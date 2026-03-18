Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Bellucci supera le qualificazioni: ora sfida Michelsen nel main draw (con il tabellone aggiornato)

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci supera le qualificazioni e conquista un posto nel main draw del Miami Open presented by Itau, secondo Masters 1000 stagionale in programma sul duro dell’Hard Rock Stadium dal 18 al 29 marzo. Il 24enne di Busto Arsizio, numero 77 del ranking ATP, diventa così il settimo italiano nel tabellone principale del torneo in Florida.
Nel turno decisivo delle qualificazioni Bellucci ha battuto in rimonta lo statunitense Murphy Cassone, numero 256 del mondo, con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-3. Un successo importante per l’azzurro, che aveva già sconfitto Cassone al primo turno delle qualificazioni del Challenger di Phoenix nel 2023.
Per Bellucci, però, il sorteggio nel main draw non è dei più semplici: all’esordio affronterà infatti un altro statunitense, Alex Michelsen, 21enne numero 40 ATP, che si è imposto nell’unico precedente tra i due, disputato a Washington nel 2024.
Md
(1) Carlos Alcaraz vs Bye
Fabian Marozsan vs Joao Fonseca
Giovanni Mpetshi Perricard vs Camilo Ugo Carabelli
Bye vs (32) Sebastian Korda
(17) Luciano Darderi vs Bye
Marcos Giron vs (Q) Martin Landaluce
James Duckworth vs Roberto Bautista Agut
Bye vs (14) Karen Khachanov
(11) Casper Ruud vs Bye
Ethan Quinn vs Hubert Hurkacz
(WC) Moise Kouame vs (Q) Zachary Svajda
Bye vs (21) Jiri Lehecka
(25) Jack Draper vs Bye
Reilly Opelka vs Nuno Borges
Denis Shapovalov vs Botic van de Zandschulp
Bye vs (6) Taylor Fritz
(4) Lorenzo Musetti vs Bye
(Q) Rafael Jodar vs (Q) Yannick Hanfmann
Zizou Bergs vs Jenson Brooksby
Bye vs (29) Tomas Martin Etcheverry
(22) Tommy Paul vs Bye
(PR) Zhizhen Zhang vs Adrian Mannarino
Raphael Collignon vs Grigor Dimitrov
Bye vs (13) Flavio Cobolli
(10) Alexander Bublik vs Bye
Alexandre Muller vs Matteo Berrettini
(Q) Nikoloz Basilashvili vs Mariano Navone
Bye vs (24) Valentin Vacherot
(28) Arthur Fils vs Bye
(WC) Darwin Blanch vs Jan-Lennard Struff
Stefanos Tsitsipas vs (Q) Arthur Fery
Bye vs (5) Alex de Minaur
(8) Ben Shelton vs Bye
Matteo Arnaldi vs Alexander Shevchenko
Gabriel Diallo vs (WC) Yibing Wu
Bye vs (31) Ugo Humbert
(18) Francisco Cerundolo vs Bye
Valentin Royer vs (LL) Thiago Agustin Tirante
Aleksandar Kovacevic vs (WC) Rei Sakamoto
Bye vs (9) Daniil Medvedev
(16) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye
Quentin Halys vs (Q) Liam Draxl
Kamil Majchrzak vs Miomir Kecmanovic
Bye vs (20) Learner Tien
(27) Brandon Nakashima vs Bye
Marin Cilic vs Alexei Popyrin
(WC) Martin Damm vs Jacob Fearnley
Bye vs (3) Alexander Zverev
(7) Felix Auger-Aliassime vs Bye
(Q) Christopher O’Connell vs Marton Fucsovics
Terence Atmane vs Daniel Altmaier
Bye vs (26) Arthur Rinderknech
(19) Frances Tiafoe vs Bye
Arthur Cazaux vs (Q) Tomas Barrios Vera
(Q) Adam Walton vs Sebastian Baez
Bye vs (12) Jakub Mensik
(15) Andrey Rublev vs Bye
Alejandro Tabilo vs Francisco Comesana
Alex Michelsen vs (Q) Mattia Bellucci
Bye vs (23) Cameron Norrie
(30) Corentin Moutet vs Bye
Emilio Nava vs Tomas Machac
(Q) Ignacio Buse vs Damir Dzumhur
Bye vs (2) Jannik Sinner
Combined Miami – Turno Qualificazione M F – 1° Turno F – hard
(10) Katie Volynets
vs Bianca Andreescu Inizio 16:00
WTA Miami
Katie Volynets [10]
7
6
Bianca Andreescu
5
2
Vincitore: K. Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Volynets
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-2 → 6-2
Bianca Andreescu
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Katie Volynets
0-15
30-15
40-15
40-30
A-40
3-0 → 4-0
Bianca Andreescu
15-0
15-15
df
15-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
df
15-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Bianca Andreescu
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Bianca Andreescu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Bianca Andreescu
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Bianca Andreescu
3-3 → 3-4
Bianca Andreescu
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
2-2 → 2-3
Bianca Andreescu
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Bianca Andreescu
0-15
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Simona Waltert vs Ajla Tomljanovic Non prima 17:00
WTA Miami
Simona Waltert
3
4
Ajla Tomljanovic
6
6
Vincitore: A. Tomljanovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ajla Tomljanovic
4-5 → 4-6
Simona Waltert
0-15
15-15
40-15
40-30
40-A
40-40
40-A
A-40
3-5 → 4-5
Ajla Tomljanovic
3-4 → 3-5
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
df
40-15
df
3-2 → 3-3
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-2 → 2-2
Ajla Tomljanovic
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Simona Waltert
0-15
15-15
15-40
30-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
3-5 → 3-6
Ajla Tomljanovic
2-4 → 2-5
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
df
1-4 → 2-4
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Simona Waltert
0-15
15-30
40-30
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Ajla Tomljanovic
0-15
15-30
30-30
40-30
df
1-1 → 1-2
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
McCartney Kessler vs Magdalena Frech
WTA Miami
McCartney Kessler
2
6
6
Magdalena Frech
6
4
2
Vincitore: M. Kessler
Servizio
Svolgimento
Set 3
McCartney Kessler
5-2 → 6-2
McCartney Kessler
3-2 → 4-2
McCartney Kessler
1-2 → 2-2
