Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Bellucci supera le qualificazioni: ora sfida Michelsen nel main draw (con il tabellone aggiornato)

18/03/2026 09:00 29 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

Mattia Bellucci supera le qualificazioni e conquista un posto nel main draw del Miami Open presented by Itau, secondo Masters 1000 stagionale in programma sul duro dell’Hard Rock Stadium dal 18 al 29 marzo. Il 24enne di Busto Arsizio, numero 77 del ranking ATP, diventa così il settimo italiano nel tabellone principale del torneo in Florida.
Nel turno decisivo delle qualificazioni Bellucci ha battuto in rimonta lo statunitense Murphy Cassone, numero 256 del mondo, con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-3. Un successo importante per l’azzurro, che aveva già sconfitto Cassone al primo turno delle qualificazioni del Challenger di Phoenix nel 2023.

Per Bellucci, però, il sorteggio nel main draw non è dei più semplici: all’esordio affronterà infatti un altro statunitense, Alex Michelsen, 21enne numero 40 ATP, che si è imposto nell’unico precedente tra i due, disputato a Washington nel 2024.

Md
(1) Carlos Alcaraz ESP vs Bye
Fabian Marozsan HUN vs Joao Fonseca BRA
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Bye vs (32) Sebastian Korda USA

(17) Luciano Darderi ITA vs Bye
Marcos Giron USA vs (Q) Martin Landaluce ESP
James Duckworth AUS vs Roberto Bautista Agut ESP
Bye vs (14) Karen Khachanov RUS

(11) Casper Ruud NOR vs Bye
Ethan Quinn USA vs Hubert Hurkacz POL
(WC) Moise Kouame FRA vs (Q) Zachary Svajda USA
Bye vs (21) Jiri Lehecka CZE

(25) Jack Draper GBR vs Bye
Reilly Opelka USA vs Nuno Borges POR
Denis Shapovalov CAN vs Botic van de Zandschulp NED
Bye vs (6) Taylor Fritz USA

(4) Lorenzo Musetti ITA vs Bye
(Q) Rafael Jodar ESP vs (Q) Yannick Hanfmann GER
Zizou Bergs BEL vs Jenson Brooksby USA
Bye vs (29) Tomas Martin Etcheverry ARG

(22) Tommy Paul USA vs Bye
(PR) Zhizhen Zhang CHN vs Adrian Mannarino FRA
Raphael Collignon BEL vs Grigor Dimitrov BUL
Bye vs (13) Flavio Cobolli ITA

(10) Alexander Bublik KAZ vs Bye
Alexandre Muller FRA vs Matteo Berrettini ITA
(Q) Nikoloz Basilashvili GEO vs Mariano Navone ARG
Bye vs (24) Valentin Vacherot MON

(28) Arthur Fils FRA vs Bye
(WC) Darwin Blanch USA vs Jan-Lennard Struff GER
Stefanos Tsitsipas GRE vs (Q) Arthur Fery GBR
Bye vs (5) Alex de Minaur AUS

(8) Ben Shelton USA vs Bye
Matteo Arnaldi ITA vs Alexander Shevchenko KAZ
Gabriel Diallo CAN vs (WC) Yibing Wu CHN
Bye vs (31) Ugo Humbert FRA

(18) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Valentin Royer FRA vs (LL) Thiago Agustin Tirante ARG
Aleksandar Kovacevic USA vs (WC) Rei Sakamoto JPN
Bye vs (9) Daniil Medvedev RUS

(16) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Bye
Quentin Halys FRA vs (Q) Liam Draxl CAN
Kamil Majchrzak POL vs Miomir Kecmanovic SRB
Bye vs (20) Learner Tien USA

(27) Brandon Nakashima USA vs Bye
Marin Cilic CRO vs Alexei Popyrin AUS
(WC) Martin Damm USA vs Jacob Fearnley GBR
Bye vs (3) Alexander Zverev GER

