ITF Maribor e Chihuahua: I Main Draw

16/03/2026 14:26
Camilla Rosatello nella foto
Camilla Rosatello nella foto

ITF MARIBOR(Slo 75k cemento indoor)
[1] Tamara Korpatsch GER vs Jeline Vandromme BEL
Kristina Novak SLO vs Julie Belgraver FRA
Matilde Jorge POR vs Manon Leonard FRA
Gabriela Knutson CZE vs [8] Tatiana Prozorova RUS

[4] Linda Klimovicova POL vs Nuria Parrizas-diaz ESP
Anna-Lena Friedsam GER vs Anna Siskova CZE
Alja Senica SLO vs Diana Martynov FRA
Viktoria Hruncakova SVK vs [6] Jessika Ponchet FRA

[7] Laura Samson CZE vs Valentina Ryser SUI
Celine Naef SUI vs Vendula Valdmannova CZE
Katherine Sebov CAN vs Ela Nala Milic SLO
Samira De stefano ITA vs [3] Daria Snigur UKR

[5] Greet Minnen BEL vs Camilla Rosatello ITA
Pia Lovric SLO vs Heather Watson GBR
Francisca Jorge POR vs Lucie Havlickova CZE
Susan Bandecchi SUI vs [2] Hanne Vandewinkel BEL

ITF CHIHUAHUA(Mex 50k terra)
In attesa…

