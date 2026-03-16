Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Jannik Sinner a 2150 punti di distanza da Carlos Alcaraz
16/03/2026 09:16 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (16-03-2026)
1
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
13550
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11400
Punti
19
Tornei
3
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
5370
Punti
18
Tornei
4
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
4905
Punti
22
Tornei
5
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4365
Punti
22
Tornei
6
Best: 6
--
0
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
4185
Punti
22
Tornei
7
Best: 4
--
0
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
4170
Punti
23
Tornei
8
Best: 5
▲
1
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4000
Punti
26
Tornei
9
Best: 5
▼
-1
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
3860
Punti
22
Tornei
10
Best: 1
▲
1
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3610
Punti
24
Tornei
11
Best: 10
▼
-1
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3385
Punti
25
Tornei
12
Best: 9
▲
1
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2715
Punti
22
Tornei
13
Best: 12
▼
-1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
2650
Punti
22
Tornei
14
Best: 14
▲
1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2520
Punti
29
Tornei
15
Best: 9
▲
1
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2410
Punti
24
Tornei
16
Best: 10
▲
1
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2400
Punti
24
Tornei
17
Best: 14
▲
2
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
2260
Punti
25
Tornei
18
Best: 18
▲
3
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2084
Punti
34
Tornei
19
Best: 18
▲
1
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
2020
Punti
24
Tornei
20
Best: 11
▲
2
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1920
Punti
23
Tornei
21
Best: 21
▲
6
Learner Tien
USA, 02-12-2005
1860
Punti
25
Tornei
22
Best: 16
▲
1
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
1850
Punti
22
Tornei
23
Best: 8
▲
1
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1765
Punti
21
Tornei
24
Best: 8
▲
5
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1753
Punti
25
Tornei
25
Best: 25
▲
1
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
1741
Punti
23
Tornei
26
Best: 4
▼
-12
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
1710
Punti
17
Tornei
27
Best: 26
▲
1
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1657
Punti
28
Tornei
28
Best: 4
▼
-10
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
1640
Punti
17
Tornei
29
Best: 21
▼
-4
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1585
Punti
28
Tornei
30
Best: 29
--
0
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1485
Punti
29
Tornei
31
Best: 14
▲
1
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
1440
Punti
18
Tornei
32
Best: 27
▼
-1
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1430
Punti
31
Tornei
33
Best: 31
--
0
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1383
Punti
26
Tornei
34
Best: 18
--
0
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1245
Punti
26
Tornei
35
Best: 33
▲
1
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1225
Punti
25
Tornei
36
Best: 23
▲
1
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1200
Punti
26
Tornei
37
Best: 33
▲
1
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
1185
Punti
26
Tornei
38
Best: 10
▲
1
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1160
Punti
23
Tornei
39
Best: 24
▼
-4
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1135
Punti
19
Tornei
40
Best: 30
▲
4
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1135
Punti
26
Tornei
41
Best: 40
▼
-1
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1118
Punti
29
Tornei
42
Best: 41
▼
-1
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
1115
Punti
23
Tornei
43
Best: 43
▲
5
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1060
Punti
28
Tornei
44
Best: 19
▼
-2
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
1035
Punti
18
Tornei
45
Best: 39
▲
2
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1030
Punti
26
Tornei
46
Best: 36
--
0
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
1020
Punti
24
Tornei
47
Best: 19
▼
-2
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
1010
Punti
27
Tornei
48
Best: 22
▲
2
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1000
Punti
21
Tornei
49
Best: 3
▲
2
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
1000
Punti
22
Tornei
50
Best: 30
▼
-1
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
995
Punti
29
Tornei
51
Best: 3
▼
-8
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
995
Punti
22
Tornei
52
Best: 18
▲
1
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
980
Punti
29
Tornei
53
Best: 52
▼
-1
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
968
Punti
27
Tornei
54
Best: 49
▲
2
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
959
Punti
21
Tornei
55
Best: 44
--
0
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
906
Punti
31
Tornei
56
Best: 56
▲
17
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
906
Punti
25
Tornei
57
Best: 55
--
0
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
905
Punti
22
Tornei
58
Best: 42
--
0
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
895
Punti
31
Tornei
59
Best: 29
▼
-5
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
890
Punti
31
Tornei
60
Best: 60
▲
2
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
876
Punti
30
Tornei
61
Best: 29
▲
18
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
855
Punti
31
Tornei
62
Best: 35
▼
-1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
840
Punti
25
Tornei
63
Best: 63
--
0
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
836
Punti
23
Tornei
64
Best: 45
▲
1
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
835
Punti
22
Tornei
65
Best: 22
▼
-6
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
823
Punti
23
Tornei
66
Best: 43
▲
1
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
810
Punti
30
Tornei
67
Best: 17
▲
1
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
803
Punti
24
Tornei
68
Best: 6
▼
-2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
800
Punti
20
Tornei
69
Best: 54
▼
-9
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
795
Punti
32
Tornei
70
Best: 43
▼
-1
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
790
Punti
30
Tornei
71
Best: 70
▼
-1
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
786
Punti
27
Tornei
72
Best: 59
▲
5
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
768
Punti
23
Tornei
73
Best: 58
▲
3
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
754
Punti
21
Tornei
74
Best: 74
▲
1
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
741
Punti
30
Tornei
75
Best: 6
▼
-4
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
735
Punti
21
Tornei
76
Best: 23
▼
-12
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
723
Punti
31
Tornei
77
Best: 63
▲
17
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
720
Punti
27
Tornei
78
Best: 21
▲
2
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
719
Punti
28
Tornei
79
Best: 67
▼
-1
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
718
Punti
25
Tornei
80
Best: 80
▲
3
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
694
Punti
29
Tornei
81
Best: 74
▼
-7
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
691
Punti
30
Tornei
82
Best: 54
--
0
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
679
Punti
26
Tornei
83
Best: 49
▲
4
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
679
Punti
28
Tornei
84
Best: 45
▲
4
Alexander Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
679
Punti
26
Tornei
85
Best: 74
▲
6
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
674
Punti
28
Tornei
86
Best: 37
▲
22
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
671
Punti
24
Tornei
87
Best: 76
▼
-3
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
671
Punti
25
Tornei
88
Best: 88
▲
9
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
669
Punti
26
Tornei
89
Best: 9
▲
4
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
668
Punti
24
Tornei
90
Best: 38
▼
-9
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
665
Punti
26
Tornei
91
Best: 71
▼
-5
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
665
Punti
22
Tornei
92
Best: 54
▼
-20
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
661
Punti
32
Tornei
93
Best: 78
▼
-4
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
656
Punti
28
Tornei
94
Best: 3
▼
-2
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
649
Punti
24
Tornei
95
Best: 17
▼
-5
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
646
Punti
21
Tornei
96
Best: 96
▲
3
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
644
Punti
20
Tornei
97
Best: 95
▼
-2
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
640
Punti
21
Tornei
98
Best: 62
▲
19
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
637
Punti
28
Tornei
99
Best: 99
▲
5
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
637
Punti
29
Tornei
100
Best: 86
▲
9
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
626
Punti
25
Tornei
101
Best: 29
▼
-16
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
625
Punti
22
Tornei
102
Best: 96
▼
-4
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
619
Punti
28
Tornei
103
Best: 42
▲
8
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
616
Punti
22
Tornei
104
Best: 83
▼
-4
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
608
Punti
22
Tornei
105
Best: 101
▼
-4
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
603
Punti
27
Tornei
106
Best: 63
▼
-1
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
597
Punti
24
Tornei
107
Best: 58
▼
-11
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
594
Punti
29
Tornei
108
Best: 108
▲
11
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
591
Punti
14
Tornei
109
Best: 109
▼
-6
Rafael Jodar
ESP, 0
588
Punti
21
Tornei
110
Best: 110
▲
3
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
584
Punti
24
Tornei
111
Best: 46
▼
-9
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
580
Punti
32
Tornei
112
Best: 108
▲
2
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
577
Punti
30
Tornei
113
Best: 47
▼
-7
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
576
Punti
30
Tornei
114
Best: 95
▲
4
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
570
Punti
30
Tornei
115
Best: 57
▼
-5
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
565
Punti
20
Tornei
116
Best: 112
▲
16
