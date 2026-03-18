Sinner si allena da mancino, nuovo sponsor per l’azzurro, Alcaraz mostra il tatuaggio (Video)

Il Miami Open 2026 si avvicina all’ingresso nel vivo tra curiosità, novità commerciali e un primo intoppo organizzativo che ha già fatto molto discutere. Da una parte c’è Jannik Sinner, protagonista di un allenamento insolito in cui ha mostrato di sapersela cavare anche da mancino; dall’altra Carlos Alcaraz, che si è presentato in Florida con il nuovo tatuaggio dedicato al trionfo agli Australian Open.

Sinner sorprende a Miami: qualche colpo da mancino e tanta naturalezza

No, per ora non c’è da preoccuparsi né da immaginare rivoluzioni tecniche: Jannik Sinner non cambierà mano dominante e non diventerà certo una sorta di “Rafael Nadal italiano”. Però il numero uno azzurro ha mostrato ancora una volta quanto sia raffinata la sua sensibilità tecnica.

Durante il suo primo allenamento al Miami Open 2026, interrotto poco dopo a causa della pioggia, Sinner si è concesso alcuni minuti giocando con la mano sinistra, regalando una scena curiosa e piuttosto sorprendente. E la verità è che il risultato non è stato affatto male: colpi puliti, coordinazione naturale e una disinvoltura che ha inevitabilmente attirato l’attenzione.

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Jannik Sinner che gioca mancino in allenamento 😭😭 — LiveTennis.it (@livetennisit) March 18, 2026

Allianz si unisce al team dei partner di Sinner

Fuori dal campo, intanto, continua a crescere anche il peso del brand Jannik Sinner. Il campione azzurro ha infatti aggiunto un altro nome di altissimo profilo al suo portafoglio di sponsor: è diventato global ambassador di Allianz, una delle principali compagnie assicurative a livello mondiale.

Si tratta di un accordo tutt’altro che secondario, perché conferma ancora una volta il valore commerciale ormai raggiunto da Sinner. Allianz entra così in una lista di partner già impressionante, nella quale figurano marchi come Nike, Lavazza, Rolex, Gucci ed Explora Journeys.

La sensazione è chiara: il valore mediatico e internazionale di Jannik continua a salire di pari passo con i suoi risultati. E oggi il suo nome non rappresenta più soltanto un’eccellenza sportiva, ma anche una delle identità più forti e riconoscibili del tennis mondiale.

Alcaraz mantiene la promessa: ecco il tatuaggio per l’Australian Open

Nel frattempo, anche Carlos Alcaraz ha attirato l’attenzione a Miami, ma per un motivo molto diverso. Lo spagnolo si è infatti presentato al torneo con il nuovo tatuaggio dedicato al trionfo agli Australian Open 2026, mantenendo così una promessa fatta dopo il successo a Melbourne.

Durante il suo primo allenamento in Florida, sulla gamba sinistra di Alcaraz è comparso un disegno molto particolare: tutto lascia pensare a un canguro che sorregge il trofeo vinto in Australia, con sullo sfondo il contorno del continente australiano. Una scelta perfettamente in linea con la tradizione personale inaugurata dallo stesso murciano, che ha deciso di immortalare ogni titolo Slam con un tatuaggio simbolico.

Già in passato Alcaraz aveva celebrato le sue vittorie più importanti con immagini iconiche: la fragola per Wimbledon, la Torre Eiffel per Roland Garros, il Ponte di Brooklyn e la Statua della Libertà per lo US Open. Ora si aggiunge anche il ricordo australiano, con un tatuaggio che unisce ironia, identità e memoria sportiva.





Francesco Paolo Villarico