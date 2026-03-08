Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo tre azzurri in singolare e uno in doppio (LIVE)

Masters e WTA 1000 Indian Wells – 3° Turno – hard

Aryna Sabalenkavs Jaqueline Cristian

Ben Shelton vs Learner Tien (Non prima 21:00)



Denis Shapovalov vs Jannik Sinner



Coco Gauff vs Alexandra Eala (Non prima 02:00)



Joao Fonseca vs Tommy Paul



Stadium 2 – ore 19:00

Brandon Nakashima vs Alexander Zverev



Camila Osorio vs (16) Naomi Osaka Non prima 21:00



(25) Emma Raducanu vs (6) Amanda Anisimova



Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe (Non prima 02:00)



Victoria Mboko vs Anna Kalinskaya (Non prima 04:00)



Sorana Cirsteavs (14) Linda Noskova

Ajla Tomljanovic vs (7) Jasmine Paolini



Marton Fucsovics vs Arthur Fils



Gabriel Diallo vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 00:00)



Robert Cash / JJ Tracy vs Francisco Cabral / Lucas Miedler



Talia Gibsonvs Clara Tauson

Alejandro Davidovich Fokina vs Jakub Mensik (Non prima 21:00)



Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin



Daniil Medvedev / Learner Tien vs Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot



Anna Danilina / Aleksandra Krunic vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk



Stadium 5 – ore 19:00

Theo Arribage / Albano Olivetti vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



Alex de Minaur / John Peers vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard



Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Hao-Ching Chan / Janice Tjen



Sander Arends / Jiri Lehecka vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



Stadium 6 – ore 19:00

Fabrice Martin / David Pel vs Yuki Bhambri / Andre Goransson



Christian Harrison / Neal Skupski vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi



Alexander Bublik / Fabian Marozsan vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



Hanyu Guo / Kristina Mladenovic vs Alexandra Panova / Laura Siegemund



