Challenger 175 Cap Cana: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md. Scontro Bellucci vs Maestrelli al primo turno
Challenger 175 Cap Cana – Tabellone Principale – hard
(1) Miomir Kecmanovic vs Bye
(Alt) Mackenzie McDonald vs Luca Nardi
Chun-Hsin Tseng vs Qualifier
(WC) Nicolas Jarry vs (8) Adam Walton
(4) Hubert Hurkacz vs Bye
Francesco Maestrelli vs Mattia Bellucci
Qualifier vs Tristan Schoolkate
Tomas Barrios Vera vs (5) Raphael Collignon
(7) Cristian Garin vs Dalibor Svrcina
(WC) Roberto Cid Subervi vs Alexander Blockx
Roman Andres Burruchaga vs Qualifier
Bye vs (3) Damir Dzumhur
(6) Mariano Navone vs (WC) Nick Hardt
Qualifier vs (Alt) Shintaro Mochizuki
Roberto Bautista Agut vs (Alt) David Goffin
Bye vs (2) Valentin Royer
Challenger 175 Cap Cana – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Luca Van Assche vs (WC) Peter Bertran
(Alt) Rei Sakamoto vs (8) Liam Draxl
(2) Yibing Wu vs (Alt) Andres Andrade
(WC) Alberto Puello vs (7) Moez Echargui
(3) Coleman Wong vs (WC) Zhizhen Zhang
Martin Landaluce vs (6) Jack Pinnington Jones
(4) Martin Damm vs (Alt) Nicolas Mejia
Arthur Fery vs (5) Dane Sweeny
ESTADIO CAP CANA – ore 19:00
Coleman Wong vs Zhizhen Zhang
Martin Landaluce vs Jack Pinnington Jones
Luca Van Assche vs Peter Bertran
GRANDSTAND – ore 19:00
Martin Damm vs Nicolas Mejia
Alberto Puello vs Moez Echargui
Rei Sakamoto vs Liam Draxl
CANCHA 1 – ore 19:00
Arthur Fery vs Dane Sweeny
Yibing Wu vs Andres Andrade
2 commenti
Secondo me vince il Maestro, ma per quanto mi riguarda: Forza Olonese!
