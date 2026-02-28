Masters 1000 Miami ATP, Copertina, Entry List, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: La situazione aggiornata. Almeno 11 azzurri al via tra Md e Qualificazioni

28/02/2026 10:10 1 commento
Matteo Arnaldi non iscritto alle quali
Matteo Arnaldi non iscritto alle quali

🎾 ATP MASTERS 1000 MIAMI OPEN

HARD COURT 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

1 ALCARAZ, Carlos 🇪🇸 ESP
2 SINNER, Jannik 🇮🇹 ITA
3 DJOKOVIC, Novak 🇷🇸 SRB
4 ZVEREV, Alexander 🇩🇪 GER
5 MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ITA
6 DE MINAUR, Alex 🇦🇺 AUS
7 AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 CAN
8 FRITZ, Taylor 🇺🇸 USA
9 SHELTON, Ben 🇺🇸 USA
10 BUBLIK, Alexander 🇰🇿 KAZ
11 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS
12 DRAPER, Jack 🇬🇧 GBR
13 RUUD, Casper 🇳🇴 NOR
14 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS
15 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 ESP
16 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE
17 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS
19 CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 ARG
20 COBOLLI, Flavio 🇮🇹 ITA
21 DARDERI, Luciano 🇮🇹 ITA
22 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE
23 TIEN, Learner 🇺🇸 USA
24 PAUL, Tommy 🇺🇸 USA
25 GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 NED
26 VACHEROT, Valentin 🇲🇨 MON
27 NORRIE, Cameron 🇬🇧 GBR
28 TIAFOE, Frances 🇺🇸 USA
29 NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 USA
30 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA
31 MACHAC, Tomas 🇨🇿 CZE
32 BAEZ, Sebastian 🇦🇷 ARG
33 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE
34 MOUTET, Corentin 🇫🇷 FRA
35 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN
36 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA
38 FONSECA, Joao 🇧🇷 BRA
39 DIALLO, Gabriel 🇨🇦 CAN
40 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA
41 MICHELSEN, Alex 🇺🇸 USA
42 DIMITROV, Grigor 🇧🇬 BUL
43 CILIC, Marin 🇭🇷 CRO
44 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL
45 BORGES, Nuno 🇵🇹 POR
46 UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 ARG
47 BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 USA
48 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN
49 MANNARINO, Adrian 🇫🇷 FRA
50 KORDA, Sebastian 🇺🇸 USA
51 ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 ARG
52 MULLER, Alexandre 🇫🇷 FRA
53 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS
54 ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 GER
55 VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 NED
56 MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 POL
57 BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 ITA
58 MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 FRA
59 COLLIGNON, Raphael 🇧🇪 BEL
60 ROYER, Valentin 🇫🇷 FRA
60 ZHANG, Zhizhen PR 🇨🇳 CHN
61 FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 HUN
62 DZUMHUR, Damir 🇧🇦 BIH
63 COMESANA, Francisco 🇦🇷 ARG
64 GIRON, Marcos 🇺🇸 USA
65 SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 ITA
66 ATMANE, Terence 🇫🇷 FRA
67 SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 USA
68 TABILO, Alejandro 🇨🇱 CHI
69 OPELKA, Reilly 🇺🇸 USA
70 QUINN, Ethan 🇺🇸 USA
71 HURKACZ, Hubert 🇵🇱 POL
72 HALYS, Quentin 🇫🇷 FRA
73 CAZAUX, Arthur 🇫🇷 FRA
74 NAVONE, Mariano 🇦🇷 ARG
75 KOVACEVIC, Aleksandar 🇺🇸 USA
76 NAVA, Emilio 🇺🇸 USA
77 STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 GER
78 CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 ARG
79 SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 KAZ
80 DUCKWORTH, James 🇦🇺 AUS
WC Wild Card (5 posti)
Q Qualificati (12 posti)

📋 ALTERNATES

1 Bautista Agut, Roberto 🇪🇸 #82
2 Kecmanovic, Miomir 🇷🇸 #83
3 Fearnley, Jacob 🇬🇧 #84
4 Kokkinakis, Thanasi 🇦🇺 PR #84
5 Arnaldi, Matteo 🇮🇹 #85
6 de Jong, Jesper 🇳🇱 #86
7 Kopriva, Vit 🇨🇿 #87
8 Vukic, Aleksandar 🇦🇺 #88
9 Garin, Cristian 🇨🇱 #89
10 Hanfmann, Yannick 🇩🇪 #90

