Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Tien sorprende Shelton. Osaka agli ottavi, sfiderà Sabalenka. Avanza anche Davidovich Fokina

09/03/2026 00:40 68 commenti
Learner Tien - Foto Getty Images
Learner Tien - Foto Getty Images

Tien firma la sorpresa: fuori Shelton
La notizia più importante della giornata arriva dal torneo ATP, dove Learner Tien ha eliminato uno dei giocatori più attesi del tabellone, Ben Shelton. Il numero 8 del ranking ATP, già apparso in difficoltà fisica fin dal debutto nel torneo, ha lottato e ha provato a restare in partita fino alla fine, ma ha dovuto cedere contro il connazionale con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-3 dopo due ore di gioco.
Tien ha saputo gestire bene i momenti chiave del match, sfruttando anche le condizioni non perfette di Shelton e confermando grande solidità mentale in una sfida molto delicata. Con questo successo, il giovane americano vola agli ottavi di finale, dove affronterà Alejandro Davidovich Fokina.

Osaka torna a brillare: ora c’è Sabalenka
Nel tabellone femminile, Naomi Osaka ha dovuto soffrire più del previsto, ma alla fine ha conquistato il pass per gli ottavi di finale del WTA 1000 californiano. La giapponese ha battuto Camila Osorio con il punteggio di 6-1 3-6 6-1 in un’ora e 39 minuti, mettendo in mostra una prestazione convincente soprattutto nel primo e nel terzo set.
Osaka ha fatto la differenza con un servizio molto efficace e con un atteggiamento aggressivo in risposta, due aspetti che confermano come stia ritrovando progressivamente il suo miglior tennis. Adesso, però, la attende un test durissimo: agli ottavi se la vedrà infatti con Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, in una sfida che si preannuncia spettacolare.

Davidovich Fokina, caos e reazione: Mensik battuto
Avanza anche Alejandro Davidovich Fokina, protagonista di una partita che ha rispecchiato perfettamente il suo tennis, fatto di strappi, emozioni e improvvisi cambi di inerzia. Lo spagnolo ha superato Jakub Mensik al terzo turno con il punteggio di 6-2 4-6 6-2, staccando così il biglietto per gli ottavi di finale.
Davidovich Fokina sembrava avere il controllo del match anche nel secondo set, quando era avanti di un break e vicino alla chiusura dell’incontro. In quel momento, però, una discussione con il giudice di sedia lo ha fatto uscire mentalmente dalla partita, permettendo a Mensik di rientrare e di portare la sfida al terzo set.
Nel parziale decisivo, però, lo spagnolo ha ritrovato ordine, intensità e coraggio, tornando a comandare gli scambi e chiudendo con autorità. Il suo prossimo avversario sarà proprio Learner Tien, in una sfida che mette in palio un posto nei quarti di finale.

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 3° Turno – hard

Stadium 1 – ore 19:00
Aryna Sabalenka BLR vs Jaqueline Cristian ROU
WTA Indian Wells
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Jaqueline Cristian
0
4
1
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

Ben Shelton USA vs Learner Tien USA (Non prima 21:00)

ATP Indian Wells
Ben Shelton [8]
6
6
3
Learner Tien [25]
7
4
6
Vincitore: Tien
Mostra dettagli

Denis Shapovalov CAN vs Jannik Sinner ITA

ATP Indian Wells
Denis Shapovalov
3
2
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
Mostra dettagli

Coco Gauff USA vs Alexandra Eala PHI (Non prima 02:00)

WTA Indian Wells
Coco Gauff [4]
0
0
Alexandra Eala [31]
0
0
Mostra dettagli

Joao Fonseca BRA vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 2 – ore 19:00
Brandon Nakashima USA vs Alexander Zverev GER

ATP Indian Wells
Brandon Nakashima [28]
6
7
4
Alexander Zverev [4]
7
5
6
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli

Camila Osorio COL vs (16) Naomi Osaka JPN Non prima 21:00

WTA Indian Wells
Camila Osorio
1
6
1
Naomi Osaka [16]
6
3
6
Vincitore: Osaka
Mostra dettagli