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
564
Punti
24
Tornei
117
Best: 89
▼
-10
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
561
Punti
24
Tornei
118
Best: 112
▼
-6
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
559
Punti
14
Tornei
119
Best: 107
▼
-4
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
551
Punti
31
Tornei
120
Best: 120
▲
3
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
543
Punti
22
Tornei
121
Best: 26
▼
-5
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
538
Punti
21
Tornei
122
Best: 102
▼
-1
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
534
Punti
25
Tornei
123
Best: 121
▼
-1
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
532
Punti
26
Tornei
124
Best: 120
--
0
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
528
Punti
26
Tornei
125
Best: 37
▲
1
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
518
Punti
25
Tornei
126
Best: 91
▲
2
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
512
Punti
19
Tornei
127
Best: 23
▼
-7
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
511
Punti
27
Tornei
128
Best: 125
▼
-3
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
510
Punti
21
Tornei
129
Best: 92
▲
1
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
497
Punti
27
Tornei
130
Best: 77
▼
-3
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
493
Punti
25
Tornei
131
Best: 131
▲
38
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
483
Punti
29
Tornei
132
Best: 131
▼
-1
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
470
Punti
29
Tornei
133
Best: 125
▼
-4
Martin Damm
USA, 30-09-2003
469
Punti
23
Tornei
134
Best: 16
▼
-1
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
463
Punti
21
Tornei
135
Best: 135
▲
4
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
458
Punti
28
Tornei
136
Best: 134
▼
-2
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
456
Punti
16
Tornei
137
Best: 132
▲
13
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
455
Punti
29
Tornei
138
Best: 101
▲
13
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
449
Punti
29
Tornei
139
Best: 67
▼
-4
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
444
Punti
21
Tornei
140
Best: 83
▲
4
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
441
Punti
23
Tornei
141
Best: 134
▼
-3
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
437
Punti
30
Tornei
142
Best: 137
▼
-5
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
434
Punti
19
Tornei
143
Best: 118
▼
-3
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
27
Tornei
144
Best: 144
▲
17
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
417
Punti
28
Tornei
145
Best: 145
--
0
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
414
Punti
15
Tornei
146
Best: 102
▲
3
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
407
Punti
19
Tornei
147
Best: 113
--
0
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
406
Punti
20
Tornei
148
Best: 142
▼
-6
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
402
Punti
13
Tornei
149
Best: 31
▲
3
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
399
Punti
18
Tornei
150
Best: 64
▼
-9
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
394
Punti
21
Tornei
151
Best: 110
▲
4
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
394
Punti
28
Tornei
152
Best: 96
▲
2
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
391
Punti
21
Tornei
153
Best: 6
▼
-5
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
390
Punti
19
Tornei
154
Best: 142
▲
8
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
389
Punti
27
Tornei
155
Best: 109
▲
3
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
386
Punti
19
Tornei
156
Best: 7
▼
-13
David Goffin
BEL, 07-12-1990
385
Punti
22
Tornei
157
Best: 115
▲
6
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
381
Punti
23
Tornei
158
Best: 145
▲
2
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
379
Punti
26
Tornei
159
Best: 79
▲
5
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
375
Punti
24
Tornei
160
Best: 151
▼
-7
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
374
Punti
23
Tornei
161
Best: 60
▲
5
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
373
Punti
29
Tornei
162
Best: 133
▼
-26
Colton Smith
USA, 05-03-2003
371
Punti
17
Tornei
163
Best: 125
▲
4
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
369
Punti
18
Tornei
164
Best: 157
▼
-5
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
366
Punti
23
Tornei
165
Best: 49
▲
3
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
365
Punti
25
Tornei
166
Best: 24
▲
4
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
361
Punti
22
Tornei
167
Best: 159
▼
-2
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
360
Punti
23
Tornei
168
Best: 117
▲
4
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
359
Punti
13
Tornei
169
Best: 105
▲
5
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
355
Punti
29
Tornei
170
Best: 123
▲
10
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
354
Punti
18
Tornei
171
Best: 171
▲
73
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
352
Punti
23
Tornei
172
Best: 103
▲
6
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
347
Punti
22
Tornei
173
Best: 170
▲
6
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
347
Punti
27
Tornei
174
Best: 152
▼
-1
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
342
Punti
16
Tornei
175
Best: 147
▼
-19
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
341
Punti
15
Tornei
176
Best: 176
▲
38
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
341
Punti
26
Tornei
177
Best: 87
--
0
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
340
Punti
27
Tornei
178
Best: 12
▼
-32
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
338
Punti
11
Tornei
179
Best: 174
▲
5
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
334
Punti
33
Tornei
180
Best: 180
▲
7
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
334
Punti
34
Tornei
181
Best: 72
▲
13
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
333
Punti
18
Tornei
182
Best: 133
▲
3
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
331
Punti
24
Tornei
183
Best: 175
▲
14
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
331
Punti
34
Tornei
184
Best: 167
▼
-8
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
328
Punti
29
Tornei
185
Best: 168
▼
-4
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
325
Punti
30
Tornei
186
Best: 164
▲
2
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
323
Punti
21
Tornei
187
Best: 17
▲
2
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
323
Punti
32
Tornei
188
Best: 126
▼
-31
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
320
Punti
22
Tornei
189
Best: 189
▲
1
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
316
Punti
25
Tornei
190
Best: 180
▲
2
Justin Engel
GER, 01-10-2007
315
Punti
32
Tornei
191
Best: 131
▲
2
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
314
Punti
19
Tornei
192
Best: 131
▲
34
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
312
Punti
31
Tornei
193
Best: 125
▼
-22
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
310
Punti
15
Tornei
194
Best: 95
▲
1
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
310
Punti
28
Tornei
195
Best: 123
▼
-4
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
310
Punti
31
Tornei
196
Best: 183
--
0
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
309
Punti
28
Tornei
197
Best: 144
▲
4
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
307
Punti
23
Tornei
198
Best: 99
--
0
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
306
Punti
20
Tornei
199
Best: 16
▲
26
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
306
Punti
24
Tornei
200
Best: 38
--
0
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
302
Punti
19
Tornei
201
Best: 21
▲
1
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
300
Punti
17
Tornei
202
Best: 127
▲
2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
300
Punti
36
Tornei
203
Best: 183
▼
-20
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
299
Punti
25
Tornei
204
Best: 194
▼
-1
Dan Added
FRA, 13-04-1999
297
Punti
32
Tornei
205
Best: 27
▲
1
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
288
Punti
24
Tornei
206
Best: 206
▲
4
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
288
Punti
28
Tornei
207
Best: 175
--
0
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
287
Punti
29
Tornei
208
Best: 125
▼
-22
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
286
Punti
23
Tornei
209
Best: 153
▲
10
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
285
Punti
24
Tornei
210
Best: 210
▲
2
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
282
Punti
31
Tornei
211
Best: 187
▼
-6
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
281
Punti
31
Tornei
212
Best: 201
▼
-3
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
280
Punti
28
Tornei
213
Best: 205
--
0
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
279
Punti
34
Tornei
214
Best: 214
▲
1
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
271
Punti
30
Tornei
215
Best: 158
▲
12
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
268
Punti
28
Tornei
216
Best: 36
▼
-17
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
267
Punti
15
Tornei
217
Best: 161
▲
4
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
262
Punti
20
Tornei
218
Best: 214
▲
5
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
260
Punti
22
Tornei
219
Best: 184
▼
-8
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
259
Punti
20
Tornei
220
Best: 220
▲
4
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
259
Punti
23
Tornei
221
Best: 220
▲
1
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
258
Punti
27
Tornei
222
Best: 200
▼
-14
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
256
Punti
24
Tornei
223
Best: 223
▲
13
Andres Andrade
ECU, 14-12-1998
255
Punti
29
Tornei
224
Best: 105
▼
-42
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
250
Punti
22
Tornei
225
Best: 216
▼
-9
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
250
Punti
29
Tornei
226
Best: 186
▲
12
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
248
Punti
20
Tornei
227
Best: 157
▲
3
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
247
Punti
25
Tornei
228
Best: 63
▼
-11
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
245
Punti
15
Tornei
229
Best: 185
▲
8
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
244
Punti
38
Tornei
230
Best: 99
▼
-1
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
243
Punti
23
Tornei
231
Best: 170
▲
3
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
239
Punti
21
Tornei
232
Best: 106
▼
-14
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
238
Punti
26
Tornei
233
Best: 177
▼
-5
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
238
Punti
31
Tornei
234
Best: 191
▼
-1
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
237
Punti
18
Tornei
235
Best: 147
▼
-60
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
233
Punti
19
Tornei
236
Best: 147
▲
5
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
233
Punti
30
Tornei
237
Best: 118
▼
-17
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
232
Punti
19
Tornei
238
Best: 168
▲
2
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
231
Punti
25
Tornei
239
Best: 142
▲
3
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
231
Punti
29
Tornei
240
Best: 145
▲
8
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
229
Punti
13
Tornei
241
Best: 241
▲
17
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
229
Punti
30
Tornei
242
Best: 138
▼
-10
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
228
Punti
25
Tornei
243
Best: 210
▲
9
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
227
Punti
39
Tornei
244
Best: 97
▲
6
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
226
Punti
29
Tornei
245
Best: 196
▲
2
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
225
Punti
27
Tornei
246
Best: 164
▼
-15
James McCabe
AUS, 05-07-2003
222
Punti
25
Tornei
247
Best: 212
▲
2
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
221
Punti
25
Tornei
248
Best: 245
▼
-2
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
221
Punti
32
Tornei
249
Best: 142
▲
2
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
221
Punti
32
Tornei
250
Best: 250
▲
27
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
220
Punti
29
Tornei
251
Best: 235
▼
-6
Max Houkes
NED, 03-07-2000
217
Punti
29
Tornei
252
Best: 252
▲
1
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
216
Punti
25
Tornei
253
Best: 197
▲
1
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
215
Punti
21
Tornei
254
Best: 159
▲
1
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
214
Punti
21
Tornei
255
Best: 235
▼
-20
Marko Topo
GER, 13-09-2003
214
Punti
21
Tornei
256
Best: 172
▲
19
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
214
Punti
29
Tornei
257
Best: 235
▲
3
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
210
Punti
25
Tornei
258
Best: 248
▼
-2
Henri Squire
GER, 27-09-2000
207
Punti
26
Tornei
259
Best: 259
▲
32
Diego Dedura
GER, 0
207
Punti
27
Tornei
260
Best: 260
▲
11
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
206
Punti
33
Tornei
261
Best: 261
--
0
Juncheng Shang
CHN, 0
205
Punti
16
Tornei
262
Best: 123
▼
-19
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
205
Punti
23
Tornei
263
Best: 78
--
0
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
204
Punti
29
Tornei
264
Best: 201
▲
1
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
202
Punti
22
Tornei
265
Best: 259
▲
5
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
201
Punti
17
Tornei
266
Best: 241
▼
-9
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
201
Punti
25
Tornei
267
Best: 192
▲
6
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
201
Punti
29
Tornei
268
Best: 268
--
0
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
200
Punti
28
Tornei
269
Best: 193
▼
-3
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
196
Punti
30
Tornei
270
Best: 31
▼
-8
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
195
Punti
14
Tornei
271
Best: 271
▲
34
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
195
Punti
28
Tornei
272
Best: 272
▲
15
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
193
Punti
23
Tornei
273
Best: 264
▼
-1
Andres Martin
USA, 07-07-2001
193
Punti
27
Tornei
274
Best: 274
▲
4
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
192
Punti
33
Tornei
275
Best: 260
▼
-8
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
192
Punti
40
Tornei
276
Best: 108
▼
-7
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
191
Punti
26
Tornei
277
Best: 276
▼
-1
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
187
Punti
24
Tornei
278
Best: 233
▲
4
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
185
Punti
24
Tornei
279
Best: 217
▼
-40
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
185
Punti
26
Tornei
280
Best: 277
▼
-1
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
185
Punti
27
Tornei
281
Best: 237
▼
-7
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
184
Punti
30
Tornei
282
Best: 93
▲
1
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
182
Punti
27
Tornei
283
Best: 50
▲
119
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
181
Punti
13
Tornei
284
Best: 225
▲
17
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
181
Punti
13
Tornei
285
Best: 182
▼
-26
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
181
Punti
21
Tornei
286
Best: 263
▲
7
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
181
Punti
24
Tornei
287
Best: 180
▲
23
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
181
Punti
25
Tornei
288
Best: 288
▲
7
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
181
Punti
39
Tornei
289
Best: 289
--
0
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
179
Punti
21
Tornei
290
Best: 242
▼
-9
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
179
Punti
22
Tornei
291
Best: 258
▲
16
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
179
Punti
24
Tornei
292
Best: 181
▲
11
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
177
Punti
26
Tornei
293
Best: 212
▲
4
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
177
Punti
36
Tornei
294
Best: 187
▼
-6
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
175
Punti
28
Tornei
295
Best: 261
▲
9
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
175
Punti
26
Tornei
296
Best: 279
--
0
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
174
Punti
19
Tornei
297
Best: 80
▼
-3
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
174
Punti
23
Tornei
298
Best: 168
▼
-18
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
174
Punti
30
Tornei
299
Best: 121
▲
123
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
173
Punti
20
Tornei
300
Best: 298
▼
-2
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
173
Punti
26
Tornei
301
Best: 301
▲
5
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
173
Punti
26
Tornei
302
Best: 171
▼
-12
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
172
Punti
23
Tornei
303
Best: 196
▼
-3
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
170
Punti
32
Tornei
304
Best: 298
▼
-2
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
169
Punti
23
Tornei
305
Best: 299
▲
15
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
169
Punti
29
Tornei
306
Best: 181
▲
13
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
168
Punti
24
Tornei
307
Best: 284
▼
-21
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
167
Punti
27
Tornei
308
Best: 78
▼
-23
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
166
Punti
20
Tornei
309
Best: 288
▼
-10
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
164
Punti
21
Tornei
310
Best: 275
▼
-18
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
164
Punti
25
Tornei
311
Best: 302
▼
-3
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
164
Punti
28
Tornei
312
Best: 158
▼
-48
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
164
Punti
31
Tornei
313
Best: 254
▼
-4
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
163
Punti
27
Tornei
314
Best: 311
▼
-3
Max Basing
GBR, 02-10-2002
161
Punti
19
Tornei
315
Best: 177
▼
-3
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
161
Punti
26
Tornei
316
Best: 287
▼
-3
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
160
Punti
25
Tornei
317
Best: 301
▼
-3
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
158
Punti
27
Tornei
318
Best: 302
▼
-1
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
157
Punti
28
Tornei
319
Best: 248
▼
-4
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
157
Punti
29
Tornei
320
Best: 304
▲
17
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
156
Punti
31
Tornei
321
Best: 319
--
0
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
156
Punti
35
Tornei
322
Best: 116
▼
-6
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
155
Punti
25
Tornei
323
Best: 240
▼
-5
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
155
Punti
30
Tornei
324
Best: 267
▼
-2
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
155
Punti
32
Tornei
325
Best: 315
▼
-2
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
154
Punti
15
Tornei
326
Best: 326
▲
12
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
154
Punti
21
Tornei
327
Best: 307
▼
-3
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
154
Punti
21
Tornei
328
Best: 328
▲
30
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
152
Punti
14
Tornei
329
Best: 208
▲
7
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
151
Punti
26
Tornei
330
Best: 324
▼
-3
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
331
Best: 278
▼
-3
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
150
Punti
29
Tornei
332
Best: 331
▲
1
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
150
Punti
29
Tornei
333
Best: 333
▲
8
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
149
Punti
23
Tornei
334
Best: 323
▼
-5
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
148
Punti
29
Tornei
335
Best: 335
▲
11
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
148
Punti
29
Tornei
336
Best: 202
▲
13
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
147
Punti
16
Tornei
337
Best: 293
▼
-6
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
146
Punti
17
Tornei
338
Best: 283
▼
-4
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
146
Punti
29
Tornei
339
Best: 170
▼
-4
James Trotter
JPN, 01-01-1900
145
Punti
19
Tornei
340
Best: 260
▲
11
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
145
Punti
29
Tornei
341
Best: 340
▼
-1
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
143
Punti
20
Tornei
342
Best: 162
▼
-3
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
143
Punti
21
Tornei
343
Best: 52
▼
-1
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
142
Punti
10
Tornei
344
Best: 344
▲
12
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
142
Punti
22
Tornei
345
Best: 249
▼
-15
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
142
Punti
32
Tornei
346
Best: 252
▼
-14
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
140
Punti
21
Tornei
347
Best: 347
▲
16
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
139
Punti
25
Tornei
348
Best: 267
▼
-22
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
139
Punti
28
Tornei
349
Best: 279
▼
-24
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
139
Punti
34
