Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Moutet sfiderà Sinner: Medvedev rischia ma rimonta Sakamoto

I risultati da Miami - Foto Getty Images
Corentin Moutet sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner al Miami Open 2026. Il francese ha conquistato il pass per il terzo turno superando Tomas Machac al termine di una sfida dai due volti, chiusa con il punteggio di 6-0 1-6 6-4. Un vero saliscendi di emozioni, in cui Moutet ha mostrato maggiore lucidità e determinazione nel set decisivo, guadagnandosi così la sfida con l’azzurro. Un incrocio da seguire con attenzione, anche perché nell’ultimo precedente contro Sinner il francese era riuscito a strappargli un set.
Nell’altra sfida di giornata, Daniil Medvedev ha evitato una brutta sorpresa contro il giapponese Rei Sakamoto, autore di un avvio eccellente. Dopo la prima vittoria ATP della carriera ottenuta contro Kovacevic, il giovane nipponico ha giocato un primo set di altissimo livello, riuscendo addirittura a imporsi al tie-break. Da lì in poi, però, è arrivata la reazione del russo: Medvedev ha rimesso ordine nel suo tennis e ha completamente cambiato l’inerzia del match, chiudendo con autorità per 6-7 6-3 6-1. Un piccolo spavento per il finalista di Indian Wells, che però si conferma ancora una volta uno dei candidati più seri ad arrivare in fondo anche a Miami.
Combined Miami – 2° Turno M F – 3° Turno F – hard
Stadium – ore 17:00
Francesca Jones
vs Jessica Pegula
WTA Miami
Francesca Jones•
0
1
0
Jessica Pegula [5]
0
6
3
Vincitore: Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 2
Francesca Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Damir Dzumhur vs Jannik Sinner (Non prima 18:00)
ATP Miami
Damir Dzumhur
3
3
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dzumhur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-4 → 3-4
J. Sinner
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
2-3 → 2-4
D. Dzumhur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
J. Sinner
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-4 → 2-5
D. Dzumhur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
J. Sinner
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-2 → 0-3
Rei Sakamoto vs Daniil Medvedev
ATP Miami
Rei Sakamoto
7
3
1
Daniil Medvedev [9]
6
6
6
Vincitore: Medvedev
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Sakamoto
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-5 → 3-5
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-4 → 2-5
R. Sakamoto
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
D. Medvedev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
df
4*-3
ace
5*-3
5-4*
6-4*
df
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
ace
8*-8
9-9*
10*-9
10*-10
11-10*
6-6 → 7-6
R. Sakamoto
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. Medvedev
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 5-5
R. Sakamoto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
R. Sakamoto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
ace
1-0 → 1-1
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alycia Parks vs Coco Gauff (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Martin Damm vs Alexander Zverev (Non prima 01:30)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 16:00
Kamil Majchrzak vs Learner Tien
ATP Miami
Kamil Majchrzak
6
4
6
Learner Tien [20]
2
6
2
Vincitore: Majchrzak
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Tien
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 6-2
L. Tien
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
L. Tien
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
1-0 → 2-0
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Majchrzak
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
L. Tien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
L. Tien
15-0
15-15
30-30
df
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
K. Majchrzak
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
K. Majchrzak
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Tien
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
K. Majchrzak
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
L. Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Elena-Gabriela Ruse vs (15) Madison Keys Non prima 18:30
WTA Miami
Elena-Gabriela Ruse
0
0
3
0
Madison Keys [15]•
0
6
6
0
Vincitore: Keys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Madison Keys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Madison Keys
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Elena-Gabriela Ruse
2-3 → 3-3
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Madison Keys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Madison Keys
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Elena-Gabriela Ruse
0-1 → 0-2
(6) Amanda Anisimova vs Yuliia Starodubtseva
WTA Miami
Amanda Anisimova [6]
0
6
6
0
Yuliia Starodubtseva•
0
4
2
0
Vincitore: Anisimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Amanda Anisimova
4-2 → 5-2
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Amanda Anisimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Yuliia Starodubtseva
2-1 → 3-1
Amanda Anisimova
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Amanda Anisimova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Amanda Anisimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Amanda Anisimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Amanda Anisimova
2-2 → 3-2
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Amanda Anisimova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Amanda Anisimova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(31) Alexandra Eala vs Magda Linette
WTA Miami
Alexandra Eala [31]
0
6
7
0
Magda Linette•
0
3
6
0
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
3-1*
4-1*
5*-1
6*-1
6-2*
6-6 → 7-6
Alexandra Eala
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Magda Linette
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Magda Linette
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Ben Shelton vs Alexander Shevchenko (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Butch Buchholz – ore 16:00
(26) Leylah Fernandez
vs Oksana Selekhmeteva Inizio 16:00
WTA Miami
Leylah Fernandez [26]
7
3
6
Oksana Selekhmeteva
6
6
1
Vincitore: Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Leylah Fernandez
5-1 → 6-1
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Oksana Selekhmeteva
3-0 → 3-1
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oksana Selekhmeteva
3-5 → 3-6
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Oksana Selekhmeteva
2-4 → 2-5
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Leylah Fernandez
0-1 → 0-2
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
5-1*
6-1*
6-6 → 7-6
Oksana Selekhmeteva
6-5 → 6-6
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Oksana Selekhmeteva
3-2 → 3-3