(25) Emma Raducanu GBR vs (6) Amanda Anisimova USA

WTA Indian Wells
Emma Raducanu [25]
0
1
1
0
Amanda Anisimova [6]
0
6
6
0
Vincitore: Anisimova
Mostra dettagli

Flavio Cobolli ITA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 02:00)

ATP Indian Wells
Flavio Cobolli [15]
0
0
Frances Tiafoe [21]
0
0
Mostra dettagli

Victoria Mboko CAN vs Anna Kalinskaya RUS (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare




Stadium 3 – ore 19:00
Sorana Cirstea ROU vs (14) Linda Noskova CZE
WTA Indian Wells
Sorana Cirstea
7
4
4
Linda Noskova [14]
6
6
6
Vincitore: Noskova
Mostra dettagli

Ajla Tomljanovic AUS vs (7) Jasmine Paolini ITA

WTA Indian Wells
Ajla Tomljanovic
5
7
1
Jasmine Paolini [7]
7
5
6
Vincitore: Paolini
Mostra dettagli

Marton Fucsovics HUN vs Arthur Fils FRA

ATP Indian Wells
Marton Fucsovics
3
5
Arthur Fils [30]
6
7
Vincitore: Fils
Mostra dettagli

Gabriel Diallo CAN vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 00:00)

ATP Indian Wells
Gabriel Diallo
0
0
Felix Auger-Aliassime [9]
0
0
Mostra dettagli

Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare




Stadium 4 – ore 19:00
Talia Gibson AUS vs Clara Tauson DEN
WTA Indian Wells
Talia Gibson
7
4
6
Clara Tauson [17]
6
6
4
Vincitore: Gibson
Mostra dettagli

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Jakub Mensik CZE (Non prima 21:00)

ATP Indian Wells
Alejandro Davidovich Fokina [18]
6
4
6
Jakub Mensik [12]
2
6
2
Vincitore: Davidovich Fokina
Mostra dettagli

Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA vs Ekaterina Alexandrova RUS / Sofia Kenin USA

WTA Indian Wells
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [3]
0
6
6
0
Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin
0
1
2
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS / Learner Tien USA vs Arthur Rinderknech FRA / Valentin Vacherot MON

ATP Indian Wells
Daniil Medvedev / Learner Tien
0
1
Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot
0
3
Mostra dettagli

Anna Danilina KAZ / Aleksandra Krunic SRB vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA

WTA Indian Wells
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [5]
0
0
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0
0
Mostra dettagli



Stadium 5 – ore 19:00
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

ATP Indian Wells
Theo Arribage / Albano Olivetti
4
6
7
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
6
4
10
Vincitore: Gonzalez / Molteni
Mostra dettagli

Alex de Minaur AUS / John Peers AUS vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

ATP Indian Wells
Alex de Minaur / John Peers
4
6
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
6
7
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Mostra dettagli

Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Hao-Ching Chan TPE / Janice Tjen INA

WTA Indian Wells
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7]
6
6
10
Hao-Ching Chan / Janice Tjen
7
4
5
Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez
Mostra dettagli

Sander Arends NED / Jiri Lehecka CZE vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP Indian Wells
Sander Arends / Jiri Lehecka
30
6
5
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
30
3
4
Mostra dettagli



Stadium 6 – ore 19:00
Fabrice Martin FRA / David Pel NED vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE

ATP Indian Wells
Fabrice Martin / David Pel
1
3
Yuki Bhambri / Andre Goransson
6
6
Vincitore: Bhambri / Goransson
Mostra dettagli

Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA

ATP Indian Wells
Christian Harrison / Neal Skupski [4]
4
6
14
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
6
3
12
Vincitore: Harrison / Skupski
Mostra dettagli

Alexander Bublik KAZ / Fabian Marozsan HUN vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

ATP Indian Wells
Alexander Bublik / Fabian Marozsan
2
2
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
6
Vincitore: Doumbia / Reboul
Mostra dettagli

Hanyu Guo CHN / Kristina Mladenovic FRA vs Alexandra Panova RUS / Laura Siegemund GER

WTA Indian Wells
Hanyu Guo / Kristina Mladenovic
0
6
6
0
Alexandra Panova / Laura Siegemund
0
4
3
0
Vincitore: Guo / Mladenovic
Mostra dettagli

68 commenti. Lasciane uno!