McCartney Kessler
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
McCartney Kessler
5-4 → 6-4
McCartney Kessler
4-3 → 5-3
McCartney Kessler
2-3 → 3-3
McCartney Kessler
1-2 → 2-2
McCartney Kessler
0-15
15-30
30-30
40-30
df
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
McCartney Kessler
2-5 → 2-6
Magdalena Frech
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
McCartney Kessler
2-3 → 2-4
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
McCartney Kessler
1-2 → 2-2
Magdalena Frech
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
McCartney Kessler
15-0
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
df
40-15
0-0 → 0-1
Zeynep Sonmez vs Beatriz Haddad Maia Non prima 00:00
WTA Miami
Zeynep Sonmez
6
6
Beatriz Haddad Maia
3
2
Vincitore: Z. Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Beatriz Haddad Maia
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Beatriz Haddad Maia
5-0 → 5-1
Beatriz Haddad Maia
15-0
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
A-40
ace
40-40
40-A
A-40
2-0 → 3-0
Beatriz Haddad Maia
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Beatriz Haddad Maia
5-3 → 6-3
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 5-3
Beatriz Haddad Maia
3-3 → 4-3
Beatriz Haddad Maia
2-2 → 3-2
Beatriz Haddad Maia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Zeynep Sonmez
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
df
40-A
0-1 → 0-2
Beatriz Haddad Maia
0-0 → 0-1
Katerina Siniakova vs Camila Osorio Non prima 01:00
WTA Miami
Katerina Siniakova
1
4
Camila Osorio
6
6
Vincitore: C. Osorio
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katerina Siniakova
4-4 → 4-5
Katerina Siniakova
4-2 → 4-3
Camila Osorio
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
3-2 → 4-2
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Katerina Siniakova
1-1 → 2-1
Camila Osorio
0-30
df
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Katerina Siniakova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Camila Osorio
0-15
30-15
30-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Katerina Siniakova
1-4 → 1-5
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
1-2 → 1-3
Camila Osorio
15-0
15-15
30-30
df
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Katerina Siniakova
0-1 → 0-2
Camila Osorio
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Butch Buchholz – ore 16:00
Varvara Lepchenko vs (24) Linda Fruhvirtova Inizio 16:00
WTA Miami
Varvara Lepchenko
3
2
Linda Fruhvirtova [24]
6
6
Vincitore: L. Fruhvirtova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Fruhvirtova
2-5 → 2-6
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
30-15
40-30
40-A
2-4 → 2-5
Linda Fruhvirtova
15-0
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Linda Fruhvirtova
0-3 → 0-4
Varvara Lepchenko
0-2 → 0-3
Linda Fruhvirtova
0-1 → 0-2
Varvara Lepchenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Fruhvirtova
3-5 → 3-6
Varvara Lepchenko
2-5 → 3-5
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Varvara Lepchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
df
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
40-0
40-30
df
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Varvara Lepchenko
1-2 → 2-2
Linda Fruhvirtova
1-1 → 1-2
Varvara Lepchenko
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Linda Fruhvirtova
0-0 → 0-1
Darja Vidmanova vs Elsa Jacquemot Non prima 17:00
WTA Miami
Darja Vidmanova
7
5
5
Elsa Jacquemot
6
7
7
Vincitore: E. Jacquemot
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elsa Jacquemot
15-0
df
15-15
15-30
40-30
A-40
5-6 → 5-7
Elsa Jacquemot
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
3-4 → 4-4
Elsa Jacquemot
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Darja Vidmanova
0-15
0-30
df
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Vidmanova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
df
40-A
5-5 → 5-6
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-5 → 5-5
Darja Vidmanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Darja Vidmanova
0-15
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Elsa Jacquemot
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-3 → 3-3
Elsa Jacquemot
0-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
df
1-2 → 1-3
Darja Vidmanova
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Elsa Jacquemot
15-15
15-30
40-30
40-40
df
A-40
0-1 → 0-2
Darja Vidmanova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
df
1-2*
1*-2
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
Darja Vidmanova
15-0
15-15
df
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Elsa Jacquemot
30-0
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Darja Vidmanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
df
40-A
A-40
2-3 → 3-3
Elsa Jacquemot
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-3 → 2-3
Darja Vidmanova
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-2 → 1-3
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Elsa Jacquemot
15-15
15-30
30-30
df
30-40
0-0 → 1-0
Katie Boulter vs Jessica Bouzas Maneiro
WTA Miami
Katie Boulter
7
6
Jessica Bouzas Maneiro
6
4
Vincitore: K. Boulter
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Boulter
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Jessica Bouzas Maneiro
4-4 → 5-4
Katie Boulter
15-0
30-0
40-0
df
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
3-3 → 4-3
Jessica Bouzas Maneiro
2-2 → 2-3
Jessica Bouzas Maneiro
1-1 → 1-2
Jessica Bouzas Maneiro
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-3
0*-4
