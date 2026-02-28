Dubai 500 | Hard | $3311005 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 28 Febbraio 2026
28/02/2026 08:53 1 commento
M15 Antalya 15000 – Semi-final
[4] Andrey Chepelev vs Juan Cruz Martin manzano ore 11:00
ITF M15 Antalya - 2026-02-22T00:00:00Z
Juan Cruz Martin Manzano
6
2
1
Andrey Chepelev
2
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
1-6
Andrey Chepelev
15-0
30-0
40-0
40-15
1-5 → 1-6
Juan Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Andrey Chepelev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Juan Cruz Martin Manzano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Andrey Chepelev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Juan Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Andrey Chepelev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
2-6
Juan Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Andrey Chepelev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Juan Cruz Martin Manzano
0-15
0-30
0-40
2-3 → 2-4
Andrey Chepelev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Juan Cruz Martin Manzano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Andrey Chepelev
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
Juan Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
30-15
40-30
0-1 → 1-1
Andrey Chepelev
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Juan Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
30-15
40-15
5-2 → 6-2
Andrey Chepelev
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
M15 Monastir 15000 – Semi-final
Andrea De marchi vs Toufik Sahtali ore 10:00
ITF M15 Monastir - 2026-02-22T00:00:00Z
Toufik Sahtali
2
1
Andrea De Marchi
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Toufik Sahtali
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Andrea De Marchi
0-15
15-15
30-15
40-15
1-4 → 1-5
Toufik Sahtali
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Andrea De Marchi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Toufik Sahtali
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Andrea De Marchi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Toufik Sahtali
0-15
0-30
0-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Andrea De Marchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Toufik Sahtali
15-0
30-0
30-15
40-15
1-5 → 2-5
Andrea De Marchi
0-15
15-15
15-30
15-40
0-5 → 1-5
Toufik Sahtali
15-0
15-15
15-30
15-40
0-4 → 0-5
Andrea De Marchi
15-0
15-15
30-15
40-15
0-3 → 0-4
Toufik Sahtali
0-15
0-30
0-40
0-2 → 0-3
Andrea De Marchi
30-0
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Toufik Sahtali
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
W35 Antalya 30000 – Semi-final
[1] Luisina Giovannini vs [4] Aurora Zantedeschi ore 11:00
ITF W35 Antalya - 2026-02-22T00:00:00Z
Luisina Giovannini
6
3
6
Aurora Zantedeschi
3
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-4
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Luisina Giovannini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Luisina Giovannini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Luisina Giovannini
15-0
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Luisina Giovannini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Luisina Giovannini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
Luisina Giovannini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
Luisina Giovannini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Aurora Zantedeschi
15-0
30-0
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Luisina Giovannini
15-0
30-0
40-0
40-15
1-2 → 2-2
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Luisina Giovannini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Aurora Zantedeschi
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
Luisina Giovannini
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Aurora Zantedeschi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
W15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
[1] Camilla Zanolini vs Yuliya Hatouka ore 10:00
ITF W15 Sharm ElSheikh - 2026-02-22T00:00:00Z
Camilla Zanolini
5
4
Yuliya Hatouka
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Camilla Zanolini
15-0
15-15
15-30
15-40
4-5 → 4-6
Yuliya Hatouka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Camilla Zanolini
0-15
15-15
15-30
15-40
4-3 → 4-4
Yuliya Hatouka
0-15
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Camilla Zanolini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Yuliya Hatouka
15-0
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
Camilla Zanolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Yuliya Hatouka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Camilla Zanolini
15-0
15-15
15-30
15-40
1-0 → 1-1
Yuliya Hatouka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
Camilla Zanolini
0-15
0-30
15-30
15-40
5-6 → 5-7
Yuliya Hatouka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
5-5 → 5-6
Camilla Zanolini
0-15
0-30
0-40
5-4 → 5-5
Yuliya Hatouka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Camilla Zanolini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Yuliya Hatouka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Camilla Zanolini
15-0
15-15
15-40
2-3 → 2-4
Yuliya Hatouka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Camilla Zanolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Yuliya Hatouka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Camilla Zanolini
0-15
15-15
15-40
0-1 → 0-2
Yuliya Hatouka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
1 commento
Finalmente De Marchi arriva in fondo a un 15 mila. da under 14 – 16 era il nostro miglior 2007 dopo cina e alla pari con vasami. poi si era perso.