Diè (Guest) 09-03-2026 01:44

Scritto da piper
@ Diè
Avete vinto voi: complimenti.

Visto, fa piacere, ma siete sempre in vantaggio voi per il campionato. È nelle "vostre" mani gestire il vantaggio di punti.
Intanto buona Jasmine e ottima risposta di un tonico Sinner!
Intanto buona Jasmine e ottima risposta di un tonico Sinner!

 68
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 09-03-2026 01:39

@ roby.mortilla@gmail.com (#4571645)

Jannik è uno dei pochissimi che semplicemente gioca dove "deve" giocare per mettere in difficoltà l'avversario, accelerando al momento giusto, con un ottimo controllo di palla: e per quanto visto finora in questi Indians direi che si distingue per queste caratteristiche, a fronte di giocate insensate, scontate, prevedibili come quelle di uno Shapovalov che probabilmente aveva già dato il suo meglio con Etcheverry…sembra comunque che questo torneo non sia assistito dalla buona salute, perché uno Shelton dolorante è arrivato già per miracolo al terzo turno dove un Tiem, col suo solito aplomb che rende meno evidente la sua bravura, ha avuto inevitabilmente la meglio, mentre non in condizioni migliori è apparso Mensik, chiaramente influenzato e inabile persino al servizio, che ha spianato la strada ad un incommentabile Fokina che urlava ai vincenti come se avesse avuto davanti un avversario temibile e in piena efficienza

 67
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov
Inox 09-03-2026 01:14

@ murbi (#4571590)

Quando si dice essere in balia degli eventi e accecato dai sensi…

 66
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Silvio (Guest) 09-03-2026 01:13

Sto vedendo un Fils finalmente a posto fisicamente. E siccome a tennis sa giocare molto bene, questa è una buonissima notizia.

 65
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvio (Guest) 09-03-2026 01:05

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Andy
Shapovalov distrutto. Il primo avversario serio è Zverev

C’è un certo Fokina che pare sia deciso a perdere la sua verginità e vincere il 1° titolo…
…lui che sembrava un “predestinato” dopo la vittoria di Wimbledon tra i junior.
Citofonare a MAURO

Fokina è uno di quelli che può giocare a livelli altissimi per due ore, non solo i 10 minuti di Shapo. Per fortuna per i suoi avversari spesso butta via tutto in 5 minuti. Quando non lo fa, sono rogne per tutti.

 64
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 09-03-2026 01:03

Super Jasmine e super Jannik volano agli ottavi! Aspettando Cobolli, finora siamo molto felici!
Sono felice anche per Tien, molto bravo
Sono felice anche per Tien, molto bravo

 63
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper, Marco M.
Arm58 (Guest) 09-03-2026 01:01

@ roby.mortilla@gmail.com (#4571645)

No, non sei il solo, anzi ti dirò di più, gioca quasi sempre al centro. Mah!

 62
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 09-03-2026 01:00

Scritto da Andy
Shapovalov distrutto. Il primo avversario serio è Zverev

C’è un certo Fokina che pare sia deciso a perdere la sua verginità e vincere il 1° titolo…

…lui che sembrava un “predestinato” dopo la vittoria di Wimbledon tra i junior.

Citofonare a MAURO 😉

 61
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aquila. 09-03-2026 00:58

Come previsto incomincio a vedere il vero Sinner

 60
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andy (Guest) 09-03-2026 00:56

Scritto da murbi
Sinner deve metabolizzare che Alcaraz è dominante, Novak è tornato a batterlo negli Slam e che da dietro a fari spenti, Musetti prepara il sorpasso. Preso atto di tutto ciò, licenzierà qualcuno del Team che è sempre la cosa più facile da fare per giustificare i mancati risultati.

Sorpasso Musetti molto improbabile

 59
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andy (Guest) 09-03-2026 00:56

Scritto da murbi
Sinner deve metabolizzare che Alcaraz è dominante, Novak è tornato a batterlo negli Slam e che da dietro a fari spenti, Musetti prepara il sorpasso. Preso atto di tutto ciò, licenzierà qualcuno del Team che è sempre la cosa più facile da fare per giustificare i mancati risultati.

