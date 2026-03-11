Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Oggi in campo anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e il doppio di Vavassori e Paolini-Errani

11/03/2026 12:19 6 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 4° Turno – hard

Stadium 1 – ore 19:00
Karolina Muchova CZE vs Iga Swiatek POL
Il match deve ancora iniziare

Jessica Pegula USA vs Belinda Bencic SUI

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Novak Djokovic SRB vs Jack Draper GBR (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Hanyu Guo CHN / Kristina Mladenovic FRA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 19:00
Rinky Hijikata AUS vs Cameron Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Alex Michelsen USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova CZE vs (9) Elina Svitolina UKR Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

Sonay Kartal GBR vs (3) Elena Rybakina KAZ

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS vs Arthur Rinderknech FRA / Valentin Vacherot MON (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare



Stadium 3 – ore 22:00
(5) Anna Danilina KAZ / (5) Aleksandra Krunic SRB vs Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN Inizio 22:00

Il match deve ancora iniziare

Alexander Erler AUT / Andrea Vavassori ITA vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE

Il match deve ancora iniziare



Stadium 4 – ore 20:00
Tim Puetz GER / Erin Routliffe NZL vs Leylah Fernandez CAN / John Peers AUS

Il match deve ancora iniziare

Julian Cash GBR / Demi Schuurs NED vs Christian Harrison USA / Venus Williams USA

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Dabrowski CAN / Lloyd Glasspool GBR vs Nicole Melichar-Martinez USA / Andrey Rublev RUS (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Arevalo ESA / Luisa Stefani BRA vs Kevin Krawietz GER / Ellen Perez AUS

Il match deve ancora iniziare

6 commenti

Calvin (Guest) 11-03-2026 13:51

Comunque oggi Djokovic Draper potrebbe essere un vero partitone

Mattia saracino (Guest) 11-03-2026 13:47

Forza venus in doppio.

Mattia saracino (Guest) 11-03-2026 13:46

Quando deve cacciare il suo allenatore la Bronzetti? Svegliati lucia che sei un pezzo di merda!!!.

Mattia saracino (Guest) 11-03-2026 13:44

Forza jasmine e sara.

Gaz (Guest) 11-03-2026 13:22

Dei quattro match solo la vittoria della Kartal mi lascerebbe con la bocca spalancata e lo sguardo perso nel vuoto per 22 secondi,come nel caso della eliminazione di Michael dal grande fratello.
Bencic e Muchova sfavorite a 2.50, Siniakova a 3,30 circa.
Ma in questi 3 match bisogna studiare le carte,i filmati,le sensazioni personali.

Gio (Guest) 11-03-2026 12:43

Il fortunello ha sempre tragitti più agevoli…e nole non pare così come in Australia…