(7) Felix Auger-Aliassime CAN vs Bye
(Q) Christopher O’Connell AUS vs Marton Fucsovics HUN
Terence Atmane FRA vs Daniel Altmaier GER
Bye vs (26) Arthur Rinderknech FRA

(19) Frances Tiafoe USA vs Bye
Arthur Cazaux FRA vs (Q) Tomas Barrios Vera CHI
(Q) Adam Walton AUS vs Sebastian Baez ARG
Bye vs (12) Jakub Mensik CZE

(15) Andrey Rublev RUS vs Bye
Alejandro Tabilo CHI vs Francisco Comesana ARG
Alex Michelsen USA vs (Q) Mattia Bellucci ITA
Bye vs (23) Cameron Norrie GBR

(30) Corentin Moutet FRA vs Bye
Emilio Nava USA vs Tomas Machac CZE
(Q) Ignacio Buse PER vs Damir Dzumhur BIH
Bye vs (2) Jannik Sinner ITA

USA Combined Miami – Turno Qualificazione M F – 1° Turno F – hard

(10) Katie Volynets USA vs Bianca Andreescu CAN Inizio 16:00
WTA Miami
Katie Volynets [10]
7
6
Bianca Andreescu
5
2
Vincitore: K. Volynets
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Simona Waltert SUI vs Ajla Tomljanovic AUS Non prima 17:00

WTA Miami
Simona Waltert
3
4
Ajla Tomljanovic
6
6
Vincitore: A. Tomljanovic
Mostra dettagli

McCartney Kessler USA vs Magdalena Frech POL

WTA Miami
McCartney Kessler
2
6
6
Magdalena Frech
6
4
2
Vincitore: M. Kessler
Mostra dettagli

Zeynep Sonmez TUR vs Beatriz Haddad Maia BRA Non prima 00:00

WTA Miami
Zeynep Sonmez
6
6
Beatriz Haddad Maia
3
2
Vincitore: Z. Sonmez
Mostra dettagli

Katerina Siniakova CZE vs Camila Osorio COL Non prima 01:00

WTA Miami
Katerina Siniakova
1
4
Camila Osorio
6
6
Vincitore: C. Osorio
Mostra dettagli



Butch Buchholz – ore 16:00
Varvara Lepchenko USA vs (24) Linda Fruhvirtova CZE Inizio 16:00

WTA Miami
Varvara Lepchenko
3
2
Linda Fruhvirtova [24]
6
6
Vincitore: L. Fruhvirtova
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Darja Vidmanova CZE vs Elsa Jacquemot FRA Non prima 17:00

WTA Miami
Darja Vidmanova
7
5
5
Elsa Jacquemot
6
7
7
Vincitore: E. Jacquemot
Mostra dettagli

Katie Boulter GBR vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

WTA Miami
Katie Boulter
7
6
Jessica Bouzas Maneiro
6
4
Vincitore: K. Boulter
Mostra dettagli

Sofia Kenin USA vs Anna Blinkova RUS

WTA Miami
Sofia Kenin
6
1
3
Anna Blinkova
3
6
6
Vincitore: A. Blinkova
Mostra dettagli



Court 1 – ore 16:00
(1) Kimberly Birrell AUS vs (23) Yue Yuan CHN Inizio 16:00

WTA Miami
Kimberly Birrell [1]
6
2
6
Yue Yuan [23]
2
6
4
Vincitore: K. Birrell
Mostra dettagli

Magda Linette POL vs Varvara Gracheva FRA Non prima 17:00

WTA Miami
Magda Linette
2
6
6
Varvara Gracheva
6
2
0
Vincitore: M. Linette
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Laura Siegemund GER vs Petra Marcinko CRO

WTA Miami
Laura Siegemund
6
6
Petra Marcinko
4
4
Vincitore: L. Siegemund
Mostra dettagli