Leylah Fernandez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Oksana Selekhmeteva
3-0 → 3-1
Leylah Fernandez
2-0 → 3-0
Oksana Selekhmeteva
1-0 → 2-0
Leylah Fernandez
0-0 → 1-0
Talia Gibson vs (16) Naomi Osaka
WTA Miami
Talia Gibson
0
7
6
0
Naomi Osaka [16]
0
5
4
0
Vincitore: Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Talia Gibson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Talia Gibson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Naomi Osaka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Naomi Osaka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Anastasia Zakharova vs (10) Victoria Mboko
WTA Miami
Anastasia Zakharova
0
1
5
0
Victoria Mboko [10]•
0
6
7
0
Vincitore: Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Anastasia Zakharova
4-4 → 5-4
Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Victoria Mboko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-5 → 1-5
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Victoria Mboko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Victoria Mboko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Adam Walton vs Jakub Mensik
ATP Miami
Adam Walton
30
6
2
1
Jakub Mensik [12]•
15
3
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Walton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Mensik
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 2-4
A. Walton
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
J. Mensik
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Mensik
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
J. Mensik
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
A. Walton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
J. Mensik
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
A. Walton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Mensik
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Walton
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Frances Tiafoe vs Arthur Cazaux
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 16:00
Alejandro Davidovich Fokina
vs Quentin Halys
ATP Miami
Alejandro Davidovich Fokina [16]
6
4
Quentin Halys
7
6
Vincitore: Halys
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Halys
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Davidovich Fokina
3-5 → 4-5
Q. Halys
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 3-4
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Davidovich Fokina
2-2 → 3-2
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Davidovich Fokina
1-1 → 2-1
Q. Halys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
8*-9
ace
6-6 → 6-7
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Q. Halys
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Q. Halys
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
A. Davidovich Fokina
3-4 → 4-4
A. Davidovich Fokina
2-3 → 3-3
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Davidovich Fokina
1-2 → 2-2
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
A. Davidovich Fokina
0-1 → 1-1
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Felix Auger-Aliassime vs Marton Fucsovics
ATP Miami
Felix Auger-Aliassime [7]
7
7
Marton Fucsovics
6
5
Vincitore: Auger-Aliassime
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
6-5 → 7-5
F. Auger-Aliassime
5-5 → 6-5
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
F. Auger-Aliassime
4-4 → 5-4
F. Auger-Aliassime
4-2 → 4-3
M. Fucsovics
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
F. Auger-Aliassime
2-2 → 3-2
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
1-1 → 2-1
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-1 → 1-1
F. Auger-Aliassime
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
df
5*-1
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
F. Auger-Aliassime
5-6 → 6-6
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
5-5 → 5-6
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-4 → 4-5
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
F. Auger-Aliassime
2-3 → 3-3
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
1-2 → 2-2
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
F. Auger-Aliassime
0-1 → 1-1
M. Fucsovics
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
ace
0-0 → 0-1
Alex Michelsen vs Cameron Norrie
ATP Miami
Alex Michelsen
7
6
6
Cameron Norrie [23]
5
7
4
Vincitore: Michelsen
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Michelsen
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
5-4 → 6-4
C. Norrie
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-3 → 5-3
C. Norrie
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-2 → 4-3
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
2*-5
3*-5
ace
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
A. Michelsen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
C. Norrie
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
A. Michelsen
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
C. Norrie
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
C. Norrie
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-0 → 3-1
C. Norrie
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
1-0 → 2-0
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Norrie
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
6-5 → 7-5
A. Michelsen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
C. Norrie
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
A. Michelsen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Norrie
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Norrie
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
C. Norrie
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Gabriel Diallo vs Ugo Humbert
ATP Miami
Gabriel Diallo
0
0
Ugo Humbert [31]
0
0
Brandon Nakashima vs Marin Cilic
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 16:00
Zizou Bergs
vs Tomas Martin Etcheverry
ATP Miami
Zizou Bergs
6
6
Tomas Martin Etcheverry [29]
7
7
Vincitore: Etcheverry
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
ace
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
6-6 → 6-7
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
T. Martin Etcheverry
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
Z. Bergs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Z. Bergs
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
df
2-3 → 2-4
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
T. Martin Etcheverry
1-1 → 1-2
Z. Bergs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
15-30
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
T. Martin Etcheverry
6-5 → 6-6
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
T. Martin Etcheverry
5-4 → 5-5
Z. Bergs
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
T. Martin Etcheverry
4-3 → 4-4
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
3-2 → 3-3
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Z. Bergs
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Martin Etcheverry
