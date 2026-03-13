Draper evita polemiche con Medvedev, Alcaraz sceglie le migliori smorzate del circuito e firma un altro dato impressionante sul duro

Indian Wells 2026 continua a regalare spunti dentro e fuori dal campo. Da una parte c’è Jack Draper, che ha commentato con grande equilibrio il controverso episodio arbitrale del match perso contro Daniil Medvedev. Dall’altra c’è Carlos Alcaraz, che tra una vittoria e l’altra ha parlato delle migliori smorzate del circuito e ha raggiunto un traguardo statistico importante sul cemento.

Draper: “Non credo di aver fatto abbastanza per distrarlo, ma Medvedev ha vinto meritatamente”

Dopo la sconfitta contro Medvedev nei quarti di finale, Draper ha ammesso di essere rimasto amareggiato per la decisione presa sul discusso punto del secondo set, ma ha scelto di non attaccare né il russo né l’arbitro. Il britannico ha spiegato di considerare complicata la valutazione per la giudice di sedia e di non ritenere che il suo gesto fosse sufficiente per disturbare davvero l’avversario, anche perché lo scambio era proseguito normalmente. Allo stesso tempo, però, ha evitato qualsiasi accusa diretta a Medvedev, riconoscendolo come giusto vincitore della partita.

Il riferimento è all’episodio sul 5-5 del secondo set, quando Medvedev ha chiesto la review per un possibile hindrance dopo un gesto di Draper durante lo scambio. Dopo il controllo video, il punto è stato assegnato al russo, una scelta che ha cambiato l’inerzia del finale. Da quel momento Draper ha raccolto appena tre punti fino alla chiusura del match, perso 6-1 7-5.

Alcaraz e le migliori smorzate del Tour: “Moutet, Djokovic e Dimitrov”

Sul fronte Alcaraz, lo spagnolo ha risposto a una curiosità tecnica che dice molto del suo modo di vedere il tennis. Considerato da molti il miglior interprete della smorzata nel circuito, il numero 1 del mondo ha comunque fatto tre nomi quando gli è stato chiesto chi ammiri di più in questo colpo. Secondo Alcaraz, tra i migliori ci sono Corentin Moutet, per tocco generale e sensibilità, Novak Djokovic, soprattutto per la smorzata di rovescio, e Grigor Dimitrov, altro giocatore che abbina grande mano e varietà.

Le parole di Alcaraz confermano ancora una volta quanto la smorzata sia diventata non solo una soluzione spettacolare, ma anche una vera chiave tattica nel tennis contemporaneo, soprattutto in mano a giocatori capaci di alternare ritmo, profondità e tocco corto con la stessa naturalezza.

Un altro numero enorme per Alcaraz sul cemento

C’è poi il dato statistico che continua ad alimentare il peso della carriera di Alcaraz anche sul duro. Con 200 partite disputate sul cemento a livello professionistico e 158 vittorie, lo spagnolo ha costruito un rendimento superiore, allo stesso punto della carriera, a quello fatto registrare da campioni come Jannik Sinner (154), Novak Djokovic (153), Daniil Medvedev (142), Roger Federer (145), Rafael Nadal (150), Andre Agassi (152) e Pete Sampras (155). Questo dato lo colloca al settimo posto all-time in questa speciale graduatoria.





Francesco Paolo Villarico