piper 21-03-2026 18:31

@ Italo (#4577808)

Karen è capace di metterne in fila più di qualcuno.

 25
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MAURO (Guest) 21-03-2026 18:24

Non capisco il motivo X cui non impongano a tutti i tornei all’ aperto su cemento, di adottare la colorazione dei campi come ad Indian Wells, in cui era possibile vedere in maniera favolosa la palla anche sotto un sole cocente.

24
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antoniov 21-03-2026 18:17

Ormai manca poco al match di Jannik.
Buon divertimento a noi e in bocca al lupo a Lui 😉

——

@ Annie3 (#4577828)
Annie, concordo con le tue riflessioni su Tien !

 23
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+1: Don Budge fathers, Marco M., Annie3
piper 21-03-2026 18:12

@ Marco M. (#4577829)

Ciccio (cit.)?

 22
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+1: Marco M.
Marco M. 21-03-2026 18:06

Belin, con questi orari se riesco guarderò solo Shelton.
Oppure Zverev se Morfeo non vincerà 🙂
Forza Jannik!!!

 21
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+1: antoniov, Don Budge fathers
Annie3 21-03-2026 18:06

Forse il tennis di Tien è un po’ troppo “filosofico”, e davanti ad un “cagnaccio” come il polacco non è bastato…Learner non sembra reagire debitamente a situazioni che si complicano, continua a fare leva sul suo tennis di posizione ma scarsamente aggressivo e la sua “calma connaturata” finisce per diventare un freno all’utilizzo produttivo dei suoi colpi

 20
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+1: antoniov
MAURO (Guest) 21-03-2026 18:05

Scritto da pablito
Oh.
Tien fuori !

E pure Fokina che, con la sconfitta di Tien, avrebbe avuto un bel varco X arrivare almeno agli ottavi.
Invece kaput

 19
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piper 21-03-2026 17:56

Polacchi possono esultare moderatamente.

 18
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piper 21-03-2026 17:55

E ora tocca a Jannik che Francesca si è ritirata.

 17
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piper 21-03-2026 17:54

Impresentabile Learner.

 16
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pablito 21-03-2026 17:54

Oh.

Tien fuori ! 🙁

E anche la Fokina… 🙁

 15
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Gaz (Guest) 21-03-2026 17:54

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
L’eventuale sconfitta della Fernandez sarebbe pesante,con la stagione su cemento al termine.
2-7 i record di quest’anno,ma sconfitte tutte avvenute per mano di tenniste top 50, oggi più alla portata ,ma dal 3-0 si è fatta rimontare, è riuscita comunque ad arrivare a set points,ma niente da fare, quando non girano….
Ha già perso tutti i tie break giocati questa stagione, potrebbe risultare fatale questo ennesimo che si sta apprestando a giocare dopo aver avuto anche dei set points, ricordando che nell’ultimo match ad Indian Wells ha perso 7-6 al terzo dopo 3 ore e mezza contro Siniakova.Secondo me lo va a prendere anche questo set,momento delicato,in un match nel quale era partita bene,ma ha due avversari da affrontare in questo momento.

“lo va a perdere
2-1 avanti Fernandez

Menomale!non se la faccia scivolare ora questa vittoria.

E niente.
Tutto da rifare al terzo set.

 14
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Spinoza (Guest) 21-03-2026 17:48

Scritto da NonSoloSinner
Anche Tien manifesta ultimamente limiti caratteriali, poi il match non è ancora finito, ma comincio a dubitare che riesca ad arrivare in top-10 già quest’anno

Sì ma la top ten non è mica uno scherzo! A me Tien piace. È un certo tipo di trnnista americano che se migliora contribuirà a migliorare anche il tour. Vediamo.

 13
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MAURO (Guest) 21-03-2026 17:47

Scritto da Italo
Jodar ha lasciato 3 games a Vukic.
Prossimo turno contro uno tra Etcheverry-Bergs.
E guardando più avanti onestamente può fare ancora strada.
Una chimera il derby iberico con Alcaraz in semi,? Forse, ma sicuramente qualcuno qui sul sito lo starà sognando.
Intanto negli ottavi potrebbe esserci un Alcaraz -Landaluce.
Anche se Korda e Khachanov potrebbero non essere d’ accordo

Io sogno una semifinale Alcaraz Berrettini.
Jodar mi accontenterei che passasse il prossimo turno e già sarebbe un’ottima cosa, in quanto entrerebbe negli 80 e potrebbe giocare vari tornei di fascia superiore.
Landaluce sta facendo bene, avendo eliminato giocatori di buon livello su cemento come Mc Donald e Giron e avendo sconfitto il 18 del mondo.
Con Khachanov mi accontenterei se uscisse una partita combattuta, anche se il russo ha maggiore esperienza.