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Z. Bergs
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Corentin Moutet vs Tomas Machac
ATP Miami
Corentin Moutet [30]
6
1
6
Tomas Machac
0
6
4
Vincitore: Moutet
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Moutet
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
C. Moutet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-3 → 5-3
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
ace
3-2 → 4-2
C. Moutet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
T. Machac
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Moutet
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
C. Moutet
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
T. Machac
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
C. Moutet
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
4-0 → 5-0
T. Machac
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Andrey Rublev vs Alejandro Tabilo
ATP Miami
Andrey Rublev [15]
7
2
4
Alejandro Tabilo
6
6
6
Vincitore: Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Tabilo
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
40-30
4-5 → 4-6
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
A. Rublev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
A. Rublev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Tabilo
0-15
df
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Rublev
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
1-3 → 2-3
A. Tabilo
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
1-2 → 1-3
A. Rublev
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
ace
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
df
6-6 → 7-6
A. Rublev
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-5 → 5-6
A. Tabilo
15-0
ace
15-15
30-15
40-30
ace
4-4 → 4-5
A. Rublev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
A. Rublev
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Francisco Cerundolo vs Thiago Agustin Tirante
ATP Miami
Francisco Cerundolo [18]
0
0
Thiago Agustin Tirante
0
0
Court 5 – ore 16:00
Aleksandar Vukic
vs Rafael Jodar
ATP Miami
Aleksandar Vukic
1
2
Rafael Jodar
6
6
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Jodar
0-40
15-40
30-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-4 → 2-5
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
A-40
2-3 → 2-4
A. Vukic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
R. Jodar
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 1-2
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Terence Atmane vs Arthur Rinderknech
ATP Miami
Terence Atmane
7
6
Arthur Rinderknech [26]
6
3
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Atmane
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Rinderknech
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
T. Atmane
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
T. Atmane
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-6 → 6-6
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
A. Rinderknech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Rinderknech
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
T. Atmane
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
A. Rinderknech
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
(20) Diana Shnaider vs (12) Belinda Bencic
WTA Miami
Diana Shnaider [20]
0
3
3
0
Belinda Bencic [12]•
0
6
6
0
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(13) Karolina Muchova vs Katie Boulter
WTA Miami
Karolina Muchova [13]•
0
6
7
0
Katie Boulter
0
3
5
0
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Muchova
6-5 → 7-5
Katie Boulter
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Karolina Muchova
4-5 → 5-5
Karolina Muchova
3-4 → 4-4
Karolina Muchova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Katie Boulter
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Muchova
5-3 → 6-3
Karolina Muchova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Karolina Muchova
2-2 → 3-2
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Karolina Muchova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 16:00
(18) Iva Jovic vs Paula Badosa Inizio 16:00
WTA Miami
Iva Jovic [18]
0
6
6
0
Paula Badosa
0
2
1
0
Vincitore: Jovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Paula Badosa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Paula Badosa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Iva Jovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Paula Badosa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iva Jovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Paula Badosa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Iva Jovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Paula Badosa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(23) Qinwen Zheng vs Sloane Stephens
WTA Miami
Qinwen Zheng [23]•
0
6
6
0
Sloane Stephens
0
3
2
0
Vincitore: Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Qinwen Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Sloane Stephens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Qinwen Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Sloane Stephens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sloane Stephens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Qinwen Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Sloane Stephens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Sloane Stephens
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
(8) Mirra Andreeva vs (32) Marie Bouzkova
WTA Miami
Mirra Andreeva [8]
0
7
6
0
Marie Bouzkova [32]
0
6
2
0
Vincitore: Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Marie Bouzkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
4*-3
5-3*
6-3*
6*-4
6-6 → 7-6
Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Sorana Cirstea vs (21) Elise Mertens
WTA Miami
Sorana Cirstea
0
6
6
0
Elise Mertens [21]
0
3
2
0
Vincitore: Cirstea
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sorana Cirstea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Elise Mertens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Elise Mertens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Sorana Cirstea
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Elise Mertens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Elise Mertens
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Sorana Cirstea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 16:00
Laura Siegemund
/ Vera Zvonareva
vs Miyu Kato
/ Zhaoxuan Yang Inizio 16:00
WTA Miami
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
1
6
7
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
6
1
10
Vincitore: Kato / Yang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
0-1
0-2
1-2
2-2
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
6-5
7-5
8-5
8-6
8-7
9-7
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
5-1 → 6-1