Sorpasso Musetti molto improbabile

 58
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 09-03-2026 00:55

Spero in Paul perché non ho voglia di cagnara.

 57
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53
Silvio (Guest) 09-03-2026 00:55

Un giocatore come Shapo che non è in grado mettere una seconda quando gli serve, tira 20 dritti a metà rete e 20 fuori di 3 metri, può giocare qualche striscia buona, un set, se gli va bene. Poi torna ad essere quello che è. Ovvero uno di seconda fascia. Chiusa di Bertolucci inappuntabile, ha sinrtetizzato perfettamante quello che sto scrivando.

 56
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 09-03-2026 00:55

Se qualcuno ricorda Shapo non fu tenero con Jannik per il discorso Clostebol e mi sa che stasera il nostro se lo è ricordato…

 55
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, JannikUberAlles
Andy (Guest) 09-03-2026 00:54

Shapovalov distrutto. Il primo avversario serio è Zverev

 54
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andy (Guest) 09-03-2026 00:53

Scritto da roby.mortilla@gmail.com
Ma solo io non vedo più da Jannik dritti e rovesci lungolinea ma solo incrociati?

Gioca come me allora

 53
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 09-03-2026 00:52

Un tifoso di Sinner che potrebbe anche essere definito “intelligente”…

…tale Bill Gates.

Altro che certi registi da “quattro soldi” che gli tifano contro!

 52
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov
antoniov 09-03-2026 00:51

Scritto da roby.mortilla@gmail.com
Ma solo io non vedo più da Jannik dritti e rovesci lungolinea ma solo incrociati?

Sta facendo anche di meglio, giusto per dimostrare che non è monotono come dicono la maggior parte dei suoi detrattori 🙂

 51
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., JannikUberAlles
piper 09-03-2026 00:48

Come vi sembra Jannik in questo inizio di match? Paonazzo?

 50
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 09-03-2026 00:45

Scritto da Supporter dei poeti estinti

Scritto da murbi
Sinner deve metabolizzare che Alcaraz è dominante, Novak è tornato a batterlo negli Slam e che da dietro a fari spenti, Musetti prepara il sorpasso. Preso atto di tutto ciò, licenzierà qualcuno del Team che è sempre la cosa più facile da fare per giustificare i mancati risultati.

Ma che film hai visto? Il sorpasso con Gassman?

Manco quello ha visto 😆

 49
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
roby.mortilla@gmail.com 09-03-2026 00:45

Ma solo io non vedo più da Jannik dritti e rovesci lungolinea ma solo incrociati?

 48
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53
Supporter dei poeti estinti (Guest) 09-03-2026 00:41

Scritto da murbi
Sinner deve metabolizzare che Alcaraz è dominante, Novak è tornato a batterlo negli Slam e che da dietro a fari spenti, Musetti prepara il sorpasso. Preso atto di tutto ciò, licenzierà qualcuno del Team che è sempre la cosa più facile da fare per giustificare i mancati risultati.

Ma che film hai visto? Il sorpasso con Gassman?

 47
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 09-03-2026 00:36

Vittur dietro la lavagna.

 46
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sequel (Guest) 09-03-2026 00:33

Mi sembra di vedere uno jannik più tonico muscolarmente o sbaglio ?

 45
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 09-03-2026 00:30

Scritto da Inox
Intanto Mensik da quando ha battuto Jannik…

Il tennis è anche questo …

 44
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sequel (Guest) 09-03-2026 00:28

E tre palle break andate anche in questo incontro la quarta è quella buona e andiamo !!!

 43
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 09-03-2026 00:17

Intanto Mensik da quando ha battuto Jannik…

 42
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Cogi53
antoniov 09-03-2026 00:15

Brava Jasmine !

Forza Jannik, andiamo !

 41
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles, Marco M., Cogi53
sasuzzo 09-03-2026 00:14

Break

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 09-03-2026 00:10

Scritto da piper
@ Marco M. (#4571623)
Porc pallett Marco azz ho fatto a leggerti, non lo faccio più fino a che non avrò finito di vedere il match di Jasmine.

