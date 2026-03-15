Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Lunedì 16 Marzo 2026

Grandstand – ore 15:00

Katie Volynets vs Priscilla Hon

Bianca Andreescu vs Suzan Lamens

Whitney Osuigwe vs Donna Vekic

Caroline Dolehide vs Nikola Bartunkova

Martin Landaluce vs Mackenzie McDonald

Zachary Svajda vs Colton Smith

Butch Buchholz – ore 15:00

Madison Brengle vs Linda Fruhvirtova

Ignacio Buse vs Moez Echargui

Patrick Kypson vs Nikoloz Basilashvili

Viktorija Golubic vs Thea Frodin

Rafael Jodar vs Manas Dhamne

Mattia Bellucci vs Nicolas Jarry (Non prima 23:00)

Court 1 – ore 15:00

Victoria Jimenez Kasintseva vs Varvara Lepchenko

Jack Pinnington Jones vs Coleman Wong

Cristian Garin vs Liam Draxl

Kaja Juvan vs Mary Stoiana

Nishesh Basavareddy vs Tomas Barrios Vera

Adam Walton vs Chris Rodesch

Court 7 – ore 15:00

Kimberly Birrell vs Viktoriya Tomova

Erika Andreeva vs Rebecca Sramkova

Storm Hunter vs Rebeka Masarova

Dalma Galfi vs Elvina Kalieva

Thiago Agustin Tirante vs Diego Dedura

Court 5 – ore 15:00

Reese Brantmeier vs Yue Yuan

Anastasia Zakharova vs Lanlana Tararudee

Lulu Sun vs Maria Timofeeva

Darja Semenistaja vs Monika Ekstrand

Guto Miguel vs Benjamin Bonzi

Court 2 – ore 15:00

Kamilla Rakhimova vs Leolia Jeanjean

Renata Zarazua vs Martina Trevisan (Non prima 16:00)

Ella Seidel vs Marina Stakusic

Maddison Inglis vs Yuliia Starodubtseva

Aleksandar Vukic vs Billy Harris

Court 3 – ore 15:00

Ekaterine Gorgodze vs Talia Gibson

Ayla Aksu vs Aliaksandra Sasnovich (Non prima 16:00)

Alex Bolt vs Sho Shimabukuro

Lucrezia Stefanini vs Diane Parry

Yosuke Watanuki vs Francesco Maestrelli

Court 6 – ore 15:00

Roman Andres Burruchaga vs Arthur Fery

Yannick Hanfmann vs Leandro Riedi

Jay Clarke vs Shintaro Mochizuki

Lola Radivojevic vs Sinja Kraus

Dane Sweeny vs Rinky Hijikata

Court 4 – ore 15:00

Yunchaokete Bu vs Tristan Schoolkate

Benjamin Willwerth vs Luca Van Assche

Nicolas Mejia vs Christopher O’Connell

Alexander Blockx vs Chun-Hsin Tseng

Daniel Merida vs Dalibor Svrcina