Challenger 175 Cap Cana: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md. Scontro Bellucci vs Maestrelli al primo turno

09/03/2026 00:46 2 commenti
Mattia Bellucci nella foto
DOM Challenger 175 Cap Cana – Tabellone Principale – hard
(1) Miomir Kecmanovic SRB vs Bye
(Alt) Mackenzie McDonald USA vs Luca Nardi ITA
Chun-Hsin Tseng TPE vs Qualifier
(WC) Nicolas Jarry CHI vs (8) Adam Walton AUS

(4) Hubert Hurkacz POL vs Bye
Francesco Maestrelli ITA vs Mattia Bellucci ITA
Qualifier vs Tristan Schoolkate AUS
Tomas Barrios Vera CHI vs (5) Raphael Collignon BEL

(7) Cristian Garin CHI vs Dalibor Svrcina CZE
(WC) Roberto Cid Subervi DOM vs Alexander Blockx BEL
Roman Andres Burruchaga ARG vs Qualifier
Bye vs (3) Damir Dzumhur BIH

(6) Mariano Navone ARG vs (WC) Nick Hardt DOM
Qualifier vs (Alt) Shintaro Mochizuki JPN
Roberto Bautista Agut ESP vs (Alt) David Goffin BEL
Bye vs (2) Valentin Royer FRA

DOM Challenger 175 Cap Cana – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Luca Van Assche FRA vs (WC) Peter Bertran DOM
(Alt) Rei Sakamoto JPN vs (8) Liam Draxl CAN

(2) Yibing Wu CHN vs (Alt) Andres Andrade ECU
(WC) Alberto Puello DOM vs (7) Moez Echargui TUN

(3) Coleman Wong HKG vs (WC) Zhizhen Zhang CHN
Martin Landaluce ESP vs (6) Jack Pinnington Jones GBR

(4) Martin Damm USA vs (Alt) Nicolas Mejia COL
Arthur Fery GBR vs (5) Dane Sweeny AUS

ESTADIO CAP CANA – ore 19:00
Coleman Wong HKG vs Zhizhen Zhang CHN
Martin Landaluce ESP vs Jack Pinnington Jones GBR
Luca Van Assche FRA vs Peter Bertran DOM

GRANDSTAND – ore 19:00
Martin Damm USA vs Nicolas Mejia COL
Alberto Puello DOM vs Moez Echargui TUN
Rei Sakamoto JPN vs Liam Draxl CAN

CANCHA 1 – ore 19:00
Arthur Fery GBR vs Dane Sweeny AUS
Yibing Wu CHN vs Andres Andrade ECU

2 commenti

tinapica 09-03-2026 01:39

Secondo me vince il Maestro, ma per quanto mi riguarda: Forza Olonese!

 2
brizz 09-03-2026 01:01

kecmanovic

royer

hurkacz
svrcina

walton
collignon
dzumhur
navone

 1
