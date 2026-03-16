Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Elena Rybakina scavalca Iga Swiatek ed è al n.2 del mondo
16/03/2026 08:26 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (16-03-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
11025
Punti
20
Tornei
2
Best: 2
▲
1
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
7783
Punti
22
Tornei
3
Best: 1
▼
-1
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7413
Punti
20
Tornei
4
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
6748
Punti
20
Tornei
5
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6678
Punti
22
Tornei
6
Best: 3
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
6180
Punti
21
Tornei
7
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4232
Punti
20
Tornei
8
Best: 3
▲
1
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
4020
Punti
16
Tornei
9
Best: 9
▲
1
Victoria Mboko
CAN, 0
3351
Punti
21
Tornei
10
Best: 10
▼
-2
Mirra Andreeva
RUS, 0
3066
Punti
20
Tornei
11
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2918
Punti
26
Tornei
12
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2803
Punti
19
Tornei
13
Best: 12
▲
1
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2801
Punti
23
Tornei
14
Best: 8
▼
-1
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2668
Punti
16
Tornei
15
Best: 1
▲
1
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2434
Punti
21
Tornei
16
Best: 12
▲
1
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2095
Punti
24
Tornei
17
Best: 17
▲
1
Iva Jovic
USA, 0
2070
Punti
21
Tornei
18
Best: 5
▼
-3
Madison Keys
USA, 17-02-1995
2026
Punti
19
Tornei
19
Best: 12
▲
2
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1936
Punti
22
Tornei
20
Best: 20
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
1898
Punti
25
Tornei
21
Best: 11
▲
1
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1868
Punti
22
Tornei
22
Best: 12
▼
-3
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
1845
Punti
23
Tornei
23
Best: 23
▲
1
Emma Raducanu
GBR, 0
1680
Punti
23
Tornei
24
Best: 5
▲
2
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1655
Punti
21
Tornei
25
Best: 13
▲
2
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1598
Punti
27
Tornei
26
Best: 4
▼
-3
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1553
Punti
15
Tornei
27
Best: 8
▼
-2
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1550
Punti
27
Tornei
28
Best: 16
--
0
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1528
Punti
18
Tornei
29
Best: 29
▲
3
Alexandra Eala
PHI, 0
1525
Punti
28
Tornei
30
Best: 30
▲
1
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1446
Punti
27
Tornei
31
Best: 31
▼
-2
Maya Joint
AUS, 0
1445
Punti
29
Tornei
32
Best: 24
▲
1
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1425
Punti
24
Tornei
33
Best: 3
▲
1
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1410
Punti
25
Tornei
34
Best: 30
▼
-4
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1383
Punti
25
Tornei
35
Best: 21
▲
3
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1374
Punti
23
Tornei
36
Best: 33
▼
-1
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1367
Punti
26
Tornei
37
Best: 22
▼
-1
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1348
Punti
24
Tornei
38
Best: 38
▼
-1
Lois Boisson
FRA, 0
1345
Punti
21
Tornei
39
Best: 33
▲
2
Ann Li
USA, 26-06-2000
1333
Punti
27
Tornei
40
Best: 40
▼
-1
Janice Tjen
INA, 0
1330
Punti
27
Tornei
41
Best: 41
▼
-1
Sara Bejlek
CZE, 0
1326
Punti
20
Tornei
42
Best: 27
▲
2
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1324
Punti
23
Tornei
43
Best: 6
▲
3
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1263
Punti
14
Tornei
44
Best: 29
▼
-2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1255
Punti
28
Tornei
45
Best: 39
▼
-2
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1244
Punti
25
Tornei
46
Best: 4
▼
-1
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1242
Punti
26
Tornei
47
Best: 28
▲
1
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1237
Punti
20
Tornei
48
Best: 48
▲
2
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1227
Punti
24
Tornei
49
Best: 49
▼
-2
Tereza Valentova
CZE, 0
1217
Punti
18
Tornei
50
Best: 19
▼
-1
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1209
Punti
24
Tornei
51
Best: 30
--
0
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1168
Punti
26
Tornei
52
Best: 2
▲
1
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1156
Punti
18
Tornei
53
Best: 27
▲
2
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1143
Punti
20
Tornei
54
Best: 21
▼
-2
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1140
Punti
24
Tornei
55
Best: 55
▲
2
Antonia Ruzic
CRO, 0
1111
Punti
27
Tornei
56
Best: 44
▼
-2
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1107
Punti
22
Tornei
57
Best: 9
▼
-1
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1090
Punti
18
Tornei
58
Best: 33
▲
3
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
1071
Punti
26
Tornei
59
Best: 36
--
0
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1069
Punti
35
Tornei
60
Best: 39
▼
-2
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
1047
Punti
26
Tornei
61
Best: 22
▲
1
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
1036
Punti
24
Tornei
62
Best: 53
▲
1
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1021
Punti
30
Tornei
63
Best: 62
▲
2
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
1000
Punti
24
Tornei
64
Best: 8
▼
-4
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
987
Punti
23
Tornei
65
Best: 50
▲
1
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
986
Punti
28
Tornei
66
Best: 66
▲
7
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
960
Punti
29
Tornei
67
Best: 23
▼
-3
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
957
Punti
23
Tornei
68
Best: 68
▲
44
Talia Gibson
AUS, 0
950
Punti
32
Tornei
69
Best: 10
▼
-2
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
942
Punti
25
Tornei
70
Best: 60
▼
-1
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
915
Punti
31
Tornei
71
Best: 71
--
0
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
912
Punti
27
Tornei
72
Best: 54
▼
-4
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
903
Punti
26
Tornei
73
Best: 51
▲
1
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
900
Punti
23
Tornei
74
Best: 74
▲
12
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
899
Punti
33
Tornei
75
Best: 20
▲
1
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
896
Punti
26
Tornei
76
Best: 76
▼
-4
Petra Marcinko
CRO, 0
896
Punti
29
Tornei
77
Best: 39
▼
-7
Eva Lys
GER, 12-01-2002
893
Punti
23
Tornei
78
Best: 47
▼
-1
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
883
Punti
30
Tornei
79
Best: 29
▲
3
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
879
Punti
24
Tornei
80
Best: 46
▲
7
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
874
Punti
11
Tornei
81
Best: 32
▲
4
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
872
Punti
26
Tornei
82
Best: 60
▲
6
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
869
Punti
33
Tornei
83
Best: 69
▼
-3
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
866
Punti
27
Tornei
84
Best: 35
▼
-9
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
864
Punti
24
Tornei
85
Best: 54
▼
-6
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
864
Punti
32
Tornei
86
Best: 86
▼
-3
Ella Seidel
GER, 0
845
Punti
26
Tornei
87
Best: 79
▼
-3
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
842
Punti
27
Tornei
88
Best: 81
▼
-7
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
842
Punti
29
Tornei
89
Best: 89
▲
8
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
841
Punti
30
Tornei
90
Best: 51
▼
-1
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
825
Punti
30
Tornei
91
Best: 91
▲
11
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
821
Punti
29
Tornei
92
Best: 34
▲
2
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
820
Punti
28
Tornei
93
Best: 65
--
0
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
815
Punti
22
Tornei
94
Best: 32
▼
-4
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
811
Punti
21
Tornei
95
Best: 56
▲
3
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
811
Punti
27
Tornei
96
Best: 21
▼
-5
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
810
Punti
21
Tornei
97
Best: 76
▼
-2
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
804
Punti
35
Tornei
98
Best: 58
▼
-6
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
803
Punti
23
Tornei
99
Best: 7
▼
-21
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
800
Punti
14
Tornei
100
Best: 2
▲
6
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
797
Punti
18
Tornei
101
Best: 101
--
0
Nikola Bartunkova
CZE, 0
794
Punti
21
Tornei
102
Best: 48
▲
9
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
788
Punti
27
Tornei
103
Best: 87
▼
-4
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
786
Punti
30
Tornei
104
Best: 104
▲
11
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
766
Punti
30
Tornei
105
Best: 40
▼
-9
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
764
Punti
33
Tornei
106
Best: 106
▲
18
Lanlana Tararudee
THA, 0
761
Punti
29
Tornei
107
Best: 31
▼
-3
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
759
Punti
29
Tornei
108
Best: 63
▼
-3
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
751
Punti
33
Tornei
109
Best: 46
▼
-1
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
746
Punti
29
Tornei
110
Best: 105
▲
7
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
737
Punti
24
Tornei
111
Best: 39
▼
-11
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
735
