Maltempo, da domani la Sportwatchers Cup si sposta al coperto per completare le qualificazioni

Il maltempo costringe gli organizzatori dell’ITF W35 di San Gregorio ad aggiornare il programma delle gare. A partire da domani gli incontri della Sportwatchers Cup gli si disputeranno al coperto, soluzione scelta per far fronte all’emergenza meteo e consentire il regolare svolgimento della competizione.

Le partite si giocheranno sempre al Tennis Club Monte Kà Tira, impianto che ha otto campi in terra rossa, di cui due indoor, utilizzati in queste ore per garantire la continuità del torneo nonostante le condizioni meteo avverse.

Gli incontri si disputeranno a partire dalle ore 8.30 e fino a oltranza, con la possibilità di proseguire anche in tarda serata. L’obiettivo è riallineare il programma del torneo, completare il tabellone delle qualificazioni e consentire così l’avvio, nei tempi previsti, del tabellone principale.

“Il meteo purtroppo non ci sta aiutando – ha spiegato il direttore del torneo Renato Morabito – ma stiamo mettendo in campo tutte le soluzioni possibili per garantire il regolare svolgimento del torneo e portare a termine le qualificazioni nel più breve tempo possibile”.