Tornei
350
Best: 243
▲
4
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
137
Punti
28
Tornei
351
Best: 228
▲
8
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
136
Punti
15
Tornei
352
Best: 307
▲
3
Oleg Prihodko
UKR, 03-10-1997
136
Punti
21
Tornei
353
Best: 158
▼
-1
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
136
Punti
23
Tornei
354
Best: 339
▲
11
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
136
Punti
29
Tornei
355
Best: 344
▼
-8
Florian Broska
GER, 01-01-1998
135
Punti
19
Tornei
356
Best: 341
▲
1
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
135
Punti
23
Tornei
357
Best: 237
▲
5
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
132
Punti
20
Tornei
358
Best: 347
▼
-8
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
132
Punti
28
Tornei
359
Best: 359
▲
82
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
131
Punti
21
Tornei
360
Best: 176
▲
55
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
130
Punti
21
Tornei
361
Best: 330
▲
3
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
130
Punti
24
Tornei
362
Best: 116
▲
5
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
130
Punti
25
Tornei
363
Best: 353
▼
-10
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
130
Punti
26
Tornei
364
Best: 153
▲
2
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
130
Punti
28
Tornei
365
Best: 365
▲
4
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
129
Punti
22
Tornei
366
Best: 268
▼
-22
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
129
Punti
33
Tornei
367
Best: 361
▼
-6
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
128
Punti
19
Tornei
368
Best: 289
▲
16
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
128
Punti
19
Tornei
369
Best: 211
▲
4
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
128
Punti
22
Tornei
370
Best: 306
▲
105
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
128
Punti
23
Tornei
371
Best: 358
▲
25
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
127
Punti
12
Tornei
372
Best: 165
▲
3
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
125
Punti
3
Tornei
373
Best: 289
▼
-1
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
125
Punti
18
Tornei
374
Best: 336
--
0
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
125
Punti
24
Tornei
375
Best: 366
▲
2
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
125
Punti
28
Tornei
376
Best: 360
▼
-8
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
125
Punti
29
Tornei
377
Best: 377
▲
5
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
125
Punti
29
Tornei
378
Best: 378
▲
163
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
124
Punti
23
Tornei
379
Best: 183
▲
6
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
124
Punti
25
Tornei
380
Best: 332
▼
-32
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
124
Punti
27
Tornei
381
Best: 377
--
0
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
124
Punti
29
Tornei
382
Best: 375
▼
-2
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
123
Punti
25
Tornei
383
Best: 177
▲
46
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
123
Punti
27
Tornei
384
Best: 384
▲
10
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
123
Punti
29
Tornei
385
Best: 385
▲
8
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
122
Punti
18
Tornei
386
Best: 383
▼
-3
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
121
Punti
26
Tornei
387
Best: 181
▼
-27
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
121
Punti
19
Tornei
388
Best: 378
▼
-10
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
121
Punti
20
Tornei
389
Best: 389
▲
24
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
121
Punti
30
Tornei
390
Best: 55
▼
-4
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
120
Punti
11
Tornei
391
Best: 29
▼
-4
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
120
Punti
16
Tornei
392
Best: 392
▲
11
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
120
Punti
18
Tornei
393
Best: 244
▲
28
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
120
Punti
28
Tornei
394
Best: 318
▲
4
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
119
Punti
21
Tornei
395
Best: 345
▼
-19
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
119
Punti
22
Tornei
396
Best: 257
▼
-8
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
119
Punti
23
Tornei
397
Best: 295
▼
-7
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
119
Punti
27
Tornei
398
Best: 19
▼
-7
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
118
Punti
13
Tornei
399
Best: 389
▼
-10
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
118
Punti
21
Tornei
400
Best: 395
▼
-5
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
118
Punti
29
Tornei
401
Best: 357
▼
-4
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
117
Punti
19
Tornei
402
Best: 342
▲
28
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
117
Punti
27
Tornei
403
Best: 347
▼
-2
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
404
Best: 361
--
0
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
116
Punti
22
Tornei
405
Best: 240
▼
-60
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
116
Punti
26
Tornei
406
Best: 406
▼
-1
Thomas Faurel
FRA, 0
116
Punti
28
Tornei
407
Best: 93
▲
46
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
115
Punti
18
Tornei
408
Best: 397
▼
-2
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
115
Punti
18
Tornei
409
Best: 409
▲
9
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
115
Punti
20
Tornei
410
Best: 383
▼
-1
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
114
Punti
21
Tornei
411
Best: 356
▲
38
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
114
Punti
21
Tornei
412
Best: 4
▼
-128
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
113
Punti
14
Tornei
413
Best: 399
▼
-14
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
113
Punti
21
Tornei
414
Best: 385
▲
2
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
113
Punti
26
Tornei
415
Best: 339
▲
42
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
113
Punti
35
Tornei
416
Best: 416
▲
1
Braden Shick
USA, 24-10-2003
112
Punti
18
Tornei
417
Best: 417
▲
53
Ognjen Milic
SRB, 0
112
Punti
19
Tornei
418
Best: 315
▼
-8
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
112
Punti
23
Tornei
419
Best: 281
▲
4
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
112
Punti
24
Tornei
420
Best: 412
▼
-8
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
112
Punti
25
Tornei
421
Best: 346
▼
-21
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
112
Punti
28
Tornei
422
Best: 299
▲
5
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
111
Punti
30
Tornei
423
Best: 320
▼
-44
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
110
Punti
23
Tornei
424
Best: 263
▼
-54
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
109
Punti
25
Tornei
425
Best: 347
▲
6
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
108
Punti
23
Tornei
426
Best: 357
▼
-1
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
108
Punti
28
Tornei
427
Best: 427
▲
62
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
107
Punti
13
Tornei
428
Best: 160
▼
-57
Li Tu
AUS, 27-05-1996
107
Punti
16
Tornei
429
Best: 221
▼
-21
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
107
Punti
20
Tornei
430
Best: 426
▲
2
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
107
Punti
24
Tornei
431
Best: 229
▼
-5
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
107
Punti
27
Tornei
432
Best: 421
▲
1
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
107
Punti
27
Tornei
433
Best: 433
▲
1
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
107
Punti
28
Tornei
434
Best: 208
▼
-42
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
106
Punti
13
Tornei
435
Best: 435
▲
3
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
106
Punti
26
Tornei
436
Best: 436
▲
6
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
106
Punti
27
Tornei
437
Best: 382
▲
3
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
32
Tornei
438
Best: 136
▲
6
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
104
Punti
21
Tornei
439
Best: 409
▼
-19
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
104
Punti
26
Tornei
440
Best: 440
▲
5
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
104
Punti
31
Tornei
441
Best: 167
▲
7
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
103
Punti
17
Tornei
442
Best: 334
▼
-35
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
103
Punti
19
Tornei
443
Best: 358
▼
-6
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
103
Punti
20
Tornei
444
Best: 384
▲
6
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
103
Punti
25
Tornei
445
Best: 388
▲
2
Karan Singh
IND, 30-06-2003
103
Punti
26
Tornei
446
Best: 39
▼
-27
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
102
Punti
21
Tornei
447
Best: 447
▲
35
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
102
Punti
24
Tornei
448
Best: 384
▲
29
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
102
Punti
25
Tornei
449
Best: 404
▲
16
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
101
Punti
21
Tornei
450
Best: 127
▼
-107
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
101
Punti
26
Tornei
451
Best: 58
▼
-5
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
100
Punti
15
Tornei
452
Best: 222
▲
3
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
100
Punti
24
Tornei
453
Best: 453
▲
11
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
100
Punti
25
Tornei
454
Best: 287
▲
2
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
100
Punti
28
Tornei
455
Best: 318
▼
-12
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
100
Punti
31
Tornei
456
Best: 416
▼
-4
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
99
Punti
16
Tornei
457
Best: 454
▲
1
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
99
Punti
19
Tornei
458
Best: 424
▼
-34
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
99
Punti
23
Tornei
459
Best: 321
▼
-48
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
99
Punti
24
Tornei
460
Best: 459
▼
-1
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
99
Punti
26
Tornei
461
Best: 219
--
0
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
98
Punti
17
Tornei
462
Best: 364
▲
44
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
97
Punti
17
Tornei
463
Best: 383
▼
-9
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
97
Punti
17
Tornei
464
Best: 428
▼
-2
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
97
Punti
17
Tornei
465
Best: 417
▲
1
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
97
Punti
22
Tornei
466
Best: 455
▲
1
James Story
GBR, 05-03-2001
97
Punti
25
Tornei
467
Best: 466