Punti
24
Tornei
112
Best: 71
▼
-3
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
734
Punti
30
Tornei
113
Best: 62
▼
-3
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
730
Punti
23
Tornei
114
Best: 11
--
0
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
716
Punti
16
Tornei
115
Best: 115
▲
4
Lilli Tagger
AUT, 0
708
Punti
16
Tornei
116
Best: 29
--
0
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
701
Punti
26
Tornei
117
Best: 17
▼
-14
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
697
Punti
23
Tornei
118
Best: 118
▲
4
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
697
Punti
18
Tornei
119
Best: 57
▼
-6
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
694
Punti
29
Tornei
120
Best: 99
▼
-13
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
690
Punti
31
Tornei
121
Best: 121
--
0
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
685
Punti
23
Tornei
122
Best: 33
▼
-4
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
680
Punti
26
Tornei
123
Best: 91
--
0
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
665
Punti
33
Tornei
124
Best: 36
▼
-4
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
664
Punti
24
Tornei
125
Best: 125
--
0
Alina Korneeva
RUS, 0
643
Punti
24
Tornei
126
Best: 114
▲
4
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
629
Punti
19
Tornei
127
Best: 25
▲
62
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
625
Punti
16
Tornei
128
Best: 121
▲
6
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
621
Punti
24
Tornei
129
Best: 129
▲
2
Dominika Salkova
CZE, 0
613
Punti
27
Tornei
130
Best: 22
▲
18
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
604
Punti
24
Tornei
131
Best: 112
▲
15
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
602
Punti
32
Tornei
132
Best: 132
▼
-3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
602
Punti
28
Tornei
133
Best: 133
--
0
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
591
Punti
27
Tornei
134
Best: 133
▲
2
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
588
Punti
27
Tornei
135
Best: 135
▲
2
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
579
Punti
28
Tornei
136
Best: 117
▼
-8
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
574
Punti
19
Tornei
137
Best: 94
▼
-11
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
572
Punti
23
Tornei
138
Best: 41
▼
-11
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
571
Punti
25
Tornei
139
Best: 112
▼
-7
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
569
Punti
25
Tornei
140
Best: 41
▼
-5
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
560
Punti
36
Tornei
141
Best: 141
▲
3
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
552
Punti
31
Tornei
142
Best: 31
▼
-3
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
549
Punti
21
Tornei
143
Best: 99
▼
-5
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
540
Punti
27
Tornei
144
Best: 144
▼
-2
Lola Radivojevic
SRB, 0
540
Punti
27
Tornei
145
Best: 145
▼
-2
Linda Klimovicova
POL, 0
537
Punti
19
Tornei
146
Best: 4
▲
19
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
534
Punti
19
Tornei
147
Best: 147
▼
-2
Emerson Jones
AUS, 0
532
Punti
18
Tornei
148
Best: 148
▼
-8
Sofia Costoulas
BEL, 0
519
Punti
28
Tornei
149
Best: 149
--
0
Taylah Preston
AUS, 0
497
Punti
27
Tornei
150
Best: 93
▲
6
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
494
Punti
26
Tornei
151
Best: 150
▲
7
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
493
Punti
27
Tornei
152
Best: 46
▼
-11
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
490
Punti
32
Tornei
153
Best: 54
▼
-6
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
490
Punti
26
Tornei
154
Best: 152
▲
3
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
484
Punti
31
Tornei
155
Best: 19
▼
-5
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
478
Punti
36
Tornei
156
Best: 59
▼
-3
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
476
Punti
21
Tornei
157
Best: 157
▼
-3
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
473
Punti
27
Tornei
158
Best: 158
▼
-3
Polina Iatcenko
RUS, 0
471
Punti
22
Tornei
159
Best: 159
▲
5
Teodora Kostovic
SRB, 0
464
Punti
25
Tornei
160
Best: 105
▼
-8
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
462
Punti
29
Tornei
161
Best: 150
▼
-1
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
461
Punti
28
Tornei
162
Best: 143
▼
-3
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
459
Punti
34
Tornei
163
Best: 46
▼
-12
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
457
Punti
25
Tornei
164
Best: 84
▲
23
Kayla Day
USA, 28-09-1999
448
Punti
24
Tornei
165
Best: 108
▲
3
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
446
Punti
34
Tornei
166
Best: 166
--
0
Carol Young Suh Lee
USA, 0
440
Punti
27
Tornei
167
Best: 71
▼
-6
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
436
Punti
31
Tornei
168
Best: 165
▲
3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
434
Punti
29
Tornei
169
Best: 104
--
0
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
431
Punti
28
Tornei
170
Best: 168
▲
7
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
422
Punti
27
Tornei
171
Best: 22
▼
-8
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
420
Punti
8
Tornei
172
Best: 158
▲
11
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
420
Punti
29
Tornei
173
Best: 97
▼
-3
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
416
Punti
27
Tornei
174
Best: 174
▼
-2
Laura Samson
CZE, 0
412
Punti
20
Tornei
175
Best: 175
▲
1
Tatiana Prozorova
RUS, 0
410
Punti
25
Tornei
176
Best: 70
▼
-14
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
409
Punti
25
Tornei
177
Best: 56
▼
-2
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
408
Punti
27
Tornei
178
Best: 177
▲
8
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
407
Punti
25
Tornei
179
Best: 179
▼
-1
Mary Stoiana
USA, 0
400
Punti
21
Tornei
180
Best: 93
▲
12
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
396
Punti
28
Tornei
181
Best: 21
▼
-2
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
394
Punti
14
Tornei
182
Best: 83
▼
-2
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
394
Punti
27
Tornei
183
Best: 121
▼
-2
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
393
Punti
25
Tornei
184
Best: 23
▲
9
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
391
Punti
30
Tornei
185
Best: 170
▼
-1
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
387
Punti
24
Tornei
186
Best: 11
▲
2
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
385
Punti
16
Tornei
187
Best: 187
▼
-2
Anca Todoni
ROU, 0
384
Punti
13
Tornei
188
Best: 156
▼
-21
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
383
Punti
19
Tornei
189
Best: 189
▲
1
Cadence Brace
CAN, 0
383
Punti
23
Tornei
190
Best: 176
▲
1
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
383
Punti
27
Tornei
191
Best: 58
▼
-17
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
382
Punti
31
Tornei
192
Best: 84
▲
5
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
378
Punti
23
Tornei
193
Best: 193
▲
20
Noma Noha Akugue
GER, 0
378
Punti
34
Tornei
194
Best: 100
▲
8
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
377
Punti
14
Tornei
195
Best: 1
▼
-22
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
375
Punti
7
Tornei
196
Best: 196
▼
-14
Fiona Crawley
USA, 0
375
Punti
22
Tornei
197
Best: 187
▼
-2
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
370
Punti
25
Tornei
198
Best: 27
▼
-2
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
368
Punti
16
Tornei
199
Best: 191
▲
1
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
368
Punti
30
Tornei
200
Best: 191
▼
-2
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
367
Punti
26
Tornei
201
Best: 114
▲
33
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
366
Punti
14
Tornei
202
Best: 45
▲
2
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
361
Punti
24
Tornei
203
Best: 173
▼
-4
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
356
Punti
23
Tornei
204
Best: 204
▼
-10
Kayla Cross
CAN, 0
352
Punti
31
Tornei
205
Best: 205
▼
-2
Veronika Podrez
UKR, 0
349
Punti
23
Tornei
206
Best: 206
--
0
Elena Pridankina
RUS, 0
346
Punti
26
Tornei
207
Best: 207
▼
-6
Aoi Ito
JPN, 0
345
Punti
16
Tornei
208
Best: 105
▲
2
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
344
Punti
30
Tornei
209
Best: 116
▲
32
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
341
Punti
25
Tornei
210
Best: 100
▲
2
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
340
Punti
32
Tornei
211
Best: 97
--
0
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
338
Punti
16
Tornei
212
Best: 212
▲
7
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
336
Punti
28
Tornei
213
Best: 213
▲
15
Celine Naef
SUI, 0
335
Punti
23
Tornei
214
Best: 203
▼
-6
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
335
Punti
25
Tornei
215
Best: 52
▼
-10
Claire Liu
USA, 25-05-2000
334
Punti
20
Tornei
216
Best: 168
▼
-9
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
332
Punti
31
Tornei
217
Best: 43
--
0
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
331
Punti
29
Tornei
218
Best: 207
▲
34
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
329
Punti
34
Tornei
219
Best: 88
▲
1
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
326
Punti
30
Tornei
220
Best: 105
▼
-6
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
324
Punti
32
Tornei
221
Best: 39
▼
-5
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
323
Punti
13
Tornei
222
Best: 222
▲
5
Luisina Giovannini
ARG, 0
323
Punti
18
Tornei
223
Best: 215
▼
-5
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
321
Punti
26
Tornei
224
Best: 201
▼
-15
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
321
Punti
24
Tornei
225
