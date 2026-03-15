Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Lunedì 16 Marzo 2026
Grandstand – ore 15:00
Katie Volynets vs Priscilla Hon
Bianca Andreescu vs Suzan Lamens
Whitney Osuigwe vs Donna Vekic
Caroline Dolehide vs Nikola Bartunkova
Martin Landaluce vs Mackenzie McDonald
Zachary Svajda vs Colton Smith
Butch Buchholz – ore 15:00
Madison Brengle vs Linda Fruhvirtova
Ignacio Buse vs Moez Echargui
Patrick Kypson vs Nikoloz Basilashvili
Viktorija Golubic vs Thea Frodin
Rafael Jodar vs Manas Dhamne
Mattia Bellucci vs Nicolas Jarry (Non prima 23:00)
Court 1 – ore 15:00
Victoria Jimenez Kasintseva vs Varvara Lepchenko
Jack Pinnington Jones vs Coleman Wong
Cristian Garin vs Liam Draxl
Kaja Juvan vs Mary Stoiana
Nishesh Basavareddy vs Tomas Barrios Vera
Adam Walton vs Chris Rodesch
Court 7 – ore 15:00
Kimberly Birrell vs Viktoriya Tomova
Erika Andreeva vs Rebecca Sramkova
Storm Hunter vs Rebeka Masarova
Dalma Galfi vs Elvina Kalieva
Thiago Agustin Tirante vs Diego Dedura
Court 5 – ore 15:00
Reese Brantmeier vs Yue Yuan
Anastasia Zakharova vs Lanlana Tararudee
Lulu Sun vs Maria Timofeeva
Darja Semenistaja vs Monika Ekstrand
Guto Miguel vs Benjamin Bonzi
Court 2 – ore 15:00
Kamilla Rakhimova vs Leolia Jeanjean
Renata Zarazua vs Martina Trevisan (Non prima 16:00)
Ella Seidel vs Marina Stakusic
Maddison Inglis vs Yuliia Starodubtseva
Aleksandar Vukic vs Billy Harris
Court 3 – ore 15:00
Ekaterine Gorgodze vs Talia Gibson
Ayla Aksu vs Aliaksandra Sasnovich (Non prima 16:00)
Alex Bolt vs Sho Shimabukuro
Lucrezia Stefanini vs Diane Parry
Yosuke Watanuki vs Francesco Maestrelli
Court 6 – ore 15:00
Roman Andres Burruchaga vs Arthur Fery
Yannick Hanfmann vs Leandro Riedi
Jay Clarke vs Shintaro Mochizuki
Lola Radivojevic vs Sinja Kraus
Dane Sweeny vs Rinky Hijikata
Court 4 – ore 15:00
Yunchaokete Bu vs Tristan Schoolkate
Benjamin Willwerth vs Luca Van Assche
Nicolas Mejia vs Christopher O’Connell
Alexander Blockx vs Chun-Hsin Tseng
Daniel Merida vs Dalibor Svrcina
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit