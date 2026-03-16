Challenger Assuncion, Cuernavaca, Murcia e Zadar: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
CHALLENGER Zadar (Croazia 🇭🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Center Court – ore 10:00
Laurent Lokoli vs Ergi Kirkin
Christian Langmo vs Oleksii Krutykh
Andrej Nedic vs Emanuel Ivanisevic
Lorenzo Giustino vs Jonas Forejtek (Non prima 14:30)
Court 2 – ore 10:00
Samuele Pieri vs Gerard Campana Lee
Mirza Basic vs Sergi Perez Contri
Zsombor Piros vs Enrico Dalla Valle
Jelle Sels vs Kyrian Jacquet
Court 3 – ore 10:00
Andrea Fiorentini vs Matyas Cerny
Stefan Palosi vs John Sperle
CHALLENGER Murcia (Spagna 🇪🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Pista Central – ore 11:00
Frederico Ferreira Silva vs Rudolf Molleker
David Jorda Sanchis vs Dali Blanch
Raul Brancaccio vs Alejo Sanchez Quilez (Non prima 15:00)
Pablo Llamas Ruiz vs Javier Barranco Cosano
Pista 2 – ore 11:00
Christoph Negritu vs Michael Vrbensky
Felix Gill vs Federico Arnaboldi
Miguel Damas vs Jan Choinski (Non prima 15:00)
Gilles Arnaud Bailly / Justin Engel vs Benjamin Hassan / Sebastian Ofner
Pista 3 – ore 11:00
Denis Yevseyev vs Filip Pieczonka
Saba Purtseladze vs Louis Wessels
Edas Butvilas vs Mikhail Kukushkin (Non prima 15:00)
Jesper de Jong / Max Houkes vs Andrew Paulson / Michael Vrbensky
CHALLENGER Morelos (Messico 🇲🇽) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Estadio Morelos – ore 17:00
Quinn Vandecasteele vs Miguel Tobon
Samuel Heredia vs Alan Fernando Rubio Fierros
Oliver Crawford vs Max Wiskandt
Federico Agustin Gomez vs Dan Martin (Non prima 00:00)
Facundo Mena / Rodrigo Pacheco Mendez vs Alex Hernandez / Alan Magadan (Non prima 02:00)
Cancha 1 – ore 17:00
Karl Poling vs Takeru Yuzuki
Robin Catry vs Juan Sebastian Osorio
Aidan Mayo vs Andres Andrade
Cancha 2 – ore 17:00
Jake Delaney vs Guillaume Dalmasso
Tibo Colson vs Jesse Flores
Vadym Ursu vs Andres Martin
CHALLENGER Asuncion (Paraguay 🇵🇾) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Cancha Central – ore 20:00
Carlos Maria Zarate vs Boris Arias
Thiago Cigarran vs Valentin Basel
Murkel Dellien vs Alex Santino Nuñez Vera (Non prima 00:00)
Guido Ivan Justo vs Juan Carlos Prado Angelo
Cancha 9 – ore 20:00
Valerio Aboian vs Arklon Huertas Del Pino Cordova
Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Franco Ribero
Gonzalo Bueno vs João Pedro Didoni Bonini (Non prima 23:30)
Alex Barrena vs Cannon Kingsley
Cancha 7 – ore 20:00
Joao Eduardo Schiessl vs Johannes Ingildsen
Conner Huertas del Pino vs Julian Cundom
Lautaro Midon vs Gonzalo Villanueva (Non prima 23:30)
Mariano Kestelboim vs Juan Pablo Varillas
