Indian Wells 2026, Cobolli si ferma al terzo turno: Tiafoe domina in 68 minuti

09/03/2026 08:14 5 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

Si interrompe al terzo turno la corsa di Flavio Cobolli a Indian Wells 2026. L’azzurro è stato nettamente sconfitto dallo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-1 6-2 in appena 68 minuti di gioco.
Per Cobolli è stata una partita complicata fin dalle prime battute, contro un avversario molto solido al servizio e bravo a gestire tutti i momenti chiave dell’incontro. I numeri raccontano bene il predominio dell’americano: 7 ace in 8 turni di battuta, 59% di prime in campo e soprattutto un eccellente 82% di punti vinti con la prima (27 su 33).

Eppure, qualche occasione per entrare davvero nel match Cobolli l’aveva anche avuta. La prima vera chance di break dell’incontro è stata proprio in favore dell’italiano, nel terzo game del primo set. Una possibilità importante, che però non è riuscito a sfruttare. Poco dopo, è stato invece Tiafoe a colpire, strappando il servizio e salendo sul 3-1.

In quel momento Cobolli avrebbe avuto anche l’opportunità immediata di rientrare, grazie a una palla del controbreak, ma ancora una volta non è riuscito a concretizzare. Da lì in avanti il primo set è scivolato via rapidamente, con Tiafoe capace di chiudere 6-1 senza concedere spazio alla reazione dell’azzurro.
Nel secondo parziale Cobolli ha provato a restare agganciato alla partita almeno nella fase iniziale, riuscendo a tenere fino al 2-2. Anche in questo caso, però, il momento decisivo gli è sfuggito di mano: Tiafoe ha trovato il break che ha indirizzato definitivamente il set, mentre l’italiano ha mancato ancora una volta la palla utile per rientrare in corsa.

Nel finale, sotto 5-2, Cobolli ha avuto un’ultima opportunità per allungare il match, arrivando a procurarsi addirittura tre palle break. Nemmeno stavolta, però, è riuscito a trasformarle, finendo per arrendersi con il punteggio di 6-2.
Nel complesso, Cobolli ha avuto 5 palle break durante l’incontro, ma non è mai riuscito a togliere il servizio a Tiafoe. Un dato pesante, soprattutto contro un avversario che invece ha saputo capitalizzare molto meglio le occasioni create.

Per Tiafoe, invece, arriva una vittoria convincente e il pass per gli ottavi di finale, dove lo attende una sfida di grande prestigio contro Alexander Zverev, vittorioso su Brandon Nakashima con il punteggio di 7-6 5-7 6-4.