QUALIFICAZIONI

BUSE, Ignacio 🇵🇪 #66
TIRANTE, Thiago 🇦🇷 #76
HANFMANN, Yannick 🇩🇪 #81
KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 #84
BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 #85
WALTON, Adam 🇦🇺 #87
FEARNLEY, Jacob 🇬🇧 #90
VUKIC, Aleksandar 🇦🇺 #91
BLOCKX, Alexander 🇧🇪 #94
BURRUCHAGA, Roman 🇦🇷 #96
SVAJDA, Zachary 🇺🇸 #98
VAN ASSCHE, Luca 🇫🇷 #100
MARTINEZ, Pedro 🇪🇸 #101
MEDJEDOVIC, Hamad 🇷🇸 #102
KYPSON, Patrick 🇺🇸 #103
BONZI, Benjamin 🇫🇷 #104
O’CONNELL, Christopher 🇦🇺 #105
SCHOOLKATE, Tristan 🇦🇺 #108
NARDI, Luca 🇮🇹 #109
BELLUCCI, Mattia 🇮🇹 #110
MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹 #111
BARRIOS VERA, Tomas 🇨🇱 #112
JODAR, Rafael 🇪🇸 #114
HIJIKATA, Rinky 🇦🇺 #115
LAJOVIC, Dusan 🇷🇸 #116
MOCHIZUKI, Shintaro 🇯🇵 #117
MCDONALD, Mackenzie 🇺🇸 #119
PRIZMIC, Dino 🇭🇷 #120
DROGUET, Titouan 🇫🇷 #122
SVRCINA, Dalibor 🇨🇿 #123
WONG, Coleman 🇭🇰 #125
GOFFIN, David 🇧🇪 #126
DAMM, Martin 🇺🇸 #128
SHIMABUKURO, Sho 🇯🇵 #130
VIRTANEN, Otto 🇫🇮 #131
RIEDI, Leandro PR 🇨🇭 #132
SWEENY, Dane 🇦🇺 #133
BASILASHVILI, Nikoloz 🇬🇪 #135
PINNINGTON JONES, Jack 🇬🇧 #136
SMITH, Colton 🇺🇸 #138
RODESCH, Chris 🇱🇺 #139
HARRIS, Billy 🇬🇧 #140
ECHARGUI, Moez 🇹🇳 #141
WC Wild Card (5 posti)

🇮🇹 Italiani evidenziati (10)
PR Protected Ranking

WC Wild Card
Q Qualificato

ATP Masters 1000 Miami Open • Hard Court • Entry List completa

🔄 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1 Wu, Yibing 🇨🇳 #142
2 Merida, Daniel 🇪🇸 #143
3 Bu, Yunchaokete 🇨🇳 #146
4 Draxl, Liam 🇨🇦 #147
5 Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼 #148
6 Zeppieri, Giulio 🇮🇹 #153
7 Budkov Kjaer, Nicolai 🇳🇴 #154
8 Jarry, Nicolas 🇨🇱 #155