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-1 → 5-1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
3-0 → 3-1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
2-0 → 3-0
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
0-4 → 0-5
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-3 → 0-4
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 0-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-1 → 0-2
Miyu Kato / Zhaoxuan Yang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri Non prima 17:30
WTA Miami
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]•
0
6
6
0
Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri
0
3
2
0
Vincitore: Errani / Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sara Errani / Jasmine Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
3-2 → 4-2
Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri
5-2 → 5-3
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri
3-2 → 4-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 3-2
Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri
3-0 → 3-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
2-0 → 3-0
Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-0 → 1-0
Jennifer Brady / Caty McNally vs Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos Non prima 18:30
WTA Miami
Jennifer Brady / Caty McNally
0
6
7
0
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos•
0
4
6
0
Vincitore: Brady / McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
4*-2
5*-2
6-2*
6-6 → 7-6
Jennifer Brady / Caty McNally
5-6 → 6-6
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
5-5 → 5-6
Jennifer Brady / Caty McNally
4-5 → 5-5
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
3-5 → 4-5
Jennifer Brady / Caty McNally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Jennifer Brady / Caty McNally
3-2 → 3-3
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
2-2 → 3-2
Jennifer Brady / Caty McNally
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
1-1 → 1-2
Jennifer Brady / Caty McNally
0-1 → 1-1
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jennifer Brady / Caty McNally
5-4 → 6-4
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
5-3 → 5-4
Jennifer Brady / Caty McNally
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Jennifer Brady / Caty McNally
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Jennifer Brady / Caty McNally
1-2 → 2-2
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
1-1 → 1-2
Jennifer Brady / Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Darija Jurak Schreiber / Giuliana Olmos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi vs Hailey Baptiste / Peyton Stearns Non prima 20:00
WTA Miami
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
6
6
10
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
2
7
6
Vincitore: Neel / Sutjiadi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
0-1
1-1
2-1
2-2
2-3
2-4
3-4
4-4
4-5
5-5
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
3-1*
3-2*
3*-3
3*-4
3-5*
3-6*
4*-6
6-6 → 6-7
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
4-4 → 4-5
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
3-4 → 4-4
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
3-3 → 3-4
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
2-3 → 3-3
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
2-2 → 2-3
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
1-1 → 2-1
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
1-0 → 1-1
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-2 → 6-2
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Ingrid Neel / Aldila Sutjiadi
1-0 → 2-0
Hailey Baptiste / Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 6 – ore 16:00
(5) Anna Danilina
/ (5) Aleksandra Krunic
vs Xinyu Jiang
/ Yifan Xu Inizio 16:00
WTA Miami
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [5]
6
4
4
Xinyu Jiang / Yifan Xu
3
6
10
Vincitore: Jiang / Xu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
3-3
3-4
3-5
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
3-3 → 4-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
3-2 → 3-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
3-1 → 3-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
2-1 → 3-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-3 → 6-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
4-3 → 5-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
3-3 → 4-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
2-3 → 3-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
2-2 → 2-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
1-1 → 2-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-0 → 0-1
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu Non prima 18:00
WTA Miami
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
4
7
7
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
6
6
10
Vincitore: Hozumi / Wu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
1-0
2-0
2-1
3-1
3-2
4-2
4-3
5-3
6-3
6-4
6-5
7-5
7-6
7-7
8-7
9-7
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
5-1*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
5-5 → 6-5
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
4-4 → 4-5
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
3-3 → 3-4
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
2-3 → 3-3
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
1-3 → 2-3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
1-2 → 1-3
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
1-1 → 1-2
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
4-5 → 4-6
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
3-5 → 4-5
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
2-5 → 3-5
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-5 → 2-5
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
1-1 → 1-2
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Kristina Mladenovic / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend Non prima 19:00
WTA Miami
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova•
0
2
2
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
6
6
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
2-4 → 2-5
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova
1-4 → 2-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-3 → 1-4
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova
2-5 → 2-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
2-4 → 2-5
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-4 → 2-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova
0-3 → 1-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-2 → 0-3
Alexandra Panova / Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-0 → 0-1
Non è che niente niente Tabilo mi fa fuori il buon Rublev?? 🙁
La Battocletti: già un mito
Poi l’orso è uscito dal letargo. Giovane interessante, ne sentiremo parlare in futuro.