Shuai Zhang CHN vs Sorana Cirstea ROU

WTA Miami
Shuai Zhang
3
4
Sorana Cirstea
6
6
Vincitore: S. Cirstea
Mostra dettagli



Court 7 – ore 16:00
(6) Kamilla Rakhimova UZB vs (19) Talia Gibson AUS Inizio 16:00

WTA Miami
Kamilla Rakhimova [6]
3
4
Talia Gibson [19]
6
6
Vincitore: T. Gibson
Mostra dettagli

(12) Lulu Sun NZL vs (14) Donna Vekic CRO Non prima 17:00

WTA Miami
Lulu Sun [12]
6
6
Donna Vekic [14]
3
3
Vincitore: L. Sun
Mostra dettagli

(2) Viktorija Golubic SUI vs (13) Nikola Bartunkova CZE

WTA Miami
Viktorija Golubic [2]
6
3
7
Nikola Bartunkova [13]
3
6
6
Vincitore: V. Golubic
Mostra dettagli

it vs Daniel Merida ESP

ATP Miami
Zachary Svajda [11]
6
6
6
Daniel Merida
0
7
2
Vincitore: Svajda
Mostra dettagli



Court 5 – ore 16:00
(5) Anastasia Zakharova RUS vs (22) Rebecca Sramkova SVK Inizio 16:00

WTA Miami
Anastasia Zakharova [5]
6
6
Rebecca Sramkova [22]
3
2
Vincitore: A. Zakharova
Mostra dettagli

(3) Ella Seidel GER vs (17) Rebeka Masarova SUI Non prima 17:00

WTA Miami
Ella Seidel [3]
1
7
5
Rebeka Masarova [17]
6
5
7
Vincitore: R. Masarova
Mostra dettagli

Mary Stoiana USA vs (15) Yuliia Starodubtseva UKR Non prima 18:00

WTA Miami
Mary Stoiana
2
2
Yuliia Starodubtseva [15]
6
6
Vincitore: Y. Starodubtseva
Mostra dettagli

Mattia Bellucci ITA vs Murphy Cassone USA (Non prima 20:00)

ATP Miami
Mattia Bellucci [7]
3
7
6
Murphy Cassone
6
6
3
Vincitore: Bellucci
Mostra dettagli



Court 2 – ore 16:00
(7) Renata Zarazua MEX vs (21) Aliaksandra Sasnovich BLR Inizio 16:00

WTA Miami
Renata Zarazua [7]
3
4
Aliaksandra Sasnovich [21]
6
6
Vincitore: A. Sasnovich
Mostra dettagli

Elvina Kalieva USA vs (18) Diane Parry FRA Non prima 17:00

WTA Miami
Elvina Kalieva
6
6
Diane Parry [18]
4
0
Vincitore: E. Kalieva
Mostra dettagli

(11) Darja Semenistaja LAT vs (16) Sinja Kraus AUT

WTA Miami
Darja Semenistaja [11]
2
3
Sinja Kraus [16]
6
6
Vincitore: S. Kraus
Mostra dettagli

Adam Walton AUS vs Rinky Hijikata AUS (Non prima 20:00)

ATP Miami
Adam Walton [6]
6
6
6
Rinky Hijikata [19]
3
7
1
Vincitore: Walton
Mostra dettagli



Court 3 – ore 16:00
Ignacio Buse PER vs Coleman Wong HKG

ATP Miami
Ignacio Buse [1]
6
3
6
Coleman Wong [21]
2
6
3
Vincitore: Buse
Mostra dettagli

Alexander Blockx BEL vs Christopher O’Connell AUS (Non prima 17:30)

ATP Miami
Alexander Blockx [9]
6
4
4
Christopher O'Connell [23]
4
6
6
Vincitore: O'Connell
Mostra dettagli

Rafael Jodar ESP vs Benjamin Bonzi FRA (Non prima 20:00)

ATP Miami
Rafael Jodar [12]
6
6
Benjamin Bonzi [15]
4
4
Vincitore: Jodar
Mostra dettagli



