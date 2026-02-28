Dubai 500 | Hard | $3311005 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters e WTA 1000 Miami: La situazione aggiornata. Almeno 11 azzurri al via tra Md e Qualificazioni
28/02/2026 10:10 1 commento
🎾 ATP MASTERS 1000 MIAMI OPEN
HARD COURT 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
|1
|ALCARAZ, Carlos
|🇪🇸 ESP
|2
|SINNER, Jannik 🇮🇹
|ITA
|3
|DJOKOVIC, Novak
|🇷🇸 SRB
|4
|ZVEREV, Alexander
|🇩🇪 GER
|5
|MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹
|ITA
|6
|DE MINAUR, Alex
|🇦🇺 AUS
|7
|AUGER-ALIASSIME, Felix
|🇨🇦 CAN
|8
|FRITZ, Taylor
|🇺🇸 USA
|9
|SHELTON, Ben
|🇺🇸 USA
|10
|BUBLIK, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|11
|MEDVEDEV, Daniil
|🇷🇺 RUS
|12
|DRAPER, Jack
|🇬🇧 GBR
|13
|RUUD, Casper
|🇳🇴 NOR
|14
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 RUS
|15
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 ESP
|16
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 CZE
|17
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 RUS
|19
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 ARG
|20
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|ITA
|21
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|ITA
|22
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 CZE
|23
|TIEN, Learner
|🇺🇸 USA
|24
|PAUL, Tommy
|🇺🇸 USA
|25
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 NED
|26
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 MON
|27
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 GBR
|28
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 USA
|29
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 USA
|30
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 FRA
|31
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 CZE
|32
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 ARG
|33
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|34
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 FRA
|35
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 CAN
|36
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 FRA
|38
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 BRA
|39
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 CAN
|40
|FILS, Arthur
|🇫🇷 FRA
|41
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 USA
|42
|DIMITROV, Grigor
|🇧🇬 BUL
|43
|CILIC, Marin
|🇭🇷 CRO
|44
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 BEL
|45
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 POR
|46
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 ARG
|47
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 USA
|48
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 HUN
|49
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 FRA
|50
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 USA
|51
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 ARG
|52
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 FRA
|53
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 AUS
|54
