Indian Wells 2026, Cobolli si ferma al terzo turno: Tiafoe domina in 68 minuti

Si interrompe al terzo turno la corsa di Flavio Cobolli a Indian Wells 2026. L’azzurro è stato nettamente sconfitto dallo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-1 6-2 in appena 68 minuti di gioco.

Per Cobolli è stata una partita complicata fin dalle prime battute, contro un avversario molto solido al servizio e bravo a gestire tutti i momenti chiave dell’incontro. I numeri raccontano bene il predominio dell’americano: 7 ace in 8 turni di battuta, 59% di prime in campo e soprattutto un eccellente 82% di punti vinti con la prima (27 su 33).

Eppure, qualche occasione per entrare davvero nel match Cobolli l’aveva anche avuta. La prima vera chance di break dell’incontro è stata proprio in favore dell’italiano, nel terzo game del primo set. Una possibilità importante, che però non è riuscito a sfruttare. Poco dopo, è stato invece Tiafoe a colpire, strappando il servizio e salendo sul 3-1.

In quel momento Cobolli avrebbe avuto anche l’opportunità immediata di rientrare, grazie a una palla del controbreak, ma ancora una volta non è riuscito a concretizzare. Da lì in avanti il primo set è scivolato via rapidamente, con Tiafoe capace di chiudere 6-1 senza concedere spazio alla reazione dell’azzurro.

Nel secondo parziale Cobolli ha provato a restare agganciato alla partita almeno nella fase iniziale, riuscendo a tenere fino al 2-2. Anche in questo caso, però, il momento decisivo gli è sfuggito di mano: Tiafoe ha trovato il break che ha indirizzato definitivamente il set, mentre l’italiano ha mancato ancora una volta la palla utile per rientrare in corsa.

Nel finale, sotto 5-2, Cobolli ha avuto un’ultima opportunità per allungare il match, arrivando a procurarsi addirittura tre palle break. Nemmeno stavolta, però, è riuscito a trasformarle, finendo per arrendersi con il punteggio di 6-2.

Nel complesso, Cobolli ha avuto 5 palle break durante l’incontro, ma non è mai riuscito a togliere il servizio a Tiafoe. Un dato pesante, soprattutto contro un avversario che invece ha saputo capitalizzare molto meglio le occasioni create.

Per Tiafoe, invece, arriva una vittoria convincente e il pass per gli ottavi di finale, dove lo attende una sfida di grande prestigio contro Alexander Zverev, vittorioso su Brandon Nakashima con il punteggio di 7-6 5-7 6-4.

ATP Indian Wells Flavio Cobolli [15] Flavio Cobolli [15] 1 2 Frances Tiafoe [21] Frances Tiafoe [21] 6 6 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace 2-5 → 2-6 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 ace 1-5 → 1-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Marco Rossi