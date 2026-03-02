Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. Maestrelli annulla cinque palle match ed è al turno decisivo. Fuori Travaglia (LIVE)

02/03/2026
Francesco Maestrelli (n.114 ATP), testa di serie numero 4 del tabellone cadetto, ha firmato un debutto da brividi salvando cinque match point nel tie-break del terzo set prima di superare il cileno Nicolas Jarry (n.154, ex n.16 del mondo) con il punteggio di 6-4 4-6 7-6(7). Il 23enne pisano, alla sua prima partecipazione assoluta nel deserto californiano, sfiderà ora l’argentino Thiago Agustin Tirante (n.74), che ha dominato 6-1 6-2 il 15enne statunitense Izyan Hamad, in tabellone grazie a una wild card.

Esordio contro un giovane americano anche per Luca Nardi (n.135), testa di serie numero 12, che affronterà il 19enne Trevor Svajda (n.396). Per il marchigiano si tratta della terza presenza a Indian Wells: indimenticabile quella del 2024, quando da lucky loser batté Novak Djokovic, allora numero 1 del mondo, spingendosi fino agli ottavi e entrando per la prima volta in Top 100. Chi passerà il turno troverà uno tra l’ucraino Vitaly Sachko (n.188) e lo statunitense Mackenzie McDonald (n.126).

Prima volta nel torneo, invece, per Stefano Travaglia (n.166), sconfitto con due tiebreak dall’australiano Aleksandar Vukic (n.89). In caso di successo, il marchigiano avrebbe affrontato il croato Dino Prizmic (n.119), testa di serie numero 18, oppure contro il 18enne statunitense Darwin Blanch.

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno Qualificazione – hard

Stadium 3 – ore 19:00
Colton Smith USA vs Sho Shimabukuro JPN
ATP Indian Wells
Colton Smith
6
5
Sho Shimabukuro [22]
7
7
Vincitore: Shimabukuro
Patrick Kypson USA vs Daniel Merida ESP

ATP Indian Wells
Patrick Kypson [8]
6
3
6
Daniel Merida
3
6
7
Vincitore: Merida
Chun-Hsin Tseng TPE vs David Goffin BEL

ATP Indian Wells
Chun-Hsin Tseng
6
6
David Goffin [21]
4
1
Vincitore: Tseng
Vitaliy Sachko UKR vs Mackenzie McDonald USA (Non prima 23:00)

ATP Indian Wells
Vitaliy Sachko
0
0
Mackenzie McDonald [17]
15
1
Luca Nardi ITA vs Trevor Svajda USA

Stadium 4 – ore 19:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs Izyan Ahmad USA

ATP Indian Wells
Thiago Agustin Tirante [3]
6
6
Izyan Ahmad
1
2
Vincitore: Tirante
Andrew Johnson USA vs Dane Sweeny AUS

ATP Indian Wells
Andrew Johnson
2
1
Dane Sweeny [23]
6
6
Vincitore: Sweeny
Katie Boulter GBR vs Viktoriya Tomova BUL (Non prima 21:00)

WTA Indian Wells
Katie Boulter [1]
0
6
6
0
Viktoriya Tomova
0
4
3
0
Vincitore: Boulter
Joanna Garland TPE vs Taylor Townsend USA (Non prima 23:00)

WTA Indian Wells
Joanna Garland
A
4
1
Taylor Townsend [20]
40
6
1
Jagger Leach USA vs Tomas Barrios Vera CHI

Stadium 5 – ore 19:00
Alexander Blockx BEL vs Martin Landaluce ESP

ATP Indian Wells
Alexander Blockx [5]
0
2
Martin Landaluce
6
6
Vincitore: Landaluce
Ignacio Buse PER vs Liam Draxl CAN

ATP Indian Wells
Ignacio Buse [2]
6
7
Liam Draxl
4
6
Vincitore: Buse
(4) Dalma Galfi HUN vs Yue Yuan CHN Non prima 21:00

WTA Indian Wells
Dalma Galfi [4]
0
6
6
0
Yue Yuan
0
2
4
0
Vincitore: Galfi
(8) Kaja Juvan SLO vs Akasha Urhobo USA

WTA Indian Wells
Louisa Chirico
30
3
6
0
Akasha Urhobo
15
6
2
0
Vit Kopriva CZE vs Rei Sakamoto JPN

Stadium 6 – ore 19:00
Nicolas Jarry CHI vs Francesco Maestrelli ITA

ATP Indian Wells
Nicolas Jarry
4
6
6
Francesco Maestrelli [13]
6
4
7
Vincitore: Maestrelli
Darwin Blanch USA vs Dino Prizmic CRO

