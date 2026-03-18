Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Bellucci supera le qualificazioni: ora sfida Michelsen nel main draw (con il tabellone aggiornato)

Mattia Bellucci supera le qualificazioni e conquista un posto nel main draw del Miami Open presented by Itau, secondo Masters 1000 stagionale in programma sul duro dell’Hard Rock Stadium dal 18 al 29 marzo. Il 24enne di Busto Arsizio, numero 77 del ranking ATP, diventa così il settimo italiano nel tabellone principale del torneo in Florida.

Nel turno decisivo delle qualificazioni Bellucci ha battuto in rimonta lo statunitense Murphy Cassone, numero 256 del mondo, con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-3. Un successo importante per l’azzurro, che aveva già sconfitto Cassone al primo turno delle qualificazioni del Challenger di Phoenix nel 2023.

Per Bellucci, però, il sorteggio nel main draw non è dei più semplici: all’esordio affronterà infatti un altro statunitense, Alex Michelsen, 21enne numero 40 ATP, che si è imposto nell’unico precedente tra i due, disputato a Washington nel 2024.

Md

(1) Carlos Alcaraz vs Bye

Fabian Marozsan vs Joao Fonseca

Giovanni Mpetshi Perricard vs Camilo Ugo Carabelli

Bye vs (32) Sebastian Korda

(17) Luciano Darderi vs Bye

Marcos Giron vs (Q) Martin Landaluce

James Duckworth vs Roberto Bautista Agut

Bye vs (14) Karen Khachanov

(11) Casper Ruud vs Bye

Ethan Quinn vs Hubert Hurkacz

(WC) Moise Kouame vs (Q) Zachary Svajda

Bye vs (21) Jiri Lehecka

(25) Jack Draper vs Bye

Reilly Opelka vs Nuno Borges

Denis Shapovalov vs Botic van de Zandschulp

Bye vs (6) Taylor Fritz

(4) Lorenzo Musetti vs Bye

(Q) Rafael Jodar vs (Q) Yannick Hanfmann

Zizou Bergs vs Jenson Brooksby

Bye vs (29) Tomas Martin Etcheverry

(22) Tommy Paul vs Bye

(PR) Zhizhen Zhang vs Adrian Mannarino

Raphael Collignon vs Grigor Dimitrov

Bye vs (13) Flavio Cobolli

(10) Alexander Bublik vs Bye

Alexandre Muller vs Matteo Berrettini

(Q) Nikoloz Basilashvili vs Mariano Navone

Bye vs (24) Valentin Vacherot

(28) Arthur Fils vs Bye

(WC) Darwin Blanch vs Jan-Lennard Struff

Stefanos Tsitsipas vs (Q) Arthur Fery

Bye vs (5) Alex de Minaur

(8) Ben Shelton vs Bye

Matteo Arnaldi vs Alexander Shevchenko

Gabriel Diallo vs (WC) Yibing Wu

Bye vs (31) Ugo Humbert

(18) Francisco Cerundolo vs Bye

Valentin Royer vs (LL) Thiago Agustin Tirante

Aleksandar Kovacevic vs (WC) Rei Sakamoto

Bye vs (9) Daniil Medvedev

(16) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye

Quentin Halys vs (Q) Liam Draxl

Kamil Majchrzak vs Miomir Kecmanovic

Bye vs (20) Learner Tien

(27) Brandon Nakashima vs Bye

Marin Cilic vs Alexei Popyrin

(WC) Martin Damm vs Jacob Fearnley

Bye vs (3) Alexander Zverev

(7) Felix Auger-Aliassime vs Bye

(Q) Christopher O’Connell vs Marton Fucsovics

Terence Atmane vs Daniel Altmaier

Bye vs (26) Arthur Rinderknech

(19) Frances Tiafoe vs Bye

Arthur Cazaux vs (Q) Tomas Barrios Vera

(Q) Adam Walton vs Sebastian Baez

Bye vs (12) Jakub Mensik

(15) Andrey Rublev vs Bye

Alejandro Tabilo vs Francisco Comesana

Alex Michelsen vs (Q) Mattia Bellucci

Bye vs (23) Cameron Norrie

(30) Corentin Moutet vs Bye

Emilio Nava vs Tomas Machac

(Q) Ignacio Buse vs Damir Dzumhur

Bye vs (2) Jannik Sinner

WTA Miami Katie Volynets [10] Katie Volynets [10] 7 6 Bianca Andreescu Bianca Andreescu 5 2 Vincitore: K. Volynets Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Katie Volynets 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-2 → 6-2 Bianca Andreescu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Katie Volynets 0-15 df 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Katie Volynets 0-15 30-15 40-15 40-30 A-40 3-0 → 4-0 Bianca Andreescu 15-0 15-15 df 15-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 df 15-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Bianca Andreescu 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Katie Volynets 15-0 40-0 6-5 → 7-5 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Katie Volynets 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Bianca Andreescu 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Katie Volynets 15-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Bianca Andreescu 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Bianca Andreescu 0-15 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(10) Katie Volynetsvs Bianca Andreescu

