Indian Wells 2026, impresa Draper: batte Djokovic al tie-break del terzo e difende il titolo (Video partita)

Jack Draper firma una delle vittorie più importanti della sua carriera e continua la difesa del titolo a Indian Wells 2026. Il britannico ha sconfitto Novak Djokovic con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(5) al termine di una battaglia durissima, conquistando così l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 californiano.

Per Draper si tratta di un successo di enorme peso, arrivato in un momento particolare della sua stagione. Il mancino britannico, infatti, sta disputando appena il suo secondo torneo ATP dallo scorso US Open, dopo un lungo stop causato dall’infortunio al braccio che lo aveva costretto a chiudere in anticipo il 2025.

Una battaglia fisica e mentale

La sfida con Djokovic è stata intensa, spettacolare e logorante, con entrambi i giocatori spinti al limite sul piano fisico. I due hanno dato vita a scambi pesanti da fondo campo, sempre più lunghi con il passare dei game. Uno dei momenti simbolo del match è arrivato nel primo game del terzo set, sul 30-30, quando Djokovic ha vinto uno straordinario scambio da 26 colpi, accolto da una standing ovation del pubblico.

Quel punto ha dato il tono al resto della partita: scambi durissimi, ritmo alto e una continua prova di resistenza. Djokovic ha mostrato a tratti difficoltà nel recuperare fiato dopo alcuni rally particolarmente prolungati, mentre Draper ha progressivamente alzato il livello, colpendo con sempre maggiore convinzione e rifiutandosi di arretrare.

Il brivido del finale

Nel set decisivo Draper è arrivato a servire per il match sul 5-4, ma non è riuscito a chiuderla. Djokovic ha reagito da campione, portandosi sullo 0/40 e trovando poi il break che ha riaperto tutto, aggiungendo ulteriore tensione a una sfida già tesissima.

Il britannico, però, non si è disunito. Dopo il passaggio a vuoto ha saputo ritrovarsi immediatamente e ha mostrato grande lucidità nel tie-break conclusivo, tenendo i nervi saldi fino al 7-5 finale.

Nel post partita, Draper ha spiegato come la sua vittoria sia nata soprattutto dalla capacità di restare dentro il match nei momenti difficili:

“Sono sceso in campo stasera e ho vinto questa partita grazie alla determinazione, cercando di risolvere i problemi, di fare del mio meglio e di avere un ottimo atteggiamento.”

Poi ha aggiunto: “Sono orgoglioso di come mi sono ricompattato. Non giocavo nel Tour da tanto tempo, quindi riuscire a chiudere contro giocatori di vertice è qualcosa che arriva con la fiducia. È stato un momento duro per me, ma è anche qualcosa a cui mi sto riabituando da quando sono tornato. Mi sono ripreso davvero bene, ed è qualcosa di cui posso essere molto orgoglioso.”

“Contro il più grande di tutti”

Il significato della vittoria è ancora più forte per il valore simbolico dell’avversario. Draper non ha nascosto l’emozione di aver battuto un giocatore che considera il più grande di sempre: “Per me essere di nuovo in campo in queste ultime settimane è stato molto emozionante e ne sono davvero grato. Giocare qui contro Novak, per me il più grande tennista che ci sia, uno che ammiro e guardo da quando ero un bambino… riuscire a fare questo mi rende incredibilmente orgoglioso di me stesso.”

Con questo successo, Draper porta sull’1-1 il bilancio dei precedenti con Djokovic. Il loro ultimo confronto risaliva a Wimbledon 2021, quando il britannico era ancora fuori dalla top 200 mondiale.

Un ritorno sempre più convincente

La vittoria conferma che Draper, nonostante il lungo stop, sta tornando a livelli altissimi. Il 2025 era stato il miglior anno della sua carriera, con il raggiungimento del best ranking di numero 4 del mondo, prima dello stop di settembre. Il rientro è arrivato il mese scorso in Davis Cup contro la Norvegia, seguito dal torneo di Dubai.

Ora, con il peso di difendere il titolo più importante della sua carriera, il britannico sta rispondendo nel migliore dei modi.

Adesso c’è Medvedev

Nei quarti di finale Draper troverà Daniil Medvedev, due volte finalista a Indian Wells, che ha battuto Alex Michelsen con il punteggio di 6-2 6-4. Il russo aveva vinto l’unico precedente tra i due, giocato due anni fa a Roma.

Per Djokovic, invece, sfuma la possibilità di raggiungere il decimo quarto di finale a Indian Wells, un traguardo che nella storia del torneo appartiene soltanto a Roger Federer e Rafael Nadal. Il serbo lascia comunque la California con un bilancio stagionale di 7 vittorie e 2 sconfitte, in un 2026 che lo ha già visto arrivare fino alla finale degli Australian Open, persa contro Carlos Alcaraz.

A Indian Wells, però, la notte appartiene a Draper: una vittoria di carattere, di qualità e di maturità, che rilancia con forza le sue ambizioni.

ATP Indian Wells Novak Djokovic [3] Novak Djokovic [3] 6 4 6 Jack Draper [14] Jack Draper [14] 4 6 7 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Draper 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 J. Draper 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Draper 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 4-5 → 4-6 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 J. Draper 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Draper 15-0 15-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Draper 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-4 → 6-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Draper 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Marco Rossi