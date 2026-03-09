Indian Wells: Paolini soffre due set, poi domina Tomljanović e vola agli ottavi

Vittoria tutt’altro che semplice per Jasmine Paolini, che ha bisogno di tre set e due ore e un quarto di gioco per piegare la resistenza della numero 85 del mondo Ajla Tomljanović, battuta 7-5 5-7 6-1. Partita equilibrata nelle prime due frazioni, con molti errori di dritto da parte dell’azzurra nella fase iniziale. Paolini si trova sotto 2-4 nel primo set, ma riesce progressivamente a trovare ritmo e profondità nei colpi, recuperando lo svantaggio e chiudendo il parziale contro un’avversaria capace di sprazzi di grande tennis ma priva di continuità. Nel secondo set Tomljanović alza il livello e trova con maggiore frequenza le righe del campo. Paolini è costretta spesso a inseguire il punteggio e deve cedere la frazione con lo stesso punteggio del primo set, 7-5, rimettendo il match in equilibrio. Il terzo set cambia completamente inerzia. Abituata alla lotta, Paolini prende il controllo degli scambi mentre l’australiana accusa un evidente calo fisico. Con il caldo pesante di Indian Wells non era facile reggere il ritmo per oltre due ore: Tomljanović ha cercato di accorciare gli scambi chiudendo rapidamente i punti, ma Jasmine è rimasta lucida e concentrata, lavorando da fondo campo e approfittando delle difficoltà dell’avversaria negli scambi prolungati. Una vittoria importante che dà fiducia alla numero 7 del mondo, ora agli ottavi di finale dove affronterà un’altra australiana, Talia Gibson, numero 122 del ranking WTA, proveniente dalle qualificazioni.

La partita

Caldo asfissiante oggi a Indian Wells e ritmo subito alto negli scambi da fondo campo. Paolini prova a lavorare la palla con il dritto mentre Tomljanović si dimostra più vulnerabile in difesa che quando riesce a comandare il gioco.

Due doppi falli nello stesso turno di servizio costano all’azzurra il break del 2-4 nel primo set. Paolini appare meno mobile del solito e alcune palle lavorate restano corte, diventando preda del dritto dell’australiana. La reazione però è immediata: Jasmine recupera subito il controbreak e approfitta degli errori dell’avversaria quando lo scambio si allunga.

Sul 5 pari arriva il momento decisivo. Tomljanović forza alcune soluzioni con il dritto e Paolini ne approfitta per strappare il servizio e chiudere il set 7-5 dopo aver recuperato dallo svantaggio di 2-4.

La seconda frazione inizia con Paolini aggressiva in risposta, ma da una grande occasione mancata nasce il break dell’australiana. Tomljanović ritrova fiducia con il dritto e riesce a spingere Paolini lontano dalla riga di fondo. L’azzurra reagisce con pazienza e trova subito il controbreak riportando il set in equilibrio.

Il gioco diventa frammentato, con scambi molto intensi e diversi capovolgimenti di fronte. Paolini rimane agganciata al punteggio, ma qualche seconda di servizio troppo debole e alcune imprecisioni da fondo consentono a Tomljanović di allungare nel finale. L’australiana gioca il miglior tennis del match nei punti decisivi e conquista il set 7-5.

Nel terzo set la partita cambia completamente volto. Tomljanović accusa un calo di tensione e perde subito il servizio a zero. Paolini resta solida da fondo campo mentre l’australiana comincia a sbagliare molto. Arriva un secondo break e l’azzurra prende definitivamente il controllo.

Tomljanović, quando riesce a comandare, resta una giocatrice molto pericolosa, ma non riesce a mantenere quel livello a lungo. Dopo due set combattuti, nel terzo accusa il caldo e la fatica, mentre Paolini vola rapidamente verso il 6-1 finale che vale gli ottavi di finale.