Machac un semi bluff, molto deludente.
Seggio il match di Medvedev da una mezz’oretta e faccio 2 considerazioni.
La prima: non mi spiego onestamente l’equilibrio della prima parte del match. Mi sembra che medvy faccia ciò che vuole.
La seconda è un amara constatazione..
Deve essere dura per lui non avere mai il pubblico a favore. Ora sta giocando bene, fa molti vincenti e dal pubblico un atteggiamento freddo che onestamente non merita.
Solo nella finale di Indian Wells, ma solo perché era l’underdog
@ Inox (#4577963)
Si anche lei: bravissima!
Ne ha bevuta troppo poco
Per il collega piper: e della Dosso che mi dici, fenomenale no?
Sakamoto … RR (?) … 😳
Dopo l’allenamento con Sinner, il giapponese si è bevuto furtivamente l’acqua benedetta da Binaghi che Jannik custodiva religiosamente nella sua borsa!
🙁
“Gracilino”-Sakamoto
vince il primo sull’orso russo !
Urka(cz) ! 😉
Il miglior commento ad una boiata galattica incommensurabile ne commentabile
Intanto il buon Sakamoto ha strappato il primo set a medvdev….
Questo Sakamoto proprio non lo conoscevo. Gioca veramente bene, bene, bene!!
Come te lo spieghi che un tennista con tali grandi defaillances abbia potuto disputare gli ultimi 31 match (34 col torneo arabo ove i forunati partecipanti sono stati pagati a peso d’oro) e perderne solo 2 ? Come te li spieghì 2 anni e passa di dominazione nella maggiore categoria del tennis mondiale condivisa con Alcaraz ?
Quindi, dovrebbe migliorare laddove è carente come dici tu per fare l’asso pigliatutto ?
E in tal caso noi non ci annoieremmo ?
Il promemoria che ci ha offerto qualcuno durante Indian Wells è stato: “Un’altra sparapalle australiana nella SETTIMANA di grazia”
Possiamo già cestinare questo commento? aspettando qualcuno che rilanci, magari lo stesso: “Un’altra sparapalle australiana nel MESE di grazia”.
Belinda!
Neppure Daniil sta giocando come visto recentemente.
@ Pier no guest (#4577864)
Intanto farlo (in partita è diverso che in allenamento, come ben sai), scegliendo contro chi, quando farlo.
@ Luciano68 (#4577850)
Ah ah ah ah ah!!
Dopo la vittoria di Sinner, un’altra buona notizia:la simpatica giapponese ” fur da bal”.
Moutet e Machac sulle montagne russe del Luna Park di Miami 😉
Intanto altra bella vittoria della Gibson
Era un dropshot in risposta di uno dell’avversario.
Ma gli altri non erano così male.
Muté-Maciách incontro testa-coda.
Spero proprio che Muté non si lasci Maciacchare…
Anch’io l’ho vista con quest’ottica…..
Se guardi solo le percentuali di riuscita si può pensare che Sinner a rete sia Edberg,bisogna vedere il grado di difficoltà e l’esecuzione:Di quelle 14 su 17 almeno 7/8 sono state palle semplicemente da chiudere mettendo la racchetta,altre 5/6 le ha giocate proprio male ed è stato o fortunato a prendere la riga o pollo Dzumhur a non capitalizzare l’incertezza di Sinner
Intendo dire che non ha quella sensibilità da poter gestire a rete palle veloci e a filo rete,la maggior parte dei punti che fa sono su palle alte,lente con l’avversario fuori causa.Per me poi che sono un esteta del gioco di fino vederle colpire schiaffeggiate,senza taglio, sono un pugno in un occhio.Per quanto riguarda la copertura a rete si vede che non sa proprio cosa fare,la cosa un pò irritante è che neanche ci prova,se la prima voleè non va si ferma e si fa passare facile,delle volte gira già prima le spalle.Così non si fa nessun progresso.Poi questi sono i miei gusti,altri possono benissimo pensare che il gioco di Sinner a rete è buono e accetto la loro idea
Inox è palesemente ironico
Ah, si certo. 😉
Con Moutet o con Machac ?