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 GER
|55
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 NED
|56
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 POL
|57
|BERRETTINI, Matteo 🇮🇹
|ITA
|58
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 FRA
|59
|COLLIGNON, Raphael
|🇧🇪 BEL
|60
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 FRA
|60
|ZHANG, Zhizhen PR
|🇨🇳 CHN
|61
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 HUN
|62
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 BIH
|63
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 ARG
|64
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 USA
|65
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|ITA
|66
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 FRA
|67
|SPIZZIRRI, Eliot
|🇺🇸 USA
|68
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 CHI
|69
|OPELKA, Reilly
|🇺🇸 USA
|70
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 USA
|71
|HURKACZ, Hubert
|🇵🇱 POL
|72
|HALYS, Quentin
|🇫🇷 FRA
|73
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 FRA
|74
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 ARG
|75
|KOVACEVIC, Aleksandar
|🇺🇸 USA
|76
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 USA
|77
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 GER
|78
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 ARG
|79
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|80
|DUCKWORTH, James
|🇦🇺 AUS
|WC
|Wild Card (5 posti)
|—
|Q
|Qualificati (12 posti)
|—
📋 ALTERNATES
|1
|Bautista Agut, Roberto 🇪🇸
|#82
|2
|Kecmanovic, Miomir 🇷🇸
|#83
|3
|Fearnley, Jacob 🇬🇧
|#84
|4
|Kokkinakis, Thanasi 🇦🇺 PR
|#84
|5
|Arnaldi, Matteo 🇮🇹
|#85
|6
|de Jong, Jesper 🇳🇱
|#86
|7
|Kopriva, Vit 🇨🇿
|#87
|8
|Vukic, Aleksandar 🇦🇺
|#88
|9
|Garin, Cristian 🇨🇱
|#89
|10
|Hanfmann, Yannick 🇩🇪
|#90
QUALIFICAZIONI
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 #66
|TIRANTE, Thiago
|🇦🇷 #76
|HANFMANN, Yannick
|🇩🇪 #81
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 #84
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 #85
|WALTON, Adam
|🇦🇺 #87
|FEARNLEY, Jacob
|🇬🇧 #90
|VUKIC, Aleksandar
|🇦🇺 #91
|BLOCKX, Alexander
|🇧🇪 #94
|BURRUCHAGA, Roman
|🇦🇷 #96
|SVAJDA, Zachary
|🇺🇸 #98
|VAN ASSCHE, Luca
|🇫🇷 #100
|MARTINEZ, Pedro
|🇪🇸 #101
|MEDJEDOVIC, Hamad
|🇷🇸 #102
|KYPSON, Patrick
|🇺🇸 #103
|BONZI, Benjamin
|🇫🇷 #104
|O’CONNELL, Christopher
|🇦🇺 #105
|SCHOOLKATE, Tristan
|🇦🇺 #108
|NARDI, Luca 🇮🇹
|#109
|BELLUCCI, Mattia 🇮🇹
|#110
|MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹
|#111
|BARRIOS VERA, Tomas
|🇨🇱 #112
|JODAR, Rafael
|🇪🇸 #114
|HIJIKATA, Rinky
|🇦🇺 #115
|LAJOVIC, Dusan
|🇷🇸 #116
|MOCHIZUKI, Shintaro
|🇯🇵 #117
|MCDONALD, Mackenzie
|🇺🇸 #119
|PRIZMIC, Dino
|🇭🇷 #120
|DROGUET, Titouan
|🇫🇷 #122
|SVRCINA, Dalibor
|🇨🇿 #123
|WONG, Coleman
|🇭🇰 #125
|GOFFIN, David
|🇧🇪 #126
|DAMM, Martin
|🇺🇸 #128
|SHIMABUKURO, Sho
|🇯🇵 #130
|VIRTANEN, Otto
|🇫🇮 #131
|RIEDI, Leandro PR
|🇨🇭 #132
|SWEENY, Dane
|🇦🇺 #133
|BASILASHVILI, Nikoloz
|🇬🇪 #135
|PINNINGTON JONES, Jack
|🇬🇧 #136
|SMITH, Colton
|🇺🇸 #138
|RODESCH, Chris
|🇱🇺 #139