Simona Waltert vs Ajla Tomljanovic Non prima 17:00



WTA Miami Simona Waltert Simona Waltert 3 4 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 6 6 Vincitore: A. Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Simona Waltert 0-15 15-15 40-15 40-30 40-A 40-40 40-A A-40 3-5 → 4-5 Ajla Tomljanovic 15-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 df 3-2 → 3-3 Simona Waltert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 2-2 Simona Waltert 30-0 0-2 → 1-2 Ajla Tomljanovic 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Simona Waltert 0-15 15-15 15-40 30-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 3-5 → 3-6 Simona Waltert 0-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Ajla Tomljanovic 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 df 1-4 → 2-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Simona Waltert 0-15 15-30 40-30 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-30 30-30 40-30 df 1-1 → 1-2 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 0-1 → 1-1 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

McCartney Kessler vs Magdalena Frech



WTA Miami McCartney Kessler McCartney Kessler 2 6 6 Magdalena Frech Magdalena Frech 6 4 2 Vincitore: M. Kessler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 McCartney Kessler 15-15 30-15 5-2 → 6-2 Magdalena Frech 0-15 0-40 4-2 → 5-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 df 3-2 → 4-2 Magdalena Frech 15-15 15-40 df 30-40 df 2-2 → 3-2 McCartney Kessler 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 Magdalena Frech 0-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 McCartney Kessler 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 McCartney Kessler 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Magdalena Frech 0-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 McCartney Kessler 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-30 2-2 → 2-3 McCartney Kessler 30-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 McCartney Kessler 0-15 15-30 30-30 40-30 df 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 McCartney Kessler 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Magdalena Frech 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-40 2-3 → 2-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 McCartney Kessler 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 McCartney Kessler 15-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

Zeynep Sonmez vs Beatriz Haddad Maia Non prima 00:00



WTA Miami Zeynep Sonmez Zeynep Sonmez 6 6 Beatriz Haddad Maia Beatriz Haddad Maia 3 2 Vincitore: Z. Sonmez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Zeynep Sonmez 0-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Beatriz Haddad Maia 15-15 15-30 30-30 5-0 → 5-1 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-0 → 5-0 Beatriz Haddad Maia 15-0 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A A-40 ace 40-40 40-A A-40 2-0 → 3-0 Beatriz Haddad Maia 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Zeynep Sonmez 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 Zeynep Sonmez 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Zeynep Sonmez 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 df 40-A 0-1 → 0-2 Beatriz Haddad Maia 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Katerina Siniakova vs Camila Osorio Non prima 01:00



WTA Miami Katerina Siniakova Katerina Siniakova 1 4 Camila Osorio Camila Osorio 6 6 Vincitore: C. Osorio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Camila Osorio 15-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Katerina Siniakova 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Camila Osorio 15-0 df 30-0 df 4-3 → 4-4 Katerina Siniakova 0-30 df 15-40 4-2 → 4-3 Camila Osorio 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 3-2 → 4-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 df 2-1 → 2-2 Katerina Siniakova 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Camila Osorio 0-30 df 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Camila Osorio 0-15 30-15 30-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 df 1-4 → 1-5 Camila Osorio 15-0 40-0 df 40-15 1-3 → 1-4 Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 1-2 → 1-3 Camila Osorio 15-0 15-15 30-30 df 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-40 0-1 → 0-2 Camila Osorio 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Butch Buchholz – ore 16:00

Varvara Lepchenko vs (24) Linda Fruhvirtova Inizio 16:00



WTA Miami Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 3 2 Linda Fruhvirtova [24] Linda Fruhvirtova [24] 6 6 Vincitore: L. Fruhvirtova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Linda Fruhvirtova 30-0 30-15 2-5 → 2-6 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-30 40-A 2-4 → 2-5 Linda Fruhvirtova 15-0 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 df 40-15 ace 0-3 → 0-4 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-40 0-2 → 0-3 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Linda Fruhvirtova 15-0 40-0 3-5 → 3-6 Varvara Lepchenko 0-15 30-15 ace df 2-5 → 3-5 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Varvara Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 df 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Varvara Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Linda Fruhvirtova 15-0 df 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Varvara Lepchenko 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Linda Fruhvirtova 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Darja Vidmanova vs Elsa Jacquemot Non prima 17:00



WTA Miami Darja Vidmanova Darja Vidmanova 7 5 5 Elsa Jacquemot Elsa Jacquemot 6 7 7 Vincitore: E. Jacquemot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Elsa Jacquemot 15-0 df 15-15 15-30 40-30 A-40 5-6 → 5-7 Darja Vidmanova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Elsa Jacquemot 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-15 2-4 → 3-4 Elsa Jacquemot 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Darja Vidmanova 15-0 30-0 1-3 → 2-3 Elsa Jacquemot 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Darja Vidmanova 0-15 0-30 df 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 Darja Vidmanova 0-15 0-30 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Elsa Jacquemot 15-0 30-15 40-30 5-6 → 5-7 Darja Vidmanova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 df 40-A 5-5 → 5-6 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 5-5 Darja Vidmanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Elsa Jacquemot 15-0 30-15 40-15 df 4-3 → 4-4 Darja Vidmanova 0-15 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Elsa Jacquemot 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 Darja Vidmanova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Elsa Jacquemot 0-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 df 1-2 → 1-3 Darja Vidmanova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Elsa Jacquemot 15-15 15-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 Darja Vidmanova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 df 1-2* 1*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Darja Vidmanova 15-0 15-15 df 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Elsa Jacquemot 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Darja Vidmanova 15-0 15-15 40-15 df 4-3 → 5-3 Elsa Jacquemot 30-0 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Darja Vidmanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 40-A A-40 2-3 → 3-3 Elsa Jacquemot 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Darja Vidmanova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Darja Vidmanova 15-0 30-15 30-30 df 1-0 → 1-1 Elsa Jacquemot 15-15 15-30 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0

Katie Boulter vs Jessica Bouzas Maneiro



WTA Miami Katie Boulter Katie Boulter 7 6 Jessica Bouzas Maneiro Jessica Bouzas Maneiro 6 4 Vincitore: K. Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-40 df 4-4 → 5-4 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 3-3 → 4-3 Katie Boulter 15-0 40-0 2-3 → 3-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 Katie Boulter 15-0 40-0 1-2 → 2-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 1-1 → 1-2 Katie Boulter 15-0 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-3 0*-4 df 1-5* 2*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 8-9* 9-9* df 10*-9 6-6 → 7-6 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 Katie Boulter 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Katie Boulter 0-15 15-30 4-4 → 4-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-15 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 Katie Boulter 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 df 30-15 2-3 → 2-4 Katie Boulter 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-40 df 1-2 → 2-2 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 0-2 → 1-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 30-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Katie Boulter 0-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Sofia Kenin vs Anna Blinkova



