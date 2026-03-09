Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Martedì 10 Marzo 2026. In serata la Paolini e nella notte Jannik Sinner

09/03/2026 22:46 4 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka BLR vs Naomi Osaka JPN
Frances Tiafoe USA vs Alexander Zverev GER (Non prima 22:00)
Learner Tien USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP
Joao Fonseca BRA vs Jannik Sinner ITA (Non prima 02:00)
Alexandra Eala PHI vs Linda Noskova CZE (Non prima 04:00)

Stadium 2 – ore 19:00
Arthur Fils FRA vs Felix Auger-Aliassime CAN
Talia Gibson AUS vs Jasmine Paolini ITA (Non prima 21:00)
Victoria Mboko CAN vs Amanda Anisimova USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

4 commenti

piper 10-03-2026 01:48

Ecco perché io non mi lamento avendo NOW: mi guarderò Sinner ondemand (o in replica) dalle 8:30.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco Tullio Cicerone 09-03-2026 23:19

Non prima delle due… 🙁

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Spinoza (Guest) 09-03-2026 23:15

Che stress…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italo (Guest) 09-03-2026 23:06

Temevo la sessione notturna..
Peccato.. guarderò il risultato, l’orario è improponibile

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!