Court 6 – ore 16:00
Yannick Hanfmann GER vs Luca Van Assche FRA

ATP Miami
Yannick Hanfmann [2]
6
5
6
Luca Van Assche [13]
1
7
3
Vincitore: Hanfmann
Mostra dettagli

Zachary Svajda USA vs Colton Smith USA (Non prima 18:00)

ATP Miami
Zachary Svajda [11]
6
6
6
Colton Smith
7
3
1
Vincitore: Svajda
Mostra dettagli

Liam Draxl CAN vs Jay Clarke GBR

ATP Miami
Liam Draxl
6
3
6
Jay Clarke
3
6
4
Vincitore: Draxl
Mostra dettagli

Thiago Agustin Tirante ARG vs Martin Landaluce ESP (Non prima 20:00)

ATP Miami
Thiago Agustin Tirante [3]
6
5
4
Martin Landaluce
3
7
6
Vincitore: Landaluce
Mostra dettagli



Court 4 – ore 16:00
Arthur Fery GBR vs Yunchaokete Bu CHN

ATP Miami
Arthur Fery
6
3
7
Yunchaokete Bu
3
6
5
Vincitore: Fery
Mostra dettagli

Aleksandar Vukic AUS vs Billy Harris GBR (Non prima 18:00)

ATP Miami
Aleksandar Vukic [4]
7
6
Billy Harris
6
4
Vincitore: Vukic
Mostra dettagli

Nikoloz Basilashvili GEO vs Sho Shimabukuro JPN

ATP Miami
Nikoloz Basilashvili
6
6
Sho Shimabukuro [16]
2
1
Vincitore: Basilashvili
Mostra dettagli

it vs Tomas Barrios Vera CHI

ATP Miami
Aleksandar Vukic [4]
3
6
Tomas Barrios Vera [18]
6
7
Vincitore: Barrios Vera
Mostra dettagli

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29 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Koko (Guest) 18-03-2026 09:56

@ Koko (#4576414)

Il prototipo del underdog universitario Italo Americano come prova del nove in queste quali! Se non lo batti non sei da 100 ATP!

 29
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Koko (Guest) 18-03-2026 09:55

Scritto da pablito
Quel Cassone di Murphy
conferma ancora ha “sua” regola:
se vinci il primo, e perdi il secondo al TB, è probabile che poi ci lasci le penne…

Da Cassone a Spizziri c è

 28
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Gaz (Guest) 18-03-2026 09:48

Scritto da pablox
Gran vittoria di Zeynep Sonmez !

Spero sia ironico
La Maia non ha ancora vinto quest’anno,tutte perse,ma già da diverso tempo è irriconoscibile, pensavo si sarebbe ripresa,ma l’ultima volta che l’ho vista mi ha fatto proprio una brutta impressione,ed erano mesi fa,la situazione è persino peggiorata.
Il risultato di ieri uno tra i pochi previsti in una giornata dove invece tanti altri mi hanno sorpreso,da Kraus,Osorio, Sasnovich,Sun..

 27
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pablito 18-03-2026 09:06

Quel Cassone di Murphy

conferma ancora ha “sua” regola:

se vinci il primo, e perdi il secondo al TB, è probabile che poi ci lasci le penne… 😉

 26
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Betafasan 18-03-2026 08:41

Classifica live:
Darderi n.17
Cobolli n.13…. ITALIAAA!!!

 25
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Betafasan 18-03-2026 08:31

Sfortuna nel sorteggio al 1 T per Bellucci!

 24
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JOA20 (Guest) 18-03-2026 08:12

Bene Bellucci, un po’ alla volta sta risalendo la china. Forse non dovrà nemmeno fare le quali per Madrid o chiedere una WC per Roma

 23
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Giuliano da Viareggio (Guest) 18-03-2026 08:10

Ieri sera non ce l’ho fatta a seguirlo (IL SONNO….) Ma stamani il risveglio e’ d’oro…GRANDE BELLUCCI!!!!!!!!