Best: 96
▼
-10
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
320
Punti
33
Tornei
226
Best: 49
▼
-3
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
315
Punti
15
Tornei
227
Best: 227
▼
-3
Gabriela Knutson
CZE, 0
313
Punti
30
Tornei
228
Best: 90
▲
4
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
313
Punti
29
Tornei
229
Best: 229
▼
-8
Julia Avdeeva
RUS, 0
313
Punti
22
Tornei
230
Best: 230
▲
10
Lucie Havlickova
CZE, 0
311
Punti
16
Tornei
231
Best: 231
▼
-6
Tara Wuerth
CRO, 0
309
Punti
20
Tornei
232
Best: 232
▼
-10
Barbora Palicova
CZE, 0
308
Punti
29
Tornei
233
Best: 153
▼
-4
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
306
Punti
35
Tornei
234
Best: 164
▼
-4
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
306
Punti
27
Tornei
235
Best: 97
▼
-9
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
298
Punti
25
Tornei
236
Best: 236
▼
-1
Ayana Akli
USA, 0
298
Punti
26
Tornei
237
Best: 136
--
0
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
297
Punti
31
Tornei
238
Best: 125
▲
26
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
295
Punti
19
Tornei
239
Best: 222
▼
-1
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
295
Punti
29
Tornei
240
Best: 227
▼
-9
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
291
Punti
21
Tornei
241
Best: 241
▲
17
Elizara Yaneva
BUL, 0
290
Punti
16
Tornei
242
Best: 242
▲
12
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
288
Punti
26
Tornei
243
Best: 153
▲
6
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
287
Punti
36
Tornei
244
Best: 233
▼
-2
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
287
Punti
25
Tornei
245
Best: 212
▼
-6
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
287
Punti
28
Tornei
246
Best: 221
▲
7
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
287
Punti
20
Tornei
247
Best: 152
▲
1
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
285
Punti
32
Tornei
248
Best: 119
▲
25
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
284
Punti
26
Tornei
249
Best: 205
▲
1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
283
Punti
27
Tornei
250
Best: 172
▼
-5
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
280
Punti
18
Tornei
251
Best: 196
▼
-5
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
280
Punti
32
Tornei
252
Best: 252
▼
-8
Mingge Xu
GBR, 0
279
Punti
21
Tornei
253
Best: 151
▲
3
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
276
Punti
32
Tornei
254
Best: 209
▲
3
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
274
Punti
25
Tornei
255
Best: 214
▲
14
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
270
Punti
34
Tornei
256
Best: 256
▼
-5
Hina Inoue
USA, 0
269
Punti
23
Tornei
257
Best: 165
▼
-24
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
269
Punti
27
Tornei
258
Best: 38
▲
2
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
268
Punti
14
Tornei
259
Best: 259
▲
6
Fangran Tian
CHN, 0
268
Punti
21
Tornei
260
Best: 1
▲
1
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
267
Punti
5
Tornei
261
Best: 38
▲
2
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
266
Punti
15
Tornei
262
Best: 45
▲
5
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
261
Punti
22
Tornei
263
Best: 118
▲
5
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
260
Punti
20
Tornei
264
Best: 264
▲
51
Akasha Urhobo
USA, 0
259
Punti
21
Tornei
265
Best: 265
▲
6
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
258
Punti
26
Tornei
266
Best: 168
▼
-19
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
257
Punti
26
Tornei
267
Best: 267
▼
-5
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
255
Punti
18
Tornei
268
Best: 2
▼
-2
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
252
Punti
9
Tornei
269
Best: 214
▲
6
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
251
Punti
20
Tornei
270
Best: 270
▲
2
Mia Ristic
SRB, 0
250
Punti
31
Tornei
271
Best: 271
▲
40
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
248
Punti
24
Tornei
272
Best: 176
▲
4
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
247
Punti
27
Tornei
273
Best: 273
▲
8
Jeline Vandromme
BEL, 0
247
Punti
17
Tornei
274
Best: 243
▲
5
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
246
Punti
20
Tornei
275
Best: 275
▲
25
Aliona Falei
BLR, 0
243
Punti
22
Tornei
276
Best: 276
▼
-33
Sara Saito
JPN, 0
242
Punti
29
Tornei
277
Best: 244
▲
5
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
242
Punti
23
Tornei
278
Best: 278
▼
-19
Clervie Ngounoue
USA, 0
241
Punti
15
Tornei
279
Best: 254
▲
1
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
241
Punti
31
Tornei
280
Best: 280
▲
3
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
240
Punti
25
Tornei
281
Best: 281
▲
3
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
239
Punti
16
Tornei
282
Best: 149
▲
3
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
239
Punti
15
Tornei
283
Best: 189
▲
4
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
238
Punti
16
Tornei
284
Best: 284
▲
41
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
234
Punti
12
Tornei
285
Best: 284
▲
1
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
234
Punti
19
Tornei
286
Best: 277
▼
-9
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
233
Punti
20
Tornei
287
Best: 287
▼
-17
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
232
Punti
30
Tornei
288
Best: 288
▲
1
Wakana Sonobe
JPN, 0
232
Punti
14
Tornei
289
Best: 230
▼
-1
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
232
Punti
33
Tornei
290
Best: 40
--
0
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
231
Punti
18
Tornei
291
Best: 291
--
0
Lia Karatancheva
BUL, 0
231
Punti
34
Tornei
292
Best: 103
▲
2
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
231
Punti
27
Tornei
293
Best: 293
▼
-15
Vendula Valdmannova
CZE, 0
231
Punti
17
Tornei
294
Best: 294
▼
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
230
Punti
28
Tornei
295
Best: 295
▼
-2
Carolyn Ansari
USA, 0
229
Punti
30
Tornei
296
Best: 135
▼
-41
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
228
Punti
24
Tornei
297
Best: 297
▲
8
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
228
Punti
25
Tornei
298
Best: 298
▲
36
Alexandra Shubladze
RUS, 0
228
Punti
18
Tornei
299
Best: 213
▲
11
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
222
Punti
27
Tornei
300
Best: 300
▲
67
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
222
Punti
15
Tornei
301
Best: 132
▼
-27
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
221
Punti
23
Tornei
302
Best: 302
▲
4
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
221
Punti
21
Tornei
303
Best: 35
▼
-5
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
219
Punti
12
Tornei
304
Best: 299
▼
-5
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
218
Punti
25
Tornei
305
Best: 305
▲
38
Erika Andreeva
RUS, 0
217
Punti
22
Tornei
306
Best: 306
▼
-5
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
217
Punti
25
Tornei
307
Best: 178
▼
-5
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
216
Punti
27
Tornei
308
Best: 308
▼
-72
Amarissa Toth
HUN, 0
216
Punti
20
Tornei
309
Best: 296
▼
-6
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
216
Punti
28
Tornei
310
Best: 293
▲
2
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
216
Punti
24
Tornei
311
Best: 299
▼
-7
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
215
Punti
21
Tornei
312
Best: 31
▼
-16
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
214
Punti
18
Tornei
313
Best: 313
▲
11
Lea Ma
USA, 01-02-2001
211
Punti
26
Tornei
314
Best: 221
▼
-5
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
210
Punti
24
Tornei
315
Best: 315
▲
99
Hayu Kinoshita
JPN, 0
209
Punti
21
Tornei
316
Best: 316
▼
-3
Julie Struplova
CZE, 0
209
Punti
17
Tornei
317
Best: 292
▲
3
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
208
Punti
24
Tornei
318
Best: 318
▼
-4
Laura Hietaranta
FIN, 0
208
Punti
21
Tornei
319
Best: 158
▼
-2
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
206
Punti
28
Tornei
320
Best: 301
▼
-4
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
205
Punti
25
Tornei
321
Best: 226
▼
-2
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
205
Punti
19
Tornei
322
Best: 322
▲
13
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
205
Punti
28
Tornei
323
Best: 323
▲
7
Julieta Pareja
USA, 0
204
Punti
12
Tornei
324
Best: 316
▼
-2
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
204
Punti
18
Tornei
325
Best: 325
▼
-4
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
203
Punti
25
Tornei
326
Best: 326
▲
11
Miho Kuramochi
JPN, 0
200
Punti
23
Tornei
327
Best: 211
▼
-4
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
199
Punti
24
Tornei
328
Best: 328
▲
8
Han Shi
CHN, 0
198
Punti
25
Tornei
329
Best: 329
▼
-3
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
198
Punti
18
Tornei
330
Best: 61
▼
-33
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
195
Punti
21
Tornei
331
Best: 318
▲
2
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
194
Punti
31
Tornei
332
Best: 332
▲
16
Mia Pohankova
SVK, 0
193
Punti
8
Tornei
333
Best: 332
▲
6
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
193
Punti
26
Tornei
334
Best: 329
▼
-2
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
192
Punti
27
Tornei
335
Best: 36
▼
-7
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
191
Punti
16
Tornei
336
Best: 204
▼
-28
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
190
Punti
19
Tornei
337
Best: 337
▼
-42
Robin Montgomery
USA, 0
189
Punti
6
Tornei
338
Best: 338
▼
-20
Renata Jamrichova
SVK, 0
189
Punti
12
Tornei
339
Best: 339
▲
12
Giorgia Pedone
ITA, 0
189
Punti
26
Tornei
340
Best: 181
▲
36
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
189
Punti
21