▲
27
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
97
Punti
25
Tornei
468
Best: 368
▼
-8
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
97
Punti
26
Tornei
469
Best: 387
▼
-1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
97
Punti
27
Tornei
470
Best: 314
▲
25
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
96
Punti
33
Tornei
471
Best: 270
▼
-2
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
95
Punti
8
Tornei
472
Best: 206
▼
-1
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
95
Punti
17
Tornei
473
Best: 211
▼
-38
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
94
Punti
12
Tornei
474
Best: 465
▼
-2
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
475
Best: 315
▲
17
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
94
Punti
18
Tornei
476
Best: 319
▼
-48
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
94
Punti
20
Tornei
477
Best: 477
▲
50
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
94
Punti
21
Tornei
478
Best: 449
▲
1
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
94
Punti
24
Tornei
479
Best: 479
▲
68
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
94
Punti
25
Tornei
480
Best: 299
▼
-6
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
93
Punti
18
Tornei
481
Best: 430
▼
-5
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
93
Punti
20
Tornei
482
Best: 482
▲
81
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
93
Punti
27
Tornei
483
Best: 415
▼
-44
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
93
Punti
28
Tornei
484
Best: 373
▼
-11
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
91
Punti
16
Tornei
485
Best: 485
▲
22
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
91
Punti
23
Tornei
486
Best: 161
▼
-3
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
91
Punti
29
Tornei
487
Best: 387
▼
-24
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
90
Punti
20
Tornei
488
Best: 470
▼
-4
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
89
Punti
14
Tornei
489
Best: 489
▼
-3
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
89
Punti
19
Tornei
490
Best: 476
▼
-2
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
89
Punti
31
Tornei
491
Best: 37
--
0
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
88
Punti
16
Tornei
492
Best: 474
▲
1
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
88
Punti
23
Tornei
493
Best: 353
▼
-15
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
88
Punti
24
Tornei
494
Best: 494
▲
6
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
88
Punti
28
Tornei
495
Best: 424
▲
29
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
88
Punti
32
Tornei
496
Best: 433
--
0
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
497
Best: 455
--
0
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
87
Punti
20
Tornei
498
Best: 418
▲
20
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
87
Punti
24
Tornei
499
Best: 498
▼
-1
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
85
Punti
19
Tornei
500
Best: 467
▼
-13
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
85
Punti
24
Tornei
501
Best: 457
--
0
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
85
Punti
30
Tornei
502
Best: 479
--
0
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
84
Punti
15
Tornei
503
Best: 421
▲
1
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
84
Punti
21
Tornei
504
Best: 238
▼
-5
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
84
Punti
22
Tornei
505
Best: 340
--
0
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
84
Punti
25
Tornei
506
Best: 506
▲
3
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
84
Punti
26
Tornei
507
Best: 424
▲
15
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
84
Punti
27
Tornei
508
Best: 402
▲
11
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
84
Punti
33
Tornei
509
Best: 74
▼
-29
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
83
Punti
15
Tornei
510
Best: 459
▼
-29
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
83
Punti
20
Tornei
511
Best: 508
▼
-3
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
83
Punti
24
Tornei
512
Best: 457
▲
4
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
82
Punti
25
Tornei
513
Best: 484
▼
-3
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
82
Punti
31
Tornei
514
Best: 316
▼
-2
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
81
Punti
24
Tornei
515
Best: 372
▼
-12
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
80
Punti
19
Tornei
516
Best: 448
▼
-1
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
80
Punti
21
Tornei
517
Best: 280
▲
4
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
80
Punti
22
Tornei
518
Best: 491
▼
-5
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
79
Punti
16
Tornei
519
Best: 161
▼
-68
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
79
Punti
8
Tornei
520
Best: 449
▼
-3
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
79
Punti
23
Tornei
521
Best: 513
▲
2
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
79
Punti
27
Tornei
522
Best: 288
▼
-32
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
78
Punti
10
Tornei
523
Best: 381
▼
-87
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
78
Punti
15
Tornei
524
Best: 518
▼
-4
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
15
Tornei
525
Best: 463
--
0
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
10
Tornei
526
Best: 468
--
0
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
77
Punti
20
Tornei
527
Best: 493
▲
31
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
77
Punti
20
Tornei
528
Best: 503
--
0
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
77
Punti
22
Tornei
529
Best: 523
--
0
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
77
Punti
27
Tornei
530
Best: 530
▲
67
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
76
Punti
17
Tornei
531
Best: 451
▲
1
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
76
Punti
27
Tornei
532
Best: 532
▲
1
Max Schoenhaus
GER, 0
75
Punti
15
Tornei
533
Best: 533
▲
10
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
75
Punti
26
Tornei
534
Best: 534
▲
2
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
75
Punti
26
Tornei
535
Best: 107
▲
98
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
74
Punti
8
Tornei
536
Best: 226
▼
-51
Yan Bai
CHN, 21-05-1989
74
Punti
10
Tornei
537
Best: 356
▲
2
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
74
Punti
17
Tornei
538
Best: 395
▼
-4
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
74
Punti
19
Tornei
539
Best: 535
▲
1
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
74
Punti
20
Tornei
540
Best: 540
▲
2
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
74
Punti
22
Tornei
541
Best: 537
▲
11
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
74
Punti
25
Tornei
542
Best: 296
▲
2
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
74
Punti
26
Tornei
543
Best: 458
▲
3
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
74
Punti
27
Tornei
544
Best: 496
▲
10
Niels Visker
NED, 05-10-2001
74
Punti
29
Tornei
545
Best: 229
▼
-10
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
73
Punti
20
Tornei
546
Best: 256
▲
13
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
73
Punti
21
Tornei
547
Best: 447
▲
81
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
72
Punti
18
Tornei
548
Best: 548
▲
60
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
72
Punti
23
Tornei
549
Best: 548
▼
-1
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
72
Punti
24
Tornei
550
Best: 433
▼
-5
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
72
Punti
25
Tornei
551
Best: 519
▼
-2
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
72
Punti
29
Tornei
552
Best: 410
▲
3
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
72
Punti
35
Tornei
553
Best: 536
▼
-15
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
71
Punti
10
Tornei
554
Best: 550
▼
-4
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
71
Punti
13
Tornei
555
Best: 477
▼
-4
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
71
Punti
19
Tornei
556
Best: 483
▼
-42
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
71
Punti
20
Tornei
557
Best: 424
▼
-4
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
71
Punti
29
Tornei
558
Best: 500
▼
-1
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
70
Punti
12
Tornei
559
Best: 545
▲
21
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
70
Punti
20
Tornei
560
Best: 552
▲
1
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
70
Punti
26
Tornei
561
Best: 555
▲
1
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
69
Punti
16
Tornei
562
Best: 318
▼
-32
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
69
Punti
19
Tornei
563
Best: 563
▲
44
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
69
Punti
22
Tornei
564
Best: 316
▼
-4
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
69
Punti
24
Tornei
565
Best: 462
▼
-1
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
69
Punti
35
Tornei
566
Best: 509
▼
-1
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
68
Punti
16
Tornei
567
Best: 395
▼
-1
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
68
Punti
17
Tornei
568
Best: 277
▼
-1
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
68
Punti
17
Tornei
569
Best: 548
▲
43
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
68
Punti
19
Tornei
570
Best: 542
--
0
Karl Poling
USA, 04-08-1999
68
Punti
27
Tornei
571
Best: 99
--
0
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
10
Tornei
572
Best: 541
▲
1
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
67
Punti
15
Tornei
573
Best: 573
▲
19
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
67
Punti
17
Tornei
574
Best: 509
--
0
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
67
Punti
18
Tornei
575
Best: 575
▲
1
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
67
Punti
24
Tornei
576
Best: 576
▲
22
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
67
Punti
27
Tornei
577
Best: 577
--
0
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
67
Punti
29
Tornei
578
Best: 578
--
0
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
67
Punti
30
Tornei
579
Best: 436
--
0
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
67
Punti
30
Tornei
580
Best: 477
▲
3
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
67
Punti
34
Tornei
581
Best: 485
▲
1
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
66
Punti
23
Tornei
582
Best: 469
▲
2
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
65
Punti
9
Tornei
583
Best: 191
▲
2
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
11
Tornei
584
Best: 448
▼
-9
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
