Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Tien sorprende Shelton. Osaka agli ottavi, sfiderà Sabalenka. Avanza anche Davidovich Fokina

Learner Tien - Foto Getty Images
Tien firma la sorpresa: fuori Shelton
La notizia più importante della giornata arriva dal torneo ATP, dove Learner Tien ha eliminato uno dei giocatori più attesi del tabellone, Ben Shelton. Il numero 8 del ranking ATP, già apparso in difficoltà fisica fin dal debutto nel torneo, ha lottato e ha provato a restare in partita fino alla fine, ma ha dovuto cedere contro il connazionale con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-3 dopo due ore di gioco.
Tien ha saputo gestire bene i momenti chiave del match, sfruttando anche le condizioni non perfette di Shelton e confermando grande solidità mentale in una sfida molto delicata. Con questo successo, il giovane americano vola agli ottavi di finale, dove affronterà Alejandro Davidovich Fokina.
Osaka torna a brillare: ora c’è Sabalenka
Nel tabellone femminile, Naomi Osaka ha dovuto soffrire più del previsto, ma alla fine ha conquistato il pass per gli ottavi di finale del WTA 1000 californiano. La giapponese ha battuto Camila Osorio con il punteggio di 6-1 3-6 6-1 in un’ora e 39 minuti, mettendo in mostra una prestazione convincente soprattutto nel primo e nel terzo set.
Osaka ha fatto la differenza con un servizio molto efficace e con un atteggiamento aggressivo in risposta, due aspetti che confermano come stia ritrovando progressivamente il suo miglior tennis. Adesso, però, la attende un test durissimo: agli ottavi se la vedrà infatti con Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, in una sfida che si preannuncia spettacolare.
Davidovich Fokina, caos e reazione: Mensik battuto
Avanza anche Alejandro Davidovich Fokina, protagonista di una partita che ha rispecchiato perfettamente il suo tennis, fatto di strappi, emozioni e improvvisi cambi di inerzia. Lo spagnolo ha superato Jakub Mensik al terzo turno con il punteggio di 6-2 4-6 6-2, staccando così il biglietto per gli ottavi di finale.
Davidovich Fokina sembrava avere il controllo del match anche nel secondo set, quando era avanti di un break e vicino alla chiusura dell’incontro. In quel momento, però, una discussione con il giudice di sedia lo ha fatto uscire mentalmente dalla partita, permettendo a Mensik di rientrare e di portare la sfida al terzo set.
Nel parziale decisivo, però, lo spagnolo ha ritrovato ordine, intensità e coraggio, tornando a comandare gli scambi e chiudendo con autorità. Il suo prossimo avversario sarà proprio Learner Tien, in una sfida che mette in palio un posto nei quarti di finale.
Stadium 6 – ore 19:00
Fabrice Martin / David Pel vs Yuki Bhambri / Andre Goransson
ATP Indian Wells
Fabrice Martin / David Pel
1
3
Yuki Bhambri / Andre Goransson
6
6
Vincitore: Bhambri / Goransson
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Martin / Pel
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
3-5 → 3-6
Y. Bhambri / Goransson
0-15
15-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
F. Martin / Pel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Y. Bhambri / Goransson
2-3 → 2-4
Y. Bhambri / Goransson
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
F. Martin / Pel
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
1-1 → 2-1
Y. Bhambri / Goransson
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bhambri / Goransson
15-0
15-15
40-15
ace
40-30
1-5 → 1-6
F. Martin / Pel
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Y. Bhambri / Goransson
0-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 1-4
F. Martin / Pel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
Y. Bhambri / Goransson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-2 → 1-2
F. Martin / Pel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
0-1 → 0-2
Y. Bhambri / Goransson
0-0 → 0-1
Christian Harrison / Neal Skupski vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
ATP Indian Wells
Christian Harrison / Neal Skupski [4]
4
6
14
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
6
3
12
Vincitore: Harrison / Skupski
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Harrison / Skupski
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
ace
5-5
6-5
6-6
6-7
6-8
7-8
8-8
8-9
9-9
10-9
10-10
10-11
11-11
12-11
12-12
13-12
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Harrison / Skupski
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-3 → 6-3
F. Cerundolo / Darderi
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
5-2 → 5-3
C. Harrison / Skupski
4-2 → 5-2
F. Cerundolo / Darderi
4-1 → 4-2
C. Harrison / Skupski
3-1 → 4-1
F. Cerundolo / Darderi
2-1 → 3-1
C. Harrison / Skupski
1-1 → 2-1
F. Cerundolo / Darderi
1-0 → 1-1
C. Harrison / Skupski
