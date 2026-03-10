Paolini ko, Gibson è una rivelazione: l’australiana vola ai quarti di Indian Wells

Jasmine Paolini si ferma al terzo turno di Indian Wells. La settima testa di serie cede in due ore esatte alla classe 2004 Talia Gibson con il punteggio di 7-5 2-6 6-1, eliminata dalla più bella sorpresa del torneo californiano. Una sconfitta che fa male, arrivata nel modo peggiore: un crollo fisico e mentale nel terzo set che non lascia attenuanti.

Gibson detta legge . È l’australiana a fare il gioco dall’inizio. Colpi piatti e pesantissimi, aggressiva in risposta sul servizio di Paolini — che invece di darle un vantaggio la mette sistematicamente in difficoltà. Gibson non è particolarmente mobile lateralmente, ma quando colpisce da ferma o sul rovescio incrociato è semplicemente ingiocabile. Sul 5 pari piazza due risposte al fulmicotone che lasciano ferma Jasmine: arriva il break. Quando si presenta a servire per il set, la diciassettenne di Perth lo fa come una veterana: servizio e tre rovesci di altissima qualità a velocità devastante. Set alla Gibson 7-5, con Paolini che tiene botta ma soffre ogni volta che l’australiana prende il centro del campo.

Il secondo set: Jasmine c’è. Calo netto di Gibson in avvio di seconda frazione. Paolini non fa niente di straordinario, ma sale 3-0 approfittando di una concentrazione calata e di molti errori gratuiti dell’avversaria. La chiave tattica è semplice: muovere Gibson lateralmente toglie potenza e precisione ai suoi colpi. L’azzurra resta lì, lotta palla su palla e porta a casa il set 6-2 con merito. Un set incoraggiante, che però non cambia il quadro complessivo: Gibson è superiore, e il terzo set lo dimostrerà.

Il terzo set: crollo senza rimedio. Paolini scende in campo nel set decisivo senza la giusta energia. Gibson se ne accorge subito e piazza il break in apertura. Jasmine salva due palle per il doppio break, ma è un fuoco di paglia: l’australiana ha ritrovato ritmo e lucidità, il rovescio torna ingiocabile, il servizio le permette di comandare ogni scambio. Doppio break, Paolini ormai fuori dal campo, conquista un solo gioco. Fine dei giochi: 6-1, Gibson ai quarti di finale.

La sentenza: una nuova campionessa sta arrivando. Talia Gibson, classe 2004, qualificata, numero 112 del mondo alla vigilia: questi numeri dopo Indian Wells appartengono già al passato. Già vale il n.75 del mondo. L’australiana ha eliminato nell’ordine Alexandrova (testa di serie 11), Tauson (17) e ora Paolini (7). È la prima volta che affronta una top-10 e lo ha fatto con una maturità e una freddezza disarmanti: mai una sbavatura mentale, impassibile anche quando sotto di un break nel primo set. Tennis veloce, pesante, diretto — robusta fisicamente, letale da fondo con i colpi piatti, devastante sul rovescio quando colpisce in piedi e con tempo. Un nome da segnare. Per Paolini invece una sconfitta che fa riflettere: senza la condizione atletica migliore, il tennis veloce di Gibson l’ha sopraffatta. Tra una settimana c’è Miami, e l’occasione per ripartire.

LA CRONACA (Punto a punto)

1.set Al servizio Paolini. Due errori della Gibson 30-0. Paolini chiude con il dritto 40-0. Dritto in rete, poi risposta fuori, Paolini tiene il servizio 1-0. Rovescio in rete 0-15. Scambio Jasmine in controllo 0-30. Prima vincente 15-30. Servizio e dritto 30 pari. Rovescio lungolinea vincente Gibson sta trovando il ritmo 40-30. Questa volta è Paolini che va a segno con il rovescio parità. Rovescio vincente, vantaggio Australia. Schiaffo al volo Gibson pareggia 1-1. Servizio e dritto per Paolini 15-0. Dritto vincente 30-0. Gioco a zero per Jasmine 2-1. Fuori la risposta 15-0. Doppio fallo 15 pari. Ace 30-15. Accelera la risposta la lucchese 30 pari. Ace 40-30. Dritto in rete della Gibson parità. Doppio fallo palla break. Brutto errore di dritto break 1-3. Dritto vincente della nativa di Perth 0-15. Splendida risposta 0-30. Fuori il rovescio di Jasmine tre palle break 0-40. Risposta in rete 15-40. A segno con il contropiede la toscana 30-40. Si difende Paolini, ma la Gibson ottiene il break 3-2. Affonda il rovescio Gibson 30-0. Risposta in rete sulla seconda 40-0. Gibson mette il dritto in rete 40-15. A rete in contro tempo Paolini, l’australiana non si fa sorprendere, mini rimonta completa 3-3. Rovescio in rete di Jasmine 0-15. Ottimo dritto incrociato della n7 del mondo 15 pari. Super risposta di Gibson 30 pari. Palla corta vincente di Jasmine 40-30 Tiene il servizio la toscana 4-3. Bene da fondo Paolini 15 pari. Prima vincente 30-15. Esce il dritto della Gibson 30 pari. Ancora una prima vincente 40-30. Smorzata in rete la Gibson resta alla pari 4-4. Ottima seconda 15-0. La Gibson sbaglia il dritto in corsa 30-0. Vincente di rovescio 30-15. Risposta in rete 40-15. Paolini sale 5-4.Gibson tine il gioco di battuta 5-5. Rovescio vincente della 113 del mondo 0-15. Ora dritto vincente 0-30. Ottimo dritto di Jasmine 15-30. Palla corta vincente 30-30. Manovra da fondo la Gibson palla break 30-40. Ace parità. Tracciante di risposta palla break. Gratuito di dritto parità. Risponde profondo Gibson sulla seconda di Jasmine, palla break. Regalo dell’australiana parità. Pesante il dritto della Gibson palla break. Spinge con il dritto l’australiana break 6-5. Gibson serve per il set. Brutto errore di Jasmine 0-15. Brava Jasmine che smuove l’avversaria 15 pari. Ottima prima 30-15. Da paura la Gibson che tira tre rovesci micidiali due set point 40-15. Ancora un vincente di rovescio 7-5 Talia Gibson.

