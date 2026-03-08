Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo tre azzurri in singolare e uno in doppio (LIVE)

08/03/2026 13:49 Nessun commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 3° Turno – hard

Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka BLR vs Jaqueline Cristian ROU
Il match deve ancora iniziare

Ben Shelton USA vs Learner Tien USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Denis Shapovalov CAN vs Jannik Sinner ITA

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA vs Alexandra Eala PHI (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 19:00
Brandon Nakashima USA vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

Camila Osorio COL vs (16) Naomi Osaka JPN Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

(25) Emma Raducanu GBR vs (6) Amanda Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Victoria Mboko CAN vs Anna Kalinskaya RUS (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare




Stadium 3 – ore 19:00
Sorana Cirstea ROU vs (14) Linda Noskova CZE
Il match deve ancora iniziare

Ajla Tomljanovic AUS vs (7) Jasmine Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

Marton Fucsovics HUN vs Arthur Fils FRA

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare




Stadium 4 – ore 19:00
Talia Gibson AUS vs Clara Tauson DEN
Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Jakub Mensik CZE (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA vs Ekaterina Alexandrova RUS / Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS / Learner Tien USA vs Arthur Rinderknech FRA / Valentin Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare

Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 5 – ore 19:00
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS / John Peers AUS vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Hao-Ching Chan TPE / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Sander Arends NED / Jiri Lehecka CZE vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare



Stadium 6 – ore 19:00
Fabrice Martin FRA / David Pel NED vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE

Il match deve ancora iniziare

Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ / Fabian Marozsan HUN vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

Hanyu Guo CHN / Kristina Mladenovic FRA vs Alexandra Panova RUS / Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

