Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Lunedì 16 Marzo 2026

15/03/2026 23:47 Nessun commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Grandstand – ore 15:00
Katie Volynets USA vs Priscilla Hon AUS
Bianca Andreescu CAN vs Suzan Lamens NED
Whitney Osuigwe USA vs Donna Vekic CRO
Caroline Dolehide USA vs Nikola Bartunkova CZE
Martin Landaluce ESP vs Mackenzie McDonald USA
Zachary Svajda USA vs Colton Smith USA

Butch Buchholz – ore 15:00
Madison Brengle USA vs Linda Fruhvirtova CZE
Ignacio Buse PER vs Moez Echargui TUN
Patrick Kypson USA vs Nikoloz Basilashvili GEO
Viktorija Golubic SUI vs Thea Frodin USA
Rafael Jodar ESP vs Manas Dhamne IND
Mattia Bellucci ITA vs Nicolas Jarry CHI (Non prima 23:00)

Court 1 – ore 15:00
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Varvara Lepchenko USA
Jack Pinnington Jones GBR vs Coleman Wong HKG
Cristian Garin CHI vs Liam Draxl CAN
Kaja Juvan SLO vs Mary Stoiana USA
Nishesh Basavareddy USA vs Tomas Barrios Vera CHI
Adam Walton AUS vs Chris Rodesch LUX

Court 7 – ore 15:00
Kimberly Birrell AUS vs Viktoriya Tomova BUL
Erika Andreeva RUS vs Rebecca Sramkova SVK
Storm Hunter AUS vs Rebeka Masarova SUI
Dalma Galfi HUN vs Elvina Kalieva USA
Thiago Agustin Tirante ARG vs Diego Dedura GER

Court 5 – ore 15:00
Reese Brantmeier USA vs Yue Yuan CHN
Anastasia Zakharova RUS vs Lanlana Tararudee THA
Lulu Sun NZL vs Maria Timofeeva UZB
Darja Semenistaja LAT vs Monika Ekstrand USA
Guto Miguel BRA vs Benjamin Bonzi FRA

Court 2 – ore 15:00
Kamilla Rakhimova UZB vs Leolia Jeanjean FRA
Renata Zarazua MEX vs Martina Trevisan ITA (Non prima 16:00)
Ella Seidel GER vs Marina Stakusic CAN
Maddison Inglis AUS vs Yuliia Starodubtseva UKR
Aleksandar Vukic AUS vs Billy Harris GBR

Court 3 – ore 15:00
Ekaterine Gorgodze GEO vs Talia Gibson AUS
Ayla Aksu TUR vs Aliaksandra Sasnovich BLR (Non prima 16:00)
Alex Bolt AUS vs Sho Shimabukuro JPN
Lucrezia Stefanini ITA vs Diane Parry FRA
Yosuke Watanuki JPN vs Francesco Maestrelli ITA

Court 6 – ore 15:00
Roman Andres Burruchaga ARG vs Arthur Fery GBR
Yannick Hanfmann GER vs Leandro Riedi SUI
Jay Clarke GBR vs Shintaro Mochizuki JPN
Lola Radivojevic SRB vs Sinja Kraus AUT
Dane Sweeny AUS vs Rinky Hijikata AUS

Court 4 – ore 15:00
Yunchaokete Bu CHN vs Tristan Schoolkate AUS
Benjamin Willwerth USA vs Luca Van Assche FRA
Nicolas Mejia COL vs Christopher O’Connell AUS
Alexander Blockx BEL vs Chun-Hsin Tseng TPE
Daniel Merida ESP vs Dalibor Svrcina CZE