2.set. Inizia Paolini con una palla corta vincente. Palla corta 15-0. Top lavorato 30-0. Bene nello scambio Jasmine che fa correre l’australiana 40-0. Gioco a zero 1-0. Fuori il dritto di Talia Gibson 0-15. Schiaffo al volo 15 pari. Schiaffo al volo in rete 15-30. Bene a reta l’australiana 30 pari. Doppio fallo palla break Paolini. Dritto in rete ed arriva il break per Jasmine 0-2. Smash vincente Gibson 15 pari. Errore di rovescio 30-15. In crisi Gibson, risposta in rete 40-15. Ancora un errore break confermato 3-0. Doppio fallo 0-15. Difende bene Jasmine 0-30. Brutta risposta in rete 30-15. Dritto vincente per la Gibson 30 pari. Esce il rovescio di Jasmine 40-30. Palla corta improbabile della nativa di Perth, parità. Si difende Jasmine e chiude con il rovescio vincente palla break. Ace. Sbaglia da fondo Paolini, vantaggio Gibson. Quando si deve muovere Gibson sbaglia parità. Largo il dritto della Gibson palla break. Brutta risposta su una seconda parità. Palla corta vincente vantaggio Gibson. Tiene il gioco dopo quattordici punti l’australiana 1-3. Ace di seconda per Jasmine 15-0. Regalo della Gibson 30-0. Bene da fondo Jasmine 40-0. Break consolidato 4-1. Male con il dritto la Gibson 0-15. Prima vincente 15 pari. Bene a rete Gibson 30-15. Doppio fallo 30 pari. Rovescio in rete palla break 30-40. Stecca la risposta Jasmine parità. Schiaffo al volo per l’australiana. Super risposta di Jasmine parità. Finalmente la Gibson tiene il servizio 2-4. Gibson attacca la seconda di Jasmine 0-15. Schiaffo al volo vincente 15 pari. Sbaglia Gibson 30-15. Fucilata di rovescio 30 pari. Vincente di Paolini 40-30. Lenta Jasmine con il dritto parità. Sbaglia in corsa la Gibson Paolini consolida il vantaggio 5-2. Ancora un errore di dritto 0-15. Non si muovo la Gibson 0-30. A rete Paolini su una smorzata sbagliata della Gibson, tre set point 0-40. Palla corta vincente Jasmine Paolini vince il secondo parziale 6-2.

3. set Inizia sempre Paolini. Risposta fuori 15-0. Dritto vincente 15 pari. Torna a spingere la Gibson 15-30. Brutto errore di Jasmine due palle break 15-40. Missile di risposta break 0-1. Gibson ritrova anche il servizio 15-0. Dritto sulla riga 30-0. Bene in difesa Paolini 30-15. Sbaglia Gibson 30 pari. Manovra da fondo Talia 4030. Dritto vincente break confermato 2-0. Inizia bene Jasmine 15-0. Si apre il campo con il dritto Gibson 15 pari. Ace 30-15. Esce il dritto di Jasmine 30 pari. Rovescio vincente palla break. Ottima prima parità. Ancora un rovescio vincente palla break. Scappa il dritto dell’australiana parità. Fuori la risposta della Gibson, vantaggio Paolini. Dritto vincente parità. Bene Jasmine da fondo, vantaggio. Quattordici punti e Paolini tiene il servizio 1-2. Gibson ritrova anche il dritto 30-15. Game perfetto, break confermato 3-1. Doppio fallo 0-15. Prima lenta e Gibson punisce 0-30. Seconda debole risposta vincente tre palle break 0-40. Trova profondità Jasmine 15-40. Ancora una risposta vincente break il secondo 1-4. Inizia con due vincenti al Gibson 30-0. Ancora un vincente di rovescio 40-0. Gioco a zero 5-1. Inizia bene Jasmine 15-0. Due errori senza energie Paolini 15-30. Prima vincente 30 pari. Risposta vincente match-point 30-40. Ancora una risposta vincente 6-1 Talia Gibson ai quarti