df
1-5*
2*-5
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
8-9*
9-9*
df
10*-9
6-6 → 7-6
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
6-5 → 6-6
Katie Boulter
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Jessica Bouzas Maneiro
4-5 → 5-5
Jessica Bouzas Maneiro
3-4 → 4-4
Jessica Bouzas Maneiro
2-3 → 2-4
Katie Boulter
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
30-40
df
1-2 → 2-2
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
30-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Sofia Kenin vs Anna Blinkova
WTA Miami
Sofia Kenin
6
1
3
Anna Blinkova
3
6
6
Vincitore: A. Blinkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sofia Kenin
15-0
30-15
df
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Anna Blinkova
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
2-4 → 3-4
Anna Blinkova
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
2-3 → 2-4
Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
2-2 → 2-3
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Kenin
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-4 → 1-5
Sofia Kenin
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin
0-15
15-15
df
30-15
40-15
1-3 → 2-3
Sofia Kenin
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
A-40
0-2 → 1-2
Court 1 – ore 16:00
(1) Kimberly Birrell vs (23) Yue Yuan Inizio 16:00
WTA Miami
Kimberly Birrell [1]
6
2
6
Yue Yuan [23]
2
6
4
Vincitore: K. Birrell
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kimberly Birrell
5-4 → 6-4
Yue Yuan
0-15
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
Kimberly Birrell
4-3 → 5-3
Kimberly Birrell
3-2 → 4-2
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Kimberly Birrell
2-1 → 2-2
Yue Yuan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Kimberly Birrell
1-0 → 2-0
Yue Yuan
0-15
0-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kimberly Birrell
0-15
0-30
df
0-40
15-40
40-40
40-A
df
2-5 → 2-6
Kimberly Birrell
15-0
15-15
df
15-30
15-40
40-40
ace
A-40
1-4 → 2-4
Kimberly Birrell
15-0
df
30-15
ace
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Kimberly Birrell
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kimberly Birrell
5-2 → 6-2
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
df
4-2 → 5-2
Kimberly Birrell
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Kimberly Birrell
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Kimberly Birrell
0-1 → 1-1
Magda Linette vs Varvara Gracheva Non prima 17:00
WTA Miami
Magda Linette
2
6
6
Varvara Gracheva
6
2
0
Vincitore: M. Linette
Servizio
Svolgimento
Set 3
Varvara Gracheva
4-0 → 5-0
Magda Linette
15-0
ace
15-15
30-15
df
40-30
3-0 → 4-0
Varvara Gracheva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Varvara Gracheva
15-0
30-15
30-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Gracheva
5-1 → 5-2
Magda Linette
0-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Varvara Gracheva
3-1 → 4-1
Varvara Gracheva
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Varvara Gracheva
0-15
15-15
15-30
df
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Magda Linette
15-15
30-15
ace
30-30
df
30-40
2-5 → 2-6
Varvara Gracheva
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Varvara Gracheva
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Varvara Gracheva
15-0
15-30
30-30
40-30
A-40
1-1 → 1-2
Magda Linette
15-0
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Varvara Gracheva
0-0 → 0-1
Laura Siegemund vs Petra Marcinko
WTA Miami
Laura Siegemund
6
6
Petra Marcinko
4
4
Vincitore: L. Siegemund
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Siegemund
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Petra Marcinko
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Laura Siegemund
15-0
df
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Petra Marcinko
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Petra Marcinko
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Petra Marcinko
30-0
30-15
df
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Petra Marcinko
0-15
15-30
15-40
30-40
df
4-4 → 5-4
Petra Marcinko
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
3-3 → 3-4
Laura Siegemund
0-15
df
0-30
30-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Laura Siegemund
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
df
40-A
A-40
0-1 → 1-1
Shuai Zhang vs Sorana Cirstea
WTA Miami
Shuai Zhang
3
4
Sorana Cirstea
6
6
Vincitore: S. Cirstea
Servizio
Svolgimento
Set 2
Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
A-40
3-5 → 4-5
Shuai Zhang
15-0
30-0
30-30
30-40
A-40
0-4 → 1-4
Sorana Cirstea
0-30
30-30
ace
40-30
A-40
0-3 → 0-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
40-15
df
40-30
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Sorana Cirstea
15-0
df
30-15
40-15
40-30
df
3-3 → 3-4
Sorana Cirstea
15-0
df
15-15
30-30
40-30
40-A
40-40
ace
1-1 → 1-2
Court 7 – ore 16:00
(6) Kamilla Rakhimova vs (19) Talia Gibson Inizio 16:00
WTA Miami
Kamilla Rakhimova [6]
3
4
Talia Gibson [19]
6
6
Vincitore: T. Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Kamilla Rakhimova
3-4 → 4-4
Talia Gibson
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Kamilla Rakhimova
1-4 → 2-4
Talia Gibson
0-15
30-15
40-15
40-30
df
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Kamilla Rakhimova
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
Kamilla Rakhimova
0-1 → 1-1
Talia Gibson
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
df
15-40
3-5 → 3-6
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
df
40-A
df
2-3 → 3-3