WTA Miami Sofia Kenin Sofia Kenin 6 1 3 Anna Blinkova Anna Blinkova 3 6 6 Vincitore: A. Blinkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Sofia Kenin 15-0 30-15 df 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Anna Blinkova 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 Anna Blinkova 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-3 → 2-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 40-30 1-1 → 2-1 Anna Blinkova 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Sofia Kenin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Anna Blinkova 0-15 df 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Sofia Kenin 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Anna Blinkova 15-0 40-0 df 1-1 → 1-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sofia Kenin 15-0 40-0 5-3 → 6-3 Anna Blinkova 15-0 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Sofia Kenin 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Anna Blinkova 0-15 df 15-30 30-30 2-3 → 3-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 df 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 1-2 → 1-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 A-40 0-2 → 1-2 Anna Blinkova 0-15 15-30 40-30 df 0-1 → 0-2 Sofia Kenin 15-15 30-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 16:00

(1) Kimberly Birrell vs (23) Yue Yuan Inizio 16:00



WTA Miami Kimberly Birrell [1] Kimberly Birrell [1] 6 2 6 Yue Yuan [23] Yue Yuan [23] 2 6 4 Vincitore: K. Birrell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Yue Yuan 0-15 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Kimberly Birrell 15-0 30-0 4-3 → 5-3 Yue Yuan 15-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Kimberly Birrell 30-0 ace 3-2 → 4-2 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Kimberly Birrell 15-15 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Kimberly Birrell 15-0 30-0 ace 1-0 → 2-0 Yue Yuan 0-15 0-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kimberly Birrell 0-15 0-30 df 0-40 15-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Kimberly Birrell 15-0 15-15 df 15-30 15-40 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 df 40-15 1-3 → 1-4 Kimberly Birrell 15-0 df 30-15 ace 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Yue Yuan 15-0 30-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Kimberly Birrell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 df 4-2 → 5-2 Kimberly Birrell 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Kimberly Birrell 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 40-30 0-1 → 1-1 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Magda Linette vs Varvara Gracheva Non prima 17:00



WTA Miami Magda Linette Magda Linette 2 6 6 Varvara Gracheva Varvara Gracheva 6 2 0 Vincitore: M. Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Magda Linette 15-0 40-0 5-0 → 6-0 Varvara Gracheva 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Magda Linette 15-0 ace 15-15 30-15 df 40-30 3-0 → 4-0 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Varvara Gracheva 15-0 30-15 30-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Magda Linette 0-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 5-1 → 5-2 Magda Linette 0-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Varvara Gracheva 0-30 15-40 df 3-1 → 4-1 Magda Linette 0-15 0-40 3-0 → 3-1 Varvara Gracheva 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Magda Linette 15-0 30-0 1-0 → 2-0 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 df 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Magda Linette 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 2-5 → 2-6 Varvara Gracheva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 Varvara Gracheva 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Varvara Gracheva 15-0 15-30 30-30 40-30 A-40 1-1 → 1-2 Magda Linette 15-0 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

Laura Siegemund vs Petra Marcinko



WTA Miami Laura Siegemund Laura Siegemund 6 6 Petra Marcinko Petra Marcinko 4 4 Vincitore: L. Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Laura Siegemund 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Petra Marcinko 15-15 30-15 ace 5-3 → 5-4 Laura Siegemund 15-0 30-15 4-3 → 5-3 Petra Marcinko 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Laura Siegemund 15-0 df 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Petra Marcinko 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Laura Siegemund 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Petra Marcinko 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Laura Siegemund 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Petra Marcinko 30-0 30-15 df 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Laura Siegemund 15-0 30-15 5-4 → 6-4 Petra Marcinko 0-15 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 5-4 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Petra Marcinko 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 3-3 → 3-4 Laura Siegemund 0-15 0-30 df 0-40 df 3-2 → 3-3 Petra Marcinko 0-30 15-40 30-40 df 2-2 → 3-2 Laura Siegemund 0-15 df 0-30 30-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Petra Marcinko 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Laura Siegemund 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 40-A A-40 0-1 → 1-1 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Shuai Zhang vs Sorana Cirstea



