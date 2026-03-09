Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Tien sorprende Shelton. Osaka agli ottavi, sfiderà Sabalenka. Avanza anche Davidovich Fokina

Tien firma la sorpresa: fuori Shelton

La notizia più importante della giornata arriva dal torneo ATP, dove Learner Tien ha eliminato uno dei giocatori più attesi del tabellone, Ben Shelton. Il numero 8 del ranking ATP, già apparso in difficoltà fisica fin dal debutto nel torneo, ha lottato e ha provato a restare in partita fino alla fine, ma ha dovuto cedere contro il connazionale con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-3 dopo due ore di gioco.

Tien ha saputo gestire bene i momenti chiave del match, sfruttando anche le condizioni non perfette di Shelton e confermando grande solidità mentale in una sfida molto delicata. Con questo successo, il giovane americano vola agli ottavi di finale, dove affronterà Alejandro Davidovich Fokina.

Osaka torna a brillare: ora c’è Sabalenka

Nel tabellone femminile, Naomi Osaka ha dovuto soffrire più del previsto, ma alla fine ha conquistato il pass per gli ottavi di finale del WTA 1000 californiano. La giapponese ha battuto Camila Osorio con il punteggio di 6-1 3-6 6-1 in un’ora e 39 minuti, mettendo in mostra una prestazione convincente soprattutto nel primo e nel terzo set.

Osaka ha fatto la differenza con un servizio molto efficace e con un atteggiamento aggressivo in risposta, due aspetti che confermano come stia ritrovando progressivamente il suo miglior tennis. Adesso, però, la attende un test durissimo: agli ottavi se la vedrà infatti con Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, in una sfida che si preannuncia spettacolare.

Davidovich Fokina, caos e reazione: Mensik battuto

Avanza anche Alejandro Davidovich Fokina, protagonista di una partita che ha rispecchiato perfettamente il suo tennis, fatto di strappi, emozioni e improvvisi cambi di inerzia. Lo spagnolo ha superato Jakub Mensik al terzo turno con il punteggio di 6-2 4-6 6-2, staccando così il biglietto per gli ottavi di finale.

Davidovich Fokina sembrava avere il controllo del match anche nel secondo set, quando era avanti di un break e vicino alla chiusura dell’incontro. In quel momento, però, una discussione con il giudice di sedia lo ha fatto uscire mentalmente dalla partita, permettendo a Mensik di rientrare e di portare la sfida al terzo set.

Nel parziale decisivo, però, lo spagnolo ha ritrovato ordine, intensità e coraggio, tornando a comandare gli scambi e chiudendo con autorità. Il suo prossimo avversario sarà proprio Learner Tien, in una sfida che mette in palio un posto nei quarti di finale.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – 3° Turno – hard

WTA Indian Wells Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 0 4 1 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aryna Sabalenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenkavs Jaqueline Cristian

Ben Shelton vs Learner Tien (Non prima 21:00)



ATP Indian Wells Ben Shelton [8] Ben Shelton [8] 6 6 3 Learner Tien [25] Learner Tien [25] 7 4 6 Vincitore: Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 B. Shelton 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 2-3 → 2-4 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 L. Tien 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Tien 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Tien 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 B. Shelton 30-0 30-15 3-4 → 4-4 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Tien 0-15 df 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Tien 0-15 15-15 30-15 1-1 → 1-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Tien 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 L. Tien 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 L. Tien 15-0 30-0 ace 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 ace 4-3 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Tien 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Tien 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Denis Shapovalov vs Jannik Sinner



ATP Indian Wells Denis Shapovalov Denis Shapovalov 3 2 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Shapovalov 0-30 0-40 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Sinner 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 df df 0-0 → 1-0

Coco Gauff vs Alexandra Eala (Non prima 02:00)



WTA Indian Wells Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 0 0 Alexandra Eala [31] Alexandra Eala [31] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Joao Fonseca vs Tommy Paul



Il match deve ancora iniziare

Stadium 2 – ore 19:00

Brandon Nakashima vs Alexander Zverev



ATP Indian Wells Brandon Nakashima [28] Brandon Nakashima [28] 6 7 4 Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 7 5 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 2-2 → 2-3 B. Nakashima 0-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 B. Nakashima 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 B. Nakashima 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* ace 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Nakashima 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Camila Osorio vs (16) Naomi Osaka Non prima 21:00