Kamilla Rakhimova
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
df
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Kamilla Rakhimova
0-2 → 1-2
Talia Gibson
0-15
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
Kamilla Rakhimova
0-0 → 0-1
(12) Lulu Sun vs (14) Donna Vekic Non prima 17:00
WTA Miami
Lulu Sun [12]
6
6
Donna Vekic [14]
3
3
Vincitore: L. Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
Donna Vekic
15-0
30-15
df
30-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Donna Vekic
0-15
15-30
30-30
df
30-40
3-1 → 4-1
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Donna Vekic
0-15
df
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lulu Sun
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Donna Vekic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Lulu Sun
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
3-1 → 4-1
Lulu Sun
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Lulu Sun
0-15
15-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
(2) Viktorija Golubic vs (13) Nikola Bartunkova
WTA Miami
Viktorija Golubic [2]
6
3
7
Nikola Bartunkova [13]
3
6
6
Vincitore: V. Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
df
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
Nikola Bartunkova
6-5 → 6-6
Viktorija Golubic
5-5 → 6-5
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Viktorija Golubic
4-4 → 5-4
Nikola Bartunkova
4-3 → 4-4
Viktorija Golubic
3-3 → 4-3
Nikola Bartunkova
2-3 → 3-3
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Nikola Bartunkova
1-2 → 2-2
Viktorija Golubic
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Nikola Bartunkova
1-0 → 1-1
Viktorija Golubic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Bartunkova
3-5 → 3-6
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
df
15-40
3-4 → 3-5
Nikola Bartunkova
3-3 → 3-4
Viktorija Golubic
3-2 → 3-3
Nikola Bartunkova
2-2 → 3-2
Viktorija Golubic
1-2 → 2-2
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
40-15
df
1-1 → 1-2
Viktorija Golubic
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 1-1
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
df
ace
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
5-3 → 6-3
Nikola Bartunkova
5-2 → 5-3
Viktorija Golubic
4-2 → 5-2
Nikola Bartunkova
3-2 → 4-2
Viktorija Golubic
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
Nikola Bartunkova
0-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
1-1 → 2-1
Nikola Bartunkova
1-0 → 1-1
Viktorija Golubic
0-0 → 1-0
vs Daniel Merida
ATP Miami
Zachary Svajda [11]
6
6
6
Daniel Merida
0
7
2
Vincitore: Svajda
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Svajda
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
D. Merida
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-2 → 5-2
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-2 → 3-2
D. Merida
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
ace
0*-4
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
D. Merida
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
6-5 → 6-6
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-4 → 5-4
Z. Svajda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
3-1 → 3-2
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-1 → 2-1
D. Merida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Merida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-A
5-0 → 6-0
D. Merida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
3-0 → 4-0
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
D. Merida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Z. Svajda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 5 – ore 16:00
(5) Anastasia Zakharova vs (22) Rebecca Sramkova Inizio 16:00
WTA Miami
Anastasia Zakharova [5]
6
6
Rebecca Sramkova [22]
3
2
Vincitore: A. Zakharova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
5-2 → 6-2
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
30-30
40-30
df
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Rebecca Sramkova
4-1 → 4-2
Anastasia Zakharova
3-1 → 4-1
Rebecca Sramkova
2-1 → 3-1
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Rebecca Sramkova
30-15
df
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
5-3 → 6-3
Anastasia Zakharova
4-3 → 5-3
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
df
40-0
40-30
40-40
ace
4-2 → 4-3
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
40-30
df
3-2 → 4-2
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Anastasia Zakharova
2-1 → 3-1
Rebecca Sramkova
1-1 → 2-1
Anastasia Zakharova
0-1 → 1-1
Rebecca Sramkova
0-0 → 0-1
(3) Ella Seidel vs (17) Rebeka Masarova Non prima 17:00
WTA Miami
Ella Seidel [3]
1
7
5
Rebeka Masarova [17]
6
5
7
Vincitore: R. Masarova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
df
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Ella Seidel
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-2 → 2-3
Rebeka Masarova
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
2-1 → 2-2
Rebeka Masarova
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
df
6-5 → 7-5
Ella Seidel
15-0
30-15
40-15
ace
40-30
5-5 → 6-5
Rebeka Masarova
0-15
15-15
30-15
df
30-30
4-3 → 4-4
Ella Seidel
15-0
15-15
df
15-30
40-30
3-3 → 4-3
Ella Seidel
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Ella Seidel
0-15
15-15
df
30-15
40-30
40-40
A-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebeka Masarova
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
df
1-5 → 1-6
Rebeka Masarova
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Rebeka Masarova