LE PROTAGONISTE

Jasmine Paolini

Jasmine Paolini (Castelnuovo di Garfagnana, 4 gennaio 1996) è oggi una delle migliori tenniste italiane di sempre. In carriera ha vinto tre tornei del circuito maggiore, tra cui i WTA 1000 di Dubai 2024 e Roma 2025, e nei tornei dello Slam ha raggiunto la finale sia al Roland Garros sia a Wimbledon nel 2024.Attualmente è numero 7 del mondo con 4.047 punti, mentre il suo best ranking è il numero 4, raggiunto nel febbraio 2025, posizione più alta mai toccata da una tennista italiana in singolare a pari merito con Francesca Schiavone.Nelle stagioni 2024 e 2025 ha ottenuto la qualificazione alle WTA Finals. A Indian Wells il suo miglior risultato resta quello del 2025, quando ha raggiunto gli ottavi di finale prima di cedere ad Anastasija Potapova. In questa edizione 2026 è accreditata della settima testa di serie.

Ajla Tomljanović

Ajla Tomljanović (Zagabria, 7 maggio 1993) è una tennista croata naturalizzata australiana. In carriera ha disputato quattro finali nel circuito WTA e ha raggiunto tre quarti di finale Slam, due a Wimbledon (2021 e 2022) e uno allo US Open 2022.Attualmente occupa la posizione numero 85 del ranking WTA, mentre il suo best ranking è il numero 32, raggiunto nel novembre 2022.Il suo miglior risultato a Indian Wells resta il quarto turno nel 2021, torneo nel quale eliminò anche l’ex numero uno del mondo Garbiñe Muguruza. In questa edizione 2026 aveva superato al secondo turno Wang Xinyu con il punteggio di 6-3 6-1.

HEAD TO HEAD

Paolini conduce 1-0.

LA CRONACA (punto per punto)

1. set Tomljanović al servizio. Un dritto vincente ed un errore 15 pari. Imprecisa l’australiana 30 pari. Ancora un errore di Jasmine 1-0. Ace 15-0. Brutta palla corta che si spegne in rete 15 pari. Errore di dritto della Tomljanović 30-15. Arriva la prima palla break 30-40 . Bene da fondo Jasmine. Manovra bene da fondo la lucchese 1-1. Risponde bene Jasmine o-15. Scappa il rovescio a Tomljanović 0-30. Rovescio vincente 15-30. Serve bene la n. 85 del ranking 2-1. Solida Jasmine, servizio e rovescio 2-2. Ottimo dritto da fondo di Jasmine 0-15. Ace 15 pari. Prima vincente 30-15. Fa male con il dritto l’australiana 40-15. Ancora un grande dritto 3-2. Doppio fallo Jasmine 0-15. Buon dritto di Jasmine 15 pari. Fa male con il dritto la 85 del mondo 15-30. Altro doppio fallo nel game due palle break 15-40. Rovescio corto dell’italiana, spettacolare rovescio di Tomljanović , arriva il break 2-4. Bene Jasmine a rete 0-15. Disegna il campo la n.7 del mondo 0-30. Dritto in corridoio 15-30. Dritto arrotato di Paolini, Tomljanović in affanno due palle break 15-40. A segno con il dritto l’australiana 30-40. Disastro a rete della Tomljanović arriva il contro break 4-3. Ancora un doppio fallo per Jasmine 15 pari. Veloce a rete Paolini 40-15. Quando ha tempo di picchiare da fermo fa male l’australiana 40-30. Ottimo rovescio si Tomljanović parità. Dritto fuori vantaggio Paolini. Servizio e dritto Paolini rientra 4-4. Risposta in rete 15-0. Grande dritto della toscana 15 pari. Sbaglia Tomljanović 15-30. Si apre il campo con il servizio 30 pari. Brutta risposta della Paolini 40-30. Servizio e rovescio 5-4. Sbaglia con il dritto Tomljanović 15-0. Gioco a zero per Jasmine 5-5. In rete il dritto dell’australiana 0-15. Paolini domina da fondo 0-30. Riga per l’australiana 15-30. Rischio per Tomljanović arrivano due palle break per Paolini 15-40. Bene da fondo Jasmine, arriva il break 5-6. Fuori il dritto di Tomljanović 15-0. A rete Jasmine, schiaffo al volo 30-0. Fuori la risposta tre set point 40-0. Accelerazione di dritto Tomljanović 40-15. Aggressiva da fondo Jasmine 7-5.