🎾 WTA 1000 MIAMI OPEN

HARD COURT 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

1 SABALENKA, Aryna ⭐ 🇧🇾 BLR
2 SWIATEK, Iga ⭐ 🇵🇱 POL
3 RYBAKINA, Elena ⭐ 🇰🇿 KAZ
4 GAUFF, Coco ⭐ 🇺🇸 USA
5 PEGULA, Jessica 🇺🇸 USA
6 ANISIMOVA, Amanda 🇺🇸 USA
7 ANDREEVA, Mirra 🇷🇺 RUS
8 PAOLINI, Jasmine 🇮🇹 ⭐ ITA
9 SVITOLINA, Elina 🇺🇦 UKR
10 MBOKO, Victoria 🇨🇦 CAN
11 MUCHOVA, Karolina 🇨🇿 CZE
12 ALEXANDROVA, Ekaterina 🇷🇺 RUS
13 BENCIC, Belinda 🇨🇭 SUI
14 NOSKOVA, Linda 🇨🇿 CZE
15 TAUSON, Clara 🇩🇰 DEN
16 OSAKA, Naomi 🇯🇵 JPN
17 KEYS, Madison 🇺🇸 USA
18 SAMSONOVA, Liudmila 🇷🇺 RUS
19 NAVARRO, Emma 🇺🇸 USA
20 JOVIC, Iva 🇺🇸 USA
21 SHNAIDER, Diana 🇷🇺 RUS
22 MERTENS, Elise 🇧🇪 BEL
23 KALINSKAYA, Anna 🇷🇺 RUS
24 ZHENG, Qinwen 🇨🇳 CHN
25 RADUCANU, Emma 🇬🇧 GBR
26 KOSTYUK, Marta 🇺🇦 UKR
27 OSTAPENKO, Jelena 🇱🇻 LAT
28 JOINT, Maya 🇦🇺 AUS
29 FERNANDEZ, Leylah 🇨🇦 CAN
30 KENIN, Sofia 🇺🇸 USA
31 KESSLER, McCartney 🇺🇸 USA
32 CIRSTEA, Sorana 🇷🇴 ROU
33 WANG, Xinyu 🇨🇳 CHN
34 SAKKARI, Maria 🇬🇷 GRE
35 BOISSON, Lois 🇫🇷 FRA
36 LI, Ann 🇺🇸 USA
37 VONDROUSOVA, Marketa 🇨🇿 CZE
38 BOUZKOVA, Marie 🇨🇿 CZE
39 CRISTIAN, Jaqueline 🇷🇴 ROU
40 COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹 ITA
41 PLISKOVA, Karolina 🇨🇿 CZE
42 BEJLEK, Sara 🇨🇿 CZE
43 SINIAKOVA, Katerina 🇨🇿 CZE
44 VALENTOVA, Tereza 🇨🇿 CZE
45 YASTREMSKA, Dayana 🇺🇦 UKR
46 BAPTISTE, Hailey 🇺🇸 USA
47 TJEN, Janice 🇮🇩 INA
48 EALA, Alexandra 🇵🇭 PHI
49 BOUZAS MANEIRO, Jessica 🇪🇸 ESP
50 KUDERMETOVA, Veronika 🇷🇺 RUS
51 LINETTE, Magda 🇵🇱 POL
52 KARTAL, Sonay 🇬🇧 GBR
53 SIEGEMUND, Laura 🇩🇪 GER
54 KREJCIKOVA, Barbora 🇨🇿 CZE
55 MARIA, Tatjana 🇩🇪 GER
56 FRECH, Magdalena 🇵🇱 POL
57 ARANGO, Emiliana 🇨🇴 COL
58 JACQUEMOT, Elsa 🇫🇷 FRA
59 STEARNS, Peyton 🇺🇸 USA
60 LYS, Eva 🇩🇪 GER
61 GRACHEVA, Varvara 🇫🇷 FRA
62 KASATKINA, Daria 🇦🇺 AUS
63 OSORIO, Camila 🇨🇴 COL
64 BUCSA, Cristina 🇪🇸 ESP
65 SIERRA, Solana 🇦🇷 ARG
66 BONDAR, Anna 🇭🇺 HUN
67 HADDAD MAIA, Beatriz 🇧🇷 BRA
68 RUZIC, Antonia 🇭🇷 CRO
69 MCNALLY, Caty 🇺🇸 USA
70 MARCINKO, Petra 🇭🇷 CRO
71 BADOSA, Paula 🇪🇸 ESP
72 JONES, Francesca 🇬🇧 GBR
73 TOMLJANOVIC, Ajla 🇦🇺 AUS
74 SELEKHMETEVA, Oksana 🇷🇺 RUS
WC Wild Card (8 posti)
SE Special Exempt (2 posti)
Q Qualificate (12 posti)

🇮🇹 Italiane evidenziate (2)
⭐ Top Seeds

WC Wild Card
SE Special Exempt
Q Qualificata

WTA 1000 Miami Open • Hard Court • Entry List completa

1 commento

patric25 28-02-2026 12:02

Arnaldi non iscritto alle quali… beh ce ne faremo una ragione…

 1