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Ella Seidel
0-15
15-15
30-30
30-40
40-A
0-1 → 0-2
Mary Stoiana vs (15) Yuliia Starodubtseva Non prima 18:00
WTA Miami
Mary Stoiana
2
2
Yuliia Starodubtseva [15]
6
6
Vincitore: Y. Starodubtseva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
2-5 → 2-6
Yuliia Starodubtseva
15-0
df
15-15
30-15
40-30
2-3 → 2-4
Yuliia Starodubtseva
2-1 → 2-2
Yuliia Starodubtseva
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
2-5 → 2-6
Yuliia Starodubtseva
2-3 → 2-4
Yuliia Starodubtseva
1-2 → 1-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Mattia Bellucci vs Murphy Cassone (Non prima 20:00)
ATP Miami
Mattia Bellucci [7]
3
7
6
Murphy Cassone
6
6
3
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Cassone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Cassone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-1 → 3-2
M. Bellucci
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-1 → 3-1
M. Cassone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-0 → 2-1
M. Bellucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
M. Cassone
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
ace
6-6 → 7-6
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
M. Cassone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
M. Cassone
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
ace
4-2 → 4-3
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
3-1 → 3-2
M. Cassone
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
M. Cassone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cassone
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
3-5 → 3-6
M. Bellucci
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
3-4 → 3-5
M. Bellucci
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
3-2 → 3-3
M. Cassone
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
ace
2-2 → 3-2
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Cassone
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 16:00
(7) Renata Zarazua vs (21) Aliaksandra Sasnovich Inizio 16:00
WTA Miami
Renata Zarazua [7]
3
4
Aliaksandra Sasnovich [21]
6
6
Vincitore: A. Sasnovich
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
df
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
df
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
Aliaksandra Sasnovich
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Renata Zarazua
15-0
15-15
15-30
30-30
df
30-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
df
1-2 → 1-3
Renata Zarazua
15-0
15-15
df
30-15
30-40
1-1 → 1-2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Renata Zarazua
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliaksandra Sasnovich
3-5 → 3-6
Aliaksandra Sasnovich
15-0
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
Renata Zarazua
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Aliaksandra Sasnovich
2-2 → 2-3
Renata Zarazua
15-0
15-15
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
df
1-2 → 2-2
Aliaksandra Sasnovich
1-1 → 1-2
Aliaksandra Sasnovich
0-0 → 0-1
Elvina Kalieva vs (18) Diane Parry Non prima 17:00
WTA Miami
Elvina Kalieva
6
6
Diane Parry [18]
4
0
Vincitore: E. Kalieva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diane Parry
15-0
df
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
Diane Parry
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diane Parry
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
Elvina Kalieva
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Diane Parry
0-15
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
df
40-15
1-0 → 2-0
Diane Parry
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
(11) Darja Semenistaja vs (16) Sinja Kraus
WTA Miami
Darja Semenistaja [11]
2
3
Sinja Kraus [16]
6
6
Vincitore: S. Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Darja Semenistaja
3-3 → 3-4
Darja Semenistaja
15-15
30-30
40-30
df
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Sinja Kraus
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
df
2-0 → 2-1
Darja Semenistaja
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Semenistaja
2-4 → 2-5
Darja Semenistaja
0-4 → 1-4
Darja Semenistaja
0-2 → 0-3
Darja Semenistaja
0-0 → 0-1
Adam Walton vs Rinky Hijikata (Non prima 20:00)
ATP Miami
Adam Walton [6]
6
6
6
Rinky Hijikata [19]
3
7
1
Vincitore: Walton
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Walton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-1 → 6-1
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
A. Walton
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Walton
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
A. Walton
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
A. Walton
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
R. Hijikata
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-4 → 4-5
A. Walton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
R. Hijikata
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-3 → 3-4
R. Hijikata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
2-2 → 2-3
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Walton
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-2 → 3-2
R. Hijikata
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Court 3 – ore 16:00
Ignacio Buse vs Coleman Wong
ATP Miami
Ignacio Buse [1]
6
3
6
Coleman Wong [21]
2
6
3
Vincitore: Buse
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Wong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
C. Wong
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-2 → 4-2
C. Wong
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