 22
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Marco Tullio Cicerone 18-03-2026 07:54

Scritto da renzopii
Piove ancora? Si può dire Governo ladro? O si incazzerà?

Perché i governi quando c’è il sole non rubano? 🙂

A parte gli scherzi leggo con piacere della qualificazione di Bellucci, bravo!

 21
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pablox 18-03-2026 07:44

Gran vittoria di Zeynep Sonmez ! 😎

 20
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Non tennista (Guest) 18-03-2026 07:40

Mi pare che Volynets abbia giocato molto bene, a parte il fatto di avere battuto
una campionessa slam

 19
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tinapica 18-03-2026 06:51

@ tinapica (#4576363)

per fortuna è capitato nella parte bassa del tabellone ed avrà, dopo aver giocato praticamente 9 giorni consecutivi, una giornata defatigante.
Spero gli basti.
Se gli portasse bene poi però contro Norrie il suo torneo finirebbe lì.
Ma questo è: un torneo durissimo.
Forza Olonese

 18
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tinapica 18-03-2026 06:38

Il Pirata ha ribaltato il Cassone, spargendone tutto il contenuto.

Meno male ma…che fatica!
Evidentemente il contenuto doveva essere ben pesante.

Ora dovrà vedersela con Michelsen e non sarà facile, tutt’altro.
Ma neanche, confidando in una giornata storta dell’avversario, impossibile (certamente avrei preferito Zizipas).

Forza Olonese!

 17
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Purple Rain 18-03-2026 05:58

Scritto da Ging89
È il momento di dure verità per Mauro: Landaluce è un flop clamoroso: se a 20 anni suonati nonostante 40 wild cards in 3 anni non sei riuscito ad arrivare in top 100 significa che non sei capace
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Jodar è solo un buon giocatore ma non può vincere “6 slam” come pronosticato da Mauro: ha perso TUTTI gli scontri diretti con i suoi coetanei: ha perso con Blockx, con Mensik, con Fonseca
Non ha le capacità balistiche di Fonseca, non ha il servizio spaccasassi di Mensik, non ha il fisico bestiale di Fila
Poi oh: tutto può cambiare eh, gli spagnoli sono famosi per le loro “magiche” trasformazioni fisiche ed ossee(e la Wada sembra fatta solo per controllare noi italiani mentre spagnoli americani russi tutto apposto) però ad esempio contro Shapovalov e Atmane(due giocatori forti ma storicamente MOOOOOLTO vulnerabili agli upset e mentalmente non irresistibili contro cui un predestinato dovrebbe vincere easy) Jodar ha straperso
Io spero che passi questo turno di quali e poi finisca con Kouame così ci facciamo 4 risate dalle sberle che prenderà

Quando si tratta di italiani ognuno ha i suoi tempi, lasciamoli maturare, invece Landaluce che è un 2006 non è capace. Siete faziosi e in malafede, fate pena.

 16
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Muddy Waters (Guest) 18-03-2026 05:56

Ma Bellucci si è ritirato?

 15
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Fabilandia 18-03-2026 01:17

Missione compiuta! Primo set da dimenticare, giocato malissimo e senza convinzione. Secondo set lottatissimo! Break e contro break, un ottavo gioco infinito e con caparbietà e resilienza ha vinto il tie-break. Ha alzato il livello nel terzo set e ha dominato e vinto un match contro un avversario tosto e difficile da affrontare. Bravissimo Matty!

 14
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+1: merlino, Etor
guido Guest 18-03-2026 01:07

Bella Bellucci

 13
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+1: merlino
piper 18-03-2026 00:05

@ MAURO (#4576315)

Quindi si merita la top 100. Vediamo (non tanto in questo torneo, a seconda dell’avversario) nei 250 (o 500) che giocherà.

