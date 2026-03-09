Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Iga Swiatek. Sinner e Vavassori ed Paolini-Errani in doppio (LIVE)

Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 3° Turno – hard

Stadium 1 – ore 19:00
Novak Djokovic SRB vs Aleksandar Kovacevic USA
Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreeva RUS vs Katerina Siniakova CZE (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Maria Sakkari GRE vs Iga Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Marta Kostyuk UKR vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 19:00
Jessica Pegula USA vs Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo ARG vs Jack Draper GBR

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Taylor Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

Madison Keys USA vs Sonay Kartal GBR (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare



Stadium 3 – ore 19:00
Cameron Norrie GBR vs Alex de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare

Valentin Vacherot MON vs Casper Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

Novak Djokovic SRB / Stefanos Tsitsipas GRE vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Il match deve ancora iniziare

Ingrid Neel EST / Peyton Stearns USA vs Gabriela Dabrowski CAN / Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 4 – ore 19:00
Karolina Muchova CZE vs Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Reilly Opelka USA / Jannik Sinner ITA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

(22) Elise Mertens BEL vs (12) Belinda Bencic SUI

Il match deve ancora iniziare

Ashlyn Krueger USA vs (9) Elina Svitolina UKR

Il match deve ancora iniziare

Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Stadium 5 – ore 19:00
Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Alexander Erler AUT / Andrea Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN / Evan King USA vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN

Il match deve ancora iniziare



Stadium 6 – ore 19:30
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Felix Auger-Aliassime CAN / Sebastian Korda USA (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA / Frances Tiafoe USA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

Il match deve ancora iniziare

Hailey Baptiste USA / Jelena Ostapenko LAT vs Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN

Il match deve ancora iniziare