I. Buse
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. Wong
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Buse
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
I. Buse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
C. Wong
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
I. Buse
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Wong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
4-2 → 5-2
I. Buse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
C. Wong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
C. Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Alexander Blockx vs Christopher O’Connell (Non prima 17:30)
ATP Miami
Alexander Blockx [9]
6
4
4
Christopher O'Connell [23]
4
6
6
Vincitore: O'Connell
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. O'Connell
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
C. O'Connell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
A. Blockx
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Blockx
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
C. O'Connell
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 4-6
A. Blockx
15-0
ace
15-15
15-30
df
15-40
4-4 → 4-5
C. O'Connell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Blockx
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
C. O'Connell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Rafael Jodar vs Benjamin Bonzi (Non prima 20:00)
ATP Miami
Rafael Jodar [12]
6
6
Benjamin Bonzi [15]
4
4
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
B. Bonzi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 4-4
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bonzi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-4 → 6-4
B. Bonzi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
R. Jodar
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
B. Bonzi
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
R. Jodar
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-2 → 3-2
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Court 6 – ore 16:00
Yannick Hanfmann vs Luca Van Assche
ATP Miami
Yannick Hanfmann [2]
6
5
6
Luca Van Assche [13]
1
7
3
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Van Assche
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
L. Van Assche
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-3 → 4-3
L. Van Assche
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 2-3
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Van Assche
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
5-5 → 5-6
L. Van Assche
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Van Assche
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-4 → 2-4
Y. Hanfmann
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
0-3 → 1-3
L. Van Assche
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Y. Hanfmann
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
0-1 → 0-2
L. Van Assche
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hanfmann
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Y. Hanfmann
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Zachary Svajda vs Colton Smith (Non prima 18:00)
ATP Miami
Zachary Svajda [11]
6
6
6
Colton Smith
7
3
1
Vincitore: Svajda
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
C. Smith
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Z. Svajda
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Smith
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Z. Svajda
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
C. Smith
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
C. Smith
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
3-1 → 3-2
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
Z. Svajda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
C. Smith
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
ace
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
ace
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
C. Smith
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Z. Svajda
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
C. Smith
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
5-4 → 5-5
C. Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
C. Smith
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
1-2 → 2-2
Z. Svajda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-2 → 1-2
Z. Svajda
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Liam Draxl vs Jay Clarke
ATP Miami
Liam Draxl
6
3
6
Jay Clarke
3
6
4
Vincitore: Draxl
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Clarke
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
J. Clarke
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
4-3 → 5-3
L. Draxl
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
L. Draxl
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Draxl
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Clarke
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
L. Draxl
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-5 → 3-5
J. Clarke
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-5 → 2-5
L. Draxl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
J. Clarke
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Draxl
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Clarke
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Draxl
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
L. Draxl
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Clarke
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