Non leggere, non leggere, non leggere!!!
NON LEGGERE!!!

Grandissima Jasmine, set dominato e ottavi raggiunti!!!
FantaJas
FantaJas

 39
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, JannikUberAlles
Sandrokan (Guest) 09-03-2026 00:03

Scritto da Molto Pollo

Scritto da Gaz
Credo che Raducanu-Anisimova possa offrire un grande spettacolo in questo momento, molto più di quello che possano pensare coloro che vedono una Raducanu non all’altezza.
Ieri il terno Kartal, Krueger, Fernandez sfumato solo per un tie-break, almeno fosse stato quello della Fernandez il primo dei 3 in ordine di programma avrei evitato di sudare 9 camicie,3 per ogni match.
Il bilancio rimane comunque positivo,e mi mette in credito un’altra chance per cercare quella figuraccia che ho evitato ieri (a dire il vero beccare quasi 3 match dati pressoché alla pari è stato un gran pronostico), quindi………… oggi intravedo delle possibilità di farla ancora più sporca.
Sul mio personalissimo cartellino: Cirstea,Osorio e Kalinskaya,e si,avete proprio capito bene.
Per riguarda la Tomljanovic si può fare lo stesso discorso della Cirstea,a me hanno sempre dato la sensazione di essere sorelle,per tonicità, tennis,e quella potenzialità raramente espressa per quella mancanza di attaccamento al tennis,di ambizione e dedizione di una Paolini,in molti periodi delle loro carriera tiravano di più i balli latini.
A differenza però della romena che da mesi è tornata ad alti livelli la Tomljanovic ha ricominciato a dare segnali di ripresa in questa nuova stagione, match dopo match,ha un 6-4 ,un bilancio al momento positivo che non ha avuto nelle ultime stagioni.

Ennesima bolletta di Gaz saltata, spiace proprio…

Resta ancora la speranza di Kalinskaya, per raggiungere un soddisfacente 25% di previsioni azzeccate.

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 09-03-2026 00:01

Pero ha appena detto che non dirà nulla di cosa accade al Stadium 3.

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 23:58

@ Marco M. (#4571623)

Porc pallett Marco azz ho fatto a leggerti, non lo faccio più fino a che non avrò finito di vedere il match di Jasmine.

 36
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Marco M. 08-03-2026 23:56

Rientrato in tempo per guardare il terzo set di Jasmine, sul 4-0 direi che non è cominciato male 🙂

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter Parker 08-03-2026 23:53

Forza Jannik e intanto ci siamo ripresi il break subito nel 1° game e rimettiamo il canadese al suo posto.

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 23:52

@ Inox (#4571617)

Hanno detto che il lato dove è ora Denis è il peggiore per servire, si è lamentato anche Nole ieri.

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 08-03-2026 23:48

Inizio match strano

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 23:39

Vabbè il restantente del match in replica.

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 08-03-2026 23:29

Bravino questo Tien, lontano dai riflettori e da stupide pressioni dei giornalisti estremisti sta prendendo il volo, sta imparando.

 30
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., JannikUberAlles
Silvio74 (Guest) 08-03-2026 23:26

Scritto da Gaz
Grande Talia Gibson, dopo la Alexandrova mette nella bisaccia anche Tauson,colei che dominava solo nei tornei inferiori del tour australiano queste settimane si sta facendo conoscere, arriverà la top 100.
Sappiamo che alla Tauson dopo le 2 ore gioco in orari molto caldi gli diventa il volto paonazzo,sbuffa come un Gayser nordico di insofferenza e cominciano a fumargli i piedoni, spesso non ha finito neanche il match in queste condizioni, evidentemente oggi pensava comunque di potercela fare a portare il match a casa.

Gaz,
“gli diventa il volto paonazzo”, “cominciano a fumargli i piedoni”,
la Tauson è una donna, l’hai confusa con Tyson per la stazza ?

 29
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
zawix 08-03-2026 23:21

Tien vince a sorpresa su un Ben Shelton acciaccato.

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Modugno (Guest) 08-03-2026 23:19

Piange il telefono …

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 23:11

@ Diè
Avete vinto voi: complimenti.