2. set Tomljanović al servizio. Gran dritto 15-0. Rovescio vincente di Paolini 15 pari. Ancora un super rovescio 15-30. Risposta vincente due palle break 15-40. Rovescio in rete dell’italiana 30-40. Prima vincente parità. Esce di un nulla la risposta vantaggio Tomljanović. Disegna il campo Jasmine parità. In ritardo con il dritto Paolini, vantaggio all’australiana che chiude con un rovescio vincente 1-0. Servizio e schiaffo al volo 15-0. Errore di dritto 15 pari. Ancora un dritto out 15-30. Forza troppo il dritto Tomljanović 30 pari. Grave errore di Paolini palla break 30-40. Seconda debole, risposta vincente break 0-2. Salita di livello l’australiana che fa meno errori. Bene nello scambio Jasmine 15 pari. Ancora tradita dal dritto la toscana 30-15. Doppio fallo 30 pari. Schiaffo al volo, palla break 30-40. Ace parità. Risposta fuori, vantaggio Tomljanović. Bene con il rovescio Jasmine parità. Grande scambio da fondo, palla break Paolini. Torna a sbagliare di dritto Tomljanović contro break 2-1. Ace 15 pari. Due errori di Jasmine, Tomljanović spinge e guadagna due palle break 15-40. Seconda debole, risposta vincente break 1-3. Servizio vincente dell’australiana. Paolini sbaglia 30-0. Bella risposta 30-15. Tiene una palla improbabile Tomljanović 40-15. Dritto fuori 40-30. Ancora un errore di dritto dell’australiana parità. Risposta profonda di Paolini palla break. Dritto e rovescio parità. Palla corta vincente vantaggio Tomljanović. Dritto fuori, break confermato 4-1. Bene a rete Jasmine 15-0. Super rovescio di Jasmine 30-0. Ottimo dritto 40-0. Bene a rete Tomljanović 40-15. Tiene il servizio Paolini 2-4. Due buone prime per l’australiana 30-0. Esce il dritto 30-15. Errore di dritto 30 pari. Doppio fallo, palla break 30-40. Tiene bene lo scambio Jasmine, arriva il contro break 4-3. Bene con il dritto Jasmine 15-0. Fuori misura Paolini 15 pari. Risposta fuori 30-15. Rovescio robusto e lavorato 40-15. Doppio fallo 40-30. Rovescio vincente di Tomljanović 40 pari. Sbaglia un dritto facile Jasmine palla break. Scambio da fondo sbaglia per prima l’australiana parità. Errore di Jasmine vantaggio Tomljanović. Dritto vincente della toscana parità. Errore Tomljanović Paolini riaggancia l’australiana 4-4. Domina il gioco di servizio Tomljanović 5-4. Scambio da fondo Paolini sale a rete 15-0. In ritardo sul rovescio Paolini 30-30. Servizio vincente 40-30. Ancora un servizio vincente 5-5. Due errori di dritto per Jasmine l’australiana si guadagna il tie-break 6-5. Due rovesci micidiali di Tomljanović 0-30. Servizio e dritto 15-30. Seconda debole due set-point Tomljanović. Chiude con il dritto l’australiana 7-5.

3. set Inizia bene Paolini che guadagna tre palle break 0-40. Doppio fallo e break 0-1. Risosta in rete 15-0. Altro punto rapido per Jasmine 30-0. Ancora un errore per l’australiana 40-0. Gioco a zero, break confermato 2-0. Cerca la soluzione di forza Tomljanović che sembra avere perso lucidità due palle break 15-40 . Palla corta vincente 30-40. Difende Paolini ed arriva il secondo break 0-3. Errore in risposta di Tomljanović 15-0. Palla corta perfetta ed ace successivo 40-0. Esce il rovescio di Jasmine 40-15. Regala Tomljanović doppio break confermato 4-0. Si rivede al servizio Tomljanović 40-0, ma l’australiana sembra aver esaurito le energie 40-40. Doppio fallo palla break. Dritto vincente da fondo parità. Ancora doppio fallo, palla break. Ace. Rovescio fuori di Paolini. Tiene il servizio Tomljanović 1-4. Tira tutto Tomljanović 15-30. Risposta fuori 30 pari. Prima solida 40-30. Ace consolidato il vantaggio 5-1. A segno con il dritto Paolini che va a match-point 30-40. Risposta vincente 6-1 Paolini agli ottavi.

Enrico Milani