Ma…
seriamente o in crisi etilica ? 🙁
Beh, visto la partita… soporifera,
uno scossone-trollone ci voleva… 😉
@ Inox (#4577885)
Si era (io) capito.
Belin come gioca bene Belinda…seconda giovinezza!
Sinceramente, non vedo perché Jannik, per battere Dzumhur, avrebbe dovuto dannarsi la vita, fa caldo e il torneo è ancora lungo…un minimo di accortezza sul dispendio energie è sempre utile e proficuo
@ JannikUberAlles (#4577890)
Aggiungo:
– 9 ace
– 2 DF
– 1 palla break (salvata con ace!)
Nessun problema per Sinner che ha fatto quello che voleva e ha anche cercato la rete per mettersi in condizione di farlo anche in partite dove potrebbe essere necessario.
I dati salienti:
– 64% prime
– 90% punti vinti con prima
– 69% punti con seconda
– 21 vincenti
– 18 unforced
Buona serata 😉
Le statistiche, quindi i fatti, non dicono quello che sostieni tu. Sulla conversione dei punti a rete siamo su una percentuale dell’80%. Se non vuoi essere criticato (volevi forse dire contraddetto?) non scrivere fesserie
Eh…cevarri!
Salute!
La favola di Francesca è finita.
Ma due turni, seppur facilitati dall’età della avversaria di primo turno, sono tanta roba.
Brava!
… massii facevo il verso ai soliti trolloni che però stasera latitano…
Un ottimo allenamento, gli hanno lasciato il campo una decina di minuti più di quanto avesse prenotato. Ha provato uno po’di colpi, di strategie ma come in ogni allenamento con uno sparring partner che ti impegna poco, gli errori sono stati superiori ai bei colpi. Beh, meglio comunque che un’ora di palestra al chiuso! Ha consumato le calore per un buon piatto di pasta burro e salvia.
Il gatto che gioca con il topo…
…o la Ferrari che corre contro la Panda 😉
Il livello lo alza di sicuro, oggi ha passeggiato.
… ultima frase in bacheca con buona Pace dei det.Ratto.ri
@ antoniov (#4577873)
… è stato detto che Alcaraz vince in modo spettacolare? No vabbè lo dico io 🙂
Negli ultimi due giochi ha aumentato la concentrazione e, come suo solito, è stato impressionante. Per altro ha fatto vedere di tutto: attacco in controtempo, discese a rete, lungolinea imperiosi e le consuete risposte spiazzanti. Poteva chiudere molto prima, ma deve pure giocare per trovare feeling con i campi e l’ambiente, molto diverso da IW. Troppo intellingente Jannik per piacere a tutti.
Diciamoci la verità: Dzumhur ha perso perchè costantemente disturbato da pubblico! La partita era encerta e appasionante, si trattava solo di capire quando Jannik si sarebbe rotto le scatole di stare in campo e provare cose nuove che oggi uscivano così così!
Guarda, a me non dispiace questo tipo di prestazione col soggetto che sta dall’altra parte della rete 🙂
Il peggior colpo di Sinner di tutta la stagione 😀 😀
Commento di Courier
Straordinaria adoro quella ragazza magari c’è ne fossero tante con quella Testa
Proprio una brutta prestazione Jannik se non alza il livello alla prossima esce…
Messo in pausa per vedere Battocletti.
Sinner che fa la smorzata e ovviamente la sbaglia… niente continua ad essere il suo più gran tallone d’achille…
BenHur
nel tritacarne, oggi a trafila larga.