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Italo (Guest) 21-03-2026 17:35

Jodar ha lasciato 3 games a Vukic.
Prossimo turno contro uno tra Etcheverry-Bergs.
E guardando più avanti onestamente può fare ancora strada.
Una chimera il derby iberico con Alcaraz in semi,? Forse, ma sicuramente qualcuno qui sul sito lo starà sognando.
Intanto negli ottavi potrebbe esserci un Alcaraz -Landaluce.
Anche se Korda e Khachanov potrebbero non essere d’ accordo

 11
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Gaz (Guest) 21-03-2026 17:14

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
L’eventuale sconfitta della Fernandez sarebbe pesante,con la stagione su cemento al termine.
2-7 i record di quest’anno,ma sconfitte tutte avvenute per mano di tenniste top 50, oggi più alla portata ,ma dal 3-0 si è fatta rimontare, è riuscita comunque ad arrivare a set points,ma niente da fare, quando non girano….
Ha già perso tutti i tie break giocati questa stagione, potrebbe risultare fatale questo ennesimo che si sta apprestando a giocare dopo aver avuto anche dei set points, ricordando che nell’ultimo match ad Indian Wells ha perso 7-6 al terzo dopo 3 ore e mezza contro Siniakova.Secondo me lo va a prendere anche questo set,momento delicato,in un match nel quale era partita bene,ma ha due avversari da affrontare in questo momento.

“lo va a perdere
2-1 avanti Fernandez

Menomale!non se la faccia scivolare ora questa vittoria.

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Gaz (Guest) 21-03-2026 17:09

Scritto da Gaz
L’eventuale sconfitta della Fernandez sarebbe pesante,con la stagione su cemento al termine.
2-7 i record di quest’anno,ma sconfitte tutte avvenute per mano di tenniste top 50, oggi più alla portata ,ma dal 3-0 si è fatta rimontare, è riuscita comunque ad arrivare a set points,ma niente da fare, quando non girano….
Ha già perso tutti i tie break giocati questa stagione, potrebbe risultare fatale questo ennesimo che si sta apprestando a giocare dopo aver avuto anche dei set points, ricordando che nell’ultimo match ad Indian Wells ha perso 7-6 al terzo dopo 3 ore e mezza contro Siniakova.Secondo me lo va a prendere anche questo set,momento delicato,in un match nel quale era partita bene,ma ha due avversari da affrontare in questo momento.

“lo va a perdere
2-1 avanti Fernandez

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piper 21-03-2026 17:08

Continua a vincere le qualificazioni Jodar, al 3° turno però finiranno.

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Gaz (Guest) 21-03-2026 17:07

L’eventuale sconfitta della Fernandez sarebbe pesante,con la stagione su cemento al termine.
2-7 i record di quest’anno,ma sconfitte tutte avvenute per mano di tenniste top 50, oggi più alla portata ,ma dal 3-0 si è fatta rimontare, è riuscita comunque ad arrivare a set points,ma niente da fare, quando non girano….
Ha già perso tutti i tie break giocati questa stagione, potrebbe risultare fatale questo ennesimo che si sta apprestando a giocare dopo aver avuto anche dei set points, ricordando che nell’ultimo match ad Indian Wells ha perso 7-6 al terzo dopo 3 ore e mezza contro Siniakova.Secondo me lo va a prendere anche questo set,momento delicato,in un match nel quale era partita bene,ma ha due avversari da affrontare in questo momento.

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NonSoloSinner (Guest) 21-03-2026 16:58

Scritto da Lucio68
dopo la debacle di ieri con le sconfitte di Cobolli,Darderi e Arnaldi contro avversari tutt’altro che irresistibili ci affidiamo al solito Sinner (Berrettini bravo ma non penso vado lontano)!

Cobolli e Darderi non mi preoccupano più di tanto, su terra sapranno farsi valere, per Arnaldi il discorso è diverso, attualmente è fuori dalla top-100 e, al netto dei problemi fisici, è chiaramente in difficoltà da mesi

 6
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NonSoloSinner (Guest) 21-03-2026 16:53

Anche Tien manifesta ultimamente limiti caratteriali, poi il match non è ancora finito, ma comincio a dubitare che riesca ad arrivare in top-10 già quest’anno

 5
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Gaz (Guest) 21-03-2026 15:20

Oggi un solo match dato alla pari.
Per non saper né leggere né scrivere né potare sono date alla pari sora Sorana e Pippi Calzelunghe.
3 i precedenti, con un 6 set a 0 per la romena,ma molto datati,dal 2016 al 2021.
Mel primo era strafavorita la Cirstea,ma nel secondo era data abbastanza favorita la Mertens e nell’ultimo addirittura strafavorita la Mertens,con Cirstea a oltre 4,00 di quota, eppure vinse ancora lei in 2 set.
Ci sono comunque ancora molte ore di tempo per riuscire ad interpretare questo match,sul suo possibile sviluppo.

 4
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andrewthefirst 21-03-2026 15:14

Dzhumur basta che adotti sistemi reb/rer per contrastare sinner. .

 3
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-1: Detuqueridapresencia, antoniov
Lucio68 (Guest) 21-03-2026 13:51

dopo la debacle di ieri con le sconfitte di Cobolli,Darderi e Arnaldi contro avversari tutt’altro che irresistibili ci affidiamo al solito Sinner (Berrettini bravo ma non penso vado lontano)!

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-1: Detuqueridapresencia, antoniov
Gaz (Guest) 21-03-2026 13:46

Credo che Shnaider-Bencic meritasse almeno il Grand Stand,che farà invece da cornice alla prova del 9 della Linette, dopo aver eliminato una Swiatek non alla sua altezza affronterà una promettente tennista,in ascesa ,che probabilmente sfodererà invece un prestazione a sua personale altezza,per questo metterei sul mio personalissimo cartellino la Eala,oltre la Bencic.
Vedremo posticipati ad oggi questi interessanti Gibson-Osaka, Jovic-Badosa e anche Cirstea-Mertens è molto intrigante,ora,con questa “nuova” Cirstea.

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+1: Taxi Driver