Tornei
341
Best: 266
▼
-1
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
188
Punti
22
Tornei
342
Best: 342
▼
-1
Amarni Banks
GBR, 0
188
Punti
18
Tornei
343
Best: 309
▼
-1
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
188
Punti
20
Tornei
344
Best: 344
▲
2
Natalija Senic
SRB, 0
188
Punti
21
Tornei
345
Best: 345
▲
30
Elena Micic
AUS, 0
187
Punti
26
Tornei
346
Best: 150
▼
-19
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
187
Punti
19
Tornei
347
Best: 136
▼
-16
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
185
Punti
19
Tornei
348
Best: 348
▼
-1
Ariana Geerlings
ESP, 0
184
Punti
16
Tornei
349
Best: 349
▲
12
Eva Bennemann
GER, 0
184
Punti
17
Tornei
350
Best: 139
▼
-21
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
183
Punti
21
Tornei
351
Best: 203
▲
6
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
183
Punti
27
Tornei
352
Best: 352
▼
-2
Hibah Shaikh
USA, 0
183
Punti
21
Tornei
353
Best: 35
--
0
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
182
Punti
21
Tornei
354
Best: 354
▲
5
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
182
Punti
26
Tornei
355
Best: 310
▲
5
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
182
Punti
21
Tornei
356
Best: 356
▼
-7
Francesca Pace
ITA, 0
182
Punti
16
Tornei
357
Best: 169
▲
7
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
181
Punti
30
Tornei
358
Best: 2
▼
-4
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
180
Punti
6
Tornei
359
Best: 47
▼
-4
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
360
Best: 360
▼
-16
Amandine Monnot
FRA, 0
180
Punti
19
Tornei
361
Best: 361
▼
-5
Alina Granwehr
SUI, 0
180
Punti
19
Tornei
362
Best: 283
▲
18
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
178
Punti
12
Tornei
363
Best: 363
▲
2
Nastasja Schunk
GER, 0
177
Punti
23
Tornei
364
Best: 364
▼
-6
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
177
Punti
23
Tornei
365
Best: 299
▼
-27
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
177
Punti
23
Tornei
366
Best: 366
▼
-14
Monika Ekstrand
USA, 0
176
Punti
12
Tornei
367
Best: 367
▼
-1
Eryn Cayetano
USA, 0
175
Punti
21
Tornei
368
Best: 368
▲
4
Martha Matoula
GRE, 0
174
Punti
26
Tornei
369
Best: 369
▼
-7
Kira Pavlova
RUS, 0
174
Punti
19
Tornei
370
Best: 149
▼
-2
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
173
Punti
18
Tornei
371
Best: 83
▲
11
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
168
Punti
4
Tornei
372
Best: 296
▲
6
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
167
Punti
25
Tornei
373
Best: 342
▲
8
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
167
Punti
21
Tornei
374
Best: 82
▼
-4
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
165
Punti
16
Tornei
375
Best: 322
▲
9
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
165
Punti
21
Tornei
376
Best: 376
▲
7
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
377
Best: 133
▼
-8
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
165
Punti
23
Tornei
378
Best: 237
▼
-4
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
164
Punti
23
Tornei
379
Best: 253
▲
12
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
163
Punti
37
Tornei
380
Best: 131
▼
-9
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
162
Punti
17
Tornei
381
Best: 381
▼
-8
Angelina Voloshchuk
POR, 0
162
Punti
19
Tornei
382
Best: 69
▼
-5
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
162
Punti
31
Tornei
383
Best: 383
▲
4
Diletta Cherubini
ITA, 0
161
Punti
29
Tornei
384
Best: 199
▲
5
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
161
Punti
23
Tornei
385
Best: 114
▲
1
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
160
Punti
22
Tornei
386
Best: 280
▼
-1
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
160
Punti
27
Tornei
387
Best: 387
▲
10
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
160
Punti
30
Tornei
388
Best: 388
▲
4
Denislava Glushkova
BUL, 0
160
Punti
24
Tornei
389
Best: 200
▲
10
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
159
Punti
25
Tornei
390
Best: 390
▲
5
Weronika Ewald
POL, 0
159
Punti
20
Tornei
391
Best: 391
▲
2
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
158
Punti
20
Tornei
392
Best: 314
▲
6
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
157
Punti
27
Tornei
393
Best: 60
▼
-14
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
157
Punti
24
Tornei
394
Best: 81
▼
-49
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
156
Punti
11
Tornei
395
Best: 395
▼
-5
Saki Imamura
JPN, 0
156
Punti
18
Tornei
396
Best: 396
▲
4
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
155
Punti
21
Tornei
397
Best: 397
▲
71
Vaishnavi Adkar
IND, 0
155
Punti
13
Tornei
398
Best: 210
▲
4
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
155
Punti
24
Tornei
399
Best: 399
▲
31
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
155
Punti
22
Tornei
400
Best: 348
▼
-6
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
153
Punti
20
Tornei
401
Best: 401
▲
3
Victoria Hu
USA, 0
152
Punti
26
Tornei
402
Best: 402
▲
4
Alexis Blokhina
USA, 0
152
Punti
15
Tornei
403
Best: 347
--
0
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
151
Punti
18
Tornei
404
Best: 404
▲
3
Kristiana Sidorova
RUS, 0
151
Punti
22
Tornei
405
Best: 405
▲
14
Alicia Dudeney
GBR, 0
151
Punti
21
Tornei
406
Best: 406
▲
5
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
149
Punti
22
Tornei
407
Best: 320
▼
-11
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
149
Punti
16
Tornei
408
Best: 56
▲
4
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
148
Punti
14
Tornei
409
Best: 151
▲
1
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
148
Punti
10
Tornei
410
Best: 410
▲
12
Martina Okalova
SVK, 0
148
Punti
17
Tornei
411
Best: 213
▼
-104
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
147
Punti
26
Tornei
412
Best: 216
▲
4
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
147
Punti
22
Tornei
413
Best: 413
▲
4
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
147
Punti
25
Tornei
414
Best: 414
▲
9
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
146
Punti
24
Tornei
415
Best: 415
▼
-10
Vittoria Paganetti
ITA, 0
146
Punti
21
Tornei
416
Best: 291
▲
12
Alana Smith
USA, 09-11-1999
144
Punti
24
Tornei
417
Best: 186
▼
-8
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
144
Punti
24
Tornei
418
Best: 418
▼
-3
Yufei Ren
CHN, 0
143
Punti
24
Tornei
419
Best: 292
▼
-31
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
143
Punti
18
Tornei
420
Best: 154
▲
1
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
142
Punti
22
Tornei
421
Best: 250
▲
6
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
141
Punti
29
Tornei
422
Best: 254
▲
2
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
141
Punti
16
Tornei
423
Best: 423
▲
19
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
141
Punti
17
Tornei
424
Best: 346
▲
37
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
141
Punti
21
Tornei
425
Best: 219
▲
7
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
140
Punti
14
Tornei
426
Best: 426
▲
5
Priska Nugroho
INA, 0
140
Punti
20
Tornei
427
Best: 226
▼
-2
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
140
Punti
14
Tornei
428
Best: 428
▲
10
Federica Urgesi
ITA, 0
138
Punti
25
Tornei
429
Best: 429
▼
-3
Xinxin Yao
CHN, 0
138
Punti
32
Tornei
430
Best: 296
▼
-1
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
137
Punti
15
Tornei
431
Best: 175
▼
-30
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
137
Punti
18
Tornei
432
Best: 432
▲
4
Amelia Rajecki
GBR, 0
136
Punti
27
Tornei
433
Best: 379
▲
4
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
136
Punti
17
Tornei
434
Best: 162
▲
11
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
135
Punti
20
Tornei
435
Best: 304
▲
4
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
134
Punti
20
Tornei
436
Best: 433
▲
4
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
134
Punti
20
Tornei
437
Best: 437
▲
13
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
133
Punti
16
Tornei
438
Best: 371
▼
-18
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
133
Punti
21
Tornei
439
Best: 110
▼
-6
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
132
Punti
19
Tornei
440
Best: 421
▲
1
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
132
Punti
11
Tornei
441
Best: 427
▲
29
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
131
Punti
20
Tornei
442
Best: 404
▲
2
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
131
Punti
24
Tornei
443
Best: 443
▼
-80
Kristina Dmitruk
BLR, 0
128
Punti
13
Tornei
444
Best: 444
▲
37
Kristina Liutova
RUS, 0
128
Punti
9
Tornei
445
Best: 445
▼
-27
Zongyu Li
CHN, 0
127
Punti
19
Tornei
446
Best: 446
▲
66
Noemi Basiletti
ITA, 0
126
Punti
20
Tornei
447
Best: 447
▲
55
Ena Koike
JPN, 0
126
Punti
20
Tornei
448
Best: 85
--
0
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
125
Punti
17
Tornei
449
Best: 339
▲
5
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
125
Punti
20
Tornei
450
Best: 450
▲
5
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
125
Punti
20
Tornei
451
Best: 147
▲
6
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
124
Punti
18
Tornei
452
Best: 104
▼
-39
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
124
Punti
9
Tornei
453
Best: 453
▲
11
Nahia Berecoechea
FRA, 0
124
Punti
22
Tornei
454
Best: 454
▲
41
Jiaqi Wang
CHN, 0
124
Punti
26
Tornei
455
Best: 455
▲
73
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
124
Punti
16
Tornei
456
Best: 456
▲
3
Rada Zolotareva
RUS, 0
124
Punti
8
Tornei
457
Best: 457
▲
3
Angella Okutoyi
KEN, 0
124
Punti
9
Tornei
458
Best: 458
▼
-15
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
123
Punti
22
Tornei
459
Best: 459
▲
3
Ranah Stoiber
GBR, 0
123
Punti