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cerundolo / Darderi
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
C. Harrison / Skupski
3-5 → 4-5
F. Cerundolo / Darderi
3-4 → 3-5
C. Harrison / Skupski
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
3-3 → 3-4
F. Cerundolo / Darderi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
3-2 → 3-3
C. Harrison / Skupski
15-0
15-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
F. Cerundolo / Darderi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 2-2
C. Harrison / Skupski
1-1 → 2-1
F. Cerundolo / Darderi
1-0 → 1-1
C. Harrison / Skupski
0-0 → 1-0
Alexander Bublik / Fabian Marozsan vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
ATP Indian Wells
Alexander Bublik / Fabian Marozsan
2
2
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
6
Vincitore: Doumbia / Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
A. Bublik / Marozsan
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
S. Doumbia / Reboul
0-15
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 2-4
A. Bublik / Marozsan
1-3 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
0-15
df
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Bublik / Marozsan
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-2 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
A. Bublik / Marozsan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / Reboul
2-5 → 2-6
A. Bublik / Marozsan
2-4 → 2-5
S. Doumbia / Reboul
2-3 → 2-4
A. Bublik / Marozsan
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
2-1 → 2-2
A. Bublik / Marozsan
1-1 → 2-1
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 1-1
A. Bublik / Marozsan
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic vs Alexandra Panova / Laura Siegemund
WTA Indian Wells
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
0
6
6
0
Alexandra Panova / Laura Siegemund
0
4
3
0
Vincitore: Guo / Mladenovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Alexandra Panova / Laura Siegemund
5-2 → 5-3
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
4-2 → 5-2
Alexandra Panova / Laura Siegemund
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
2-2 → 3-2
Alexandra Panova / Laura Siegemund
2-1 → 2-2
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
2-0 → 2-1
Alexandra Panova / Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Panova / Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Alexandra Panova / Laura Siegemund
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Alexandra Panova / Laura Siegemund
2-3 → 2-4
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
1-3 → 2-3
Alexandra Panova / Laura Siegemund
1-2 → 1-3
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Alexandra Panova / Laura Siegemund
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Intanto buona Jasmine e ottima risposta di un tonico Sinner!
Intanto buona Jasmine e ottima risposta di un tonico Sinner!
@ roby.mortilla@gmail.com (#4571645)
Jannik è uno dei pochissimi che semplicemente gioca dove “deve” giocare per mettere in difficoltà l’avversario, accelerando al momento giusto, con un ottimo controllo di palla: e per quanto visto finora in questi Indians direi che si distingue per queste caratteristiche, a fronte di giocate insensate, scontate, prevedibili come quelle di uno Shapovalov che probabilmente aveva già dato il suo meglio con Etcheverry…sembra comunque che questo torneo non sia assistito dalla buona salute, perché uno Shelton dolorante è arrivato già per miracolo al terzo turno dove un Tiem, col suo solito aplomb che rende meno evidente la sua bravura, ha avuto inevitabilmente la meglio, mentre non in condizioni migliori è apparso Mensik, chiaramente influenzato e inabile persino al servizio, che ha spianato la strada ad un incommentabile Fokina che urlava ai vincenti come se avesse avuto davanti un avversario temibile e in piena efficienza
@ murbi (#4571590)
Quando si dice essere in balia degli eventi e accecato dai sensi…
Sto vedendo un Fils finalmente a posto fisicamente. E siccome a tennis sa giocare molto bene, questa è una buonissima notizia.
Fokina è uno di quelli che può giocare a livelli altissimi per due ore, non solo i 10 minuti di Shapo. Per fortuna per i suoi avversari spesso butta via tutto in 5 minuti. Quando non lo fa, sono rogne per tutti.
Super Jasmine e super Jannik volano agli ottavi! Aspettando Cobolli, finora siamo molto felici!
Sono felice anche per Tien, molto bravo
@ roby.mortilla@gmail.com (#4571645)
No, non sei il solo, anzi ti dirò di più, gioca quasi sempre al centro. Mah!
C’è un certo Fokina che pare sia deciso a perdere la sua verginità e vincere il 1° titolo…
…lui che sembrava un “predestinato” dopo la vittoria di Wimbledon tra i junior.