WTA Miami Shuai Zhang Shuai Zhang 3 4 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 6 6 Vincitore: S. Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sorana Cirstea 30-0 30-15 4-5 → 4-6 Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A A-40 3-5 → 4-5 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 2-5 → 3-5 Shuai Zhang 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Sorana Cirstea 15-0 df 30-15 40-30 1-4 → 1-5 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-30 30-40 A-40 0-4 → 1-4 Sorana Cirstea 0-30 30-30 ace 40-30 A-40 0-3 → 0-4 Shuai Zhang 15-0 30-15 30-40 0-2 → 0-3 Sorana Cirstea 30-0 0-1 → 0-2 Shuai Zhang 0-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 df 40-30 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Shuai Zhang 0-30 15-30 30-40 df 3-4 → 3-5 Sorana Cirstea 15-0 df 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 Shuai Zhang 15-15 df 40-15 2-3 → 3-3 Sorana Cirstea 15-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 Shuai Zhang 0-15 15-15 40-15 1-2 → 2-2 Sorana Cirstea 15-0 df 15-15 30-30 40-30 40-A 40-40 ace 1-1 → 1-2 Shuai Zhang 0-30 df 0-40 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 df 0-0 → 1-0

Court 7 – ore 16:00

(6) Kamilla Rakhimova vs (19) Talia Gibson Inizio 16:00



WTA Miami Kamilla Rakhimova [6] Kamilla Rakhimova [6] 3 4 Talia Gibson [19] Talia Gibson [19] 6 6 Vincitore: T. Gibson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Talia Gibson 15-15 ace 30-15 4-4 → 4-5 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Talia Gibson 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Kamilla Rakhimova 0-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Talia Gibson 0-15 30-15 40-15 40-30 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Kamilla Rakhimova 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 Talia Gibson 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 Kamilla Rakhimova 30-0 40-0 df 0-1 → 1-1 Talia Gibson 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-5 → 3-6 Talia Gibson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 40-A df 2-3 → 3-3 Kamilla Rakhimova 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Talia Gibson 30-0 40-0 df 1-2 → 1-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 df 30-15 0-2 → 1-2 Talia Gibson 0-15 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 0-15 0-40 df 0-0 → 0-1

(12) Lulu Sun vs (14) Donna Vekic Non prima 17:00



WTA Miami Lulu Sun [12] Lulu Sun [12] 6 6 Donna Vekic [14] Donna Vekic [14] 3 3 Vincitore: L. Sun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Donna Vekic 15-0 30-15 df 30-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Donna Vekic 15-0 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Lulu Sun 15-0 30-0 40-15 ace 4-1 → 5-1 Donna Vekic 0-15 15-30 30-30 df 30-40 3-1 → 4-1 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Donna Vekic 0-15 0-30 1-1 → 2-1 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 Donna Vekic 0-15 df 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lulu Sun 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Lulu Sun 0-15 0-30 4-2 → 4-3 Donna Vekic 15-0 30-0 4-1 → 4-2 Lulu Sun 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 3-1 → 4-1 Donna Vekic 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 3-1 Lulu Sun 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Donna Vekic 0-15 df 0-30 15-40 1-0 → 2-0 Lulu Sun 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