ATP Indian Wells
Darwin Blanch
6
0
Dino Prizmic [18]
7
6
Vincitore: Prizmic
(6) Renata Zarazua MEX vs Priscilla Hon AUS Non prima 21:00

WTA Indian Wells
Renata Zarazua [6]
15
5
2
Priscilla Hon
30
7
4
Lucrezia Stefanini ITA vs (23) Victoria Jimenez Kasintseva AND

Mitchell Krueger USA vs Dalibor Svrcina CZE

stadium 7 – ore 19:00
Benjamin Bonzi FRA vs Jack Pinnington Jones GBR

ATP Indian Wells
Benjamin Bonzi [9]
6
6
Jack Pinnington Jones
3
4
Vincitore: Bonzi
Aleksandar Vukic AUS vs Stefano Travaglia ITA

ATP Indian Wells
Aleksandar Vukic [4]
7
7
Stefano Travaglia
6
6
Vincitore: Vukic
Mananchaya Sawangkaew THA vs (21) Rebeka Masarova SUI Non prima 21:00

WTA Indian Wells
Mananchaya Sawangkaew
0
6
7
0
Rebeka Masarova [21]
0
3
5
0
Vincitore: Sawangkaew
(11) Sinja Kraus AUT vs Storm Hunter AUS Non prima 23:00

WTA Indian Wells
Sinja Kraus [11]
0
3
Storm Hunter
0
2
Stadium 8 – ore 19:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Shintaro Mochizuki JPN
ATP Indian Wells
Federico Agustin Gomez
4
6
3
Shintaro Mochizuki [16]
6
4
6
Vincitore: Mochizuki
Nicolas Mejia COL vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Indian Wells
Nicolas Mejia
6
2
4
Nikoloz Basilashvili [24]
0
6
6
Vincitore: Basilashvili
Elias Ymer SWE vs Coleman Wong HKG

ATP Indian Wells
Elias Ymer
0
6
3
3
Coleman Wong [20]
15
3
6
2
Luca Van Assche FRA vs Alexis Galarneau CAN

Stadium 9 – ore 19:00
Christopher O’Connell AUS vs Billy Harris GBR

ATP Indian Wells
Christopher O'Connell [10]
6
6
Billy Harris
4
3
Vincitore: O'Connell
Tristan Schoolkate AUS vs Alex Bolt AUS

ATP Indian Wells
Tristan Schoolkate [11]
3
7
6
Alex Bolt
6
6
4
Vincitore: Schoolkate
Leandro Riedi SUI vs Rinky Hijikata AUS

ATP Indian Wells
Leandro Riedi
5
3
Rinky Hijikata [15]
7
6
Vincitore: Hijikata
Roman Andres Burruchaga ARG vs Moez Echargui TUN

ATP Indian Wells
Roman Andres Burruchaga [6]
0
0
Moez Echargui
0
0
25 commenti.

tinapica 02-03-2026 22:59

Segnalo a chi non lo sapesse che sul Tubo, canale di Tennis TV, stanno trasmettendo in diretta, in chiaro e senza commento, gli incontri di qualificazione dal campo n°3 dei Pozzi Indiani.
Quindi se si ha la forza di vegliare fin a notte fonda sarà possibile vedere anche Luca Nardi; ma io temo di non farcela.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 02-03-2026 22:36

Bella lì, Maestrelli!

 24
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Luciano (Guest) 02-03-2026 22:08

Scritto da Giuliano da Viareggio
incredibile Maestrelli, annulla ben 5 match point a JARRY 2 dei quali su servizio del cileno (braccinite….) e va a vincere la partita! BRAVISSIMO!!

Non sono per nulla sorpreso,Jarry è in crisi profonda,non vince un match da Wimbledon dello scorso anno,decima sconfitta di fila.Avrebbe perso anche se si fosse trovato avanti 5-0 40-0

 23
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: walden
ospite1 (Guest) 02-03-2026 21:54

Bravo Maestrelli vince il tiebreck da sotto 6a 2 (con l'aiuto di Jarry . )

 22
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Giuliano da Viareggio (Guest) 02-03-2026 21:51

incredibile Maestrelli, annulla ben 5 match point a JARRY 2 dei quali su servizio del cileno (braccinite….) e va a vincere la partita! BRAVISSIMO!!

 21
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giovanna, Paky 71
MAURO (Guest) 02-03-2026 21:51

11esima sconfitta consecutiva X Jarry che, nemmeno con 5 match point a favore, riesce a spezzare la striscia negativa.