65
Punti
19
Tornei
585
Best: 438
▼
-16
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
65
Punti
20
Tornei
586
Best: 429
▼
-75
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
65
Punti
22
Tornei
587
Best: 587
▲
22
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
65
Punti
23
Tornei
588
Best: 588
▲
1
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
65
Punti
27
Tornei
589
Best: 575
▲
35
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
65
Punti
28
Tornei
590
Best: 524
--
0
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
65
Punti
32
Tornei
591
Best: 432
--
0
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
64
Punti
12
Tornei
592
Best: 334
▼
-5
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
64
Punti
25
Tornei
593
Best: 560
▲
1
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
64
Punti
28
Tornei
594
Best: 564
▲
8
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
64
Punti
30
Tornei
595
Best: 451
--
0
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
11
Tornei
596
Best: 207
▼
-182
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
63
Punti
17
Tornei
597
Best: 486
▲
47
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
63
Punti
20
Tornei
598
Best: 548
▼
-5
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
63
Punti
28
Tornei
599
Best: 285
▲
19
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
62
Punti
16
Tornei
600
Best: 599
▼
-1
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
62
Punti
18
Tornei
601
Best: 544
▼
-1
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
62
Punti
20
Tornei
602
Best: 595
▼
-1
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
62
Punti
24
Tornei
603
Best: 601
▲
8
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
62
Punti
25
Tornei
604
Best: 431
▼
-1
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
62
Punti
31
Tornei
605
Best: 605
--
0
Alec Deckers
NED, 01-01-1900
61
Punti
18
Tornei
606
Best: 606
▲
31
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
61
Punti
22
Tornei
607
Best: 443
▲
44
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
61
Punti
27
Tornei
608
Best: 438
▼
-40
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
60
Punti
16
Tornei
609
Best: 385
▲
59
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
60
Punti
21
Tornei
610
Best: 496
▲
4
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
60
Punti
24
Tornei
611
Best: 128
▲
5
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
59
Punti
4
Tornei
612
Best: 533
▲
5
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
613
Best: 313
▼
-17
Ricardas Berankis
LTU, 21-06-1990
59
Punti
10
Tornei
614
Best: 285
▼
-83
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
19
Tornei
615
Best: 613
▲
5
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
58
Punti
15
Tornei
616
Best: 545
▲
5
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
58
Punti
16
Tornei
617
Best: 604
▲
5
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
58
Punti
17
Tornei
618
Best: 465
▼
-37
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
58
Punti
18
Tornei
619
Best: 439
▼
-33
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
58
Punti
20
Tornei
620
Best: 620
▲
3
Karol Filar
POL, 31-08-1998
58
Punti
21
Tornei
621
Best: 447
▼
-2
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
58
Punti
23
Tornei
622
Best: 517
▼
-34
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
58
Punti
24
Tornei
623
Best: 470
▲
7
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
58
Punti
26
Tornei
624
Best: 603
▲
1
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
58
Punti
40
Tornei
625
Best: 622
▲
1
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
57
Punti
8
Tornei
626
Best: 626
▲
14
Daniel Siniakov
CZE, 0
57
Punti
13
Tornei
627
Best: 279
▲
14
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
57
Punti
14
Tornei
628
Best: 627
▼
-1
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
57
Punti
17
Tornei
629
Best: 526
▲
26
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
57
Punti
23
Tornei
630
Best: 515
▼
-1
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
57
Punti
24
Tornei
631
Best: 631
--
0
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
57
Punti
24
Tornei
632
Best: 535
▲
2
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
633
Best: 617
▲
2
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
56
Punti
18
Tornei
634
Best: 634
▲
16
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
56
Punti
19
Tornei
635
Best: 181
▼
-79
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
55
Punti
12
Tornei
636
Best: 78
▼
-64
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
55
Punti
13
Tornei
637
Best: 628
▼
-1
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
55
Punti
17
Tornei
638
Best: 502
▼
-6
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
55
Punti
24
Tornei
639
Best: 563
▲
9
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
54
Punti
8
Tornei
640
Best: 290
▲
2
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
54
Punti
13
Tornei
641
Best: 638
▲
8
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
54
Punti
15
Tornei
642
Best: 642
▲
24
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
54
Punti
19
Tornei
643
Best: 520
▲
3
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
54
Punti
21
Tornei
644
Best: 638
▼
-6
William Grant
USA, 13-02-2001
54
Punti
27
Tornei
645
Best: 645
▲
31
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
54
Punti
29
Tornei
646
Best: 540
▲
6
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
54
Punti
29
Tornei
647
Best: 351
▼
-32
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
54
Punti
30
Tornei
648
Best: 450
▲
22
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
54
Punti
35
Tornei
649
Best: 538
▲
4
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
53
Punti
9
Tornei
650
Best: 258
▲
8
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
53
Punti
12
Tornei
651
Best: 651
▲
21
Tiago Torres
POR, 0
53
Punti
17
Tornei
652
Best: 625
▲
2
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
53
Punti
19
Tornei
653
Best: 527
▼
-8
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
53
Punti
19
Tornei
654
Best: 143
▼
-117
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
52
Punti
8
Tornei
655
Best: 584
▲
1
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
656
Best: 546
▲
1
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
10
Tornei
657
Best: 308
▲
2
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
52
Punti
16
Tornei
658
Best: 652
▲
11
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
52
Punti
21
Tornei
659
Best: 659
▲
23
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
52
Punti
25
Tornei
660
Best: 660
▲
23
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
52
Punti
25
Tornei
661
Best: 605
--
0
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
52
Punti
27
Tornei
662
Best: 662
--
0
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
663
Best: 569
--
0
James Watt
NZL, 09-06-2000
51
Punti
13
Tornei
664
Best: 664
▲
3
Timofei Derepasko
RUS, 0
51
Punti
19
Tornei
665
Best: 508
▼
-55
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
51
Punti
23
Tornei
666
Best: 666
▲
32
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
51
Punti
26
Tornei
667
Best: 667
▲
10
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
51
Punti
46
Tornei
668
Best: 668
▲
63
Gavin Young
USA, 0
50
Punti
10
Tornei
669
Best: 669
▲
107
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
50
Punti
22
Tornei
670
Best: 654
▲
11
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
50
Punti
23
Tornei
671
Best: 671
▲
3
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
50
Punti
23
Tornei
672
Best: 575
▲
12
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
50
Punti
26
Tornei
673
Best: 673
▲
33
Toufik Sahtali
ALG, 0
50
Punti
27
Tornei
674
Best: 647
▲
1
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
50
Punti
28
Tornei
675
Best: 230
▲
25
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
49
Punti
7
Tornei
676
Best: 339
▼
-37
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
49
Punti
9
Tornei
677
Best: 677
▲
1
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
13
Tornei
678
Best: 327
▲
1
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
49
Punti
14
Tornei
679
Best: 523
▼
-14
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
49
Punti
17
Tornei
680
Best: 616
--
0
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
49
Punti
21
Tornei
681
Best: 591
▲
37
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
49
Punti
23
Tornei
682
Best: 437
▲
76
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
49
Punti
27
Tornei
683
Best: 522
▼
-12
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
48
Punti
15
Tornei
684
Best: 520
▲
85
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
48
Punti
19
Tornei
685
Best: 685
▲
70
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
48
Punti
21
Tornei
686
Best: 656
▲
33
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
48
Punti
25
Tornei
687
Best: 684
▲
10
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
48
Punti
27
Tornei
688
Best: 605
▲
61
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
48
Punti
30
Tornei
689
Best: 151
▲
1
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
47
Punti
6
Tornei
690
Best: 80
▲
1
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
47
Punti
12
Tornei
691
Best: 691
▲
25
Peter Makk
HUN, 0
47
Punti
15
Tornei
692
Best: 460
--
0
Arthur Reymond
FRA, 02-04-1999
47
Punti
17
Tornei
693
Best: 690
▲
17
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
47
Punti
18
Tornei
694
Best: 694
▲
8
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
47
Punti
19
Tornei
695
Best: 557
▼
-22
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
47
Punti
20
Tornei
696
Best: 660
▲
3
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
46
Punti
7
Tornei
697
Best: 628
▲
82
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
46
Punti
8
Tornei
698
Best: 698
▲
3
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
46
Punti
12
Tornei
699
Best: 624
▼
-5
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
46
Punti
18
Tornei
700
Best: 588
▲
3
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
46
Punti
18
Tornei
701
Best: 680
▼
-6
Abel Forger
NED, 25-07-2005
46
Punti
20
Tornei
702
Best: 402
▼
-89
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
46
Punti
21
Tornei
703
Best: 703
▲
1
Bruno Fernandez
BRA, 0
46
Punti
21
Tornei
704
Best: 668
▼
-8
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
46
Punti
21
Tornei
705
Best: 686
▲
2
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
46
Punti
28
Tornei