Citofonare a MAURO 😉
Come previsto incomincio a vedere il vero Sinner
Sorpasso Musetti molto improbabile
Sorpasso Musetti molto improbabile
Spero in Paul perché non ho voglia di cagnara.
Un giocatore come Shapo che non è in grado mettere una seconda quando gli serve, tira 20 dritti a metà rete e 20 fuori di 3 metri, può giocare qualche striscia buona, un set, se gli va bene. Poi torna ad essere quello che è. Ovvero uno di seconda fascia. Chiusa di Bertolucci inappuntabile, ha sinrtetizzato perfettamante quello che sto scrivando.
Se qualcuno ricorda Shapo non fu tenero con Jannik per il discorso Clostebol e mi sa che stasera il nostro se lo è ricordato…
Shapovalov distrutto. Il primo avversario serio è Zverev
Gioca come me allora
Un tifoso di Sinner che potrebbe anche essere definito “intelligente”…
…tale Bill Gates.
Altro che certi registi da “quattro soldi” che gli tifano contro!
Sta facendo anche di meglio, giusto per dimostrare che non è monotono come dicono la maggior parte dei suoi detrattori 🙂
Come vi sembra Jannik in questo inizio di match? Paonazzo?
Manco quello ha visto 😆
Ma solo io non vedo più da Jannik dritti e rovesci lungolinea ma solo incrociati?
Ma che film hai visto? Il sorpasso con Gassman?
Vittur dietro la lavagna.
Mi sembra di vedere uno jannik più tonico muscolarmente o sbaglio ?
Il tennis è anche questo …
E tre palle break andate anche in questo incontro la quarta è quella buona e andiamo !!!
Intanto Mensik da quando ha battuto Jannik…
Brava Jasmine !
Forza Jannik, andiamo !
Break
Non leggere, non leggere, non leggere!!!
NON LEGGERE!!!
Grandissima Jasmine, set dominato e ottavi raggiunti!!!
FantaJas
Resta ancora la speranza di Kalinskaya, per raggiungere un soddisfacente 25% di previsioni azzeccate.
Pero ha appena detto che non dirà nulla di cosa accade al Stadium 3.
@ Marco M. (#4571623)
Porc pallett Marco azz ho fatto a leggerti, non lo faccio più fino a che non avrò finito di vedere il match di Jasmine.
Rientrato in tempo per guardare il terzo set di Jasmine, sul 4-0 direi che non è cominciato male 🙂
Forza Jannik e intanto ci siamo ripresi il break subito nel 1° game e rimettiamo il canadese al suo posto.
@ Inox (#4571617)
Hanno detto che il lato dove è ora Denis è il peggiore per servire, si è lamentato anche Nole ieri.
Inizio match strano
Vabbè il restantente del match in replica.
Bravino questo Tien, lontano dai riflettori e da stupide pressioni dei giornalisti estremisti sta prendendo il volo, sta imparando.
Gaz,
“gli diventa il volto paonazzo”, “cominciano a fumargli i piedoni”,
la Tauson è una donna, l’hai confusa con Tyson per la stazza ?
Tien vince a sorpresa su un Ben Shelton acciaccato.
Piange il telefono …
@ Diè
Avete vinto voi: complimenti.
Sinner deve metabolizzare che Alcaraz è dominante, Novak è tornato a batterlo negli Slam e che da dietro a fari spenti, Musetti prepara il sorpasso. Preso atto di tutto ciò, licenzierà qualcuno del Team che è sempre la cosa più facile da fare per giustificare i mancati risultati.
Va bene anche così, non servono (credo) 3 tiebreak (Ajla è ai vantaggi nel 1° game del 2° set).
Ennesima bolletta di Gaz saltata, spiace proprio…
Grande Talia Gibson, dopo la Alexandrova mette nella bisaccia anche Tauson,colei che dominava solo nei tornei inferiori del tour australiano queste settimane si sta facendo conoscere, arriverà la top 100.
Sappiamo che alla Tauson dopo le 2 ore gioco in orari molto caldi gli diventa il volto paonazzo,sbuffa come un Gayser nordico di insofferenza e cominciano a fumargli i piedoni, spesso non ha finito neanche il match in queste condizioni, evidentemente oggi pensava comunque di potercela fare a portare il match a casa.
Se Shelton dovesse perdere tiebreak del primo set, si ritira?
Voglio 3 tiebreak tra Ben e Tien e tra Jas e Ajla 2 (possibilmente che vinca Paolini).