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 02-03-2026 21:51

EROICO
M A E S T RO
Annulla 5 MP e va a vincere contro Jarry

 19
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
Luiss (Guest) 02-03-2026 21:50

Grande Maestrelli da 1-6 al tie break finale rimonta e Vince!

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Paky 71
PIKARIO (Guest) 02-03-2026 21:50

Che goduria Maestrelli:-)))))))

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Djidji (Guest) 02-03-2026 21:33

@ Berga (#4569434)

Ahajahaha

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 02-03-2026 21:21

Finalmente una vittoria X il giovane Samurai Shintaro.

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 02-03-2026 20:48

Scritto da Berga

Scritto da Djidji
Link per maestrale?

http://www.rosadeiventi.it

AHAHAHAHAHAH

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Berga (Guest) 02-03-2026 20:44

Scritto da Djidji
Link per maestrale?

http://www.rosadeiventi.it

 13
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, marcusmin
MAURO (Guest) 02-03-2026 20:09

Scritto da pablito
Prevedo che il “faretto” iberico sarà
Blockx.ato
al primo turno…

6 0 – 6 2 in un’ ora esatta.
Si, ma X il Faretto.
Intenditore.

12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Djidji (Guest) 02-03-2026 20:06

Link per maestrale?

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 02-03-2026 18:52

Ma il Trevor di Nardi è fratello del più “famoso” Zaccaria ? 😉

ATP dice 1,75 x 69 kg.:
“gracilino” ? (cit.). 😉

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 02-03-2026 18:21

Scritto da Silver
Nardi deve assolutamente rientrare nei primi 100!!!

Sono d’accordo con te.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 02-03-2026 17:51

Scritto da givaldo barbosa
A Luchino, per diventare Luca, manca ancora un po’ di tigna. Ed è a tal proposito che insieme al Mago Otelma abbiamo evocato lo spirito di Juan Avendano, eminente pallettaro e maestro nell’arte dello schiumare nel corso degli anni 80, affinché si impossessi dell’anima del ragazzo.

Tu eri quello che lo vedeva vincente a Metz e poi lanciato verso la top 20, giusto?

 8
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Pepusch
Lorenzo (Guest) 02-03-2026 17:50

Importante per Nardi questo primo turno.
Poi, male che vada, entra come lucky loser grazie alla solita fortuna sua in questa cosa.

 7
Replica | Quota | -6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M., il capitano, Pepusch, walden, sergioat
givaldo barbosa (Guest) 02-03-2026 17:24

@ givaldo barbosa (#4569335)

In dettaglio, vado a raccontare quanto accaduto ieri notte.
Un ticchettio ritmato di tacchi per le scale. É il Sommo Otelma che rientra dalle sue scorribande tra i bassifondi della stazione Termini. Da ex tennista, con la sfera in mano, fanatico del tocco di palla dell’impugnatura western e del fallo di piede, ha avuto gioco facile nel saltare da un binario morto all’altro. Incrociato sul pianerottolo il sinneriano del quinto piano, ha avuto con lui un diverbio sul Nardi. Musica per le mie orecchie da malatone di tennis. Il condominio perfetto. Interviene il portiere del condominio, uno che ha il tatuaggio di Cobolli sull’avambraccio, Cobolli che ha, a sua volta, il tatuaggio della Roma sul polpaccio… che mio padre al mercato mio padre comprò… e venne Cinà che si mangiò Van Assche Landaluce e via salmodiando. Prima di coricarsi, dopo la sfregatura della sfera, ecco che si è materializato il buon Avendano, garantendo per Nardi ottimi risultati per il torneo di Indian Wells.

 6
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, il capitano, walden
Silver (Guest) 02-03-2026 17:04

Nardi deve assolutamente rientrare nei primi 100!!!

 5
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: mattia saracino, il capitano, Paky 71
patric25 02-03-2026 16:39

Nardi visto il risultato avuto a Cobolli potrebbe tatuarsi Hulk… metti caso che funzioni anche a lui ha fatto bingo…

 4
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Marco M., Pepusch
pablito 02-03-2026 16:35

Prevedo che il “faretto” iberico sarà

Blockx.ato

al primo turno… 😉

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
givaldo barbosa (Guest) 02-03-2026 16:29

A Luchino, per diventare Luca, manca ancora un po' di tigna. Ed è a tal proposito che insieme al Mago Otelma abbiamo evocato lo spirito di Juan Avendano, eminente pallettaro e maestro nell'arte dello schiumare nel corso degli anni 80, affinché si impossessi dell'anima del ragazzo.

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, il capitano
NonSoloSinner (Guest) 02-03-2026 16:28

Nardi fortunato nel sorteggio, Maestrelli meno, l'augurio è che ce la facciano entrambi

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!