|HARRIS, Billy
|🇬🇧 #140
|ECHARGUI, Moez
|🇹🇳 #141
|WC
|Wild Card (5 posti)
🇮🇹 Italiani evidenziati (10)
PR Protected Ranking
WC Wild Card
Q Qualificato
ATP Masters 1000 Miami Open • Hard Court • Entry List completa
🔄 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1
|Wu, Yibing 🇨🇳
|#142
|2
|Merida, Daniel 🇪🇸
|#143
|3
|Bu, Yunchaokete 🇨🇳
|#146
|4
|Draxl, Liam 🇨🇦
|#147
|5
|Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼
|#148
|6
|Zeppieri, Giulio 🇮🇹
|#153
|7
|Budkov Kjaer, Nicolai 🇳🇴
|#154
|8
|Jarry, Nicolas 🇨🇱
|#155
🎾 WTA 1000 MIAMI OPEN
HARD COURT 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
|1
|SABALENKA, Aryna ⭐
|🇧🇾 BLR
|2
|SWIATEK, Iga ⭐
|🇵🇱 POL
|3
|RYBAKINA, Elena ⭐
|🇰🇿 KAZ
|4
|GAUFF, Coco ⭐
|🇺🇸 USA
|5
|PEGULA, Jessica
|🇺🇸 USA
|6
|ANISIMOVA, Amanda
|🇺🇸 USA
|7
|ANDREEVA, Mirra
|🇷🇺 RUS
|8
|PAOLINI, Jasmine 🇮🇹 ⭐
|ITA
|9
|SVITOLINA, Elina
|🇺🇦 UKR
|10
|MBOKO, Victoria
|🇨🇦 CAN
|11
|MUCHOVA, Karolina
|🇨🇿 CZE
|12
|ALEXANDROVA, Ekaterina
|🇷🇺 RUS
|13
|BENCIC, Belinda
|🇨🇭 SUI
|14
|NOSKOVA, Linda
|🇨🇿 CZE
|15
|TAUSON, Clara
|🇩🇰 DEN
|16
|OSAKA, Naomi
|🇯🇵 JPN
|17
|KEYS, Madison
|🇺🇸 USA
|18
|SAMSONOVA, Liudmila
|🇷🇺 RUS
|19
|NAVARRO, Emma
|🇺🇸 USA
|20
|JOVIC, Iva
|🇺🇸 USA
|21
|SHNAIDER, Diana
|🇷🇺 RUS
|22
|MERTENS, Elise
|🇧🇪 BEL
|23
|KALINSKAYA, Anna
|🇷🇺 RUS
|24
|ZHENG, Qinwen
|🇨🇳 CHN
|25
|RADUCANU, Emma
|🇬🇧 GBR
|26
|KOSTYUK, Marta
|🇺🇦 UKR
|27
|OSTAPENKO, Jelena
|🇱🇻 LAT
|28
|JOINT, Maya
|🇦🇺 AUS
|29
|FERNANDEZ, Leylah
|🇨🇦 CAN
|30
|KENIN, Sofia
|🇺🇸 USA
|31
|KESSLER, McCartney
|🇺🇸 USA
|32
|CIRSTEA, Sorana
|🇷🇴 ROU
|33
|WANG, Xinyu
|🇨🇳 CHN
|34
|SAKKARI, Maria
|🇬🇷 GRE
|35
|BOISSON, Lois
|🇫🇷 FRA
|36
|LI, Ann
|🇺🇸 USA
|37
|VONDROUSOVA, Marketa
|🇨🇿 CZE
|38
|BOUZKOVA, Marie
|🇨🇿 CZE
|39
|CRISTIAN, Jaqueline
|🇷🇴 ROU
|40
|COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹
|ITA
|41
|PLISKOVA, Karolina
|🇨🇿 CZE
|42
|BEJLEK, Sara
|🇨🇿 CZE
|43
|SINIAKOVA, Katerina
|🇨🇿 CZE
|44
|VALENTOVA, Tereza
|🇨🇿 CZE
|45
|YASTREMSKA, Dayana
|🇺🇦 UKR
|46
|BAPTISTE, Hailey
|🇺🇸 USA
|47
|TJEN, Janice
|🇮🇩 INA
|48
|EALA, Alexandra
|🇵🇭 PHI
|49
|BOUZAS MANEIRO, Jessica
|🇪🇸 ESP
|50
|KUDERMETOVA, Veronika
|🇷🇺 RUS
|51
|LINETTE, Magda
|🇵🇱 POL
|52
|KARTAL, Sonay
|🇬🇧 GBR
|53
|SIEGEMUND, Laura
|🇩🇪 GER
|54
|KREJCIKOVA, Barbora
|🇨🇿 CZE
|55
|MARIA, Tatjana
|🇩🇪 GER
|56
|FRECH, Magdalena
|🇵🇱 POL
|57
|ARANGO, Emiliana
|🇨🇴 COL
|58
|JACQUEMOT, Elsa
|🇫🇷 FRA
|59
|STEARNS, Peyton
|🇺🇸 USA
|60
|LYS, Eva
|🇩🇪 GER
|61
|GRACHEVA, Varvara
|🇫🇷 FRA
|62
|KASATKINA, Daria
|🇦🇺 AUS
|63
|OSORIO, Camila
|🇨🇴 COL
|64
|BUCSA, Cristina
|🇪🇸 ESP
|65
|SIERRA, Solana
|🇦🇷 ARG
|66
|BONDAR, Anna
|🇭🇺 HUN
|67
|HADDAD MAIA, Beatriz
|🇧🇷 BRA
|68
|RUZIC, Antonia
|🇭🇷 CRO
|69
|MCNALLY, Caty
|🇺🇸 USA
|70
|MARCINKO, Petra
|🇭🇷 CRO
|71
|BADOSA, Paula
|🇪🇸 ESP
|72
|JONES, Francesca
|🇬🇧 GBR
|73
|TOMLJANOVIC, Ajla
|🇦🇺 AUS
|74
|SELEKHMETEVA, Oksana
|🇷🇺 RUS
|WC
|Wild Card (8 posti)
|—
|SE
|Special Exempt (2 posti)
|—
|Q
|Qualificate (12 posti)
|—
🇮🇹 Italiane evidenziate (2)
⭐ Top Seeds
WC Wild Card
SE Special Exempt
Q Qualificata
WTA 1000 Miami Open • Hard Court • Entry List completa