(2) Viktorija Golubic vs (13) Nikola Bartunkova



WTA Miami Viktorija Golubic [2] Viktorija Golubic [2] 6 3 7 Nikola Bartunkova [13] Nikola Bartunkova [13] 3 6 6 Vincitore: V. Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 df 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 6-5 → 6-6 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Viktorija Golubic 15-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Nikola Bartunkova 30-0 30-15 40-30 df 4-3 → 4-4 Viktorija Golubic 30-0 40-15 3-3 → 4-3 Nikola Bartunkova 15-15 15-30 30-40 2-3 → 3-3 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Nikola Bartunkova 15-15 15-30 30-40 1-2 → 2-2 Viktorija Golubic 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Nikola Bartunkova 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Nikola Bartunkova 15-0 df 40-0 3-5 → 3-6 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 3-3 → 3-4 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-40 3-2 → 3-3 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Viktorija Golubic 15-0 15-15 40-15 df 1-2 → 2-2 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 df 1-1 → 1-2 Viktorija Golubic 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 df ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Viktorija Golubic 0-15 30-15 30-30 5-3 → 6-3 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 ace 5-2 → 5-3 Viktorija Golubic 15-0 40-0 40-30 4-2 → 5-2 Nikola Bartunkova 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Viktorija Golubic 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 Nikola Bartunkova 0-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 Viktorija Golubic 30-0 40-0 df 0-0 → 1-0

vs Daniel Merida



ATP Miami Zachary Svajda [11] Zachary Svajda [11] 6 6 6 Daniel Merida Daniel Merida 0 7 2 Vincitore: Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Z. Svajda 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 Z. Svajda 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 Z. Svajda 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Merida 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-1 → 1-2 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 D. Merida 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 D. Merida 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Merida 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 3-2 D. Merida 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-A 5-0 → 6-0 Z. Svajda 15-0 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 5 – ore 16:00

(5) Anastasia Zakharova vs (22) Rebecca Sramkova Inizio 16:00



WTA Miami Anastasia Zakharova [5] Anastasia Zakharova [5] 6 6 Rebecca Sramkova [22] Rebecca Sramkova [22] 3 2 Vincitore: A. Zakharova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 30-30 40-30 df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Rebecca Sramkova 15-0 40-0 df 40-15 4-1 → 4-2 Anastasia Zakharova 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-40 2-1 → 3-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 30-15 df 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 40-15 4-3 → 5-3 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 df 40-0 40-30 40-40 ace 4-2 → 4-3 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-30 df 3-2 → 4-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Anastasia Zakharova 0-15 40-15 2-1 → 3-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 1-1 → 2-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-15 40-15 df 0-0 → 0-1

(3) Ella Seidel vs (17) Rebeka Masarova Non prima 17:00



WTA Miami Ella Seidel [3] Ella Seidel [3] 1 7 5 Rebeka Masarova [17] Rebeka Masarova [17] 6 5 7 Vincitore: R. Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Rebeka Masarova 0-15 df 30-15 30-30 5-6 → 5-7 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Rebeka Masarova 15-15 30-15 30-40 4-5 → 5-5 Ella Seidel 15-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 3-4 → 3-5 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 df 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Rebeka Masarova 30-0 2-3 → 2-4 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 Rebeka Masarova 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A A-40 40-40 2-1 → 2-2 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 df 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 Ella Seidel 15-0 ace 30-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 Ella Seidel 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 6-5 Rebeka Masarova 30-0 5-4 → 5-5 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 df 40-15 4-4 → 5-4 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 df 30-30 4-3 → 4-4 Ella Seidel 15-0 15-15 df 15-30 40-30 3-3 → 4-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 df 3-2 → 3-3 Ella Seidel 15-0 30-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 2-1 → 2-2 Ella Seidel 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Ella Seidel 0-15 15-15 df 30-15 40-30 40-40 A-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Rebeka Masarova 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 df 1-5 → 1-6 Ella Seidel 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Rebeka Masarova 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Ella Seidel 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Rebeka Masarova 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Ella Seidel 0-15 15-15 30-30 30-40 40-A 0-1 → 0-2 Rebeka Masarova 15-0 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Mary Stoiana vs (15) Yuliia Starodubtseva Non prima 18:00



WTA Miami Mary Stoiana Mary Stoiana 2 2 Yuliia Starodubtseva [15] Yuliia Starodubtseva [15] 6 6 Vincitore: Y. Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Yuliia Starodubtseva 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Mary Stoiana 0-15 0-30 df 0-40 2-4 → 2-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 df 15-15 30-15 40-30 2-3 → 2-4 Mary Stoiana 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 ace 30-0 2-1 → 2-2 Mary Stoiana 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mary Stoiana 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 df 40-0 2-5 → 2-6 Mary Stoiana 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Mary Stoiana 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Mary Stoiana 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mary Stoiana 15-0 30-0 0-0 → 1-0

