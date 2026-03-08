Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Lunedì 09 Marzo 2026

08/03/2026 23:41 Nessun commento
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

Stadium 1 – ore 19:00
Novak Djokovic SRB vs Aleksandar Kovacevic USA
Mirra Andreeva RUS vs Katerina Siniakova CZE (Non prima 21:00)
Maria Sakkari GRE vs Iga Swiatek POL
Carlos Alcaraz ESP vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 02:00)
Marta Kostyuk UKR vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 04:00)

Stadium 2 – ore 19:00
Jessica Pegula USA vs Jelena Ostapenko LAT
Francisco Cerundolo ARG vs Jack Draper GBR
Alex Michelsen USA vs Taylor Fritz USA
Madison Keys USA vs Sonay Kartal GBR (Non prima 02:00)
Daniil Medvedev RUS vs Sebastian Baez ARG

Stadium 3 – ore 19:00
Cameron Norrie GBR vs Alex de Minaur AUS
Alexander Bublik KAZ vs Rinky Hijikata AUS
Valentin Vacherot MON vs Casper Ruud NOR
Novak Djokovic SRB / Stefanos Tsitsipas GRE vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO
Ingrid Neel EST / Peyton Stearns USA vs Gabriela Dabrowski CAN / Luisa Stefani BRA

Stadium 4 – ore 19:00
Karolina Muchova CZE vs Antonia Ruzic CRO
Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Reilly Opelka USA / Jannik Sinner ITA (Non prima 20:30)
Elise Mertens BEL vs Belinda Bencic SUI
Ashlyn Krueger USA vs Elina Svitolina UKR
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS (Non prima 01:00)

Stadium 5 – ore 19:00
Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Alexander Erler AUT / Andrea Vavassori ITA
Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED
Gabriel Diallo CAN / Evan King USA vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA
Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN

Stadium 6 – ore 19:30
Alejandro Davidovich Fokina ESP / Arthur Fils FRA vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO
Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Felix Auger-Aliassime CAN / Sebastian Korda USA (Non prima 21:00)
Brandon Nakashima USA / Frances Tiafoe USA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER
Hailey Baptiste USA / Jelena Ostapenko LAT vs Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN

TAG: , , ,