Miami 1000 | Hard | $9415725 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: Nuria Brancaccio guadagna sette posti. +40 per Jennifer Ruggeri
16/03/2026 09:24 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (16-03-2026)
7
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4232
Punti
20
Tornei
44
Best: 29
▼
-2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1255
Punti
28
Tornei
143
Best: 99
▼
-5
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
540
Punti
27
Tornei
151
Best: 150
▲
7
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
493
Punti
27
Tornei
152
Best: 46
▼
-11
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
490
Punti
32
Tornei
200
Best: 191
▼
-2
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
367
Punti
26
Tornei
214
Best: 203
▼
-6
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
335
Punti
25
Tornei
224
Best: 201
▼
-15
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
321
Punti
24
Tornei
249
Best: 205
▲
1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
283
Punti
27
Tornei
265
Best: 265
▲
6
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
258
Punti
26
Tornei
267
Best: 267
▼
-5
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
255
Punti
18
Tornei
271
Best: 271
▲
40
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
248
Punti
24
Tornei
294
Best: 294
▼
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
230
Punti
28
Tornei
317
Best: 292
▲
3
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
208
Punti
24
Tornei
339
Best: 339
▲
12
Giorgia Pedone
ITA, 0
189
Punti
26
Tornei
355
Best: 310
▲
5
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
182
Punti
21
Tornei
356
Best: 356
▼
-7
Francesca Pace
ITA, 0
182
Punti
16
Tornei
375
Best: 322
▲
9
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
165
Punti
21
Tornei
383
Best: 383
▲
4
Diletta Cherubini
ITA, 0
161
Punti
29
Tornei
403
Best: 347
--
0
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
151
Punti
18
Tornei
415
Best: 415
▼
-10
Vittoria Paganetti
ITA, 0
146
Punti
21
Tornei
428
Best: 428
▲
10
Federica Urgesi
ITA, 0
138
Punti
25
Tornei
446
Best: 446
▲
66
Noemi Basiletti
ITA, 0
126
Punti
20
Tornei
458
Best: 458
▼
-15
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
123
Punti
22
Tornei
489
Best: 489
▲
21
Alessandra Mazzola
ITA, 0
112
Punti
19
Tornei
505
Best: 505
▲
2
Laura Mair
ITA, 0
108
Punti
20
Tornei
518
Best: 518
▲
14
Arianna Zucchini
ITA, 0
103
Punti
24
Tornei
535
Best: 535
▼
-1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
99
Punti
17
Tornei
541
Best: 143
▼
-2
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
96
Punti
18
Tornei
550
Best: 550
▲
8
Camilla Zanolini
ITA, 0
94
Punti
18
Tornei
555
Best: 491
▼
-26
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
92
Punti
15
Tornei
559
Best: 487
▲
11
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
91
Punti
22
Tornei
615
Best: 604
▲
1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
77
Punti
23
Tornei
621
Best: 18
▲
10
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
75
Punti
15
Tornei
633
Best: 515
▼
-1
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
20
Tornei
684
Best: 684
▲
38
Beatrice Ricci
ITA, 0
62
Punti
14
Tornei
686
Best: 686
▲
6
Gaia Maduzzi
ITA, 0
62
Punti
14
Tornei
693
Best: 380
▼
-6
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
60
Punti
15
Tornei
705
Best: 705
▼
-10
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
57
Punti
13
Tornei
762
Best: 658
▼
-7
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
48
Punti
12
Tornei
764
Best: 5
▼
-17
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
47
Punti
5
Tornei
768
Best: 192
▼
-63
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
46
Punti
10
Tornei
773
Best: 773
▼
-9
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
20
Tornei
827
Best: 827
▲
3
Maddalena Giordano
ITA, 0
37
Punti
17
Tornei
858
Best: 858
▼
-39
Viola Turini
ITA, 0
33
Punti
11
Tornei
876
Best: 876
▼
-4
Lavinia Luciano
ITA, 0
32
Punti
13
Tornei
907
Best: 627
--
0
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
28
Punti
9
Tornei
918
Best: 918
▼
-38
Camilla Gennaro
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
924
Best: 924
▼
-2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
927
Best: 927
▲
85
Giulia Paterno
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
950
Best: 950
▼
-1
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
955
Best: 955
▲
9
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
23
Punti
11
Tornei
959
Best: 959
▼
-1
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
1031
Best: 1031
▲
5
Eleonora Alvisi
ITA, 0
17
Punti
10
Tornei
1066
Best: 1066
▼
-37
Carlotta Moccia
ITA, 0
16
Punti
7
Tornei
1087
Best: 660
▼
-18
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
15
Punti
6
Tornei
1098
Best: 1098
▼
-2
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1123
Best: 1123
▼
-3
Francesca Gandolfi
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1138
Best: 428
▼
-6
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1190
Best: 1190
--
0
Marcella Dessolis
ITA, 0
11
Punti
7
Tornei
1198
Best: 1198
▼
-77
Barbara Dessolis
ITA, 0
11
Punti
11
Tornei
1216
Best: 1216
▼
-4
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1219
Best: 1219
▼
-4
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1229
Best: 1226
▼
-3
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1245
Best: 1245
▼
-5
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1265
Best: 1265
--
0
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1306
Best: 1306
▼
-3
Micol Salvadori
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1319
Best: 1319
▼
-2
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1347
Best: 1347
▼
-3
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1366
Best: 1366
▼
-3
Lara Pfeifer
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1391
Best: 1391
▼
-1
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1391
Best: 1391
▼
-1
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1391
Best: 1391
▼
-1
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1385
Best: 1385
▼
-19
Lara Pfeifer
ITA, 0
5
Punti
3
Tornei
1441
Best: 1441
▲
42
Denise Valente
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1441
Best: 1441
▲
14
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1441
Best: 1441
▲
14
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1441
Best: 1441
▲
42
Aurora Nosei
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1474
Best: 1474
▲
9
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1474
Best: 1474
▲
9
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1474
Best: 1474
▲
9
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1474
Best: 1474
▲
9
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit