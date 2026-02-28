Dubai 500 | Hard | $3311005 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Elisabetta Cocciaretto si ritira anche dal WTA 1000 di Indian Wells
28/02/2026 10:22 2 commenti
🎾 Entry List WTA Indian Wells
TABELLONE PRINCIPALE
Sabalenka, Świątek, Rybakina, Gauff, Pegula, Anisimova, Paolini, M. Andreeva, Svitolina, Mboko, Alexandrova, Bencic, Muchova, Noskova, Keys, Osaka, Tauson, Jovic, Samsonova, E. Navarro, Shnaider, Kostyuk, Ostapenko, L. Fernandez, Q. Zheng, Kalinskaya, Kenin, Joint, Raducanu, Vondrousova, Kessler, Xinyu Wang, Cristian, Cirstea, Bouzkova, Linette, Siniakova, A. Li, Bouzas Maneiro, Yastremska, Valentova, Eala, Arango, Tjen, Siegemund, Sakkari, Stearns, Jacquemot, Maria, A. Krueger, Baptiste, Bucsa, Potapova, Lys, Fręch, Kartal, Sierra, Bondar, Badosa, F. Jones, Ruzic, Haddad Maia, Marcinko, Putintseva, McNally, Ruse, Gracheva, Tomljanovic, Selekhmetova, Sonmez, Osorio, R. Sramkova, S. Zhang, Seidel.
WILD CARD (WC)
Andreescu, Vekic, Tagger, Stephens, Brady, Parks, Volynets, V. Williams
RITIRATE
Boisson, V. Kudermetova, Cocciaretto, Krejcikova, Kasatkina, Y. Wang (PR)
QUALIFICAZIONI
Waltert, Boulter, Danilovic, Golubic, Galfi, Zarazua, Rakhimova, Juvan, Birrell, Vekic, Semenistaja, L. Sun, Seidel, Starodubtseva, Bartunkova, Zakharova, Kraus, Parry, Lamens, Gibson, Masarova, Sasnovich, Hunter, Townsend, Jeanjean, L. Fruhvirtova, Jimenez Kasintseva, Yuan, Dolehide, Garland, Inglis, Tararudee, Hon, Quevedo, Stakusic, Sakatsume, Vidmanova, Sawangkaew (PR), Brengle (PR), Trevisan (PR), Mandlik (WC), E. Jones (WC), Stoiana (WC), Kalieva (WC), Urhobo (WC), Pareja (WC)
DOPPIO
Siniakova/Townsend, Errani/Paolini, Mertens/S. Zhang, Danilina/Krunic, Dabrowski/Stefani, Muhammad/Routliffe, Bucsa/Melichar-Martinez, E. Perez/Schuurs, Mihalikova/Nicholls, Panova/Siegemund, Hunter/Joint, L. Kichenok/Krawczyk, Jurak Schreiber/Olmos, Alexandrova/Kenin, Kato/Stollar, Eikeri/Jiang, Hozumi/F-H. Wu, Yang/Xu, Noskova/Shnaider, Krejcikova/McNally, Klepac/Piter, H. Guo/Mladenovic, Neel/Stearns, Chan/Tjen, L. Fernandez/V. Williams (WC)
TAG: Elisabetta Cocciaretto, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
2 commenti
Purtroppo gli infortuni, più o meno gravi, non vogliono lasciarla stare e continuano a martoriare la sua carriera.
Non sarà facile rialzarsi ancora, ma dobbiamo sostenerla, facendole pervenire il calore del nostro tifo.
Dai Elisabetta, forza!
caspita.
quelle quali giocate dopo essere arrivata in fondo al torneo prima hanno presentato un conto salatissimo.