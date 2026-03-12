Indian Wells 2026, impresa Draper: batte Djokovic al tie-break del terzo e difende il titolo (Video partita)
Jack Draper firma una delle vittorie più importanti della sua carriera e continua la difesa del titolo a Indian Wells 2026. Il britannico ha sconfitto Novak Djokovic con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(5) al termine di una battaglia durissima, conquistando così l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 californiano.
Per Draper si tratta di un successo di enorme peso, arrivato in un momento particolare della sua stagione. Il mancino britannico, infatti, sta disputando appena il suo secondo torneo ATP dallo scorso US Open, dopo un lungo stop causato dall’infortunio al braccio che lo aveva costretto a chiudere in anticipo il 2025.
Una battaglia fisica e mentale
La sfida con Djokovic è stata intensa, spettacolare e logorante, con entrambi i giocatori spinti al limite sul piano fisico. I due hanno dato vita a scambi pesanti da fondo campo, sempre più lunghi con il passare dei game. Uno dei momenti simbolo del match è arrivato nel primo game del terzo set, sul 30-30, quando Djokovic ha vinto uno straordinario scambio da 26 colpi, accolto da una standing ovation del pubblico.
Quel punto ha dato il tono al resto della partita: scambi durissimi, ritmo alto e una continua prova di resistenza. Djokovic ha mostrato a tratti difficoltà nel recuperare fiato dopo alcuni rally particolarmente prolungati, mentre Draper ha progressivamente alzato il livello, colpendo con sempre maggiore convinzione e rifiutandosi di arretrare.
Il brivido del finale
Nel set decisivo Draper è arrivato a servire per il match sul 5-4, ma non è riuscito a chiuderla. Djokovic ha reagito da campione, portandosi sullo 0/40 e trovando poi il break che ha riaperto tutto, aggiungendo ulteriore tensione a una sfida già tesissima.
Il britannico, però, non si è disunito. Dopo il passaggio a vuoto ha saputo ritrovarsi immediatamente e ha mostrato grande lucidità nel tie-break conclusivo, tenendo i nervi saldi fino al 7-5 finale.
Nel post partita, Draper ha spiegato come la sua vittoria sia nata soprattutto dalla capacità di restare dentro il match nei momenti difficili:
“Sono sceso in campo stasera e ho vinto questa partita grazie alla determinazione, cercando di risolvere i problemi, di fare del mio meglio e di avere un ottimo atteggiamento.”
Poi ha aggiunto: “Sono orgoglioso di come mi sono ricompattato. Non giocavo nel Tour da tanto tempo, quindi riuscire a chiudere contro giocatori di vertice è qualcosa che arriva con la fiducia. È stato un momento duro per me, ma è anche qualcosa a cui mi sto riabituando da quando sono tornato. Mi sono ripreso davvero bene, ed è qualcosa di cui posso essere molto orgoglioso.”
“Contro il più grande di tutti”
Il significato della vittoria è ancora più forte per il valore simbolico dell’avversario. Draper non ha nascosto l’emozione di aver battuto un giocatore che considera il più grande di sempre: “Per me essere di nuovo in campo in queste ultime settimane è stato molto emozionante e ne sono davvero grato. Giocare qui contro Novak, per me il più grande tennista che ci sia, uno che ammiro e guardo da quando ero un bambino… riuscire a fare questo mi rende incredibilmente orgoglioso di me stesso.”
Con questo successo, Draper porta sull’1-1 il bilancio dei precedenti con Djokovic. Il loro ultimo confronto risaliva a Wimbledon 2021, quando il britannico era ancora fuori dalla top 200 mondiale.
Un ritorno sempre più convincente
La vittoria conferma che Draper, nonostante il lungo stop, sta tornando a livelli altissimi. Il 2025 era stato il miglior anno della sua carriera, con il raggiungimento del best ranking di numero 4 del mondo, prima dello stop di settembre. Il rientro è arrivato il mese scorso in Davis Cup contro la Norvegia, seguito dal torneo di Dubai.
Ora, con il peso di difendere il titolo più importante della sua carriera, il britannico sta rispondendo nel migliore dei modi.
Adesso c’è Medvedev
Nei quarti di finale Draper troverà Daniil Medvedev, due volte finalista a Indian Wells, che ha battuto Alex Michelsen con il punteggio di 6-2 6-4. Il russo aveva vinto l’unico precedente tra i due, giocato due anni fa a Roma.
Per Djokovic, invece, sfuma la possibilità di raggiungere il decimo quarto di finale a Indian Wells, un traguardo che nella storia del torneo appartiene soltanto a Roger Federer e Rafael Nadal. Il serbo lascia comunque la California con un bilancio stagionale di 7 vittorie e 2 sconfitte, in un 2026 che lo ha già visto arrivare fino alla finale degli Australian Open, persa contro Carlos Alcaraz.
A Indian Wells, però, la notte appartiene a Draper: una vittoria di carattere, di qualità e di maturità, che rilancia con forza le sue ambizioni.
Marco Rossi
draper è ancora lontano dalla sua forma pre-infortunio…..ma è stata sufficiente per battere un djokovic che col secondo set gliel’ha servita su un piatto d’argento con tantissimi errori …..
ADORO il buon JACK, come uomo prima ancora che come tennista…
…ce ne fossero TANTI !
Si dice che…
…più ce n’è meglio è!
Ahahahah 😀
In effetti sarà un vero crash-test…
…forza J A C K !!!!
Jack Draper? Il vero numero 3.
Al di là di tutto, ho sempre pensato che questo ragazzo fosse forte forte, l’unico che se al top fisicamente possa realmente dar fastidio e perché no battere i due mostri. Peccato che sia fatto di cristallo, l’ho paragonato non come caratteristiche tecniche ma come forza del giocatore e anche come sfiga e fisico di cristallo a Del Potro, anche lui sfortunatissimo ma che quando era al top era devastante e riusciva a giocarsela con i fab 4 di allora. Ora dopo 6 mesi di stop, al secondo torneo battere un’ottima versione di Djokovic è già tanta roba, ma temo proprio che stasera contro Medvedev lo sforzo fatto gli presenterà il conto, non avendo nemmeno potuto usufruire del giorno di riposo
Sarà antipatico a te…..
Qui i terzi incomodi cominciano ad essere un po’ troppi… siamo già a 7 od 8…
Sono felice per Draper di vederlo fisicamente ritrovato, bravo
Più che contro Nole, mi ha impressionato l’incontro contro Cerundolo (un gran cagnaccio). A parte la prestanza atletica, tira botte allucinanti con le corde in budello, non molla mai, va su tutte le palle e ha un atteggiamento mentale superlativo.
Stiamo attenti perchè il terzo incomodo potrebbe essere lui.
Contro il russo vedo nettamente favorito l’inglese.
L’ impresa sarebbe stata se avesse vinto Nole che, dopo aver fatto fuori il campione in carica dell’ Aus Open avrebbe estromesso anche quello di IW.
Avendo 15 anni in più.
Altro che.
Ho capito cosa farà Djokovich dopo il ritiro: l’attore.
Stanotte ha recitato un dramma in tre atti intitolato “il moribondo” nonostante abbia continuato a correre come una lepre e giocato una splendida partita.
Non posso non pensare che l’enfatizzazione di stanchezza e fatica siano volute per creare pressione psicologica all’avversario. Del resto è un suo atteggiamento ricorrente, che offusca il suo genio tennistico e lo rende antipatico
Grande Jack!!!
Grande Draper contro un Immenso Djokovic!
Torneone a parte il solito torneino facile facile del fenomeno fortunello…
Bravo Jack, battere Djokovic non è impresa da niente. Forse a livello Slam gli manca ancora qualcosa, ma al meglio dei 3 set è uno dei principali candidati al ruolo di terzo incomodo.
Ora vediamo se Nole salterà Miami.
Il mito Nole contro un fortissimo tennista coraggioso e intelligente!
NOLE E JOAO (ed in minima parte lo stesso Draper con la piccola modifica corde in budello) stanno insegnando a tutti gli altri tennisti, e SOPRATTUTTO pseudo allenatori pieni di tatticismi ciò che conta nel tennis: la facilità nel far viaggiare la pallina.
Cio’ e’ dovuto ad un attrezzo fionda scelto e settato assecondando la sua caratteristica di FIONDA, e NON NEL FRENARLO.
Ovviamente fino al limite gestibile dal braccio e mano del tennista, secondo la sua impostazione.
RicordateVI TUTTI quello che dico da ormai 4/5 anni: vedrete il vero Jannik quando entrerà in questo ordine di idee.
In questo torneo il TARLO BENEFICO del dubbio di usare un attrezzo sbagliato (28kg di tensione, 2,8 mm corde……TUTTO SBAGLIATO col rischio di fare la fine di Courier che a 26 anni non spingeva più) e’ entrato nella testa di Jannik e forse dei suoi allenatori.
Concludo dicendo che ad attrezzi invertiti JANNIK vince con chiunque anche Alcaraz massimo 6-2/6-2: insomma nessuno può spingere con l’ attrezzo di Jannik NESSUNO, LUI SI ma fino ad un certo punto
Se ci arriva….ora deve incontrare il carro armato russo……
HO VISTO GLI HIGHLIGHTS, IMPRESSIONANTE PARTITONAAAAA!!!!
Davvero un peccato non aver voluto guardarla in diretta…..ma il sonno me lo ha impedito…..SIGH!!
Bravo Draper, ma con tutte le energie spese e senza giorno di recupero, sara’ molto difficile battere un riposato Medvedev.
Per ora il maschile é un torneone. Sinner Fonseca é stato un match di livello altissimo, questo non l’ho visto ma da come ne parlate il terzo set deve essere stato altrettanto intenso, Fils e Tien alla ribalta, Draper lo stesso, il ritorno di Medvedev…
Con tutto il rispetto per Nole, che alla soglia dei quaranta gioca ancora a un livello altissimo, competere con ventenni in splendida forma fisica, riesce sempre più difficile.
L’approdo in finale ad AO, battendo Jannik in semifinale, è dovuto a congiunzioni astrali irrepitibili, è arrivato all’incontro dopo quattro giorni di riposo, Sinner non era al meglio e ha perso per un paio di colpi.
Vedo molto bene Draper, che se risolve il problema degli infortuni, darà molto filo da torcere ad Alcaraz.