Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 28 Febbraio 2026

28/02/2026 08:53 1 commento
Juan Cruz Martin Manzano nella foto
TUR M15 Antalya 15000 – Semi-final
[4] Andrey Chepelev RUS vs Juan Cruz Martin manzano ITA ore 11:00

ITF M15 Antalya - 2026-02-22T00:00:00Z
Juan Cruz Martin Manzano
6
2
1
Andrey Chepelev
2
6
6





TUN M15 Monastir 15000 – Semi-final
Andrea De marchi ITA vs Toufik Sahtali ALG ore 10:00
ITF M15 Monastir - 2026-02-22T00:00:00Z
Toufik Sahtali
2
1
Andrea De Marchi
6
6





TUR W35 Antalya 30000 – Semi-final
[1] Luisina Giovannini ARG vs [4] Aurora Zantedeschi ITA ore 11:00
ITF W35 Antalya - 2026-02-22T00:00:00Z
Luisina Giovannini
6
3
6
Aurora Zantedeschi
3
6
4





EGY W15 Sharm ElSheikh 15000 – Semi-final
[1] Camilla Zanolini ITA vs Yuliya Hatouka BLR ore 10:00
ITF W15 Sharm ElSheikh - 2026-02-22T00:00:00Z
Camilla Zanolini
5
4
Yuliya Hatouka
7
6


1 commento

Spider 99 (Guest) 28-02-2026 10:54

Finalmente De Marchi arriva in fondo a un 15 mila. da under 14 – 16 era il nostro miglior 2007 dopo cina e alla pari con vasami. poi si era perso.