Oggi…
esperimenti e salutare sgambata 😉
concordo spero lo stia facendo volutamente…
Indubbiamente ci sono 20 giocatori più abili di lui come manualità, transizione e copertura della rete e credo sia uno degli aspetti del gioco su cui vorrebbe migliorare ma il quesito è perché. Se Lendl lo fece per vincere Wimbledon (e migliorò tantissimo anche se Panatta dissente…ma temo abbia poca memoria) Jannik forse non ne ha bisogno ma essere meno prevedibili potrebbe aiutare. Ma quando farlo? Sul 30-30 direi di no,meno ancora su palla game.Sullo 0-0 o vantaggio? Bah si ma non “tanto per”,occorre convinzione. Credo non farà come Lendl che cercava di costruire anche così il punto ma gli potrà servire per sfruttare,su palle a metà campo,un colpo meno rischioso, più liftato,con parabola così da avere quell’attimo di tempo per superare la metà campo e giocare una volée da posizione più corretta con meno angolo per il passante.
Il nostro ha un software solido…
O forse lo fa apposta per evitare ulteriori false accuse di doping ?
Guarda che se il Nostro si mette a giocare seriamente quei tre games del primo set l’altro non li farebbe in tutto il match !
@ Luciano68 (#4577845)
Va beh, lasciamo qualche speranza agli avversari… In compenso il servizio che non era un punto di forza in queste ultime uscite funziona alla grande.
@ Luciano68 (#4577845)
OK, nessuna critica da parte mia, vorrei solo capire: cosa intendi con “gioco”?
A parte il fatto che nei primi 20 ci sono pochissimi giocatori che nel gioco di rete sono a loro agio, ti faccio notare che per adesso il tabellino di marcia odierno recita: 5/7 punti vinti a rete. Una voleè, per altro, è stata di pregevolissima fattura. Non siamo noi che ti critichiamo, è la realtà dei fatti che rende il tuo commento privo di senso. Zverev, Medvedev etc. etc. non mi pare che abbiano nel gioco di rete un loro punto di forza, direi piuttosto il contrario. Questo vuol dire che Sinner in quel settore vale, e ampiamente, i primi 20 della classifica. Se poi intendi i primi 20 fra i volleatori di razza…probabilmente si. Però a tante di quelle frecce al suo arco che si può prescindere da qualche lieve mancanza.
Se la sta prendendo comoda, quasi fosse un allenamento, importandosene poco anche di qualche errore di troppo ! Può permetterselo con un avversario che esprime un tennis di livello decisamente inferiore.
Ci dobbiamo fare l’abitudine credo,non so perché ma ha perso totalmente fiducia nei suoi colpi,se accellera sbaglia e non di poco,ecco perché lo vediamo giocare sempre corto,centrale a bassa velocità,speriamo che passi presto questo momento
Un Sinner con il gas al minimo!
Sta giocando veramente male (10 gratuiti in un set non si vedevano da tempo) ma oggi se lo può permettere.
@ Marco M. (#4577844)
E il nostro Cesc?
Permettetemi di dire senza essere criticato che Sinner per quanto riguarda gioco e copertura a rete probabilmente non vale neanche i primi 20
Tiafoe mi da fastidio fisico vederlo e poi per me l’unico Ciccio è Kotov 🙂
E quello di Nonna Papera 😛
@ Fede (#4577836)
Con Dzumhur puoi fare due cose:
1)sbrigartela in poco tempo
2)complicarla un po’ per provare alcune soluzioni.
In realtà ce n’è una terza: provare e sbrigartela in poco tempo.
Confido in questa possibilità.
Uno streaming dove vedere Sinner per favore?
Uno streaming dove vedere Sinner per favore?
@ Italo (#4577808)
Karen è capace di metterne in fila più di qualcuno.
Non capisco il motivo X cui non impongano a tutti i tornei all’ aperto su cemento, di adottare la colorazione dei campi come ad Indian Wells, in cui era possibile vedere in maniera favolosa la palla anche sotto un sole cocente.
Ormai manca poco al match di Jannik.
Buon divertimento a noi e in bocca al lupo a Lui 😉
——
@ Annie3 (#4577828)
Annie, concordo con le tue riflessioni su Tien !
@ Marco M. (#4577829)
Ciccio (cit.)?
Belin, con questi orari se riesco guarderò solo Shelton.
Oppure Zverev se Morfeo non vincerà 🙂
Forza Jannik!!!
Forse il tennis di Tien è un po’ troppo “filosofico”, e davanti ad un “cagnaccio” come il polacco non è bastato…Learner non sembra reagire debitamente a situazioni che si complicano, continua a fare leva sul suo tennis di posizione ma scarsamente aggressivo e la sua “calma connaturata” finisce per diventare un freno all’utilizzo produttivo dei suoi colpi
E pure Fokina che, con la sconfitta di Tien, avrebbe avuto un bel varco X arrivare almeno agli ottavi.