WTA Indian Wells Camila Osorio Camila Osorio 1 6 1 Naomi Osaka [16] Naomi Osaka [16] 6 3 6 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Camila Osorio 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Camila Osorio 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 1-4 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(25) Emma Raducanu vs (6) Amanda Anisimova



WTA Indian Wells Emma Raducanu [25] Emma Raducanu [25] 0 1 1 0 Amanda Anisimova [6] • Amanda Anisimova [6] 0 6 6 0 Vincitore: Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Amanda Anisimova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Emma Raducanu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Emma Raducanu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Emma Raducanu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe (Non prima 02:00)



ATP Indian Wells Flavio Cobolli [15] Flavio Cobolli [15] 0 0 Frances Tiafoe [21] Frances Tiafoe [21] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Victoria Mboko vs Anna Kalinskaya (Non prima 04:00)



Il match deve ancora iniziare

WTA Indian Wells Sorana Cirstea Sorana Cirstea 7 4 4 Linda Noskova [14] Linda Noskova [14] 6 6 6 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-15 2-4 → 3-4 Linda Noskova 0-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Linda Noskova 15-0 30-0 2-1 → 2-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Sorana Cirsteavs (14) Linda Noskova

Ajla Tomljanovic vs (7) Jasmine Paolini



WTA Indian Wells Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 5 7 1 Jasmine Paolini [7] Jasmine Paolini [7] 7 5 6 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Jasmine Paolini 15-0 40-0 5-4 → 5-5 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Marton Fucsovics vs Arthur Fils



ATP Indian Wells Marton Fucsovics Marton Fucsovics 3 5 Arthur Fils [30] Arthur Fils [30] 6 7 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Fils 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Fils 15-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Fils 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 df 15-40 0-1 → 0-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Gabriel Diallo vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 00:00)



ATP Indian Wells Gabriel Diallo Gabriel Diallo 0 0 Felix Auger-Aliassime [9] Felix Auger-Aliassime [9] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Robert Cash / JJ Tracy vs Francisco Cabral / Lucas Miedler



Il match deve ancora iniziare

WTA Indian Wells Talia Gibson Talia Gibson 7 4 6 Clara Tauson [17] Clara Tauson [17] 6 6 4 Vincitore: Gibson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Talia Gibson 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Talia Gibson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Clara Tauson 15-0 40-0 6-5 → 6-6 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Talia Gibson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Talia Gibsonvs Clara Tauson

Alejandro Davidovich Fokina vs Jakub Mensik (Non prima 21:00)



ATP Indian Wells Alejandro Davidovich Fokina [18] Alejandro Davidovich Fokina [18] 6 4 6 Jakub Mensik [12] Jakub Mensik [12] 2 6 2 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. Mensik 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 J. Mensik 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Mensik 0-15 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Mensik 15-0 30-0 3-1 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Mensik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin



WTA Indian Wells Katerina Siniakova / Taylor Townsend [3] Katerina Siniakova / Taylor Townsend [3] 0 6 6 0 Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin 0 1 2 0 Vincitore: Siniakova / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Ekaterina Alexandrova / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Daniil Medvedev / Learner Tien vs Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot



ATP Indian Wells Daniil Medvedev / Learner Tien Daniil Medvedev / Learner Tien 0 1 Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot • Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Rinderknech / Vacherot 1-3 D. Medvedev / Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 0-3 → 1-3 A. Rinderknech / Vacherot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Medvedev / Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 A. Rinderknech / Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Anna Danilina / Aleksandra Krunic vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk



WTA Indian Wells Anna Danilina / Aleksandra Krunic [5] Anna Danilina / Aleksandra Krunic [5] 0 0 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Stadium 5 – ore 19:00

Theo Arribage / Albano Olivetti vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Indian Wells Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 4 6 7 Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 6 4 10 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 T. Arribage / Olivetti 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 df 4-6 4-7 5-7 5-8 df 6-8 6-9 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 T. Arribage / Olivetti 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Arribage / Olivetti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 40-0 ace 40-15 df 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Arribage / Olivetti 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Arribage / Olivetti 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Alex de Minaur / John Peers vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard



ATP Indian Wells Alex de Minaur / John Peers Alex de Minaur / John Peers 4 6 Guido Andreozzi / Manuel Guinard Guido Andreozzi / Manuel Guinard 6 7 Vincitore: Andreozzi / Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 G. Andreozzi / Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 A. de Minaur / Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 A. de Minaur / Peers 15-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 df 3-4 → 4-4 A. de Minaur / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 G. Andreozzi / Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 A. de Minaur / Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. de Minaur / Peers 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 df 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. de Minaur / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. de Minaur / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. de Minaur / Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 G. Andreozzi / Guinard 0-15 0-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 A. de Minaur / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-4 → 1-4 G. Andreozzi / Guinard 15-0 40-0 ace ace 0-3 → 0-4 A. de Minaur / Peers 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df 0-2 → 0-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 A. de Minaur / Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Hao-Ching Chan / Janice Tjen



WTA Indian Wells Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7] Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [7] 6 6 10 Hao-Ching Chan / Janice Tjen Hao-Ching Chan / Janice Tjen 7 4 5 Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 5-10 1-0 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 5-7 5-8 5-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 4-4* 4-5* 5*-6 6-6* 6-7* 7*-7 8*-7 8-8* 8-9* 9*-9 10*-9 10-10* 10-11* 6-6 → 6-7 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Sander Arends / Jiri Lehecka vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP Indian Wells Sander Arends / Jiri Lehecka • Sander Arends / Jiri Lehecka 30 6 5 Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] Julian Cash / Lloyd Glasspool [2] 30 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Arends / Lehecka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 5-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 S. Arends / Lehecka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df ace 4-2 → 4-3 S. Arends / Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 3-2 → 4-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Arends / Lehecka 15-0 30-0 2-1 → 3-1 J. Cash / Glasspool 0-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 S. Arends / Lehecka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Arends / Lehecka 15-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 S. Arends / Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Arends / Lehecka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Arends / Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cash / Glasspool 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Arends / Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Stadium 6 – ore 19:00

Fabrice Martin / David Pel vs Yuki Bhambri / Andre Goransson



ATP Indian Wells Fabrice Martin / David Pel Fabrice Martin / David Pel 1 3 Yuki Bhambri / Andre Goransson Yuki Bhambri / Andre Goransson 6 6 Vincitore: Bhambri / Goransson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Martin / Pel 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 Y. Bhambri / Goransson 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 F. Martin / Pel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Martin / Pel 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Martin / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Martin / Pel 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Y. Bhambri / Goransson 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 1-5 → 1-6 F. Martin / Pel 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Y. Bhambri / Goransson 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 F. Martin / Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 Y. Bhambri / Goransson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 F. Martin / Pel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 Y. Bhambri / Goransson 15-0 40-0 0-0 → 0-1

Christian Harrison / Neal Skupski vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi



ATP Indian Wells Christian Harrison / Neal Skupski [4] Christian Harrison / Neal Skupski [4] 4 6 14 Francisco Cerundolo / Luciano Darderi Francisco Cerundolo / Luciano Darderi 6 3 12 Vincitore: Harrison / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 14-12 C. Harrison / Skupski 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 ace 5-5 6-5 6-6 6-7 6-8 7-8 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 13-12 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Harrison / Skupski 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Cerundolo / Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 F. Cerundolo / Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 3-1 → 4-1 F. Cerundolo / Darderi 15-0 15-15 15-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Harrison / Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cerundolo / Darderi 15-0 15-15 15-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cerundolo / Darderi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Cerundolo / Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 F. Cerundolo / Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-2 → 3-3 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 F. Cerundolo / Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 C. Harrison / Skupski 15-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Cerundolo / Darderi 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Alexander Bublik / Fabian Marozsan vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Indian Wells Alexander Bublik / Fabian Marozsan Alexander Bublik / Fabian Marozsan 2 2 Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 6 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Bublik / Marozsan 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 A. Bublik / Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Bublik / Marozsan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Bublik / Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Bublik / Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Bublik / Marozsan 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 2-1 → 2-2 A. Bublik / Marozsan 30-0 40-0 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 A. Bublik / Marozsan 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Hanyu Guo / Kristina Mladenovic vs Alexandra Panova / Laura Siegemund