706
Best: 594
▲
9
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
46
Punti
28
Tornei
707
Best: 407
▲
1
Kyle Edmund
GBR, 08-01-1995
45
Punti
7
Tornei
708
Best: 708
▲
1
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
45
Punti
9
Tornei
709
Best: 675
▼
-22
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
45
Punti
16
Tornei
710
Best: 395
▼
-104
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
45
Punti
17
Tornei
711
Best: 618
▼
-68
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
45
Punti
17
Tornei
712
Best: 456
▼
-19
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
45
Punti
17
Tornei
713
Best: 713
▼
-2
Sora Fukuda
JPN, 0
45
Punti
18
Tornei
714
Best: 546
▼
-2
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
45
Punti
19
Tornei
715
Best: 710
▼
-2
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
45
Punti
20
Tornei
716
Best: 689
▼
-2
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
45
Punti
25
Tornei
717
Best: 632
▲
24
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
45
Punti
26
Tornei
718
Best: 488
▼
-1
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
44
Punti
15
Tornei
719
Best: 719
▲
55
Maximo Zeitune
ARG, 0
44
Punti
19
Tornei
720
Best: 505
▼
-32
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
44
Punti
19
Tornei
721
Best: 721
▲
25
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
44
Punti
23
Tornei
722
Best: 694
▼
-2
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
44
Punti
24
Tornei
723
Best: 340
▲
14
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
44
Punti
24
Tornei
724
Best: 724
▲
15
Matteo Covato
ITA, 0
44
Punti
26
Tornei
725
Best: 284
▼
-121
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
43
Punti
14
Tornei
726
Best: 642
▼
-4
Pedro Rodrigues
BRA, 05-04-2006
43
Punti
12
Tornei
727
Best: 673
▲
6
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
43
Punti
12
Tornei
728
Best: 278
▼
-5
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
43
Punti
14
Tornei
729
Best: 725
▼
-4
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
43
Punti
18
Tornei
730
Best: 716
▼
-3
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
43
Punti
22
Tornei
731
Best: 622
▼
-2
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
43
Punti
23
Tornei
732
Best: 732
▲
63
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
43
Punti
24
Tornei
733
Best: 520
▼
-1
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
42
Punti
9
Tornei
734
Best: 614
▼
-10
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
42
Punti
16
Tornei
735
Best: 732
--
0
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
42
Punti
17
Tornei
736
Best: 578
--
0
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
42
Punti
18
Tornei
737
Best: 515
▲
7
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
42
Punti
19
Tornei
738
Best: 552
▲
33
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
42
Punti
21
Tornei
739
Best: 739
▲
26
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
42
Punti
24
Tornei
740
Best: 725
▼
-10
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
42
Punti
24
Tornei
741
Best: 691
▼
-3
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
42
Punti
25
Tornei
742
Best: 620
▼
-53
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
42
Punti
27
Tornei
743
Best: 743
▲
16
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
42
Punti
28
Tornei
744
Best: 659
▼
-10
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
41
Punti
12
Tornei
745
Best: 439
▼
-2
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
41
Punti
14
Tornei
746
Best: 694
▲
8
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
41
Punti
20
Tornei
747
Best: 704
▼
-2
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
41
Punti
21
Tornei
748
Best: 563
▼
-1
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
41
Punti
24
Tornei
749
Best: 688
▼
-9
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
41
Punti
26
Tornei
750
Best: 476
▼
-8
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
41
Punti
26
Tornei
751
Best: 546
▼
-3
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
41
Punti
28
Tornei
752
Best: 362
▼
-67
Tim Handel
GER, 18-10-1996
41
Punti
29
Tornei
753
Best: 45
▼
-3
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
2
Tornei
754
Best: 606
▼
-2
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
40
Punti
10
Tornei
755
Best: 755
▲
26
Karim Bennani
MAR, 0
40
Punti
12
Tornei
756
Best: 227
▼
-70
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
40
Punti
13
Tornei
757
Best: 627
▼
-110
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
40
Punti
26
Tornei
758
Best: 636
▲
15
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
40
Punti
29
Tornei
759
Best: 756
▲
1
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
760
Best: 760
▲
306
Enzo Aguiard
AUS, 01-01-1900
39
Punti
10
Tornei
761
Best: 666
--
0
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
39
Punti
12
Tornei
762
Best: 409
▲
2
Juan Carlos Aguilar
CAN, 20-11-1998
39
Punti
17
Tornei
763
Best: 530
▲
30
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
39
Punti
19
Tornei
764
Best: 700
▼
-8
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
39
Punti
24
Tornei
765
Best: 760
▲
2
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
38
Punti
8
Tornei
766
Best: 595
▲
2
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
38
Punti
13
Tornei
767
Best: 447
▼
-14
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
38
Punti
17
Tornei
768
Best: 640
▲
2
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
38
Punti
18
Tornei
769
Best: 769
▲
146
Nikolai Barsukov
GER, 0
38
Punti
20
Tornei
770
Best: 62
▼
-42
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
38
Punti
21
Tornei
771
Best: 757
▼
-14
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
38
Punti
23
Tornei
772
Best: 772
▼
-6
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
38
Punti
26
Tornei
773
Best: 364
▲
2
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
37
Punti
20
Tornei
774
Best: 675
▲
12
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
37
Punti
25
Tornei
775
Best: 773
▲
22
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
37
Punti
26
Tornei
776
Best: 768
▲
11
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
37
Punti
31
Tornei
777
Best: 752
▲
12
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
36
Punti
8
Tornei
778
Best: 778
▲
2
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
779
Best: 265
▲
5
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
36
Punti
14
Tornei
780
Best: 780
▲
3
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
36
Punti
15
Tornei
781
Best: 399
▼
-121
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
36
Punti
15
Tornei
782
Best: 744
▲
20
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
36
Punti
18
Tornei
783
Best: 549
▼
-78
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
36
Punti
21
Tornei
784
Best: 403
▼
-12
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
36
Punti
21
Tornei
785
Best: 785
▲
3
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
786
Best: 786
▲
4
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
787
Best: 673
▼
-5
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
35
Punti
12
Tornei
788
Best: 760
▼
-26
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
35
Punti
14
Tornei
789
Best: 664
▼
-125
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
35
Punti
16
Tornei
790
Best: 400
▲
1
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
35
Punti
18
Tornei
791
Best: 709
▲
5
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
24
Tornei
792
Best: 792
▲
149
Lorenzo Angelini
ITA, 0
35
Punti
24
Tornei
793
Best: 793
▲
6
Nikita Bilozertsev
UKR, 0
34
Punti
9
Tornei
794
Best: 794
▲
46
Ryan Colby
USA, 0
34
Punti
10
Tornei
795
Best: 795
▲
5
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
34
Punti
11
Tornei
796
Best: 451
▲
5
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
34
Punti
13
Tornei
797
Best: 797
▲
31
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
34
Punti
16
Tornei
798
Best: 509
▼
-6
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
34
Punti
17
Tornei
799
Best: 699
▼
-22
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
34
Punti
20
Tornei
800
Best: 655
▼
-15
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
34
Punti
20
Tornei
801
Best: 756
▲
21
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
34
Punti
22
Tornei
802
Best: 802
▲
3
Jorge Plans
ESP, 0
34
Punti
24
Tornei
803
Best: 682
▲
5
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
804
Best: 804
▲
5
Dong Ju Kim
KOR, 0
33
Punti
11
Tornei
805
Best: 553
▲
5
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
12
Tornei
806
Best: 637
▼
-3
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
33
Punti
18
Tornei
807
Best: 801
▲
22
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
33
Punti
19
Tornei
808
Best: 758
▲
23
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
33
Punti
21
Tornei
809
Best: 809
▲
26
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
33
Punti
22
Tornei
810
Best: 810
▲
3
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
33
Punti
22
Tornei
811
Best: 811
▲
43
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
33
Punti
26
Tornei
812
Best: 763
▲
4
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
33
Punti
29
Tornei
813
Best: 688
▲
13
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
33
Punti
29
Tornei
814
Best: 659
▼
-16
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
33
Punti
30
Tornei
815
Best: 479
▲
42
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
32
Punti
11
Tornei
816
Best: 601
▼
-12
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
32
Punti
17
Tornei
817
Best: 817
▲
2
Luca Preda
ROU, 0
32
Punti
18
Tornei
818
Best: 717
▲
2
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
32
Punti
20
Tornei
819
Best: 770
▲
2
Victor Lilov
USA, 11-02-2004
32
Punti
20
Tornei
820
Best: 751
▲
12
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
32
Punti
21
Tornei
821
Best: 815
▼
-6
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
32
Punti
25
Tornei
822
Best: 635
▲
2
John Sperle
GER, 30-01-2002
32
Punti
25
Tornei
823
Best: 745
--
0
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
32
Punti
25
Tornei
824
Best: 729
▼
-46
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
32
Punti
26
Tornei
825
Best: 825
▲
16
Pavel Lagutin
RUS, 0
31
Punti
11
Tornei
826
Best: 814
▼
-8
Petros Tsitsipas
GRE, 27-07-2000
31
Punti
16
Tornei
827
Best: 820
▲
3
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
31
Punti
19
Tornei
828
Best: 130
▼
-17
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
31
Punti
20
Tornei
829
Best: 812