23
Tornei
460
Best: 437
▲
3
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
123
Punti
21
Tornei
461
Best: 461
▼
-15
Britt Du Pree
NED, 0
123
Punti
20
Tornei
462
Best: 347
▼
-27
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
122
Punti
26
Tornei
463
Best: 200
▼
-29
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
122
Punti
26
Tornei
464
Best: 442
▲
1
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
121
Punti
22
Tornei
465
Best: 190
▼
-18
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
120
Punti
16
Tornei
466
Best: 395
▲
3
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
120
Punti
19
Tornei
467
Best: 361
▼
-11
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
120
Punti
18
Tornei
468
Best: 190
▲
14
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
119
Punti
17
Tornei
469
Best: 469
▲
36
Jana Kovackova
CZE, 0
118
Punti
11
Tornei
470
Best: 470
▲
8
Aran Teixido Garcia
ESP, 0
118
Punti
15
Tornei
471
Best: 471
▲
60
Mio Mushika
JPN, 0
118
Punti
23
Tornei
472
Best: 472
▼
-21
Julia Adams
USA, 0
118
Punti
23
Tornei
473
Best: 473
▼
-6
Ella Mcdonald
GBR, 0
117
Punti
21
Tornei
474
Best: 474
▼
-1
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
117
Punti
23
Tornei
475
Best: 475
▲
101
Rositsa Dencheva
BUL, 0
117
Punti
16
Tornei
476
Best: 476
▼
-4
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
116
Punti
15
Tornei
477
Best: 477
▼
-3
Madison Sieg
USA, 0
116
Punti
20
Tornei
478
Best: 478
▼
-3
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
116
Punti
22
Tornei
479
Best: 479
▼
-3
Jenny Lim
FRA, 0
115
Punti
22
Tornei
480
Best: 434
▼
-3
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
115
Punti
20
Tornei
481
Best: 481
▲
61
Alana Subasic
AUS, 0
114
Punti
22
Tornei
482
Best: 482
▼
-3
Carla Markus
ARG, 0
114
Punti
19
Tornei
483
Best: 143
▼
-12
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
114
Punti
18
Tornei
484
Best: 466
▲
9
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
114
Punti
16
Tornei
485
Best: 485
▼
-2
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
113
Punti
19
Tornei
486
Best: 317
▼
-2
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
113
Punti
22
Tornei
487
Best: 487
--
0
Mathilde Lollia
FRA, 0
113
Punti
18
Tornei
488
Best: 169
--
0
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
113
Punti
19
Tornei
489
Best: 489
▲
21
Alessandra Mazzola
ITA, 0
112
Punti
19
Tornei
490
Best: 127
▼
-5
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
112
Punti
10
Tornei
491
Best: 491
▲
32
Lidia Encheva
BUL, 0
112
Punti
17
Tornei
492
Best: 492
▼
-3
Varvara Panshina
RUS, 0
112
Punti
17
Tornei
493
Best: 493
▼
-2
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
111
Punti
16
Tornei
494
Best: 494
▲
4
Radka Zelnickova
SVK, 0
111
Punti
22
Tornei
495
Best: 495
▲
16
Gina Dittmann
GER, 0
111
Punti
21
Tornei
496
Best: 496
▼
-4
Mayu Crossley
JPN, 0
111
Punti
12
Tornei
497
Best: 463
▼
-7
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
111
Punti
18
Tornei
498
Best: 498
▼
-4
Sara Dols
ESP, 0
111
Punti
21
Tornei
499
Best: 26
▼
-33
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
110
Punti
10
Tornei
500
Best: 500
▼
-4
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
110
Punti
9
Tornei
501
Best: 501
▼
-4
Maria Urrutia
ARG, 0
109
Punti
17
Tornei
502
Best: 502
▲
2
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
109
Punti
20
Tornei
503
Best: 503
▼
-3
Marie Vogt
GER, 0
109
Punti
19
Tornei
504
Best: 485
▲
39
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
108
Punti
18
Tornei
505
Best: 505
▲
2
Laura Mair
ITA, 0
108
Punti
20
Tornei
506
Best: 32
▼
-57
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
107
Punti
12
Tornei
507
Best: 507
▲
18
Yara Bartashevich
FRA, 0
107
Punti
27
Tornei
508
Best: 508
▲
5
Sarah Van Emst
NED, 0
106
Punti
20
Tornei
509
Best: 509
▼
-6
Josy Daems
GER, 0
106
Punti
18
Tornei
510
Best: 380
▼
-1
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
106
Punti
19
Tornei
511
Best: 163
▲
53
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
105
Punti
26
Tornei
512
Best: 512
▼
-4
Anja Stankovic
SRB, 0
105
Punti
18
Tornei
513
Best: 296
▲
3
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
104
Punti
16
Tornei
514
Best: 266
▼
-13
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
104
Punti
12
Tornei
515
Best: 515
▼
-35
Luca Udvardy
HUN, 0
104
Punti
12
Tornei
516
Best: 503
▲
1
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
104
Punti
21
Tornei
517
Best: 1
▲
37
Venus Williams
USA, 17-06-1980
103
Punti
8
Tornei
518
Best: 518
▲
14
Arianna Zucchini
ITA, 0
103
Punti
24
Tornei
519
Best: 342
▼
-1
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
102
Punti
16
Tornei
520
Best: 300
--
0
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
102
Punti
11
Tornei
521
Best: 231
▼
-113
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
102
Punti
28
Tornei
522
Best: 240
▼
-64
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
102
Punti
20
Tornei
523
Best: 466
▼
-8
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
102
Punti
14
Tornei
524
Best: 137
▼
-38
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
102
Punti
12
Tornei
525
Best: 158
▼
-72
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
101
Punti
14
Tornei
526
Best: 410
--
0
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
101
Punti
23
Tornei
527
Best: 527
▼
-3
Maria Sara Popa
ROU, 0
101
Punti
19
Tornei
528
Best: 528
▲
2
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
101
Punti
14
Tornei
529
Best: 529
▲
19
Arina Bulatova
RUS, 0
101
Punti
20
Tornei
530
Best: 179
▼
-11
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
100
Punti
16
Tornei
531
Best: 531
▲
2
Ana Candiotto
BRA, 0
100
Punti
20
Tornei
532
Best: 489
▲
3
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
100
Punti
20
Tornei
533
Best: 533
▲
5
Hannah Klugman
GBR, 0
99
Punti
13
Tornei
534
Best: 309
▲
26
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
99
Punti
20
Tornei
535
Best: 535
▼
-1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
99
Punti
17
Tornei
536
Best: 523
▲
8
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
98
Punti
19
Tornei
537
Best: 494
▼
-1
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
98
Punti
21
Tornei
538
Best: 331
▼
-11
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
97
Punti
12
Tornei
539
Best: 539
▼
-18
Julie Pastikova
CZE, 0
97
Punti
15
Tornei
540
Best: 14
--
0
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
96
Punti
8
Tornei
541
Best: 143
▼
-2
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
96
Punti
18
Tornei
542
Best: 190
▲
4
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
96
Punti
18
Tornei
543
Best: 71
▲
6
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
95
Punti
11
Tornei
544
Best: 424
▲
3
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
95
Punti
15
Tornei
545
Best: 545
▲
5
Luiza Fullana
BRA, 0
95
Punti
19
Tornei
546
Best: 367
▼
-24
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
95
Punti
19
Tornei
547
Best: 328
▲
5
Lian Tran
NED, 19-07-2002
94
Punti
22
Tornei
548
Best: 548
▲
23
Julia Stusek
GER, 0
94
Punti
11
Tornei
549
Best: 549
▲
4
Marie Weckerle
LUX, 0
94
Punti
17
Tornei
550
Best: 550
▲
8
Camilla Zanolini
ITA, 0
94
Punti
18
Tornei
551
Best: 317
▲
5
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
552
Best: 552
▲
5
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
93
Punti
22
Tornei
553
Best: 405
▼
-54
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
93
Punti
17
Tornei
554
Best: 356
▼
-40
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
92
Punti
17
Tornei
555
Best: 491
▼
-26
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
92
Punti
15
Tornei
556
Best: 413
▼
-50
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
92
Punti
14
Tornei
557
Best: 527
▲
4
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
558
Best: 284
▼
-3
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
91
Punti
19
Tornei
559
Best: 487
▲
11
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
91
Punti
22
Tornei
560
Best: 4
▼
-108
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
90
Punti
5
Tornei
561
Best: 561
▲
5
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
90
Punti
10
Tornei
562
Best: 352
▼
-11
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
90
Punti
14
Tornei
563
Best: 563
▼
-1
Kristina Kroitor
RUS, 0
89
Punti
14
Tornei
564
Best: 564
▲
8
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
89
Punti
18
Tornei
565
Best: 565
▲
33
Mara Guth
GER, 0
89
Punti
19
Tornei
566
Best: 566
▼
-3
Valentina Steiner
GER, 0
88
Punti
17
Tornei
567
Best: 332
▲
77
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
88
Punti
16
Tornei
568
Best: 568
▲
5
Yuno Kitahara
JPN, 0
88
Punti
20
Tornei
569
Best: 468
▲
9
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
88
Punti
21
Tornei
570
Best: 2
▼
-25
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
86
Punti
7
Tornei
571
Best: 39
▲
8
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
85
Punti
11
Tornei
572
Best: 338
▲
8
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
85
Punti
12
Tornei
573
Best: 511
▲
54
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
85
Punti
16
Tornei
574
Best: 46
▲
7
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
84
Punti
11
Tornei
575
Best: 575
▲
77
Gina Feistel
POL, 0
84
Punti
14
Tornei
576
Best: 576
▲
6
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
577
Best: 577
--
0
Tamila Gadamauri
BEL, 0
84
Punti
17
Tornei
578
Best: 578
▲
6
Kayo Nishimura
JPN, 0
84
Punti
20
Tornei
579
Best: 212
▲
6
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
83
Punti
13
Tornei
580
Best: 580
▼
-21
Malaika Rapolu
USA, 0
83
Punti
15
Tornei
581
Best: 132
▲
5
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
83
Punti
13
Tornei
582
Best: 582
▲
74
Alena Kovackova
CZE, 0
83
Punti
11
Tornei
583
Best: 583
▲
5
Reina Goto
JPN, 0
83
Punti
13
Tornei
584
Best: 114
▼
-15
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
83
Punti
13
Tornei
585
Best: 377
▲
4
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
83
Punti
16
Tornei
586
Best: 548
▲
4
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
83
Punti
21
Tornei
587
Best: 450
▲
35
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
83
Punti
23
Tornei
588
Best: 144
▲
3
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
82
Punti
20
Tornei
589
Best: 589
▼
-14
Rinko Matsuda
JPN, 0
82
Punti
24
Tornei
590
Best: 590
▲
3
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
81
Punti
15
Tornei
591
Best: 591
▲
6
Marine Szostak
FRA, 0
81
Punti
16
Tornei
592
Best: 592
▲
7
Jenna Defalco
USA, 0
81
Punti
20
Tornei
593
Best: 160
▲
88
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
80
Punti
18
Tornei
594
Best: 212
▲
1
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
595
Best: 595
▲
1
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
80
Punti
11
Tornei
596
Best: 596
▲
16
Jana Otzipka
BEL, 0
80
Punti
17
Tornei
597
Best: 20
▼
-60
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
79
Punti
8
Tornei
598
Best: 368
▲
4
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
79
Punti
14
Tornei
599
Best: 230
▼
-31
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
79
Punti
12
Tornei
600
Best: 600
▲
17
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
79
Punti
12
Tornei
601
Best: 601
▲
2
Carolina Kuhl
GER, 0
79
Punti
13
Tornei
602
Best: 602
▲
12
Bianca Barbulescu
ROU, 0
79
Punti
17
Tornei
603
Best: 603
▲
1
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
79
Punti
20
Tornei
604
Best: 560
▲
1
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
79
Punti
23
Tornei
605
Best: 605
▲
1
Eleejah Inisan
FRA, 0
78
Punti
12
Tornei
606
Best: 606
▼
-19
Adelina Lachinova
LAT, 0
78
Punti
15
Tornei
607
Best: 607
▲
2
Johanne Svendsen
DEN, 0
78
Punti
9
Tornei
608
Best: 374
▲
2
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
78
Punti
11
Tornei
609
Best: 487
▼
-26
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
78
Punti
16
Tornei
610
Best: 610
▲
3
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
78
Punti
16
Tornei
611
Best: 611
▼
-70
Sayaka Ishii
JPN, 0
77
Punti
11
Tornei
612
Best: 440
▼
-20
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
77
Punti
20
Tornei
613
Best: 383
▲
2
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
77
Punti
12
Tornei
614
Best: 614
▼
-7
Mariella Thamm
GER, 0
77
Punti
11
Tornei
615
Best: 604
▲
1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
77
Punti
23
Tornei
616
Best: 201
▼
-22
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
76
Punti
19
Tornei
617
Best: 29
▼
-43
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
76
Punti
20
Tornei
618
Best: 618
▲
27
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
76
Punti
12
Tornei
619
Best: 497
▲
2
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
76
Punti
18
Tornei
620
Best: 620
▲
39
Milana Zhabrailova
RUS, 0
76
Punti
22
Tornei
621
Best: 18
▲
10
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
75
Punti
15
Tornei
622
Best: 445
▼
-14
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
75
Punti
13
Tornei
623
Best: 623
--
0
Merna Refaat
EGY, 0
75
Punti
8
Tornei
624
Best: 624
▼
-4
Maria Golovina
RUS, 0
75
Punti
13
Tornei
625
Best: 579
▼
-1
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
75
Punti
16
Tornei
626
Best: 626
▼
-25
Chenting Zhu
CHN, 0
74
Punti
19
Tornei
627
Best: 449
▲
1
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
74
Punti
11
Tornei
628
Best: 180
▲
148
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
74
Punti
12
Tornei
629
Best: 629
▲
13
Ya Yi Yang
TPE, 0
74
Punti
13
Tornei
630
Best: 433
▲
34
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
74
Punti
17
Tornei
631
Best: 631
▼
-2
Amelie Van Impe
BEL, 0
74
Punti
18
Tornei
632
Best: 566
▼
-2
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
74
Punti
21
Tornei
633
Best: 515
▼
-1
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
20
Tornei
634
Best: 634
▼
-8
Sarah Iliev
FRA, 0
73
Punti
14
Tornei
635
Best: 635
--
0
Ellie Schoppe
USA, 0
73
Punti
15
Tornei
636
Best: 636
▲
47
Sarah Rokusek
AUS, 0
73
Punti
18
Tornei
637
Best: 637
▼
-1
Tian Jialin
CHN, 0
73
Punti
17
Tornei
638
Best: 638
▼
-1
Amelia Honer
USA, 0
72
Punti
6
Tornei
639
Best: 639
--
0
Berta Bonardi
ARG, 0
72
Punti
14
Tornei
640
Best: 640
▼
-40
Beatrise Zeltina
LAT, 0
72
Punti
11
Tornei
641
Best: 135
▼
-1
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
72
Punti
13
Tornei
642
Best: 642
▼
-1
Melisa Ercan
AUS, 0
72
Punti
13
Tornei
643
Best: 398
▲
3
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
72
Punti
18
Tornei
644
Best: 644
▼
-6
Ksenia Efremova
FRA, 0
71
Punti
12
Tornei
645
Best: 318
▼
-78
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
71
Punti
10
Tornei
646
Best: 351
▼
-35
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
71
Punti
10
Tornei
647
Best: 205
▼
-4
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
71
Punti
14
Tornei
648
Best: 648
▲
5
Hikaru Sato
JPN, 0
71
Punti
16
Tornei
649
Best: 649
▲
1
Elena Korokozidi
GRE, 0
71
Punti
17
Tornei
650
Best: 650
▼
-3
Maria Kalyakina
RUS, 0
71
Punti
21
Tornei
651
Best: 651
▼
-33
Dasha Plekhanova
CAN, 0
70
Punti
9
Tornei
652
Best: 492
▼
-33
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
70
Punti
16
Tornei
653
Best: 320
▼
-19
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
70
Punti
12
Tornei
654
Best: 654
▲
28
Nina Vargova
SVK, 0
70
Punti
18
Tornei
655
Best: 655
▲
8
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
70
Punti
15
Tornei
656
Best: 639
▲
9
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
70
Punti
19
Tornei
657
Best: 657
▼
-6
Lan Mi
CHN, 0
70
Punti
22
Tornei
658
Best: 504
▼
-4
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
70
Punti
23
Tornei
659
Best: 659
▲
15
Ruien Zhang
CHN, 0
69
Punti
13
Tornei
660
Best: 660
▼
-2
Lea Nilsson
SWE, 0
69
Punti
11
Tornei
661
Best: 661
▼
-36
Astrid Cirotte
FRA, 0
69
Punti
17
Tornei
662
Best: 39
▼
-7
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
68
Punti
8
Tornei
663
Best: 663
▼
-30
Alexis Nguyen
USA, 0
68
Punti
10
Tornei
664
Best: 549
▲
142
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
68
Punti
21
Tornei
665
Best: 665
▲
5
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
68
Punti
16
Tornei
666
Best: 335
▲
12
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
67
Punti
26
Tornei
667
Best: 667
▼
-7
Stefani Webb
AUS, 0
67
Punti
16
Tornei
668
Best: 668
▼
-7
Mary Lewis
USA, 0
67
Punti
19
Tornei
669
Best: 669
▼
-21
Loes Ebeling Koning
NED, 0
67
Punti
14
Tornei
670
Best: 670
▼
-4
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
66
Punti
6
Tornei
671
Best: 671
▼
-4
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
20
Tornei
672
Best: 672
▼
-4
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
673
Best: 673
▼
-108
Daria Egorova
RUS, 0
66
Punti
8
Tornei
674
Best: 114
▲
12
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
65
Punti
13
Tornei
675
Best: 675
▲
117
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
676
Best: 646
▼
-5
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
65
Punti
15
Tornei
677
Best: 150
▼
-4
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
64
Punti
17
Tornei
678
Best: 652
▼
-9
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
64
Punti
12
Tornei
679
Best: 497
▼
-30
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
64
Punti
14
Tornei
680
Best: 130
▼
-5
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
63
Punti
10
Tornei
681
Best: 681
▼
-9
Christasha Mcneil
USA, 0
63
Punti
13
Tornei
682
Best: 682
▼
-20
Stefania Bojica
ROU, 0
63
Punti
11
Tornei
683
Best: 683
▲
14
Anita Sahdiieva
UKR, 0
63
Punti
17
Tornei
684
Best: 684
▲
38
Beatrice Ricci
ITA, 0
62
Punti
14
Tornei
685
Best: 685
▲
4
Alyssa Reguer
FRA, 0
62
Punti
20
Tornei
686
Best: 686
▲
6
Gaia Maduzzi
ITA, 0
62
Punti
14
Tornei
687
Best: 601
▲
11
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
62
Punti
19
Tornei
688
Best: 213
▼
-8
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
61
Punti
8
Tornei
689
Best: 603
▲
11
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
61
Punti
15
Tornei
690
Best: 604
▼
-6
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
61
Punti
13
Tornei
691
Best: 691
▼
-6
Anamaria Oana
ROU, 0
61
Punti
12
Tornei
692
Best: 692
▲
18
Ana Grubor
CAN, 0
61
Punti
19
Tornei
693
Best: 380
▼
-6
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
60
Punti
15
Tornei
694
Best: 694
▼
-6
Lavinia Tanasie
ROU, 0
60
Punti
12
Tornei
695
Best: 470
▼
-18
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
60
Punti
9
Tornei
696
Best: 696
▼
-6
Olivia Lincer
USA, 0
59
Punti
12
Tornei
697
Best: 619
▼
-6
Demi Tran
NED, 26-11-2000
59
Punti
22
Tornei
698
Best: 698
▼
-5
Junhan Zhang
CHN, 0
59
Punti
16
Tornei
699
Best: 190
▼
-42
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
58
Punti
17
Tornei
700
Best: 700
▲
2
Briana Szabo
ROU, 0
58
Punti
18
Tornei
701
Best: 701
▲
3
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
58
Punti
11
Tornei
702
Best: 702
▼
-6
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
58
Punti
12
Tornei
703
Best: 73
▼
-4
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
57
Punti
8
Tornei
704
Best: 695
▼
-3
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
57
Punti
22
Tornei
705
Best: 705
▼
-10
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
57
Punti
13
Tornei
706
Best: 706
▼
-3
Ava Markham
USA, 0
57
Punti
7
Tornei
707
Best: 707
▲
2
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
57
Punti
17
Tornei
708
Best: 708
▲
4
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
56
Punti
17
Tornei
709
Best: 709
▲
78
Polina Kuharenko
BLR, 0
56
Punti
11
Tornei
710
Best: 710
▼
-3
Iva Ivanova
BUL, 0
56
Punti
12
Tornei
711
Best: 269
▲
14
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
56
Punti
13
Tornei
712
Best: 712
▼
-4
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
56
Punti
15
Tornei
713
Best: 713
▲
28
Daria Zelinskaya
RUS, 0
56
Punti
19
Tornei
714
Best: 500
▼
-1
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
55
Punti
13
Tornei
715
Best: 715
▼
-1
Victoria Milovanova
RUS, 0
55
Punti
14
Tornei
716
Best: 716
▼
-1
Luciana Moyano
ARG, 0
55
Punti
15
Tornei
717
Best: 3
▲
63
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
54
Punti
6
Tornei
718
Best: 718
▼
-7
Mia Horvit
USA, 0
54
Punti
14
Tornei
719
Best: 719
▼
-2
Edda Mamedova
RUS, 0
54
Punti
9
Tornei
720
Best: 720
▼
-2
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
54
Punti
12
Tornei
721
Best: 713
▼
-2
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
54
Punti
17
Tornei
722
Best: 175
▼
-2
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
53
Punti
16
Tornei
723
Best: 723
▼
-2
Evialina Laskevich
BLR, 0
53
Punti
11
Tornei
724
Best: 555
▼
-1
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
53
Punti
18
Tornei
725
Best: 721
▼
-1
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
53
Punti
8
Tornei
726
Best: 278
▲
27
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
53
Punti
11
Tornei
727
Best: 685
▼
-1
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
53
Punti
14
Tornei
728
Best: 728
▲
12
Jiayi Wang
CHN, 0
53
Punti
16
Tornei
729
Best: 729
▼
-2
Yujia Huang
CHN, 0
53
Punti
16
Tornei
730
Best: 730
▲
13
Yuhan Wang
CHN, 0
52
Punti
14
Tornei
731
Best: 377
▼
-1
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
52
Punti
14
Tornei
732
Best: 732
▼
-1
Irina Balus
SVK, 0
52
Punti
6
Tornei
733
Best: 733
▼
-1
Ida Wobker
GER, 0
52
Punti
9
Tornei
734
Best: 319
▲
25
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
52
Punti
14
Tornei
735
Best: 319
▼
-7
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
51
Punti
12
Tornei
736
Best: 584
▲
1
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
51
Punti
21
Tornei
737
Best: 710
▲
1
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
51
Punti
19
Tornei
738
Best: 679
▼
-44
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
51
Punti
15
Tornei
739
Best: 739
▼
-33
Victoria Osuigwe
USA, 0
51
Punti
9
Tornei
740
Best: 348
▼
-61
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
51
Punti
11
Tornei
741
Best: 741
▼
-7
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
51
Punti
12
Tornei
742
Best: 742
▼
-3
Dune Vaissaud
FRA, 0
51
Punti
15
Tornei
743
Best: 743
▼
-1
Daria Yesypchuk
UKR, 0
51
Punti
17
Tornei
744
Best: 13
▲
57
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
50
Punti
3
Tornei
745
Best: 337
▼
-9
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
50
Punti
10
Tornei
746
Best: 746
▼
-30
Monique Barry
NZL, 0
50
Punti
15
Tornei
747
Best: 747
▼
-3
Bella Payne
USA, 0
50
Punti
7
Tornei
748
Best: 748
▼
-3
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
749
Best: 531
▼
-16
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
50
Punti
12
Tornei
750
Best: 750
--
0
Petra Konjikusic
SRB, 0
50
Punti
12
Tornei
751
Best: 668
▼
-5
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
50
Punti
15
Tornei
752
Best: 42
▼
-4
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
49
Punti
1
Tornei
753
Best: 278
▼
-24
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
49
Punti
13
Tornei
754
Best: 317
▼
-78
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
49
Punti
15
Tornei
755
Best: 755
▼
-6
Laquisa Khan
AUS, 0
49
Punti
13
Tornei
756
Best: 756
▼
-2
Oceane Babel
FRA, 0
49
Punti
13
Tornei
757
Best: 757
▲
38
Belle Thompson
AUS, 0
49
Punti
14
Tornei
758
Best: 607
▲
38
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
49
Punti
15
Tornei
759
Best: 191
▼
-8
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
48
Punti
5
Tornei
760
Best: 760
▼
-8
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
48
Punti
14
Tornei
761
Best: 761
▲
84
Xinran Sun
CHN, 0
48
Punti
5
Tornei
762
Best: 658
▼
-7
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
48
Punti
12
Tornei
763
Best: 685
▼
-6
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
48
Punti
14
Tornei
764
Best: 5
▼
-17
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
47
Punti
5
Tornei
765
Best: 765
▼
-7
Meng-Yi Chen
CHN, 0
47
Punti
13
Tornei
766
Best: 766
▼
-10
Vlada Mincheva
RUS, 0
47
Punti
11
Tornei
767
Best: 767
▼
-32
Alyssa Ahn
USA, 0
46
Punti
9
Tornei
768
Best: 192
▼
-63
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
46
Punti
10
Tornei
769
Best: 769
▼
-9
Neus Torner Sensano
ESP, 0
46
Punti
10
Tornei
770
Best: 770
▼
-9
Brooke Black
GBR, 0
46
Punti
8
Tornei
771
Best: 771
▼
-9
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
46
Punti
13
Tornei
772
Best: 772
▼
-9
Chelsea Fontenel
SUI, 0
46
Punti
18
Tornei
773
Best: 773
▼
-9
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
20
Tornei
774
Best: 422
▼
-1
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
45
Punti
8
Tornei
775
Best: 775
▼
-9
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
776
Best: 525
▼
-8
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
45
Punti
10
Tornei
777
Best: 777
▼
-8
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
45
Punti
11
Tornei
778
Best: 468
▲
11
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
45
Punti
16
Tornei
779
Best: 779
▼
-9
Madelief Hageman
NED, 0
45
Punti
22
Tornei
780
Best: 780
▼
-8
Makenna Jones
USA, 0
44
Punti
11
Tornei
781
Best: 781
▼
-6
Yiming Dang
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
782
Best: 782
▼
-5
Yasmin Ezzat
EGY, 0
44
Punti
13
Tornei
783
Best: 356
▼
-5
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
44
Punti
14
Tornei
784
Best: 359
▼
-5
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
44
Punti
14
Tornei
785
Best: 12
▼
-20
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
43
Punti
6
Tornei
786
Best: 786
▼
-15
Giulia Safina Popa
ROU, 0
43
Punti
5
Tornei
787
Best: 787
▼
-6
Monika Stankiewicz
POL, 0
43
Punti
11
Tornei
788
Best: 788
▼
-6
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
789
Best: 789
▲
9
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
43
Punti
14
Tornei
790
Best: 790
▼
-7
Anastasiia Firman
UKR, 0
43
Punti
18
Tornei
791
Best: 791
▼
-7
Gaeul Jang
KOR, 0
42
Punti
8
Tornei
792
Best: 792
▲
231
Thea Frodin
USA, 0
42
Punti
5
Tornei
793
Best: 793
▼
-8
Laima Vladson
UZB, 0
42
Punti
8
Tornei
794
Best: 263
▼
-20
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
42
Punti
8
Tornei
795
Best: 795
▲
117
Indianna Spink
GBR, 0
42
Punti
10
Tornei
796
Best: 186
▲
6
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
42
Punti
10
Tornei
797
Best: 387
▼
-9
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
42
Punti
12
Tornei
798
Best: 317
▲
7
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
41
Punti
19
Tornei
799
Best: 799
▼
-6
Kailey Evans
USA, 0
41
Punti
5
Tornei
800
Best: 800
▼
-6
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
801
Best: 781
▼
-11
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
41
Punti
16
Tornei
802
Best: 802
▼
-2
Petra Hule
AUS, 0
40
Punti
12
Tornei
803
Best: 803
▲
12
Ella Haavisto
FIN, 0
40
Punti
12
Tornei
804
Best: 537
▼
-7
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
40
Punti
13
Tornei
805
Best: 628
▼
-2
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
40
Punti
13
Tornei
806
Best: 708
▼
-15
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
40
Punti
18
Tornei
807
Best: 20
▼
-8
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
39
Punti
16
Tornei
808
Best: 728
▼
-22
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
39
Punti
7
Tornei
809
Best: 809
▲
5
Jamilah Snells
USA, 0
39
Punti
12
Tornei
810
Best: 810
▼
-2
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
39
Punti
15
Tornei
811
Best: 811
▼
-2
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
38
Punti
9
Tornei
812
Best: 330
▼
-1
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
38
Punti
9
Tornei
813
Best: 504
▲
21
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
38
Punti
13
Tornei
814
Best: 814
▼
-47
Patricija Paukstyte
LTU, 0
38
Punti
5
Tornei
815
Best: 815
▼
-8
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
38
Punti
7
Tornei
816
Best: 816
▼
-3
Yujin Kim
KOR, 0
38
Punti
11
Tornei
817
Best: 817
--
0
Lilian Poling
USA, 0
38
Punti
17
Tornei
818
Best: 818
▲
98
Maya Iyengar
USA, 0
37
Punti
16
Tornei
819
Best: 411
▼
-9
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
37
Punti
8
Tornei
820
Best: 317
▲
24
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
37
Punti
12
Tornei
821
Best: 821
▼
-9
Anastasiia Gureva
RUS, 0
37
Punti
7
Tornei
822
Best: 822
▼
-2
Luna Vujovic
SRB, 0
37
Punti
7
Tornei
823
Best: 352
▼
-2
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
37
Punti
8
Tornei
824
Best: 824
▼
-2
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
37
Punti
10
Tornei
825
Best: 752
▼
-9
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
37
Punti
12
Tornei
826
Best: 196
▼
-3
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
37
Punti
13
Tornei
827
Best: 827
▲
3
Maddalena Giordano
ITA, 0
37
Punti
17
Tornei
828
Best: 5
▼
-3
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
829
Best: 829
▲
8
Amy Sucha
CZE, 0
36
Punti
7
Tornei
830
Best: 830
▼
-4
Shannon Lam
USA, 0
36
Punti
8
Tornei
831
Best: 831
▼
-4
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