Cirstea era stata data leggermente favorita,sia per questo 2026 un po’ deludente della Noskova e molto per il freschissimo precedente di due settimane fa a Dubai, dove Cirstea si era imposta nettamente 6-1 6-4.
Quando finisci per perdere il primo set al tie dopo aver avuto diversi set points precedentemente sul 5-4 solitamente ti taglia le gambe,con aggiunta il ricordo del fresco predente dove era stata già battuta,a quel punto la vedevo spacciata, invece quello che ha fatto oggi la Noskova è notevole,non si è scomposta minimamente, è stata sempre attaccata nel secondo e nel terzo ed ha colto il momento giusto per brekkare contro un’ottima Cirstea,ha prevalso una gran voglia di rivincita.
Questo match è stato un gran segnale che ha dato la Noskova, poche ne sarebbero venute fuori come ha fatto lei,che sia un match spartiacque della stagione lo scopriremo presto.
@ Cogi53 (#4571566)
L’ha fatto giocare accorto.
Shelton sta malissimo, io spero che non abbia attaccato l’influenza a Sinner
Interessante il derby padano Molteni Olivetti. 😉
Non è che niente niente Nakashima sbatte fuori Zverev??????? 😳
Che bene che sta giocando Nakashima.
@ Cogi53 (#4571548)
Come quando da ragazzini, un vecchio ci disse: “Ve icutoi terrore?”.
Giusto per essere sinceri, a me Shapovalov fa una grande paura! 😕
Si sta rilevando una bella gatta da pelare al momento, anche per la Tauson.
@ Inox (#4571542)
Il giusto.
Increíble (cit.) al Stadium 3.
Speriamo non si stanchi troppo stasera
@ Inox (#4571539)
Dovrebbe domani.
Ma Jannik il doppio quando lo disputa?
@ Pier no guest (#4571531)
Potrei darci anch’io un’occhiata. Per ora sto guardando al Stadium 3.
Sapevo che oggi per Zverev sarebbe stata durissima in quanto Nakashima sta attraversando un momento di forma strepitosa, ma non sino a questo punto…….
Un paio di sere fa mi sono affacciato per vedere Shelton Opelka ed ho subito chiuso gli scuri,finestre e mi sono riparato,come mi ripeteva la mia cara nonna veneta,sotto “a toea” (il tavolo) perché “i crucchi i xera cativi ma co vien so e bombe fa pí paura”.
Stasera invece la sfida sempre tra rappresentanti della più grande democrazia del mondo (seee,come no) potrebbe essere interessante.
Uno che picchia contro uno che ragiona,corre,punge, un Tyson vs Leonard e con l’elemento che sono entrambi mancini quindi curve ,parabole (ahimè solo geometriche) ed in più una rivalità nazionale.
Speriamo sia un buon match…si sfogassero tutti così sarebbe meglio per tanti.
Ieri avevo segnalato la Ruzic come una delle tennista più in ascesa, rivelazione degli ultimi mesi,non arriva niente per caso, come la vittoria di ieri passata inosservata.
Credo che Raducanu-Anisimova possa offrire un grande spettacolo in questo momento, molto più di quello che possano pensare coloro che vedono una Raducanu non all’altezza.
Ieri il terno Kartal, Krueger, Fernandez sfumato solo per un tie-break, almeno fosse stato quello della Fernandez il primo dei 3 in ordine di programma avrei evitato di sudare 9 camicie,3 per ogni match.
Il bilancio rimane comunque positivo,e mi mette in credito un’altra chance per cercare quella figuraccia che ho evitato ieri (a dire il vero beccare quasi 3 match dati pressoché alla pari è stato un gran pronostico), quindi………… oggi intravedo delle possibilità di farla ancora più sporca.
Sul mio personalissimo cartellino: Cirstea,Osorio e Kalinskaya,e si,avete proprio capito bene.
Per riguarda la Tomljanovic si può fare lo stesso discorso della Cirstea,a me hanno sempre dato la sensazione di essere sorelle,per tonicità, tennis,e quella potenzialità raramente espressa per quella mancanza di attaccamento al tennis,di ambizione e dedizione di una Paolini,in molti periodi delle loro carriera tiravano di più i balli latini.
A differenza però della romena che da mesi è tornata ad alti livelli la Tomljanovic ha ricominciato a dare segnali di ripresa in questa nuova stagione, match dopo match,ha un 6-4 ,un bilancio al momento positivo che non ha avuto nelle ultime stagioni.