Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. Maestrelli annulla cinque palle match ed è al turno decisivo. Fuori Travaglia (LIVE)

Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Francesco Maestrelli (n.114 ATP), testa di serie numero 4 del tabellone cadetto, ha firmato un debutto da brividi salvando cinque match point nel tie-break del terzo set prima di superare il cileno Nicolas Jarry (n.154, ex n.16 del mondo) con il punteggio di 6-4 4-6 7-6(7). Il 23enne pisano, alla sua prima partecipazione assoluta nel deserto californiano, sfiderà ora l’argentino Thiago Agustin Tirante (n.74), che ha dominato 6-1 6-2 il 15enne statunitense Izyan Hamad, in tabellone grazie a una wild card.
Esordio contro un giovane americano anche per Luca Nardi (n.135), testa di serie numero 12, che affronterà il 19enne Trevor Svajda (n.396). Per il marchigiano si tratta della terza presenza a Indian Wells: indimenticabile quella del 2024, quando da lucky loser batté Novak Djokovic, allora numero 1 del mondo, spingendosi fino agli ottavi e entrando per la prima volta in Top 100. Chi passerà il turno troverà uno tra l’ucraino Vitaly Sachko (n.188) e lo statunitense Mackenzie McDonald (n.126).
Prima volta nel torneo, invece, per Stefano Travaglia (n.166), sconfitto con due tiebreak dall’australiano Aleksandar Vukic (n.89). In caso di successo, il marchigiano avrebbe affrontato il croato Dino Prizmic (n.119), testa di serie numero 18, oppure contro il 18enne statunitense Darwin Blanch.
Roman Andres Burruchaga vs Moez Echargui
ATP Indian Wells
Roman Andres Burruchaga [6]
0
0
Moez Echargui
0
0
Segnalo a chi non lo sapesse che sul Tubo, canale di Tennis TV, stanno trasmettendo in diretta, in chiaro e senza commento, gli incontri di qualificazione dal campo n°3 dei Pozzi Indiani.
Quindi se si ha la forza di vegliare fin a notte fonda sarà possibile vedere anche Luca Nardi; ma io temo di non farcela.
Bella lì, Maestrelli!
Non sono per nulla sorpreso,Jarry è in crisi profonda,non vince un match da Wimbledon dello scorso anno,decima sconfitta di fila.Avrebbe perso anche se si fosse trovato avanti 5-0 40-0
Bravo Maestrelli vince il tiebreck da sotto 6a 2 (con l’aiuto di Jarry . )
incredibile Maestrelli, annulla ben 5 match point a JARRY 2 dei quali su servizio del cileno (braccinite….) e va a vincere la partita! BRAVISSIMO!!
11esima sconfitta consecutiva X Jarry che, nemmeno con 5 match point a favore, riesce a spezzare la striscia negativa.
EROICO
M A E S T RO
Annulla 5 MP e va a vincere contro Jarry
Grande Maestrelli da 1-6 al tie break finale rimonta e Vince!
Che goduria Maestrelli:-)))))))
@ Berga (#4569434)
Ahajahaha
Finalmente una vittoria X il giovane Samurai Shintaro.
AHAHAHAHAHAH
http://www.rosadeiventi.it
6 0 – 6 2 in un’ ora esatta.
Si, ma X il Faretto.
Intenditore.
Link per maestrale?
Ma il Trevor di Nardi è fratello del più “famoso” Zaccaria ? 😉
ATP dice 1,75 x 69 kg.:
“gracilino” ? (cit.). 😉
Sono d’accordo con te.
Tu eri quello che lo vedeva vincente a Metz e poi lanciato verso la top 20, giusto?
Importante per Nardi questo primo turno.
Poi, male che vada, entra come lucky loser grazie alla solita fortuna sua in questa cosa.
@ givaldo barbosa (#4569335)
In dettaglio, vado a raccontare quanto accaduto ieri notte.
Un ticchettio ritmato di tacchi per le scale. É il Sommo Otelma che rientra dalle sue scorribande tra i bassifondi della stazione Termini. Da ex tennista, con la sfera in mano, fanatico del tocco di palla dell’impugnatura western e del fallo di piede, ha avuto gioco facile nel saltare da un binario morto all’altro. Incrociato sul pianerottolo il sinneriano del quinto piano, ha avuto con lui un diverbio sul Nardi. Musica per le mie orecchie da malatone di tennis. Il condominio perfetto. Interviene il portiere del condominio, uno che ha il tatuaggio di Cobolli sull’avambraccio, Cobolli che ha, a sua volta, il tatuaggio della Roma sul polpaccio… che mio padre al mercato mio padre comprò… e venne Cinà che si mangiò Van Assche Landaluce e via salmodiando. Prima di coricarsi, dopo la sfregatura della sfera, ecco che si è materializato il buon Avendano, garantendo per Nardi ottimi risultati per il torneo di Indian Wells.
Nardi deve assolutamente rientrare nei primi 100!!!
Nardi visto il risultato avuto a Cobolli potrebbe tatuarsi Hulk… metti caso che funzioni anche a lui ha fatto bingo…
Prevedo che il “faretto” iberico sarà
Blockx.ato
al primo turno… 😉
A Luchino, per diventare Luca, manca ancora un po’ di tigna. Ed è a tal proposito che insieme al Mago Otelma abbiamo evocato lo spirito di Juan Avendano, eminente pallettaro e maestro nell’arte dello schiumare nel corso degli anni 80, affinché si impossessi dell’anima del ragazzo.
Nardi fortunato nel sorteggio, Maestrelli meno, l’augurio è che ce la facciano entrambi