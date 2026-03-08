Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Lunedì 09 Marzo 2026

Stadium 1 – ore 19:00

Novak Djokovic vs Aleksandar Kovacevic

Mirra Andreeva vs Katerina Siniakova (Non prima 21:00)

Maria Sakkari vs Iga Swiatek

Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech (Non prima 02:00)

Marta Kostyuk vs Elena Rybakina (Non prima 04:00)

Stadium 2 – ore 19:00

Jessica Pegula vs Jelena Ostapenko

Francisco Cerundolo vs Jack Draper

Alex Michelsen vs Taylor Fritz

Madison Keys vs Sonay Kartal (Non prima 02:00)

Daniil Medvedev vs Sebastian Baez

Stadium 3 – ore 19:00

Cameron Norrie vs Alex de Minaur

Alexander Bublik vs Rinky Hijikata

Valentin Vacherot vs Casper Ruud

Novak Djokovic / Stefanos Tsitsipas vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic

Ingrid Neel / Peyton Stearns vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani

Stadium 4 – ore 19:00

Karolina Muchova vs Antonia Ruzic

Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Reilly Opelka / Jannik Sinner (Non prima 20:30)

Elise Mertens vs Belinda Bencic

Ashlyn Krueger vs Elina Svitolina

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (Non prima 01:00)

Stadium 5 – ore 19:00

Luke Johnson / Jan Zielinski vs Alexander Erler / Andrea Vavassori

Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs Ellen Perez / Demi Schuurs

Gabriel Diallo / Evan King vs Orlando Luz / Rafael Matos

Sara Errani / Jasmine Paolini vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang

Stadium 6 – ore 19:30

Alejandro Davidovich Fokina / Arthur Fils vs Austin Krajicek / Nikola Mektic

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda (Non prima 21:00)

Brandon Nakashima / Frances Tiafoe vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko vs Mirra Andreeva / Victoria Mboko