 12
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Spinoza (Guest) 17-03-2026 23:27

Spero tanto vinca Mattia ma Murphy Cassone è un nome eccezionale! Neanche Scorsese…

 11
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Spugna (Guest) 17-03-2026 23:06

Dai pirata, gira questo match e prenditi il MD

 10
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piper 17-03-2026 22:35

@ piper (#4576294)

Ed intanto Viktorija vittoriosa ed acceda al MD.

 9
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+1: tinapica
MAURO (Guest) 17-03-2026 22:34

Quando diedero WC a Jodar ad Indian Wells dissi che sarebbe stato meglio che avesse giocato le quali, sia per fare ulteriore esperienza e anche per prendere 20 punti quasi certi.
Jodar in questo 2026 ha giocato le quali 4 volte, Canberra, Australian Open, Dallas e qui a Miami e le ha sempre superate.

 8
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piper 17-03-2026 21:24

@ tinapica
Sul tubo ora stanno trasmettendo Jodar vs Bonzi.

 7
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+1: tinapica
piper 17-03-2026 21:18

Scritto da tinapica

E, anche se l’incontro non è ancora finito, mi spiace anche per l’eliminazione della monomane Diana di Francia.
Ma chi è questa Stell&&Strisce di origine slava che la sta così duramente bastonando?

Ma come, non segue gli ITF? Comunque, Kalieva 22 anni ha vinto il mese scorso un W100 a San Diego (CA) battendo in finale Mandlik.

 6
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+1: tinapica
Silvio74 (Guest) 17-03-2026 21:03

Scritto da tinapica
Mi spiace tantissimo per Andreescu, grande e sfortunatissima Campionessa.
E, anche se l’incontro non è ancora finito, mi spiace anche per l’eliminazione della monomane Diana di Francia.
Ma chi è questa Stell&&Strisce di origine slava che la sta così duramente bastonando?

Davvero un peccato per la Andreescu, che ormai non credo rivedremo più a grandi livelli .
Si può consolare con tre grandi trofei vinti, US Open, Toronto e Indian Wells tutti datati 2019.

 5
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tinapica 17-03-2026 20:42

Tutt’e due le giustiziere delle Nostre eliminate in due partite secche.
Non è un bel vedere.

 4
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tinapica 17-03-2026 20:17

Mi spiace tantissimo per Andreescu, grande e sfortunatissima Campionessa.
E, anche se l’incontro non è ancora finito, mi spiace anche per l’eliminazione della monomane Diana di Francia.
Ma chi è questa Stell&&Strisce di origine slava che la sta così duramente bastonando?

 3
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renzopii 17-03-2026 19:38

Piove ancora? Si può dire Governo ladro? O si incazzerà?

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+1: il capitano, Marco M.
Ging89 (Guest) 17-03-2026 14:56

È il momento di dure verità per Mauro: Landaluce è un flop clamoroso: se a 20 anni suonati nonostante 40 wild cards in 3 anni non sei riuscito ad arrivare in top 100 significa che non sei capace

Jodar è solo un buon giocatore ma non può vincere “6 slam” come pronosticato da Mauro: ha perso TUTTI gli scontri diretti con i suoi coetanei: ha perso con Blockx, con Mensik, con Fonseca
Non ha le capacità balistiche di Fonseca, non ha il servizio spaccasassi di Mensik, non ha il fisico bestiale di Fila

Poi oh: tutto può cambiare eh, gli spagnoli sono famosi per le loro “magiche” trasformazioni fisiche ed ossee(e la Wada sembra fatta solo per controllare noi italiani mentre spagnoli americani russi tutto apposto) però ad esempio contro Shapovalov e Atmane(due giocatori forti ma storicamente MOOOOOLTO vulnerabili agli upset e mentalmente non irresistibili contro cui un predestinato dovrebbe vincere easy) Jodar ha straperso

Io spero che passi questo turno di quali e poi finisca con Kouame così ci facciamo 4 risate dalle sberle che prenderà

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-1: Il GUEst