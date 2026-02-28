La situazione aggiornata Copertina, Entry List, WTA

Elisabetta Cocciaretto si ritira anche dal WTA 1000 di Indian Wells

28/02/2026 10:22 2 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

🎾 Entry List WTA Indian Wells

TABELLONE PRINCIPALE

Sabalenka, Świątek, Rybakina, Gauff, Pegula, Anisimova, Paolini, M. Andreeva, Svitolina, Mboko, Alexandrova, Bencic, Muchova, Noskova, Keys, Osaka, Tauson, Jovic, Samsonova, E. Navarro, Shnaider, Kostyuk, Ostapenko, L. Fernandez, Q. Zheng, Kalinskaya, Kenin, Joint, Raducanu, Vondrousova, Kessler, Xinyu Wang, Cristian, Cirstea, Bouzkova, Linette, Siniakova, A. Li, Bouzas Maneiro, Yastremska, Valentova, Eala, Arango, Tjen, Siegemund, Sakkari, Stearns, Jacquemot, Maria, A. Krueger, Baptiste, Bucsa, Potapova, Lys, Fręch, Kartal, Sierra, Bondar, Badosa, F. Jones, Ruzic, Haddad Maia, Marcinko, Putintseva, McNally, Ruse, Gracheva, Tomljanovic, Selekhmetova, Sonmez, Osorio, R. Sramkova, S. Zhang, Seidel.

WILD CARD (WC)

Andreescu, Vekic, Tagger, Stephens, Brady, Parks, Volynets, V. Williams

RITIRATE

Boisson, V. Kudermetova, Cocciaretto, Krejcikova, Kasatkina, Y. Wang (PR)

QUALIFICAZIONI

Waltert, Boulter, Danilovic, Golubic, Galfi, Zarazua, Rakhimova, Juvan, Birrell, Vekic, Semenistaja, L. Sun, Seidel, Starodubtseva, Bartunkova, Zakharova, Kraus, Parry, Lamens, Gibson, Masarova, Sasnovich, Hunter, Townsend, Jeanjean, L. Fruhvirtova, Jimenez Kasintseva, Yuan, Dolehide, Garland, Inglis, Tararudee, Hon, Quevedo, Stakusic, Sakatsume, Vidmanova, Sawangkaew (PR), Brengle (PR), Trevisan (PR), Mandlik (WC), E. Jones (WC), Stoiana (WC), Kalieva (WC), Urhobo (WC), Pareja (WC)

DOPPIO

Siniakova/Townsend, Errani/Paolini, Mertens/S. Zhang, Danilina/Krunic, Dabrowski/Stefani, Muhammad/Routliffe, Bucsa/Melichar-Martinez, E. Perez/Schuurs, Mihalikova/Nicholls, Panova/Siegemund, Hunter/Joint, L. Kichenok/Krawczyk, Jurak Schreiber/Olmos, Alexandrova/Kenin, Kato/Stollar, Eikeri/Jiang, Hozumi/F-H. Wu, Yang/Xu, Noskova/Shnaider, Krejcikova/McNally, Klepac/Piter, H. Guo/Mladenovic, Neel/Stearns, Chan/Tjen, L. Fernandez/V. Williams (WC)
TAG: , ,

2 commenti

tinapica 28-02-2026 12:23

Purtroppo gli infortuni, più o meno gravi, non vogliono lasciarla stare e continuano a martoriare la sua carriera.
Non sarà facile rialzarsi ancora, ma dobbiamo sostenerla, facendole pervenire il calore del nostro tifo.
Dai Elisabetta, forza!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 28-02-2026 11:07

caspita.
quelle quali giocate dopo essere arrivata in fondo al torneo prima hanno presentato un conto salatissimo.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!