Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Martedì 10 Marzo 2026. In serata la Paolini e nella notte Jannik Sinner
Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka vs Naomi Osaka
Frances Tiafoe vs Alexander Zverev (Non prima 22:00)
Learner Tien vs Alejandro Davidovich Fokina
Joao Fonseca vs Jannik Sinner (Non prima 02:00)
Alexandra Eala vs Linda Noskova (Non prima 04:00)
Stadium 2 – ore 19:00
Arthur Fils vs Felix Auger-Aliassime
Talia Gibson vs Jasmine Paolini (Non prima 21:00)
Victoria Mboko vs Amanda Anisimova (Non prima 02:00)
Ecco perché io non mi lamento avendo NOW: mi guarderò Sinner ondemand (o in replica) dalle 8:30.
Non prima delle due… 🙁
Che stress…
Temevo la sessione notturna..
Peccato.. guarderò il risultato, l’orario è improponibile