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
murbi (Guest) 08-03-2026 22:46

Sinner deve metabolizzare che Alcaraz è dominante, Novak è tornato a batterlo negli Slam e che da dietro a fari spenti, Musetti prepara il sorpasso. Preso atto di tutto ciò, licenzierà qualcuno del Team che è sempre la cosa più facile da fare per giustificare i mancati risultati.

 25
Replica | Quota | -4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Taxi Driver, michele_62, Marco M., antoniov
piper 08-03-2026 22:44

Va bene anche così, non servono (credo) 3 tiebreak (Ajla è ai vantaggi nel 1° game del 2° set).

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Molto Pollo (Guest) 08-03-2026 22:10

Scritto da Gaz
Credo che Raducanu-Anisimova possa offrire un grande spettacolo in questo momento, molto più di quello che possano pensare coloro che vedono una Raducanu non all’altezza.
Ieri il terno Kartal, Krueger, Fernandez sfumato solo per un tie-break, almeno fosse stato quello della Fernandez il primo dei 3 in ordine di programma avrei evitato di sudare 9 camicie,3 per ogni match.
Il bilancio rimane comunque positivo,e mi mette in credito un’altra chance per cercare quella figuraccia che ho evitato ieri (a dire il vero beccare quasi 3 match dati pressoché alla pari è stato un gran pronostico), quindi………… oggi intravedo delle possibilità di farla ancora più sporca.
Sul mio personalissimo cartellino: Cirstea,Osorio e Kalinskaya,e si,avete proprio capito bene.
Per riguarda la Tomljanovic si può fare lo stesso discorso della Cirstea,a me hanno sempre dato la sensazione di essere sorelle,per tonicità, tennis,e quella potenzialità raramente espressa per quella mancanza di attaccamento al tennis,di ambizione e dedizione di una Paolini,in molti periodi delle loro carriera tiravano di più i balli latini.
A differenza però della romena che da mesi è tornata ad alti livelli la Tomljanovic ha ricominciato a dare segnali di ripresa in questa nuova stagione, match dopo match,ha un 6-4 ,un bilancio al momento positivo che non ha avuto nelle ultime stagioni.

Ennesima bolletta di Gaz saltata, spiace proprio…

 23
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Gaz (Guest) 08-03-2026 21:59

Grande Talia Gibson, dopo la Alexandrova mette nella bisaccia anche Tauson,colei che dominava solo nei tornei inferiori del tour australiano queste settimane si sta facendo conoscere, arriverà la top 100.
Sappiamo che alla Tauson dopo le 2 ore gioco in orari molto caldi gli diventa il volto paonazzo,sbuffa come un Gayser nordico di insofferenza e cominciano a fumargli i piedoni, spesso non ha finito neanche il match in queste condizioni, evidentemente oggi pensava comunque di potercela fare a portare il match a casa.

 22
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
MAURO (Guest) 08-03-2026 21:56

Se Shelton dovesse perdere tiebreak del primo set, si ritira?

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 21:54

Voglio 3 tiebreak tra Ben e Tien e tra Jas e Ajla 2 (possibilmente che vinca Paolini).

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 08-03-2026 21:51

Cirstea era stata data leggermente favorita,sia per questo 2026 un po' deludente della Noskova e molto per il freschissimo precedente di due settimane fa a Dubai, dove Cirstea si era imposta n
Quando finisci per perdere il primo set al tie dopo aver avuto diversi set points precedentemente sul 5-4 solitamente ti taglia le gambe,con aggiunta il ricordo del fresco predente dove era stata già battuta,a quel punto la vedevo spacciata, invece quello che ha fatto oggi la Noskova è notevole,non si è scomposta minimamente, è stata sempre attaccata nel secondo e nel terzo ed ha colto il momento giusto per brekkare contro un’ottima Cirstea,ha prevalso una gran voglia di rivincita.
Questo match è stato un gran segnale che ha dato la Noskova, poche ne sarebbero venute fuori come ha fatto lei,che sia un match spartiacque della stagione lo scopriremo presto.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 21:44

@ Cogi53 (#4571566)

L’ha fatto giocare accorto.

