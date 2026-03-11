Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Oggi in campo anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e il doppio di Vavassori e Paolini-Errani
Masters e WTA 1000 Indian Wells – 4° Turno – hard
Stadium 1 – ore 19:00
Karolina Muchova vs Iga Swiatek
Jessica Pegula vs Belinda Bencic
Carlos Alcaraz vs Casper Ruud
Novak Djokovic vs Jack Draper (Non prima 02:00)
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
Stadium 2 – ore 19:00
Rinky Hijikata vs Cameron Norrie
Daniil Medvedev vs Alex Michelsen (Non prima 21:00)
Katerina Siniakova vs (9) Elina Svitolina Non prima 23:00
Sonay Kartal vs (3) Elena Rybakina
Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot (Non prima 03:00)
Stadium 3 – ore 22:00
(5) Anna Danilina / (5) Aleksandra Krunic vs Mirra Andreeva / Victoria Mboko Inizio 22:00
Alexander Erler / Andrea Vavassori vs Yuki Bhambri / Andre Goransson
Stadium 4 – ore 20:00
Tim Puetz / Erin Routliffe vs Leylah Fernandez / John Peers
Julian Cash / Demi Schuurs vs Christian Harrison / Venus Williams
Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool vs Nicole Melichar-Martinez / Andrey Rublev (Non prima 23:00)
Marcelo Arevalo / Luisa Stefani vs Kevin Krawietz / Ellen Perez
6 commenti
Comunque oggi Djokovic Draper potrebbe essere un vero partitone
Forza venus in doppio.
Quando deve cacciare il suo allenatore la Bronzetti? Svegliati lucia che sei un pezzo di merda!!!.
Forza jasmine e sara.
Dei quattro match solo la vittoria della Kartal mi lascerebbe con la bocca spalancata e lo sguardo perso nel vuoto per 22 secondi,come nel caso della eliminazione di Michael dal grande fratello.
Bencic e Muchova sfavorite a 2.50, Siniakova a 3,30 circa.
Ma in questi 3 match bisogna studiare le carte,i filmati,le sensazioni personali.
Il fortunello ha sempre tragitti più agevoli…e nole non pare così come in Australia…