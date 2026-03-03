Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. Maestrelli annulla cinque palle match ed è al turno decisivo. Fuori gli altri azzurri

Francesco Maestrelli (n.114 ATP), testa di serie numero 4 del tabellone cadetto, ha firmato un debutto da brividi salvando cinque match point nel tie-break del terzo set prima di superare il cileno Nicolas Jarry (n.154, ex n.16 del mondo) con il punteggio di 6-4 4-6 7-6(7). Il 23enne pisano, alla sua prima partecipazione assoluta nel deserto californiano, sfiderà ora l’argentino Thiago Agustin Tirante (n.74), che ha dominato 6-1 6-2 il 15enne statunitense Izyan Hamad, in tabellone grazie a una wild card.

Prima volta nel torneo, invece, per Stefano Travaglia (n.166), sconfitto con due tiebreak dall’australiano Aleksandar Vukic (n.89). In caso di successo, il marchigiano avrebbe affrontato il croato Dino Prizmic (n.119), testa di serie numero 18, oppure contro il 18enne statunitense Darwin Blanch.

Si ferma all’esordio Luca Nardi (n.135 ATP), testa di serie n.12, sconfitto 4-6 7-6(2) 6-3 dal 19enne statunitense Trevor Svajda (n.396), mai affrontato prima. Per il marchigiano era la terza partecipazione al BNP Paribas Open di Indian Wells: indimenticabile il 2024, quando da lucky loser batté l’allora n.1 del mondo Novak Djokovic prima di arrendersi a Tommy Paul negli ottavi, risultato che gli valse l’ingresso in Top 100. Nel 2025 era uscito al debutto contro Cameron Norrie.

Subito fuori nelle qualificazioni anche Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan. La 27enne toscana (n.138 WTA) ha ceduto 4-6 6-4 6-4 all’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva (n.97 WTA, best ranking), senza precedenti tra le due.

Stop al primo turno anche per la 32enne mancina fiorentina che ha giocato ieri, scesa al n.631 WTA dopo il lungo stop per l’operazione al piede sinistro e in gara con ranking protetto, battuta 6-3 6-2 dalla ceca Darja Vidmanova (n.122 WTA). Trevisan a Indian Wells vanta come miglior risultato il terzo turno nel 2023, quando fu fermata da Karolina Muchova.

Masters e WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno Qualificazione – hard

ATP Indian Wells Colton Smith 6 5 Sho Shimabukuro [22] 7 7 Vincitore: Shimabukuro

Colton Smithvs Sho Shimabukuro

Patrick Kypson vs Daniel Merida



ATP Indian Wells Patrick Kypson [8] 6 3 6 Daniel Merida 3 6 7 Vincitore: Merida

Chun-Hsin Tseng vs David Goffin



ATP Indian Wells Chun-Hsin Tseng 6 6 David Goffin [21] 4 1 Vincitore: Tseng

Vitaliy Sachko vs Mackenzie McDonald (Non prima 23:00)



ATP Indian Wells Vitaliy Sachko 2 1 Mackenzie McDonald [17] 6 6 Vincitore: McDonald

Luca Nardi vs Trevor Svajda



ATP Indian Wells Luca Nardi [12] 6 6 3 Trevor Svajda 4 7 6 Vincitore: Svajda

Stadium 4 – ore 19:00

Thiago Agustin Tirante vs Izyan Ahmad



ATP Indian Wells Thiago Agustin Tirante [3] 6 6 Izyan Ahmad 1 2 Vincitore: Tirante

Andrew Johnson vs Dane Sweeny



ATP Indian Wells Andrew Johnson 2 1 Dane Sweeny [23] 6 6 Vincitore: Sweeny

Katie Boulter vs Viktoriya Tomova (Non prima 21:00)



WTA Indian Wells Katie Boulter [1] 0 6 6 0 Viktoriya Tomova 0 4 3 0 Vincitore: Boulter

Joanna Garland vs Taylor Townsend (Non prima 23:00)



WTA Indian Wells Joanna Garland 0 4 4 0 Taylor Townsend [20] 0 6 6 0 Vincitore: Townsend

Jagger Leach vs Tomas Barrios Vera



ATP Indian Wells Jagger Leach 3 3 Tomas Barrios Vera [14] 6 6 Vincitore: Barrios Vera