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 08-03-2026 21:38

Shelton sta malissimo, io spero che non abbia attaccato l’influenza a Sinner

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Migrante (Guest) 08-03-2026 21:25

Interessante il derby padano Molteni Olivetti. 😉

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Cogi53 08-03-2026 21:00

Non è che niente niente Nakashima sbatte fuori Zverev??????? 😳

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 08-03-2026 20:57

Che bene che sta giocando Nakashima.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 20:44

@ Cogi53 (#4571548)

Come quando da ragazzini, un vecchio ci disse: “Ve icutoi terrore?”.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Cogi53 08-03-2026 20:23

Giusto per essere sinceri, a me Shapovalov fa una grande paura! 😕

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 08-03-2026 20:11

Si sta rilevando una bella gatta da pelare al momento, anche per la Tauson.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 20:08

@ Inox (#4571542)

Il giusto.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 20:07

Increíble (cit.) al Stadium 3.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 08-03-2026 20:05

Scritto da piper
@ Inox (#4571539)
Dovrebbe domani.

Speriamo non si stanchi troppo stasera

8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 19:59

@ Inox (#4571539)

Dovrebbe domani.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 08-03-2026 19:55

Ma Jannik il doppio quando lo disputa?

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 08-03-2026 19:42

@ Pier no guest (#4571531)

Potrei darci anch’io un’occhiata. Per ora sto guardando al Stadium 3.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 08-03-2026 19:39

Sapevo che oggi per Zverev sarebbe stata durissima in quanto Nakashima sta attraversando un momento di forma strepitosa, ma non sino a questo punto…….

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 08-03-2026 19:29

Un paio di sere fa mi sono affacciato per vedere Shelton Opelka ed ho subito chiuso gli scuri,finestre e mi sono riparato,come mi ripeteva la mia cara nonna veneta,sotto “a toea” (il tavolo) perché “i crucchi i xera cativi ma co vien so e bombe fa pí paura”.
Stasera invece la sfida sempre tra rappresentanti della più grande democrazia del mondo (seee,come no) potrebbe essere interessante.
Uno che picchia contro uno che ragiona,corre,punge, un Tyson vs Leonard e con l’elemento che sono entrambi mancini quindi curve ,parabole (ahimè solo geometriche) ed in più una rivalità nazionale.
Speriamo sia un buon match…si sfogassero tutti così sarebbe meglio per tanti.

 3
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, piper, Marco M., Mando, Leftwing13
Gaz (Guest) 08-03-2026 17:16

Ieri avevo segnalato la Ruzic come una delle tennista più in ascesa, rivelazione degli ultimi mesi,non arriva niente per caso, come la vittoria di ieri passata inosservata.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 08-03-2026 14:50

Credo che Raducanu-Anisimova possa offrire un grande spettacolo in questo momento, molto più di quello che possano pensare coloro che vedono una Raducanu non all’altezza.
Ieri il terno Kartal, Krueger, Fernandez sfumato solo per un tie-break, almeno fosse stato quello della Fernandez il primo dei 3 in ordine di programma avrei evitato di sudare 9 camicie,3 per ogni match.
Il bilancio rimane comunque positivo,e mi mette in credito un’altra chance per cercare quella figuraccia che ho evitato ieri (a dire il vero beccare quasi 3 match dati pressoché alla pari è stato un gran pronostico), quindi………… oggi intravedo delle possibilità di farla ancora più sporca.
Sul mio personalissimo cartellino: Cirstea,Osorio e Kalinskaya,e si,avete proprio capito bene.
Per riguarda la Tomljanovic si può fare lo stesso discorso della Cirstea,a me hanno sempre dato la sensazione di essere sorelle,per tonicità, tennis,e quella potenzialità raramente espressa per quella mancanza di attaccamento al tennis,di ambizione e dedizione di una Paolini,in molti periodi delle loro carriera tiravano di più i balli latini.
A differenza però della romena che da mesi è tornata ad alti livelli la Tomljanovic ha ricominciato a dare segnali di ripresa in questa nuova stagione, match dopo match,ha un 6-4 ,un bilancio al momento positivo che non ha avuto nelle ultime stagioni.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver