Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Iga Swiatek. Sinner e Vavassori ed Paolini-Errani in doppio (LIVE)
Masters e WTA 1000 Indian Wells – 3° Turno – hard
Stadium 1 – ore 19:00
Novak Djokovic vs Aleksandar Kovacevic
Mirra Andreeva vs Katerina Siniakova (Non prima 21:00)
Maria Sakkari vs Iga Swiatek
Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech (Non prima 02:00)
Marta Kostyuk vs Elena Rybakina (Non prima 04:00)
Stadium 2 – ore 19:00
Jessica Pegula vs Jelena Ostapenko
Francisco Cerundolo vs Jack Draper
Alex Michelsen vs Taylor Fritz
Madison Keys vs Sonay Kartal (Non prima 02:00)
Daniil Medvedev vs Sebastian Baez
Stadium 3 – ore 19:00
Cameron Norrie vs Alex de Minaur
Alexander Bublik vs Rinky Hijikata
Valentin Vacherot vs Casper Ruud
Novak Djokovic / Stefanos Tsitsipas vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Ingrid Neel / Peyton Stearns vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
Stadium 4 – ore 19:00
Karolina Muchova vs Antonia Ruzic
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Reilly Opelka / Jannik Sinner (Non prima 21:30)
(22) Elise Mertens vs (12) Belinda Bencic
Ashlyn Krueger vs (9) Elina Svitolina
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (Non prima 02:00)
Stadium 5 – ore 19:00
Luke Johnson / Jan Zielinski vs Alexander Erler / Andrea Vavassori
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs Ellen Perez / Demi Schuurs
Gabriel Diallo / Evan King vs Orlando Luz / Rafael Matos
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
Stadium 6 – ore 19:30
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda (Non prima 21:30)
Brandon Nakashima / Frances Tiafoe vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko vs Mirra Andreeva / Victoria Mboko