36
Punti
8
Tornei
832
Best: 828
▼
-4
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
36
Punti
12
Tornei
833
Best: 833
▼
-15
Kristina Penickova
USA, 0
35
Punti
7
Tornei
834
Best: 834
▼
-3
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
835
Best: 463
▼
-31
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
35
Punti
13
Tornei
836
Best: 836
▼
-1
Linea Bajraliu
SWE, 0
35
Punti
8
Tornei
837
Best: 837
▼
-1
Joy De Zeeuw
NED, 0
35
Punti
12
Tornei
838
Best: 151
--
0
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
839
Best: 839
--
0
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
35
Punti
7
Tornei
840
Best: 840
▲
9
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
35
Punti
8
Tornei
841
Best: 548
▼
-1
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
35
Punti
8
Tornei
842
Best: 842
▲
45
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
35
Punti
8
Tornei
843
Best: 843
▼
-2
Suana Tucakovic
BIH, 0
35
Punti
10
Tornei
844
Best: 844
▼
-2
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
845
Best: 845
▼
-2
Klara Veldman
NED, 0
35
Punti
12
Tornei
846
Best: 846
▼
-17
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
35
Punti
13
Tornei
847
Best: 847
▲
52
Paula Cembranos
SUI, 0
35
Punti
14
Tornei
848
Best: 674
▼
-24
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
35
Punti
15
Tornei
849
Best: 849
▲
2
Carolin Raschdorf
GER, 0
35
Punti
15
Tornei
850
Best: 850
▼
-4
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
851
Best: 851
▼
-4
Chukwumelije Clarke
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
852
Best: 852
▼
-4
Ava Hrastar
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
853
Best: 853
▲
45
Anna Snigireva
RUS, 0
34
Punti
9
Tornei
854
Best: 854
▲
2
Johanna Silva
GER, 0
34
Punti
9
Tornei
855
Best: 430
▼
-5
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
34
Punti
10
Tornei
856
Best: 658
▼
-4
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
34
Punti
17
Tornei
857
Best: 857
▲
3
Irem Kurt
TUR, 0
33
Punti
12
Tornei
858
Best: 858
▼
-39
Viola Turini
ITA, 0
33
Punti
11
Tornei
859
Best: 859
▼
-5
Dj Bennett
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
860
Best: 860
▼
-5
Dunja Maric
SRB, 0
33
Punti
8
Tornei
861
Best: 861
▲
6
Coco Bosman
NED, 0
33
Punti
9
Tornei
862
Best: 862
▼
-4
Onyu Choi
KOR, 0
33
Punti
11
Tornei
863
Best: 863
▲
6
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
33
Punti
12
Tornei
864
Best: 864
▼
-32
Sonja Zhenikhova
GER, 0
32
Punti
8
Tornei
865
Best: 548
▼
-4
Ines Murta
POR, 31-05-1997
32
Punti
13
Tornei
866
Best: 866
▼
-4
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
867
Best: 867
▼
-14
Mara Gae
ROU, 0
32
Punti
9
Tornei
868
Best: 868
▼
-5
Shiyu Ye
CHN, 0
32
Punti
5
Tornei
869
Best: 869
▼
-5
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
870
Best: 870
▼
-5
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
871
Best: 184
▼
-5
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
7
Tornei
872
Best: 872
▲
25
Maria Garcia Cid
ESP, 0
32
Punti
8
Tornei
873
Best: 873
▼
-5
Louna Zoppas
FRA, 0
32
Punti
10
Tornei
874
Best: 838
▼
-5
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
32
Punti
11
Tornei
875
Best: 451
▼
-4
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
32
Punti
12
Tornei
876
Best: 876
▼
-4
Lavinia Luciano
ITA, 0
32
Punti
13
Tornei
877
Best: 877
▼
-3
Angelica Blake
GBR, 0
31
Punti
8
Tornei
878
Best: 662
▼
-2
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
31
Punti
10
Tornei
879
Best: 879
▼
-2
Nada Fouad
EGY, 0
31
Punti
10
Tornei
880
Best: 880
▼
-2
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
31
Punti
11
Tornei
881
Best: 881
▼
-2
Ava Rodriguez
USA, 0
31
Punti
12
Tornei
882
Best: 10
--
0
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
30
Punti
4
Tornei
883
Best: 883
▼
-10
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
30
Punti
15
Tornei
884
Best: 884
--
0
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
885
Best: 885
--
0
Sae Noguchi
JPN, 0
30
Punti
9
Tornei
886
Best: 886
--
0
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
887
Best: 887
▼
-12
Ziva Falkner
SLO, 0
30
Punti
9
Tornei
888
Best: 693
▲
77
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
30
Punti
11
Tornei
889
Best: 889
▼
-1
Shiho Tsujioka
JPN, 0
30
Punti
12
Tornei
890
Best: 890
▼
-1
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
30
Punti
13
Tornei
891
Best: 891
▼
-1
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
30
Punti
14
Tornei
892
Best: 546
▼
-11
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
30
Punti
15
Tornei
893
Best: 893
▼
-1
Defne Cirpanli
TUR, 0
29
Punti
11
Tornei
894
Best: 159
▼
-11
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
29
Punti
9
Tornei
895
Best: 802
▼
-62
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
29
Punti
13
Tornei
896
Best: 896
▼
-3
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
897
Best: 897
▲
5
Amy Stevens
AUS, 0
29
Punti
5
Tornei
898
Best: 898
▲
37
Elza Tomase
LAT, 0
29
Punti
6
Tornei
899
Best: 785
▲
21
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
29
Punti
6
Tornei
900
Best: 900
--
0
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
29
Punti
15
Tornei
901
Best: 901
▲
9
Akanksha Nitture
IND, 0
28
Punti
13
Tornei
902
Best: 297
▲
2
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
28
Punti
6
Tornei
903
Best: 612
▼
-7
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
28
Punti
6
Tornei
904
Best: 904
▲
1
Maria Lazarenko
UKR, 0
28
Punti
7
Tornei
905
Best: 905
▲
1
Abigail Rencheli
USA, 0
28
Punti
8
Tornei
906
Best: 906
▲
181
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
28
Punti
9
Tornei
907
Best: 627
--
0
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
28
Punti
9
Tornei
908
Best: 908
--
0
Salma Drugdova
SVK, 0
28
Punti
10
Tornei
909
Best: 734
--
0
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
28
Punti
12
Tornei
910
Best: 910
▲
123
Ela Milic
SLO, 0
28
Punti
13
Tornei
911
Best: 699
▼
-10
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
27
Punti
13
Tornei
912
Best: 912
▼
-9
Shruti Ahlawat
IND, 0
27
Punti
4
Tornei
913
Best: 913
▼
-2
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
914
Best: 714
▲
62
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
27
Punti
8
Tornei
915
Best: 626
▼
-58
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
27
Punti
9
Tornei
916
Best: 916
▼
-2
Arina Varaksina
RUS, 0
27
Punti
11
Tornei
917
Best: 738
▼
-58
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
27
Punti
11
Tornei
918
Best: 918
▼
-38
Camilla Gennaro
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
919
Best: 919
▲
4
Victoria Pohle
GER, 0
27
Punti
14
Tornei
920
Best: 920
▼
-3
Candela Vazquez
ARG, 0
26
Punti
10
Tornei
921
Best: 921
▼
-2
Petra Sedlackova
CZE, 0
26
Punti
5
Tornei
922
Best: 922
▼
-1
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
923
Best: 589
▲
51
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
26
Punti
6
Tornei
924
Best: 924
▼
-2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
925
Best: 925
▲
120
Sabine Rutlauka
LAT, 0
26
Punti
8
Tornei
926
Best: 926
▲
12
Yingqun Sun
CHN, 0
26
Punti
9
Tornei
927
Best: 927
▲
85
Giulia Paterno
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
928
Best: 928
▼
-4
Mila Masic
SRB, 0
26
Punti
14
Tornei
929
Best: 814
▼
-4
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
25
Punti
11
Tornei
930
Best: 930
▼
-3
Sofia Johnson
GBR, 0
25
Punti
5
Tornei
931
Best: 931
▲
72
Karla Popovic
CRO, 0
25
Punti
5
Tornei
932
Best: 932
▼
-4
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
933
Best: 318
▼
-4
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
934
Best: 934
▲
8
Romane Longueville
BEL, 0
25
Punti
11
Tornei
935
Best: 362
▼
-44
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
24
Punti
6
Tornei
936
Best: 626
▼
-5
Alexandra Osborne
AUS, 08-04-1995
24
Punti
8
Tornei
937
Best: 937
▼
-5
Elyse Tse
NZL, 0
24
Punti
10
Tornei
938
Best: 739
▼
-4
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
939
Best: 856
▼
-3
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
24
Punti
6
Tornei
940
Best: 940
▼
-3
Margaux Maquet
BEL, 0
24
Punti
7
Tornei
941
Best: 941
▼
-3
Tiana Tian Deng
SWE, 0
24
Punti
9
Tornei
942
Best: 942
▼
-2
Jordyn Mcbride
USA, 0
24
Punti
9
Tornei
943
Best: 943
--
0
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
24
Punti
11
Tornei
944
Best: 944
▼
-29
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
24
Punti
12
Tornei
945
Best: 945
▼
-1
Simona Ogescu
ROU, 0
24
Punti
13
Tornei
946
Best: 20
▼
-1
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
947
Best: 947
▲
8
Carson Tanguilig
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
948
Best: 948
▲
22
Fanny Norin
SWE, 11-11-2001
23
Punti
12
Tornei
949
Best: 949
▼
-2
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
950
Best: 950
▼
-1
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
951
Best: 951
▼
-1
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
23
Punti
8
Tornei
952
Best: 952
▲
8
Xi Luo
CHN, 0
23
Punti
8
Tornei
953
Best: 124
▲
91
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
23
Punti
8
Tornei
954
Best: 954
▼
-13
Valeriia Artemeva
RUS, 0
23
Punti
9
Tornei
955
Best: 955
▲
9
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
23
Punti
11
Tornei
956
Best: 956
▼
-2
Sara Svetac
CRO, 0
22
Punti
3
Tornei
957
Best: 957
▼
-1
Eszter Meri
SVK, 0
22
Punti
7
Tornei
958
Best: 958
▼
-1
Krisha Mahendran
IND, 0
22
Punti
3
Tornei
959
Best: 959
▼
-1
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
960
Best: 960
▼
-1
Shihomi Li Xuan Leong
MAS, 0
22
Punti
6
Tornei
961
Best: 961
--
0
Jo-Yee Chan
USA, 0
22
Punti
7
Tornei
962
Best: 962
▲
1
Alesia Breaz
ROU, 0
22
Punti
9
Tornei