Stadium 5 – ore 19:00

Alexander Blockx vs Martin Landaluce



ATP Indian Wells Alexander Blockx [5] 0 2 Martin Landaluce 6 6 Vincitore: Landaluce

Ignacio Buse vs Liam Draxl



ATP Indian Wells Ignacio Buse [2] 6 7 Liam Draxl 4 6 Vincitore: Buse

(4) Dalma Galfi vs Yue Yuan Non prima 21:00



WTA Indian Wells Dalma Galfi [4] 0 6 6 0 Yue Yuan 0 2 4 0 Vincitore: Galfi

(8) Kaja Juvan vs Akasha Urhobo



WTA Indian Wells Louisa Chirico 3 6 3 Akasha Urhobo 6 2 6 Vincitore: Urhobo

Vit Kopriva vs Rei Sakamoto



ATP Indian Wells Vit Kopriva [1] 6 7 Rei Sakamoto 4 6 Vincitore: Kopriva

Stadium 6 – ore 19:00

Nicolas Jarry vs Francesco Maestrelli



ATP Indian Wells Nicolas Jarry 4 6 6 Francesco Maestrelli [13] 6 4 7 Vincitore: Maestrelli

Darwin Blanch vs Dino Prizmic



ATP Indian Wells Darwin Blanch 6 0 Dino Prizmic [18] 7 6 Vincitore: Prizmic

(6) Renata Zarazua vs Priscilla Hon Non prima 21:00



WTA Indian Wells Renata Zarazua [6] 0 5 6 0 Priscilla Hon 0 7 7 0 Vincitore: Hon

Lucrezia Stefanini vs (23) Victoria Jimenez Kasintseva



WTA Indian Wells Lucrezia Stefanini 6 4 4 Victoria Jimenez Kasintseva [23] 4 6 6 Vincitore: Jimenez Kasintseva

Mitchell Krueger vs Dalibor Svrcina



ATP Indian Wells Mitchell Krueger 6 4 Dalibor Svrcina [19] 7 6 Vincitore: Svrcina

stadium 7 – ore 19:00

Benjamin Bonzi vs Jack Pinnington Jones



ATP Indian Wells Benjamin Bonzi [9] 6 6 Jack Pinnington Jones 3 4 Vincitore: Bonzi

Aleksandar Vukic vs Stefano Travaglia



ATP Indian Wells Aleksandar Vukic [4] 7 7 Stefano Travaglia 6 6 Vincitore: Vukic

Mananchaya Sawangkaew vs (21) Rebeka Masarova Non prima 21:00



WTA Indian Wells Mananchaya Sawangkaew 0 6 7 0 Rebeka Masarova [21] 0 3 5 0 Vincitore: Sawangkaew

(11) Sinja Kraus vs Storm Hunter Non prima 23:00



WTA Indian Wells Sinja Kraus [11] 0 6 4 0 Storm Hunter 0 7 6 0 Vincitore: Hunter

ATP Indian Wells Federico Agustin Gomez 4 6 3 Shintaro Mochizuki [16] 6 4 6 Vincitore: Mochizuki

Federico Agustin Gomezvs Shintaro Mochizuki

Nicolas Mejia vs Nikoloz Basilashvili



ATP Indian Wells Nicolas Mejia 6 2 4 Nikoloz Basilashvili [24] 0 6 6 Vincitore: Basilashvili

Elias Ymer vs Coleman Wong



ATP Indian Wells Elias Ymer 6 3 7 Coleman Wong [20] 3 6 6 Vincitore: Ymer

Luca Van Assche vs Alexis Galarneau



ATP Indian Wells Luca Van Assche [7] 6 4 Alexis Galarneau 7 6 Vincitore: Galarneau

Stadium 9 – ore 19:00

Christopher O’Connell vs Billy Harris



ATP Indian Wells Christopher O'Connell [10] 6 6 Billy Harris 4 3 Vincitore: O'Connell

Tristan Schoolkate vs Alex Bolt



ATP Indian Wells Tristan Schoolkate [11] 3 7 6 Alex Bolt 6 6 4 Vincitore: Schoolkate

Leandro Riedi vs Rinky Hijikata



ATP Indian Wells Leandro Riedi 5 3 Rinky Hijikata [15] 7 6 Vincitore: Hijikata

Roman Andres Burruchaga vs Moez Echargui