L. Draxl
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
L. Draxl
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-0 → 2-1
J. Clarke
0-15
df
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
L. Draxl
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Thiago Agustin Tirante vs Martin Landaluce (Non prima 20:00)
ATP Miami
Thiago Agustin Tirante [3]
6
5
4
Martin Landaluce
3
7
6
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
T. Agustin Tirante
3-5 → 4-5
T. Agustin Tirante
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
T. Agustin Tirante
1-3 → 2-3
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
1-1 → 1-2
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
M. Landaluce
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
T. Agustin Tirante
4-4 → 5-4
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
T. Agustin Tirante
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 4-3
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-2 → 3-3
T. Agustin Tirante
2-2 → 3-2
M. Landaluce
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 2-2
T. Agustin Tirante
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
T. Agustin Tirante
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Landaluce
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
T. Agustin Tirante
4-3 → 5-3
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-2 → 4-2
T. Agustin Tirante
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Landaluce
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
M. Landaluce
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 4 – ore 16:00
Arthur Fery vs Yunchaokete Bu
ATP Miami
Arthur Fery
6
3
7
Yunchaokete Bu
3
6
5
Vincitore: Fery
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Fery
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
5-5 → 6-5
A. Fery
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Y. Bu
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
3-4 → 4-4
Y. Bu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
A. Fery
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Bu
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
3-5 → 3-6
Y. Bu
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-4 → 2-5
A. Fery
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
A. Fery
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fery
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
5-3 → 6-3
Y. Bu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
5-2 → 5-3
A. Fery
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
A. Fery
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Y. Bu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Aleksandar Vukic vs Billy Harris (Non prima 18:00)
ATP Miami
Aleksandar Vukic [4]
7
6
Billy Harris
6
4
Vincitore: Vukic
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
B. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
A. Vukic
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
B. Harris
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
B. Harris
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-6 → 7-6
B. Harris
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
6-5 → 6-6
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
5-5 → 6-5
B. Harris
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-4 → 5-4
B. Harris
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
A. Vukic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Vukic
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Nikoloz Basilashvili vs Sho Shimabukuro
ATP Miami
Nikoloz Basilashvili
6
6
Sho Shimabukuro [16]
2
1
Vincitore: Basilashvili
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Shimabukuro
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
N. Basilashvili
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Shimabukuro
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-0 → 3-0
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
vs Tomas Barrios Vera
ATP Miami
Aleksandar Vukic [4]
3
6
Tomas Barrios Vera [18]
6
7
Vincitore: Barrios Vera
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
A. Vukic
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
5-6 → 6-6
A. Vukic
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
3-3 → 3-4
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Vukic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
T. Barrios Vera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-4 → 3-5
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
@ Koko (#4576414)
Il prototipo del underdog universitario Italo Americano come prova del nove in queste quali! Se non lo batti non sei da 100 ATP!
Da Cassone a Spizziri c è
Spero sia ironico
La Maia non ha ancora vinto quest’anno,tutte perse,ma già da diverso tempo è irriconoscibile, pensavo si sarebbe ripresa,ma l’ultima volta che l’ho vista mi ha fatto proprio una brutta impressione,ed erano mesi fa,la situazione è persino peggiorata.
Il risultato di ieri uno tra i pochi previsti in una giornata dove invece tanti altri mi hanno sorpreso,da Kraus,Osorio, Sasnovich,Sun..
Quel Cassone di Murphy
conferma ancora ha “sua” regola:
se vinci il primo, e perdi il secondo al TB, è probabile che poi ci lasci le penne… 😉
Classifica live:
Darderi n.17
Cobolli n.13…. ITALIAAA!!!
Sfortuna nel sorteggio al 1 T per Bellucci!
Bene Bellucci, un po’ alla volta sta risalendo la china. Forse non dovrà nemmeno fare le quali per Madrid o chiedere una WC per Roma
Ieri sera non ce l’ho fatta a seguirlo (IL SONNO….) Ma stamani il risveglio e’ d’oro…GRANDE BELLUCCI!!!!!!!!