▲
4
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
20
Tornei
830
Best: 716
▼
-36
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
31
Punti
20
Tornei
831
Best: 831
▼
-25
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
31
Punti
21
Tornei
832
Best: 733
▲
4
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
31
Punti
23
Tornei
833
Best: 716
▲
4
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
31
Punti
27
Tornei
834
Best: 687
▲
4
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
31
Punti
30
Tornei
835
Best: 633
▼
-84
Nick Kyrgios
AUS, 27-04-1995
30
Punti
5
Tornei
836
Best: 836
▲
3
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
30
Punti
6
Tornei
837
Best: 826
▲
5
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
30
Punti
12
Tornei
838
Best: 810
▲
5
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
30
Punti
13
Tornei
839
Best: 823
▲
20
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
30
Punti
13
Tornei
840
Best: 840
▲
27
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
30
Punti
14
Tornei
841
Best: 395
▲
39
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
30
Punti
15
Tornei
842
Best: 842
▲
2
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
30
Punti
16
Tornei
843
Best: 720
▼
-117
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
30
Punti
17
Tornei
844
Best: 390
▼
-32
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
30
Punti
20
Tornei
845
Best: 820
▼
-11
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
30
Punti
20
Tornei
846
Best: 811
--
0
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
30
Punti
24
Tornei
847
Best: 501
▲
1
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
29
Punti
9
Tornei
848
Best: 352
▲
1
Gregoire Barrere
FRA, 16-02-1994
29
Punti
10
Tornei
849
Best: 847
▲
6
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
29
Punti
11
Tornei
850
Best: 849
▲
1
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
29
Punti
16
Tornei
851
Best: 599
▲
12
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
29
Punti
17
Tornei
852
Best: 814
▼
-7
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
29
Punti
18
Tornei
853
Best: 821
▼
-1
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
854
Best: 841
▼
-1
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
29
Punti
18
Tornei
855
Best: 785
▼
-8
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
29
Punti
23
Tornei
856
Best: 773
▼
-42
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
29
Punti
24
Tornei
857
Best: 857
▼
-1
Hoyoung Roh
KOR, 0
28
Punti
9
Tornei
858
Best: 858
--
0
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
28
Punti
10
Tornei
859
Best: 597
▲
2
Julio Cesar Porras
ARG, 25-02-1998
28
Punti
13
Tornei
860
Best: 856
--
0
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
28
Punti
13
Tornei
861
Best: 694
▲
1
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
28
Punti
14
Tornei
862
Best: 861
▲
6
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
28
Punti
15
Tornei
863
Best: 736
▲
9
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
28
Punti
22
Tornei
864
Best: 864
▲
9
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
28
Punti
22
Tornei
865
Best: 838
▲
1
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
866
Best: 840
▼
-16
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
27
Punti
9
Tornei
867
Best: 65
▼
-40
Egor Gerasimov
BLR, 11-11-1992
27
Punti
11
Tornei
868
Best: 150
▲
228
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
27
Punti
13
Tornei
869
Best: 869
--
0
Charlie Robertson
GBR, 0
27
Punti
15
Tornei
870
Best: 429
▼
-107
Alvin Nicholas Tudorica
CAN, 13-02-2002
27
Punti
16
Tornei
871
Best: 740
--
0
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
27
Punti
17
Tornei
872
Best: 872
▲
22
Anas Mazdrashki
BUL, 0
27
Punti
21
Tornei
873
Best: 774
▲
2
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
27
Punti
22
Tornei
874
Best: 607
▼
-10
Jacob Brumm
USA, 30-11-1998
27
Punti
22
Tornei
875
Best: 830
▲
1
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
27
Punti
23
Tornei
876
Best: 876
▲
20
Evan Bynoe
USA, 27-05-1999
27
Punti
24
Tornei
877
Best: 666
▼
-52
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
27
Punti
26
Tornei
878
Best: 653
▼
-13
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
27
Punti
26
Tornei
879
Best: 878
▲
6
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
27
Punti
29
Tornei
880
Best: 24
▼
-2
Martin Klizan
SVK, 11-07-1989
26
Punti
4
Tornei
881
Best: 881
▼
-4
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
882
Best: 787
▼
-3
Kalin Ivanovski
MKD, 11-05-2004
26
Punti
11
Tornei
883
Best: 883
▲
27
Anton Shepp
NZL, 0
26
Punti
14
Tornei
884
Best: 852
▼
-3
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
26
Punti
14
Tornei
885
Best: 860
▼
-15
Jumpei Yamasaki
JPN, 02-07-1997
26
Punti
15
Tornei
886
Best: 738
▼
-4
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
26
Punti
16
Tornei
887
Best: 417
▼
-4
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
26
Punti
18
Tornei
888
Best: 669
▼
-2
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
26
Punti
26
Tornei
889
Best: 714
▲
10
Niklas Schell
GER, 03-01-1999
26
Punti
27
Tornei
890
Best: 139
▼
-3
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
25
Punti
3
Tornei
891
Best: 858
▼
-3
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
5
Tornei
892
Best: 850
▼
-3
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
893
Best: 50
▼
-3
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
25
Punti
7
Tornei
894
Best: 810
▲
139
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
25
Punti
9
Tornei
895
Best: 742
▼
-3
Aleksandr Lobanov
RUS, 01-04-2001
25
Punti
13
Tornei
896
Best: 776
▼
-3
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
25
Punti
14
Tornei
897
Best: 784
▼
-2
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
25
Punti
20
Tornei
898
Best: 898
▲
6
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
25
Punti
22
Tornei
899
Best: 899
▼
-2
Finn Murgett
GBR, 0
25
Punti
25
Tornei
900
Best: 851
▲
5
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
25
Punti
28
Tornei
901
Best: 479
▼
-1
Ilya Snitari
MDA, 20-03-2002
24
Punti
8
Tornei
902
Best: 845
▼
-1
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
24
Punti
12
Tornei
903
Best: 903
▲
11
Benjamin Pietri
FRA, 0
24
Punti
19
Tornei
904
Best: 792
▼
-30
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
24
Punti
19
Tornei
905
Best: 894
▼
-2
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
24
Punti
21
Tornei
906
Best: 791
▲
10
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
24
Punti
21
Tornei
907
Best: 832
▼
-9
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
24
Punti
27
Tornei
908
Best: 908
▼
-2
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
909
Best: 909
▼
-2
Theodore Dean
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
910
Best: 451
▼
-2
Pedro Cachin
ARG, 12-04-1995
23
Punti
7
Tornei
911
Best: 712
▼
-20
Aoran Wang
CHN, 05-02-1997
23
Punti
8
Tornei
912
Best: 912
▼
-3
Calvin Mueller
GER, 0
23
Punti
11
Tornei
913
Best: 913
▼
-2
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
13
Tornei
914
Best: 914
▼
-2
Marc Majdandzic
GER, 0
23
Punti
16
Tornei
915
Best: 839
▲
10
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
23
Punti
16
Tornei
916
Best: 916
▼
-3
Kasra Rahmani
IRI, 0
23
Punti
17
Tornei
917
Best: 837
--
0
Marko Maksimovic
SRB, 12-02-2006
23
Punti
22
Tornei
918
Best: 561
--
0
Fermin Tenti
ARG, 14-06-1997
23
Punti
23
Tornei
919
Best: 833
▲
11
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
23
Punti
26
Tornei
920
Best: 735
▼
-1
Ezekiel Clark
USA, 19-07-1998
23
Punti
26
Tornei
921
Best: 888
▼
-1
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
922
Best: 620
▼
-1
Trey Hilderbrand
USA, 15-05-2000
22
Punti
6
Tornei
923
Best: 714
▼
-1
Isaiah Strode
USA, 15-09-1997
22
Punti
10
Tornei
924
Best: 924
▲
12
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
22
Punti
12
Tornei
925
Best: 911
▼
-2
Salvador Price
COL, 19-02-2005
22
Punti
14
Tornei
926
Best: 536
▼
-2
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
15
Tornei
927
Best: 655
▼
-43
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
22
Punti
19
Tornei
928
Best: 883
▼
-1
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
22
Punti
19
Tornei
929
Best: 610
--
0
Dev Javia
IND, 16-03-2002
22
Punti
20
Tornei
930
Best: 912
▲
25
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
22
Punti
24
Tornei
931
Best: 931
▲
58
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
22
Punti
24
Tornei
932
Best: 830
▼
-1
Mihai Razvan Marinescu
ROU, 09-09-2001
22
Punti
28
Tornei
933
Best: 794
▼
-1
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
22
Punti
32
Tornei
934
Best: 898
▼
-1
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
935
Best: 411
--
0
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti
10
Tornei
936
Best: 478
▲
1
Lucas Bouquet
FRA, 05-08-1997
21
Punti
13
Tornei
937
Best: 769
▼
-11
Miles Jones
USA, 26-12-2000
21
Punti
16
Tornei
938
Best: 938
▼
-10
Adan Freire Da Silva
FRA, 0
21
Punti
20
Tornei
939
Best: 939
▲
15
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
21
Punti
21
Tornei
940
Best: 826
--
0
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
21
Punti
21
Tornei
941
Best: 929
▼
-2
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
21
Punti
22
Tornei
942
Best: 942
▲
1
Andrew Johnson
USA, 01-01-1900
20
Punti
5
Tornei
943
Best: 463
▲
432
Sander Jong
NED, 18-05-2000
20
Punti
6
Tornei
944
Best: 759
--
0
Pablo Masjuan Ginel
ESP, 01-01-1900
20
Punti
8
Tornei
945
Best: 945
--
0
Spencer Johnson
USA, 0
20
Punti
8
Tornei
946
Best: 233
--
0
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
20
Punti
10
Tornei
947
Best: 947
--
0
Ryo Tabata
JPN, 0
20
Punti
12
Tornei
948
Best: 948
▲
50
Carles Cordoba
ESP, 0
20
Punti
15
Tornei
949
Best: 927
▼
-1
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
20
Punti
17
Tornei
950
Best: 949
▼
-1
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
20
Punti
17
Tornei
951
Best: 749
▲
1
Alexander Klintcharov
NZL, 25-08-1996
20
Punti
18
Tornei
952
Best: 912
▼
-10
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
20
Punti
27
Tornei
953
Best: 390
▲
3
David Pichler
AUT, 19-02-1996
19
Punti
3
Tornei
954
Best: 638
▲
3
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
19
Punti
4
Tornei
955
Best: 773
▲
3
Ozan Baris
USA, 31-03-2004
19
Punti
7
Tornei
956
Best: 956
▲
3
Taym Al Azmeh
GER, 0
19
Punti
8
Tornei
957
Best: 957
▲
3
Aleksa Ciric
SRB, 0
19
Punti
9
Tornei
958
Best: 836
▲
3
Jea Moon Lee
KOR, 02-07-1993
19
Punti
10
Tornei
959
Best: 959
▲
4
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
16
Tornei
960
Best: 950
▲