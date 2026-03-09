Indian Wells 2026, Cobolli si ferma al terzo turno: Tiafoe domina in 68 minuti
Si interrompe al terzo turno la corsa di Flavio Cobolli a Indian Wells 2026. L’azzurro è stato nettamente sconfitto dallo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 21, con il punteggio di 6-1 6-2 in appena 68 minuti di gioco.
Per Cobolli è stata una partita complicata fin dalle prime battute, contro un avversario molto solido al servizio e bravo a gestire tutti i momenti chiave dell’incontro. I numeri raccontano bene il predominio dell’americano: 7 ace in 8 turni di battuta, 59% di prime in campo e soprattutto un eccellente 82% di punti vinti con la prima (27 su 33).
Eppure, qualche occasione per entrare davvero nel match Cobolli l’aveva anche avuta. La prima vera chance di break dell’incontro è stata proprio in favore dell’italiano, nel terzo game del primo set. Una possibilità importante, che però non è riuscito a sfruttare. Poco dopo, è stato invece Tiafoe a colpire, strappando il servizio e salendo sul 3-1.
In quel momento Cobolli avrebbe avuto anche l’opportunità immediata di rientrare, grazie a una palla del controbreak, ma ancora una volta non è riuscito a concretizzare. Da lì in avanti il primo set è scivolato via rapidamente, con Tiafoe capace di chiudere 6-1 senza concedere spazio alla reazione dell’azzurro.
Nel secondo parziale Cobolli ha provato a restare agganciato alla partita almeno nella fase iniziale, riuscendo a tenere fino al 2-2. Anche in questo caso, però, il momento decisivo gli è sfuggito di mano: Tiafoe ha trovato il break che ha indirizzato definitivamente il set, mentre l’italiano ha mancato ancora una volta la palla utile per rientrare in corsa.
Nel finale, sotto 5-2, Cobolli ha avuto un’ultima opportunità per allungare il match, arrivando a procurarsi addirittura tre palle break. Nemmeno stavolta, però, è riuscito a trasformarle, finendo per arrendersi con il punteggio di 6-2.
Nel complesso, Cobolli ha avuto 5 palle break durante l’incontro, ma non è mai riuscito a togliere il servizio a Tiafoe. Un dato pesante, soprattutto contro un avversario che invece ha saputo capitalizzare molto meglio le occasioni create.
Per Tiafoe, invece, arriva una vittoria convincente e il pass per gli ottavi di finale, dove lo attende una sfida di grande prestigio contro Alexander Zverev, vittorioso su Brandon Nakashima con il punteggio di 7-6 5-7 6-4.
Marco Rossi
TAG: Flavio Cobolli, Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026
5 commenti
Tiafoe è giocatore complicato da affrontare, un giocatore che quando sta bene sa stare in campo con la necessaria lucidità e continuità. Una volta si vince una volta si perde…non ci perdiamo in chiacchere…nessun problema Flavio forse era un po’ scarico dopo Acapulco.
Un po’ quello che diceva il padre.
Ci sta perdere partite del genere.
Con questi punteggi, peró, ci sta un po’ meno.
Dietro a sinner il vuoto. Lo so adesso direte 4 nei venti. Tutti destinati a perdere posizioni, tranne darderi specialista della terra battuta.
Azz che scioltona
La “regola” di Tommasi, esclusi i 2 cannibali, è inequivocabile!