Perché i governi quando c’è il sole non rubano? 🙂
A parte gli scherzi leggo con piacere della qualificazione di Bellucci, bravo!
Gran vittoria di Zeynep Sonmez ! 😎
Mi pare che Volynets abbia giocato molto bene, a parte il fatto di avere battuto
una campionessa slam
@ tinapica (#4576363)
per fortuna è capitato nella parte bassa del tabellone ed avrà, dopo aver giocato praticamente 9 giorni consecutivi, una giornata defatigante.
Spero gli basti.
Se gli portasse bene poi però contro Norrie il suo torneo finirebbe lì.
Ma questo è: un torneo durissimo.
Forza Olonese
Il Pirata ha ribaltato il Cassone, spargendone tutto il contenuto.
Meno male ma…che fatica!
Evidentemente il contenuto doveva essere ben pesante.
Ora dovrà vedersela con Michelsen e non sarà facile, tutt’altro.
Ma neanche, confidando in una giornata storta dell’avversario, impossibile (certamente avrei preferito Zizipas).
Forza Olonese!
Quando si tratta di italiani ognuno ha i suoi tempi, lasciamoli maturare, invece Landaluce che è un 2006 non è capace. Siete faziosi e in malafede, fate pena.
Ma Bellucci si è ritirato?
Missione compiuta! Primo set da dimenticare, giocato malissimo e senza convinzione. Secondo set lottatissimo! Break e contro break, un ottavo gioco infinito e con caparbietà e resilienza ha vinto il tie-break. Ha alzato il livello nel terzo set e ha dominato e vinto un match contro un avversario tosto e difficile da affrontare. Bravissimo Matty!
Bella Bellucci
@ MAURO (#4576315)
Quindi si merita la top 100. Vediamo (non tanto in questo torneo, a seconda dell’avversario) nei 250 (o 500) che giocherà.
Spero tanto vinca Mattia ma Murphy Cassone è un nome eccezionale! Neanche Scorsese…
Dai pirata, gira questo match e prenditi il MD
@ piper (#4576294)
Ed intanto Viktorija vittoriosa ed acceda al MD.
Quando diedero WC a Jodar ad Indian Wells dissi che sarebbe stato meglio che avesse giocato le quali, sia per fare ulteriore esperienza e anche per prendere 20 punti quasi certi.
Jodar in questo 2026 ha giocato le quali 4 volte, Canberra, Australian Open, Dallas e qui a Miami e le ha sempre superate.
@ tinapica
Sul tubo ora stanno trasmettendo Jodar vs Bonzi.
Ma come, non segue gli ITF? Comunque, Kalieva 22 anni ha vinto il mese scorso un W100 a San Diego (CA) battendo in finale Mandlik.
Davvero un peccato per la Andreescu, che ormai non credo rivedremo più a grandi livelli .
Si può consolare con tre grandi trofei vinti, US Open, Toronto e Indian Wells tutti datati 2019.
Tutt’e due le giustiziere delle Nostre eliminate in due partite secche.
Non è un bel vedere.
Mi spiace tantissimo per Andreescu, grande e sfortunatissima Campionessa.
E, anche se l’incontro non è ancora finito, mi spiace anche per l’eliminazione della monomane Diana di Francia.
Ma chi è questa Stell&&Strisce di origine slava che la sta così duramente bastonando?
Piove ancora? Si può dire Governo ladro? O si incazzerà?
È il momento di dure verità per Mauro: Landaluce è un flop clamoroso: se a 20 anni suonati nonostante 40 wild cards in 3 anni non sei riuscito ad arrivare in top 100 significa che non sei capace
Jodar è solo un buon giocatore ma non può vincere “6 slam” come pronosticato da Mauro: ha perso TUTTI gli scontri diretti con i suoi coetanei: ha perso con Blockx, con Mensik, con Fonseca
Non ha le capacità balistiche di Fonseca, non ha il servizio spaccasassi di Mensik, non ha il fisico bestiale di Fila
Poi oh: tutto può cambiare eh, gli spagnoli sono famosi per le loro “magiche” trasformazioni fisiche ed ossee(e la Wada sembra fatta solo per controllare noi italiani mentre spagnoli americani russi tutto apposto) però ad esempio contro Shapovalov e Atmane(due giocatori forti ma storicamente MOOOOOLTO vulnerabili agli upset e mentalmente non irresistibili contro cui un predestinato dovrebbe vincere easy) Jodar ha straperso
Io spero che passi questo turno di quali e poi finisca con Kouame così ci facciamo 4 risate dalle sberle che prenderà