Mattia Bellucci vs Murphy Cassone (Non prima 20:00)



ATP Miami Mattia Bellucci [7] Mattia Bellucci [7] 3 7 6 Murphy Cassone Murphy Cassone 6 6 3 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Cassone 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Cassone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Cassone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 M. Cassone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 M. Cassone 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 M. Cassone 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Cassone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Cassone 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 40-A ace 4-2 → 4-3 M. Cassone 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 M. Cassone 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. Cassone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cassone 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Cassone 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Bellucci 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 3-2 → 3-3 M. Cassone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace ace 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Cassone 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Cassone 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 16:00

(7) Renata Zarazua vs (21) Aliaksandra Sasnovich Inizio 16:00



WTA Miami Renata Zarazua [7] Renata Zarazua [7] 3 4 Aliaksandra Sasnovich [21] Aliaksandra Sasnovich [21] 6 6 Vincitore: A. Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 df 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 Renata Zarazua 15-0 15-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 30-30 df 30-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df 1-2 → 1-3 Renata Zarazua 15-0 15-15 df 30-15 30-40 1-1 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Renata Zarazua 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Aliaksandra Sasnovich 15-0 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 Renata Zarazua 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 df 1-2 → 2-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 df 30-30 1-1 → 1-2 Renata Zarazua 15-0 30-15 df 40-30 0-1 → 1-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Elvina Kalieva vs (18) Diane Parry Non prima 17:00



WTA Miami Elvina Kalieva Elvina Kalieva 6 6 Diane Parry [18] Diane Parry [18] 4 0 Vincitore: E. Kalieva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Elvina Kalieva 15-0 ace 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Diane Parry 15-0 df 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Elvina Kalieva 0-15 30-15 3-0 → 4-0 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Elvina Kalieva 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elvina Kalieva 15-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 Elvina Kalieva 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Diane Parry 0-15 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 Elvina Kalieva 0-15 df 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 Diane Parry 15-0 30-15 2-2 → 2-3 Elvina Kalieva 0-15 0-40 2-1 → 2-2 Diane Parry 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 Diane Parry 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

(11) Darja Semenistaja vs (16) Sinja Kraus



WTA Miami Darja Semenistaja [11] Darja Semenistaja [11] 2 3 Sinja Kraus [16] Sinja Kraus [16] 6 6 Vincitore: S. Kraus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Darja Semenistaja 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Sinja Kraus 15-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Darja Semenistaja 15-0 df 15-15 15-40 3-3 → 3-4 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 40-15 df 3-2 → 3-3 Darja Semenistaja 15-15 30-30 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sinja Kraus 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Darja Semenistaja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 Sinja Kraus 0-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sinja Kraus 30-0 30-15 40-15 df 2-5 → 2-6 Darja Semenistaja 15-15 15-30 30-40 2-4 → 2-5 Sinja Kraus 0-15 df 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Sinja Kraus 0-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Darja Semenistaja 0-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Darja Semenistaja 0-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

Adam Walton vs Rinky Hijikata (Non prima 20:00)



ATP Miami Adam Walton [6] Adam Walton [6] 6 6 6 Rinky Hijikata [19] Rinky Hijikata [19] 3 7 1 Vincitore: Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-1 → 6-1 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 A. Walton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Walton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Walton 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Walton 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Hijikata 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Hijikata 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Walton 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-2 → 3-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 3 – ore 16:00

Ignacio Buse vs Coleman Wong



ATP Miami Ignacio Buse [1] Ignacio Buse [1] 6 3 6 Coleman Wong [21] Coleman Wong [21] 2 6 3 Vincitore: Buse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 I. Buse 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 C. Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 I. Buse 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Wong 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-2 → 4-2 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Wong 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Wong 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 I. Buse 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Wong 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 I. Buse 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 I. Buse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Wong 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Buse 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 C. Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 I. Buse 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Buse 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 C. Wong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-2 → 5-2 I. Buse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Wong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 I. Buse 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 C. Wong 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 I. Buse 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 C. Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

Alexander Blockx vs Christopher O’Connell (Non prima 17:30)



ATP Miami Alexander Blockx [9] Alexander Blockx [9] 6 4 4 Christopher O'Connell [23] Christopher O'Connell [23] 4 6 6 Vincitore: O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Blockx 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. O'Connell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Blockx 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Blockx 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 4-4 → 4-5 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Blockx 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Rafael Jodar vs Benjamin Bonzi (Non prima 20:00)



ATP Miami Rafael Jodar [12] Rafael Jodar [12] 6 6 Benjamin Bonzi [15] Benjamin Bonzi [15] 4 4 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Bonzi 0-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-4 → 6-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Jodar 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Bonzi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Jodar 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 6 – ore 16:00

Yannick Hanfmann vs Luca Van Assche



ATP Miami Yannick Hanfmann [2] Yannick Hanfmann [2] 6 5 6 Luca Van Assche [13] Luca Van Assche [13] 1 7 3 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Van Assche 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Van Assche 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Van Assche 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Van Assche 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Van Assche 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 L. Van Assche 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Van Assche 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Van Assche 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

Zachary Svajda vs Colton Smith (Non prima 18:00)



ATP Miami Zachary Svajda [11] Zachary Svajda [11] 6 6 6 Colton Smith Colton Smith 7 3 1 Vincitore: Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 C. Smith 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Smith 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Z. Svajda 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Smith 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 3-2 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 C. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 C. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* ace 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 C. Smith 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Z. Svajda 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 C. Smith 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 2-2 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 1-2 C. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Liam Draxl vs Jay Clarke



ATP Miami Liam Draxl Liam Draxl 6 3 6 Jay Clarke Jay Clarke 3 6 4 Vincitore: Draxl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Clarke 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 L. Draxl 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-3 → 5-4 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Draxl 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Clarke 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-5 → 3-5 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 L. Draxl 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Draxl 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Draxl 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Clarke 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 J. Clarke 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 L. Draxl 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Draxl 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-0 → 2-1 J. Clarke 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Thiago Agustin Tirante vs Martin Landaluce (Non prima 20:00)



ATP Miami Thiago Agustin Tirante [3] Thiago Agustin Tirante [3] 6 5 4 Martin Landaluce Martin Landaluce 3 7 6 Vincitore: Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Agustin Tirante 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Landaluce 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Landaluce 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 4 – ore 16:00

Arthur Fery vs Yunchaokete Bu



ATP Miami Arthur Fery Arthur Fery 6 3 7 Yunchaokete Bu Yunchaokete Bu 3 6 5 Vincitore: Fery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Fery 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Fery 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 A. Fery 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 Y. Bu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 A. Fery 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Fery 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Fery 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Bu 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Y. Bu 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Fery 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Bu 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 A. Fery 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Fery 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 5-3 → 6-3 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-2 → 5-3 A. Fery 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 Y. Bu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Bu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Aleksandar Vukic vs Billy Harris (Non prima 18:00)



ATP Miami Aleksandar Vukic [4] Aleksandar Vukic [4] 7 6 Billy Harris Billy Harris 6 4 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Vukic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 B. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Vukic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 B. Harris 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Harris 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 B. Harris 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 B. Harris 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Harris 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Vukic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Nikoloz Basilashvili vs Sho Shimabukuro



ATP Miami Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 6 Sho Shimabukuro [16] Sho Shimabukuro [16] 2 1 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 df 5-1 → 6-1 S. Shimabukuro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Shimabukuro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Shimabukuro 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 S. Shimabukuro 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 4-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 S. Shimabukuro 15-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 S. Shimabukuro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 15-0 30-0 0-0 → 1-0

vs Tomas Barrios Vera

