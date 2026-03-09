Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Iga Swiatek. Sinner e Vavassori ed Paolini-Errani in doppio (LIVE)

Masters e WTA 1000 Indian Wells – 3° Turno – hard

Il match deve ancora iniziare

Novak Djokovicvs Aleksandar Kovacevic

Mirra Andreeva vs Katerina Siniakova (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Maria Sakkari vs Iga Swiatek



Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk vs Elena Rybakina (Non prima 04:00)



Il match deve ancora iniziare

Stadium 2 – ore 19:00

Jessica Pegula vs Jelena Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo vs Jack Draper



Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen vs Taylor Fritz



Il match deve ancora iniziare

Madison Keys vs Sonay Kartal (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev vs Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – ore 19:00

Cameron Norrie vs Alex de Minaur



Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik vs Rinky Hijikata



Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot vs Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare

Novak Djokovic / Stefanos Tsitsipas vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



Il match deve ancora iniziare

Ingrid Neel / Peyton Stearns vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani



Il match deve ancora iniziare

Stadium 4 – ore 19:00

Karolina Muchova vs Antonia Ruzic



Il match deve ancora iniziare

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Reilly Opelka / Jannik Sinner (Non prima 21:30)



Il match deve ancora iniziare

(22) Elise Mertens vs (12) Belinda Bencic



Il match deve ancora iniziare

Ashlyn Krueger vs (9) Elina Svitolina



Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Stadium 5 – ore 19:00

Luke Johnson / Jan Zielinski vs Alexander Erler / Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare

Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs Ellen Perez / Demi Schuurs



Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo / Evan King vs Orlando Luz / Rafael Matos



Il match deve ancora iniziare

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang



Il match deve ancora iniziare

Stadium 6 – ore 19:30

Constantin Frantzen / Robin Haase vs Austin Krajicek / Nikola Mektic



Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda (Non prima 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima / Frances Tiafoe vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



Il match deve ancora iniziare

Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko vs Mirra Andreeva / Victoria Mboko



Il match deve ancora iniziare