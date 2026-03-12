Federer entra nel club dei miliardari

“Nell’ultimo anno il mondo ha aggiunto 390 miliardari, più di un nuovo arrivato al giorno”, e tra questi c’è anche Roger Federer, primo tennista ad entrare nel club delle persone più ricche del pianeta. Così annuncia Forbes, media statunitense che ogni anno pubblica una classifica dei personaggi più ricchi al mondo. “Il 2026 segna un anno storico per la ricchezza globale: secondo la nuova classifica di Forbes, 3.428 imprenditori, investitori ed eredi sono nella lista dei miliardari, 400 in più rispetto al 2025, con un patrimonio complessivo da record di 20.100 miliardi di dollari, quattromila in più rispetto all’anno scorso” si legge nel comunicato.

Il più ricco di tutti resta Elon Musk con un patrimonio stimato di 839 miliardi di dollari, seguito da Larry Page e Sergey Brin. L’esplosione della AI ha creato un volume di ricchezza enorme e l’ha fatto con una rapidità senza precedenti. A livello geografico sono gli Stati Uniti a farla da padrone, con “989 super-ricchi, inclusi 15 dei primi 20 al mondo, seguiti da Cina (610) e India (229)”.

Roger Federer debutta tra i più ricchi al mondo superando la barriera del miliardo di dollari di patrimonio stimato, 1,1 miliardi per l’esattezza, grazie a fruttosi investimenti in più settori possibili con gli enormi introiti accumulati nella sua fortunata carriera sportiva tra prize money e soprattutto lucrose sponsorizzazioni. A fare la differenza in positivo per la sua ricchezza – consentirgli il balzo oltre il milione – è stato in particolare la partecipazione azionaria di Roger nella società svizzera di calzature sportive On Running, brand che sta scalando le classifiche tra i più profittevoli a livello globale, oltre che di immagine.

Altri nuovi miliardari secondo i dati di Forbes sono il regista James Cameron, i cantanti Beyonce e Dr. Dre, e molte donne, tra cui la giovanissima Amelie Voigt Trejes, di soli 20 anni, grazie ad un’eredità formidabile. Ben 106 dei nuovi miliardari vengono dagli USA, tra cui spiccano i salti enormi nei patrimoni di Edwin Chen (18 miliardi di dollari) fondatore della società di intelligenza artificiale Surge AI, e Peter Mallouk (16,1 miliardi di dollari), factotum della società di pianificazione finanziaria Creative Planning.

Mario Cecchi