Invece kaput
Polacchi possono esultare moderatamente.
E ora tocca a Jannik che Francesca si è ritirata.
Impresentabile Learner.
Oh.
Tien fuori ! 🙁
E anche la Fokina… 🙁
E niente.
Tutto da rifare al terzo set.
Sì ma la top ten non è mica uno scherzo! A me Tien piace. È un certo tipo di trnnista americano che se migliora contribuirà a migliorare anche il tour. Vediamo.
Io sogno una semifinale Alcaraz Berrettini.
Jodar mi accontenterei che passasse il prossimo turno e già sarebbe un’ottima cosa, in quanto entrerebbe negli 80 e potrebbe giocare vari tornei di fascia superiore.
Landaluce sta facendo bene, avendo eliminato giocatori di buon livello su cemento come Mc Donald e Giron e avendo sconfitto il 18 del mondo.
Con Khachanov mi accontenterei se uscisse una partita combattuta, anche se il russo ha maggiore esperienza.
Jodar ha lasciato 3 games a Vukic.
Prossimo turno contro uno tra Etcheverry-Bergs.
E guardando più avanti onestamente può fare ancora strada.
Una chimera il derby iberico con Alcaraz in semi,? Forse, ma sicuramente qualcuno qui sul sito lo starà sognando.
Intanto negli ottavi potrebbe esserci un Alcaraz -Landaluce.
Anche se Korda e Khachanov potrebbero non essere d’ accordo
Menomale!non se la faccia scivolare ora questa vittoria.
“lo va a perdere
2-1 avanti Fernandez
Continua a vincere le qualificazioni Jodar, al 3° turno però finiranno.
L’eventuale sconfitta della Fernandez sarebbe pesante,con la stagione su cemento al termine.
2-7 i record di quest’anno,ma sconfitte tutte avvenute per mano di tenniste top 50, oggi più alla portata ,ma dal 3-0 si è fatta rimontare, è riuscita comunque ad arrivare a set points,ma niente da fare, quando non girano….
Ha già perso tutti i tie break giocati questa stagione, potrebbe risultare fatale questo ennesimo che si sta apprestando a giocare dopo aver avuto anche dei set points, ricordando che nell’ultimo match ad Indian Wells ha perso 7-6 al terzo dopo 3 ore e mezza contro Siniakova.Secondo me lo va a prendere anche questo set,momento delicato,in un match nel quale era partita bene,ma ha due avversari da affrontare in questo momento.
Cobolli e Darderi non mi preoccupano più di tanto, su terra sapranno farsi valere, per Arnaldi il discorso è diverso, attualmente è fuori dalla top-100 e, al netto dei problemi fisici, è chiaramente in difficoltà da mesi
Anche Tien manifesta ultimamente limiti caratteriali, poi il match non è ancora finito, ma comincio a dubitare che riesca ad arrivare in top-10 già quest’anno
Oggi un solo match dato alla pari.
Per non saper né leggere né scrivere né potare sono date alla pari sora Sorana e Pippi Calzelunghe.
3 i precedenti, con un 6 set a 0 per la romena,ma molto datati,dal 2016 al 2021.
Mel primo era strafavorita la Cirstea,ma nel secondo era data abbastanza favorita la Mertens e nell’ultimo addirittura strafavorita la Mertens,con Cirstea a oltre 4,00 di quota, eppure vinse ancora lei in 2 set.
Ci sono comunque ancora molte ore di tempo per riuscire ad interpretare questo match,sul suo possibile sviluppo.
Dzhumur basta che adotti sistemi reb/rer per contrastare sinner. .
dopo la debacle di ieri con le sconfitte di Cobolli,Darderi e Arnaldi contro avversari tutt’altro che irresistibili ci affidiamo al solito Sinner (Berrettini bravo ma non penso vado lontano)!
Credo che Shnaider-Bencic meritasse almeno il Grand Stand,che farà invece da cornice alla prova del 9 della Linette, dopo aver eliminato una Swiatek non alla sua altezza affronterà una promettente tennista,in ascesa ,che probabilmente sfodererà invece un prestazione a sua personale altezza,per questo metterei sul mio personalissimo cartellino la Eala,oltre la Bencic.
Vedremo posticipati ad oggi questi interessanti Gibson-Osaka, Jovic-Badosa e anche Cirstea-Mertens è molto intrigante,ora,con questa “nuova” Cirstea.